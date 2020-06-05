Судно Stavanger, яке розлило 8,5 тонни пальмової олії в "Південному", відпустили після сплати менше половини суми штрафу, - Фірсов. ДОКУМЕНТ

Новий начальник "Держекоінспекції" Андрій Мальований дозволив вихід з порту "Південний" судну Stavanger, затриманому раніше за скидання 8,5 тонни пальмової олії в акваторію порту.

Про це повідомив ексглава "Держекоінспекції" Єгор Фірсов, передає Цензор.НЕТ.

Фірсов показав розпорядження Мальованого про зняття заборони на вихід судна з порту на підставі того, що судновласник заплатив 26 млн грн на депозитний рахунок господарського суду Одеси, що становить менше половини від початкової суми штрафу в 65,2 млн гривень.

"Вчора пан Мальований своїм розпорядженням відпустив Stavanger на всі чотири сторони. Ні копійки штрафу в бюджет судно не сплатило. Рішення Мальованого базується на тому, що Stavanger нібито переказав 26 млн грн на депозитний рахунок господарського суду Одеси. Але, по-перше, ця сума майже втричі менша за розмір збитку. А по-друге, це не штраф. Через кілька місяців цю історію тихо зіллють, ці гроші повернуть власнику судна, і історія закінчиться нічим", - написав Фірсов, додавши, що нове керівництво в особі Андрія Мальованого "повернулося до старих схем".

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Нагадаємо, наприкінці квітня поточного року в акваторії морського порту "Південний" унаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства було здійснено скидання із судна близько 8,5 т пальмової олії, у зв'язку з чим відбулося забруднення внутрішніх морських вод України.



