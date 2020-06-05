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Суд заарештував виховательку нелегального дитсадка в Запоріжжі, підозрювану у вбивстві однорічної дівчинки. ФОТОрепортаж

Суд заарештував виховательку нелегального дитсадка в Запоріжжі, підозрювану у вбивстві однорічної дівчинки. ФОТОрепортаж

Шевченківський районний суд Запоріжжя відправив під варту до 2 серпня 51-річну виховательку нелегального дитячого садка, яку підозрюють у вбивстві однорічної дитини.

Про це повідомляє "Укрінформ" із залу суду, передає Цензор.НЕТ.

Прокурор надала відео з квартири жінки, на якому видно, як та прив'язує подушку до обличчя дитини. Як передає видання, прокурор не стримала сліз і не змогла прокоментувати відео, сказавши, що наполягає на затриманні підозрюваної.

"Ми встановили всі обставини. Ми бачимо, що діти були без нагляду. Ми бачимо, що вона б'є одну дитину, потім штовхає іншу. Вона закрила рот дитині ... подушка закрила все обличчя дитини", - зазначив адвокат сім'ї загиблої дівчинки Теймур Мамедов.

4 червня стало відомо, що в Запоріжжі в нелегальному дитячому садку, який влаштували в квартирі, померла однорічна дитина.

Також дивіться: Однорічна дитина померла в нелегальних приватних яслах у Запоріжжі, - ЗМІ. ВIДЕО

Суд заарештував виховательку нелегального дитсадка в Запоріжжі, підозрювану у вбивстві однорічної дівчинки 01
Суд заарештував виховательку нелегального дитсадка в Запоріжжі, підозрювану у вбивстві однорічної дівчинки 02
Суд заарештував виховательку нелегального дитсадка в Запоріжжі, підозрювану у вбивстві однорічної дівчинки 03

Автор: 

арешт (2523) діти (5065) дитячий садок (362) Запоріжжя (2265)


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Топ коментарі
+6
Разорвал бы эту суку, по телевизору видел ее "уход за детьми". Да и родители хороши, погнались за дешевым детским садом. Они должны тоже нести ответственность за такое. Не зря за рубежом имеются рекомендательные письма, да и лицензия должна быть. Спорных вопросов много, но эту суку разорвал бы.
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05.06.2020 16:15
+2
Привязывать подушку у лицу? Теряюсь в догадках с какой целью такое делать.
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05.06.2020 16:15
+2
Э! не-ее... в современных условия власти евреев теперь все делается на пониманием- КОШЕРНОЕ ИЛИ НЕ КОШЕРНОЕ... по Талмуду и Торе если ребенок не еврей и гой а шо такое.... если воспитательница посещает Синагогу..то вообще сразу крики антисеммитизм по отношении к воспитутельке.... а вот если ребенок еврей тогда да ЗЛОЧИН прям Холокост не меньше....
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05.06.2020 16:21
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Точно посадят! Это ж не депутат или мусор.
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05.06.2020 16:13 Відповісти
Особисто я б довічне дав.
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05.06.2020 17:08 Відповісти
Сам бы прибил бы суку а особенно после просмотра этого УЖАСА
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05.06.2020 21:21 Відповісти
Привязывать подушку у лицу? Теряюсь в догадках с какой целью такое делать.
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05.06.2020 16:15 Відповісти
чтобы не орала, наверное
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05.06.2020 16:17 Відповісти
Э! не-ее... в современных условия власти евреев теперь все делается на пониманием- КОШЕРНОЕ ИЛИ НЕ КОШЕРНОЕ... по Талмуду и Торе если ребенок не еврей и гой а шо такое.... если воспитательница посещает Синагогу..то вообще сразу крики антисеммитизм по отношении к воспитутельке.... а вот если ребенок еврей тогда да ЗЛОЧИН прям Холокост не меньше....
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05.06.2020 16:21 Відповісти
тут була десь на днях стаття, якесь пейсате каже, що Україна має ввести окремо відповідальність за антисемітизм і взагалі такий термін закріпити законодавчо.
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05.06.2020 21:21 Відповісти
Разорвал бы эту суку, по телевизору видел ее "уход за детьми". Да и родители хороши, погнались за дешевым детским садом. Они должны тоже нести ответственность за такое. Не зря за рубежом имеются рекомендательные письма, да и лицензия должна быть. Спорных вопросов много, но эту суку разорвал бы.
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05.06.2020 16:15 Відповісти
Согласна на 100%. Думаю, жіночка, в любом случае не жилец, ни в одной тюрьме женщины детоубийцу рядом долго терпеть не будут. Особенно бесит, как в интервью эта пи&да ещё и объяснение своим поступкам нашла, мол защищала девочку от повреждений в случае падения. Какой же треш в той голове
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06.06.2020 16:36 Відповісти
про зарплату воспитатльницы напишите?
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05.06.2020 16:16 Відповісти
Какая зарплата, это частные ясли на квартире, от количества детей доход зависит.
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05.06.2020 16:20 Відповісти
был дебилом и подохнешь в руках такой няни
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05.06.2020 21:22 Відповісти
а зачем нелегальный детский сад? не хватает легальных?
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05.06.2020 16:18 Відповісти
В легальные ясли с 2 лет кажется только можно.
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05.06.2020 16:21 Відповісти
в СССР в ясли сдавали еще с грудным кормлением разрешалось принимать с 8 или 9 месяцев от рождения это правило ввели в 1965 году а до этого с 2 месяцев после родов женщинам давался больничный лист на 2 месяца а потом лети родимая на коммунистический труд.... у меня мама (покойная) отработала с возрастом ясли да требовали 1 годик но были и с 9-11 месяцев принимались дети... и до 3, 5 лет самый интересный у деток возраст.. 20 лет майже отработала...
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05.06.2020 16:24 Відповісти
Жах!!!
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05.06.2020 16:23 Відповісти
ооо шевчик, Запорожье это прекрасное место, я че то на Хортицкой район грешил, забыл про Шевчик, эти милые районы Павло Кичкас он же Заводской, Шевчик, Бабурка, Правый берег, Центр (Набережная, Русские дворы, Пятак, Маяковского), Пески, Космос раньше там вам были рады
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05.06.2020 16:35 Відповісти
откуда видео??????
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05.06.2020 16:36 Відповісти
что из квартиры женщины я прочитала....кто снимал и знала она? интерестно
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05.06.2020 16:38 Відповісти
Так она задохнулась от подушки или подавилась рвотными массами?
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05.06.2020 18:07 Відповісти
воспитательница задушила её подушкой
видео есть на юаинфо
ребёнок не плакал,соска во рту
...
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05.06.2020 18:42 Відповісти
Это что, ДРУГОЙ ребёнок? Не тот про которого было вчера, что её укусили?
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05.06.2020 19:08 Відповісти
я так понял, что воспитатель врала,
видео появилось сегодня, жесть
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05.06.2020 22:20 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1591365747-odnorichnu-ditinu-v-zaporizhzhi-taki-vbili-yiyi-dushila-podushkoyu.html
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05.06.2020 22:22 Відповісти
НЕ понятно. Это же не подушка, а какая-то готовая штука с завязками...
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06.06.2020 10:24 Відповісти
скорее всего не первый раз пользовалась, только
раньше проносило, главное, что ребёнок не плакал,
соска во рту, увы, тут нельзя не согласиться,
у воспитательницы мозгов ноль
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06.06.2020 16:14 Відповісти
 
 