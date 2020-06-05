Керівництво академії Сагайдачного "відмило" 16 млн на закупівлях продуктів харчування, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила факт заволодіння державними коштами під час проведення закупівель продуктів харчування для потреб Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на суму понад 16 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-2020 років посадовці академії закуповували продукти за завищеними цінами в афілійованих комерційних структурах. У ході тендерних торгів учасники оборудки формували "потрібні" кваліфікаційні вимоги та безпідставно завищували вартість поставок. За попередніми даними слідства, організатори отримували у "кишеню" понад 4 мільйони гривень щороку.

Правоохоронці задокументували численні факти змови посадовців академії та комерсантів під час закупівлі продуктів харчування. Потім вони виводили бюджетні кошти у тінь через фірми-прокладки.

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У ході проведення слідчих дій в офісі та за місцем проживання керівниів фірми постачальника, у службових осіб академії правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність зловмисників, а також понад 1,2 мільйона гривень, 5000 доларів США та 3,5 тисячі євро.











У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Встановлюється причетність керівників усіх ланок до зловживань службовим становищем.