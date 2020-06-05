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"Слуга народу" Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: "Робимо рідне місто комфортним". ФОТОрепортаж

Один з можливих кандидатів у мери Києва від "Слуги народу" Микола Тищенко взявся ща розв’язання такої проблеми Києва, як відсутність піску в пісочницях.

Про це йдеться на сторінці Слуга Народу - Тищенко Микола - Округ 219 в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відреагували на звернення киян про відсутність піску на дитячих майданчиках і спільно з Компанією Святошинського району наповнили їх. І це тільки початок!" - йдеться в коментарі до фото, оформленому в стилі "було - стало".

Тищенко повідомив, що його команда "вже встигла поліпшити майже 30 адрес".

Також читайте: Тищенко і Ткаченко в пулі кандидатів від "Слуги народу" на виборах мера Києва, але є і сильніші, - заступник голови ОП Трофімов

Слуга народу Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: Робимо рідне місто комфортним 01
Слуга народу Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: Робимо рідне місто комфортним 02
Слуга народу Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: Робимо рідне місто комфортним 03
Слуга народу Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: Робимо рідне місто комфортним 04

У коментарях під постом читачі вже залишили кілька іронічних зауважень.

Слуга народу Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: Робимо рідне місто комфортним 05
Слуга народу Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: Робимо рідне місто комфортним 06
Слуга народу Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: Робимо рідне місто комфортним 07
Слуга народу Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: Робимо рідне місто комфортним 08
Слуга народу Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: Робимо рідне місто комфортним 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охочих брати участь у праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва поки четверо, але їхня кількість може збільшитися до шести, - Корнієнко

Слуга народу Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: Робимо рідне місто комфортним 10 

Автор: 

Київ (19463) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+32
"Слуга народа" Тищенко решил с горкой наполнить киевские песочницы: "Делаем родной город комфортным" - Цензор.НЕТ 5441
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05.06.2020 14:43
+29
Какой же идиот. У зеленой плесени реально кастинг для набора подобных.
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05.06.2020 14:41
+25
Бабушки и их коты в восторге ! Цирк приехал !
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05.06.2020 14:41
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Сторінка 2 з 2
Поскольку котейки официально признаны частью экосистемы города, то и живут они сейчас и размножаются совершенно спокойно. Трогать их нельзя, да и не нужно. И это правильно. Но вот лично я своего ребенка предостерег-бы от копания в песке во дворе жилого дома. А Коля просто решил попиариться хоть как-то. Весьма неудачное решение. Детское какое-то. Сразу показал,что неспособен мыслить масштабно, по государственному.
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05.06.2020 16:09 Відповісти
новости днр. В Дебальцево произошло событие республиканского масштаба. В две песочницы досыпали песок https://censor.net/photo_news/447764/v_debaltsevo_proizoshlo_sobytie_respublikanskogo_masshtaba_v_dve_pesochnitsy_dosypali_pesok_jurnalist
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05.06.2020 16:12 Відповісти
Казковий довбодятел!
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05.06.2020 16:13 Відповісти
Честно говоря, мне эта партия Слуга Народа всё больше своим странным появлением ниоткуда и этими популистско-большевитскими методами всё больше напоминает русскую "йединую рассею" в молодости.
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05.06.2020 17:36 Відповісти
чудово, "популистско-большевитскими методами" ніяк не могла сформулювати
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05.06.2020 20:20 Відповісти
ЗЕ-епоха авторитарного ідіотизму.
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05.06.2020 22:20 Відповісти
дебил, засыпал все песочницы, похоронил, уголовное дело на него за вандализм))
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05.06.2020 23:48 Відповісти
Это вам не гречку раздавать. Это ого-го, это покруче будет. Прямо с горкой навалял.
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06.06.2020 01:32 Відповісти
Ёпта, и найдутся же те дыбильные кто проголосует!
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08.06.2020 09:47 Відповісти
Если человек идиот,то это надолго !
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09.06.2020 10:44 Відповісти
..а на сэкономленные 8 гривень от "динамо" маршрутчика, т.е. за безоплатный проезд в маршрутке, Тищенко (по совету друзей) купил детЯм 30 машин песка у ещё одного зебила
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10.06.2020 21:45 Відповісти
Отета масштаб особистості, оце так постать!
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12.06.2020 23:32 Відповісти
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