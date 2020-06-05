СБУ викрила ухилення від сплати податків великою будкомпанією на суму понад 30 млн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила фінансові махінації підрядників з бюджетними коштами на мільйони гривень на будівництві доріг державного значення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, протягом 2018-2019 років менеджмент однієї з великих будівельних організацій під час виконання робіт розробив схеми ухилення від сплати податків. Через дії комерсантів державний бюджет недоотримав понад 30 мільйонів гривень.

Бізнесмени частину бюджетних коштів перераховували на реквізити компаній-контрагентів, зареєстрованих на підставних осіб. Потім гроші переводили у готівку і привласнювали організатори.

Під час проведення процесуальних дій в офісних приміщеннях фірми-підрядника у трьох областях України правоохоронці отримали фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних фінансових операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, з використанням яких здійснювалась оборудка. Також виявлено готівку у сумі понад 17 мільйонів гривень.

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Операція із викриття оборудки проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчим управління Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.