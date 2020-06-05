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Мешканка Харкова поставляла "МОЗ ДНР" ліки і захисні медзасоби, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Харківській області виявили факти незаконних поставок ліків і захисних медичних засобів у терористичну організацію "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

За версією слідства органів безпеки, місцева мешканка організувала поставки продукції до тимчасово окупованих районів Донецької області на адресу структурних підрозділів фейкового "міністерства охорони здоров’я ДНР".

Зловмисниця отримувала замовлення від представників так званого "МОЗ ДНР" на необхідні їм медичні засоби. Вона закуповувала їх в офіційних аптечних мережах та у контрафактних виробників на Харківщині, після чого переправляла до лінії розмежування під виглядом гуманітарної допомоги. Потім лікарські засоби дрібними партіями кур’єри перевозили на тимчасово окуповані території.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у Харкові під час спроби відправки чергової партії медичної продукції. Правоохоронці вилучили лікарські засоби, захисні маски, медичні матеріали та засоби дезінфекції.

Мешканка Харкова поставляла МОЗ ДНР ліки і захисні медзасоби, - СБУ 01
Мешканка Харкова поставляла МОЗ ДНР ліки і захисні медзасоби, - СБУ 02
Мешканка Харкова поставляла МОЗ ДНР ліки і захисні медзасоби, - СБУ 03
Мешканка Харкова поставляла МОЗ ДНР ліки і захисні медзасоби, - СБУ 04
Мешканка Харкова поставляла МОЗ ДНР ліки і захисні медзасоби, - СБУ 05

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для перевірки можливої ​​причетності виробників і постачальників медичної продукції, в тому числі контрафактної, до фактів фінансування сепаратизму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівництво академії Сагайдачного "відмило" 16 млн на закупівлях продуктів харчування, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

ліки (1320) СБУ (12812) Харківщина (6054) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+16
Ежели тетка просто барыжила без полит. контекста,то высшей меры не надо . Ну, а если идейная , то скормить крокодилам!
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05.06.2020 12:25
+13
Лишить эту суку гражданства и выгнать в ДНР. Сидит в Украине камнем и гадит там, где живет. Только кацапье обосранное гадит под себя, там где живет.
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05.06.2020 13:18
+9
Достатньо просто відправити її в лугандон, без права повернення. Можно теж по почті, в посилці.
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05.06.2020 12:31
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Дайте ей ёдик, пускай вавку в голове помажет. Задрали уже, д...лбаебы маларосские.
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05.06.2020 12:22 Відповісти
Лишить эту суку гражданства и выгнать в ДНР. Сидит в Украине камнем и гадит там, где живет. Только кацапье обосранное гадит под себя, там где живет.
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05.06.2020 13:18 Відповісти
Ежели тетка просто барыжила без полит. контекста,то высшей меры не надо . Ну, а если идейная , то скормить крокодилам!
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05.06.2020 12:25 Відповісти
она подменила собой красный крест?
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05.06.2020 12:59 Відповісти
100% просто бизнес, ничего личного
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05.06.2020 14:00 Відповісти
какая раЗЕница???
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05.06.2020 14:07 Відповісти
О! хорошо сказал, прямо как гарант
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09.06.2020 10:10 Відповісти
Наказать примерно и жестко.Что б другим неповадно было.По всей строгости закона.
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05.06.2020 12:28 Відповісти
Достатньо просто відправити її в лугандон, без права повернення. Можно теж по почті, в посилці.
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05.06.2020 12:31 Відповісти
В двох різних пакетах 😁👍
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05.06.2020 16:30 Відповісти
За такой груз ничего ей не будет...
Разве что, конфискуют.
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05.06.2020 12:47 Відповісти
смотря как на етот груз посмотреть
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05.06.2020 20:39 Відповісти
Затем лекарственные средства мелкими партиями курьеры перевозили на временно оккупированные территории. Источник: https://censor.net/p3200244
Учитывая что проникновение на временно оккупированные территории закрыто и запрещено с 15-го марта по хрен какое число, курьеры провозить могли только в связи с экстраординарными личными обстоятельствами, и по личному разрешению командующего ООС, в голову приходят мысли - неужели коррупция проникла в ..... , та не, не может такого быть.
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05.06.2020 13:00 Відповісти
Дук и НК переправляют.Они внесистемные.
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05.06.2020 13:05 Відповісти
Запуталась где свои, где чужие люди кони все смешалось.
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05.06.2020 13:23 Відповісти
Расстрелять овцу НАХЕР!
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05.06.2020 13:51 Відповісти
у зеленых слуг научилась барыжить
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05.06.2020 17:44 Відповісти
 
 