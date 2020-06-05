СБУ викрила ухилення від сплати податків великою будкомпанією на суму понад 30 млн. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила фінансові махінації підрядників з бюджетними коштами на мільйони гривень на будівництві доріг державного значення.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За версією слідства, протягом 2018-2019 років менеджмент однієї з великих будівельних організацій під час виконання робіт розробив схеми ухилення від сплати податків. Через дії комерсантів державний бюджет недоотримав понад 30 мільйонів гривень.
Бізнесмени частину бюджетних коштів перераховували на реквізити компаній-контрагентів, зареєстрованих на підставних осіб. Потім гроші переводили у готівку і привласнювали організатори.
Під час проведення процесуальних дій в офісних приміщеннях фірми-підрядника у трьох областях України правоохоронці отримали фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних фінансових операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, з використанням яких здійснювалась оборудка. Також виявлено готівку у сумі понад 17 мільйонів гривень.
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https://uainfo.org/blognews/1591261563-smi-arahamiya-zabyl-zadeklarirovat-100-mln.html?fbclid=IwAR1Ba6Ak2zOvsxS_ubNptEMAej8ekjh6ypLmhGHnw8ghJDT-gNYBcpED5Q4 Арахамия "забыл" задекларировать $ 100 млн
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия скрыл около $ 100 млн, полученных от продажи своей компании, и не указал их в своей декларации.
Об этом пишет Obozrevatel, отмечая, что еще до того, как стать депутатом, Арахамия активно общался со СМИ и практически в каждом интервью рассказывал о невероятно успешной компании, которую ему удалось создать с нуля, а после продать за $ 100 млн.
Ведь плохая гигиена тоже ж может угрожать государственной безопасности.