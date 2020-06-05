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Керівництво академії Сагайдачного "відмило" 16 млн на закупівлях продуктів харчування, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила факт заволодіння державними коштами під час проведення закупівель продуктів харчування для потреб Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на суму понад 16 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-2020 років посадовці академії закуповували продукти за завищеними цінами в афілійованих комерційних структурах. У ході тендерних торгів учасники оборудки формували "потрібні" кваліфікаційні вимоги та безпідставно завищували вартість поставок. За попередніми даними слідства, організатори отримували у "кишеню" понад 4 мільйони гривень щороку.

Правоохоронці задокументували численні факти змови посадовців академії та комерсантів під час закупівлі продуктів харчування. Потім вони виводили бюджетні кошти у тінь через фірми-прокладки.

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У ході проведення слідчих дій в офісі та за місцем проживання керівниів фірми постачальника, у службових осіб академії правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність зловмисників, а також понад 1,2 мільйона гривень, 5000 доларів США та 3,5 тисячі євро.

Керівництво академії Сагайдачного відмило 16 млн на закупівлях продуктів харчування, - СБУ 01
Керівництво академії Сагайдачного відмило 16 млн на закупівлях продуктів харчування, - СБУ 02
Керівництво академії Сагайдачного відмило 16 млн на закупівлях продуктів харчування, - СБУ 03
Керівництво академії Сагайдачного відмило 16 млн на закупівлях продуктів харчування, - СБУ 04
Керівництво академії Сагайдачного відмило 16 млн на закупівлях продуктів харчування, - СБУ 05

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Встановлюється причетність керівників усіх ланок до зловживань службовим становищем. 

Автор: 

Міноборони (7361) СБУ (12812) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+14
Кому война, кому мать родна. мародёры ***.
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05.06.2020 09:44
+9
воруют *****(((((((((((
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05.06.2020 09:39
+9
Не может быть, закрадываются смутные сомнения что вся потужная "реформа" армии осуществлялась по похожим схемам.
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05.06.2020 09:42
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воруют *****(((((((((((
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05.06.2020 09:39 Відповісти
"Любого интенданта через год службы можно смело вешать без суда и следствия" (с) якобы А.В. Суворов.
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05.06.2020 09:51 Відповісти
назви хоч одну причину чому б їм ВСІМ не мутити...
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05.06.2020 10:29 Відповісти
Не может быть, закрадываются смутные сомнения что вся потужная "реформа" армии осуществлялась по похожим схемам.
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05.06.2020 09:42 Відповісти
Но мудрий нарід тут канєшно же нєпрічьом!
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05.06.2020 09:46 Відповісти
Кому война, кому мать родна. мародёры ***.
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05.06.2020 09:44 Відповісти
А виноват кто??? Правільно, віноват Порошенко!
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05.06.2020 09:45 Відповісти
Радий, що навіть ти це визнаєш!
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05.06.2020 10:18 Відповісти
В 2017 году кто был главнокомандующим ?
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05.06.2020 10:46 Відповісти
Где *** военный сбор за 6 лет????? На забугорных счетах, в маетках, авто и всякой роскоши?!
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05.06.2020 09:45 Відповісти
При Порошенко такого не было
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05.06.2020 09:48 Відповісти
в течение 2017-2020 годов должностные лица академии закупали продукты по завышенным ценам в аффилированных коммерческих структурахИсточник: https://censor.net/p3200195

Авжеж не було!
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05.06.2020 10:19 Відповісти
Это бы сарказм.
Это было , есть и будет.
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05.06.2020 11:40 Відповісти
в черговий раз цікавить...- їх пОсадют...
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05.06.2020 10:27 Відповісти
Генерал Паша і полковник Йосип рєбята непотопляємиє. І при бджолярові і при шапкосніматєлі. При баризі і клоуні теж все ОК. Відкупляться.
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05.06.2020 10:40 Відповісти
Вот вам пример того, что смена власти мало чего стоит. Нужно разгонять старые государственные институты полностью
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05.06.2020 11:08 Відповісти
Тем не менее, СБУ их поймало сейчас. Хотелось бы верить, что что-то начало меняться
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05.06.2020 13:59 Відповісти
Да, репрессии начались. Надеюсь будут посадки. Но нелепость ситуации осталась: минобороны ворует на солдатской пайке, а СБУ считает это вопросом госбезопасности
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05.06.2020 15:08 Відповісти
Служба Бабла України знову спіймала проукраїнських крадіїв. Накрити Мертвечука та компанію очко стискається бо лячно і бабла не дадуть, а тут просто не зійшлися в сумі відкіту.
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05.06.2020 11:13 Відповісти
Вот когда ЛИЧНО попробуете написать условия тендера - тогда поговорим!
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05.06.2020 11:53 Відповісти
 
 