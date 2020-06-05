"Слуга народу" Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: "Робимо рідне місто комфортним". ФОТОрепортаж
Один з можливих кандидатів у мери Києва від "Слуги народу" Микола Тищенко взявся ща розв’язання такої проблеми Києва, як відсутність піску в пісочницях.
Про це йдеться на сторінці Слуга Народу - Тищенко Микола - Округ 219 в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ми відреагували на звернення киян про відсутність піску на дитячих майданчиках і спільно з Компанією Святошинського району наповнили їх. І це тільки початок!" - йдеться в коментарі до фото, оформленому в стилі "було - стало".
Тищенко повідомив, що його команда "вже встигла поліпшити майже 30 адрес".
У коментарях під постом читачі вже залишили кілька іронічних зауважень.
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