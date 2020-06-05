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СБУ викрила ухилення від сплати податків великою будкомпанією на суму понад 30 млн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила фінансові махінації підрядників з бюджетними коштами на мільйони гривень на будівництві доріг державного значення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, протягом 2018-2019 років менеджмент однієї з великих будівельних організацій під час виконання робіт розробив схеми ухилення від сплати податків. Через дії комерсантів державний бюджет недоотримав понад 30 мільйонів гривень.

Бізнесмени частину бюджетних коштів перераховували на реквізити компаній-контрагентів, зареєстрованих на підставних осіб. Потім гроші переводили у готівку і привласнювали організатори.

Під час проведення процесуальних дій в офісних приміщеннях фірми-підрядника у трьох областях України правоохоронці отримали фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних фінансових операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, з використанням яких здійснювалась оборудка. Також виявлено готівку у сумі понад 17 мільйонів гривень.

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СБУ викрила ухилення від сплати податків великою будкомпанією на суму понад 30 млн 01
СБУ викрила ухилення від сплати податків великою будкомпанією на суму понад 30 млн 02
СБУ викрила ухилення від сплати податків великою будкомпанією на суму понад 30 млн 03
СБУ викрила ухилення від сплати податків великою будкомпанією на суму понад 30 млн 04

Операція із викриття оборудки проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчим управління Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

дороги (3061) СБУ (12812) крадіжка (657) махінації (416)


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С Авакяном не поделились! Тут и к гадалке не ходи.
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05.06.2020 12:43 Відповісти
как то пох на фоне того, что зепрез налоги не платил в воюющую Украину
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05.06.2020 12:45 Відповісти
СБУ разоблачило... военная прокуратура арестовала, ГБР возбудила... но где же ПОЛИЦИЯ МВД ,САПУ, Генпрокуратура служба финмониторинга и 150 других органов власти..... разве єто работа СБУ разоблачать уклонение от налогов ,водка бодяжная ,деньги фальшивые??? для чего народ содержит эти вышеперечисленные" половые органы" с миллионными годовыми зарплатами..
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05.06.2020 12:45 Відповісти
А этот всё заплатил???
https://uainfo.org/blognews/1591261563-smi-arahamiya-zabyl-zadeklarirovat-100-mln.html?fbclid=IwAR1Ba6Ak2zOvsxS_ubNptEMAej8ekjh6ypLmhGHnw8ghJDT-gNYBcpED5Q4 Арахамия "забыл" задекларировать $ 100 млн
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия скрыл около $ 100 млн, полученных от продажи своей компании, и не указал их в своей декларации.
Об этом пишет Obozrevatel, отмечая, что еще до того, как стать депутатом, Арахамия активно общался со СМИ и практически в каждом интервью рассказывал о невероятно успешной компании, которую ему удалось создать с нуля, а после продать за $ 100 млн.

СБУ разоблачила уклонение от уплаты налогов крупной стройкомпанией на сумму свыше 30 млн - Цензор.НЕТ 6167
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05.06.2020 12:48 Відповісти
СБУ разоблачила уклонение от уплаты налогов крупной стройкомпанией на сумму свыше 30 млн - Цензор.НЕТ 2494
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05.06.2020 12:49 Відповісти
А где аресты чиновников, которые требуют откаты от этих фирм???
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05.06.2020 12:49 Відповісти
А СБУ чистоту в общественных туалетах не хочет проверить?
Ведь плохая гигиена тоже ж может угрожать государственной безопасности.
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05.06.2020 13:21 Відповісти
Коли буде суд відносно вище описаного,якщо він буде, прошу проінформувати.
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05.06.2020 14:13 Відповісти
Мало фискалы кошмарят еще оставшихся предпринимателей проверками, так еще и СБУ во время войны этой муйней занимается! А еще и в хозяйственные разборки с удовольствием нос суют. С безопасностью Украины все вопросы решены?!
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05.06.2020 14:30 Відповісти
 
 