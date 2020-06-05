Суд заарештував виховательку нелегального дитсадка в Запоріжжі, підозрювану у вбивстві однорічної дівчинки. ФОТОрепортаж
Шевченківський районний суд Запоріжжя відправив під варту до 2 серпня 51-річну виховательку нелегального дитячого садка, яку підозрюють у вбивстві однорічної дитини.
Про це повідомляє "Укрінформ" із залу суду, передає Цензор.НЕТ.
Прокурор надала відео з квартири жінки, на якому видно, як та прив'язує подушку до обличчя дитини. Як передає видання, прокурор не стримала сліз і не змогла прокоментувати відео, сказавши, що наполягає на затриманні підозрюваної.
"Ми встановили всі обставини. Ми бачимо, що діти були без нагляду. Ми бачимо, що вона б'є одну дитину, потім штовхає іншу. Вона закрила рот дитині ... подушка закрила все обличчя дитини", - зазначив адвокат сім'ї загиблої дівчинки Теймур Мамедов.
4 червня стало відомо, що в Запоріжжі в нелегальному дитячому садку, який влаштували в квартирі, померла однорічна дитина.
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видео есть на юаинфо
ребёнок не плакал,соска во рту
...
видео появилось сегодня, жесть
раньше проносило, главное, что ребёнок не плакал,
соска во рту, увы, тут нельзя не согласиться,
у воспитательницы мозгов ноль