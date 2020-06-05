"Слуга народу" Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: "Робимо рідне місто комфортним". ФОТОрепортаж

Один з можливих кандидатів у мери Києва від "Слуги народу" Микола Тищенко взявся ща розв’язання такої проблеми Києва, як відсутність піску в пісочницях.

Про це йдеться на сторінці Слуга Народу - Тищенко Микола - Округ 219 в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відреагували на звернення киян про відсутність піску на дитячих майданчиках і спільно з Компанією Святошинського району наповнили їх. І це тільки початок!" - йдеться в коментарі до фото, оформленому в стилі "було - стало".

Тищенко повідомив, що його команда "вже встигла поліпшити майже 30 адрес".

Також читайте: Тищенко і Ткаченко в пулі кандидатів від "Слуги народу" на виборах мера Києва, але є і сильніші, - заступник голови ОП Трофімов









У коментарях під постом читачі вже залишили кілька іронічних зауважень.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Охочих брати участь у праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва поки четверо, але їхня кількість може збільшитися до шести, - Корнієнко