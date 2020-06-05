Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX. ФОТОрепортаж

В акваторії Чорного моря відбулося спільне тренування типу PASSEX за участю патрульного катера ВМС України "Старобільськ" та корвету ВМС Румунії Contraamiral Horia Macellariu.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі, кораблі країн відпрацювали низку завдань по підвищенню взаємосумісності у відповідності до стандартів Північноатлантичного Альянсу. Основна увага приділялась удосконаленню навичок та дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі корабельних груп.







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"Екіпажі кораблів відпрацювали низку спільних навчальних вправ та виконали маневр в строях різного типу. Крім того, кораблі відпрацювали ускладнене і тактичне маневрування в морі, вправлялись у встановленні та веденні зв’язку відповідно до стандартів НАТО", – розповів командир патрульного катеру "Старобільськ" старший лейтенант Павло Гладченко.





Також, за підтримки української авіації, яка імітувала напад на кораблі, військові моряки двох держав відпрацювали дії екіпажу з протиповітряної оборони під час повітряного нападу.

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"Українські військові моряки вже тривалий час використовують різні методи впровадження стандартів НАТО під час підготовки екіпажів кораблів і катерів. Участь сил українського флоту у тренуваннях типу "PASSEX" сприяє налагодженню взаємної сумісності та опануванню стандартів Північно-атлантичного альянсу", - зазначили в командуванні ВМС України.





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