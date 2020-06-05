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Судно Stavanger, яке розлило 8,5 тонни пальмової олії в "Південному", відпустили після сплати менше половини суми штрафу, - Фірсов. ДОКУМЕНТ

Новий начальник "Держекоінспекції" Андрій Мальований дозволив вихід з порту "Південний" судну Stavanger, затриманому раніше за скидання 8,5 тонни пальмової олії в акваторію порту.

Про це повідомив ексглава "Держекоінспекції" Єгор Фірсов, передає Цензор.НЕТ.

Фірсов показав розпорядження Мальованого про зняття заборони на вихід судна з порту на підставі того, що судновласник заплатив 26 млн грн на депозитний рахунок господарського суду Одеси, що становить менше половини від початкової суми штрафу в 65,2 млн гривень.

Судно Stavanger, яке розлило 8,5 тонни пальмової олії в Південному, відпустили після сплати менше половини суми штрафу, - Фірсов 01

"Вчора пан Мальований своїм розпорядженням відпустив Stavanger на всі чотири сторони. Ні копійки штрафу в бюджет судно не сплатило. Рішення Мальованого базується на тому, що Stavanger нібито переказав 26 млн грн на депозитний рахунок господарського суду Одеси. Але, по-перше, ця сума майже втричі менша за розмір збитку. А по-друге, це не штраф. Через кілька місяців цю історію тихо зіллють, ці гроші повернуть власнику судна, і історія закінчиться нічим", - написав Фірсов, додавши, що нове керівництво в особі Андрія Мальованого "повернулося до старих схем".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Одещини подала позов на 65,2 млн грн до судновласника через скидання в море 8,5 т пальмової олії. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, наприкінці квітня поточного року в акваторії морського порту "Південний" унаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства було здійснено скидання із судна близько 8,5 т пальмової олії, у зв'язку з чим відбулося забруднення внутрішніх морських вод України.

Судно Stavanger, яке розлило 8,5 тонни пальмової олії в Південному, відпустили після сплати менше половини суми штрафу, - Фірсов 02
Судно Stavanger, яке розлило 8,5 тонни пальмової олії в Південному, відпустили після сплати менше половини суми штрафу, - Фірсов 03

Автор: 

Держекоінспекція (248) забруднення (245) Южний (176) Фірсов Єгор (122) штраф (1862) Мальований Андрій (28)


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Топ коментарі
+3
А потом еще судовладелец подаст аппеляцию и вернет и эти деньги. Такое уже было не раз.
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05.06.2020 14:23
+2
зеленое провосудие
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05.06.2020 14:16
+2
Егор, Вы наводите "тень-на-плетень" . Так в цивилизованном мире работают. Судно наносит ущерб, его арестовывают для обеспечения будущего иска, его страховщики ответственности предоставляют свое гарантийное письмо о том, что оплатят всю сумму присуждённого судом иска и судно отпускают. В этой ситуации кроме такого гарантийного письма английского страхового общества, судовладелец разместил еще и страховой депозит на счете суда! О чем ВЫ? Наверное в поисках дешевого пиара? Для обывателя получилось красиво, а по сути - пустышка!
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05.06.2020 14:17
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остальнойє собєрут маслом
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05.06.2020 14:03 Відповісти
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05.06.2020 14:07 Відповісти
аяя-яй - такий корисний ПРОДУКТ не довезли до ...- серцево-судинні, та ОНКО , цього організму не ПРОСТЯТЬ...
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05.06.2020 14:14 Відповісти
зеленое провосудие
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05.06.2020 14:16 Відповісти
Егор, Вы наводите "тень-на-плетень" . Так в цивилизованном мире работают. Судно наносит ущерб, его арестовывают для обеспечения будущего иска, его страховщики ответственности предоставляют свое гарантийное письмо о том, что оплатят всю сумму присуждённого судом иска и судно отпускают. В этой ситуации кроме такого гарантийного письма английского страхового общества, судовладелец разместил еще и страховой депозит на счете суда! О чем ВЫ? Наверное в поисках дешевого пиара? Для обывателя получилось красиво, а по сути - пустышка!
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05.06.2020 14:17 Відповісти
Может сухопутный Егор просто не знает морских законов
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05.06.2020 15:19 Відповісти
Вот почему колбаса и молоко дорожает,не все гады видать собрали..
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05.06.2020 14:20 Відповісти
А потом еще судовладелец подаст аппеляцию и вернет и эти деньги. Такое уже было не раз.
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05.06.2020 14:23 Відповісти
Продажный суд - наша проблема, а не судовладельца
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05.06.2020 15:18 Відповісти
Кто бы сомневался...…

ЗЕленым тоже надо жить.....
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05.06.2020 14:28 Відповісти
Канешна, надо же и наверх занечсти и себя, любимого, не забыть.В Одессе рулить умеють,не переймайтесь.
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05.06.2020 14:52 Відповісти
Гроші не пахнуть! Аж ніяк не старіє цей крилатий вислів!
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05.06.2020 14:48 Відповісти
печалька((( это же сколько галимых конфет не смогут выпустить
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05.06.2020 15:01 Відповісти
 
 