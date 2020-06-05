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Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX. ФОТОрепортаж

В акваторії Чорного моря відбулося спільне тренування типу PASSEX за участю патрульного катера ВМС України "Старобільськ" та корвету ВМС Румунії Contraamiral Horia Macellariu.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Патрульний катер ВМС України Старобільськ і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX 01

Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі, кораблі країн відпрацювали низку завдань по підвищенню взаємосумісності у відповідності до стандартів Північноатлантичного Альянсу. Основна увага приділялась удосконаленню навичок та дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі корабельних груп.

Патрульний катер ВМС України Старобільськ і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX 02
Патрульний катер ВМС України Старобільськ і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX 03
Патрульний катер ВМС України Старобільськ і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX 04

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Патрульний катер ВМС України Старобільськ і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX 05

"Екіпажі кораблів відпрацювали низку спільних навчальних вправ та виконали маневр в строях різного типу. Крім того, кораблі відпрацювали ускладнене і тактичне маневрування в морі, вправлялись у встановленні та веденні зв’язку відповідно до стандартів НАТО", – розповів командир патрульного катеру "Старобільськ" старший лейтенант Павло Гладченко.

Патрульний катер ВМС України Старобільськ і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX 06
Патрульний катер ВМС України Старобільськ і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX 07Патрульний катер ВМС України Старобільськ і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX 08

Також, за підтримки української авіації, яка імітувала напад на кораблі, військові моряки двох держав відпрацювали дії екіпажу з протиповітряної оборони під час повітряного нападу.

Патрульний катер ВМС України Старобільськ і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX 09

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Патрульний катер ВМС України Старобільськ і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX 10
Патрульний катер ВМС України Старобільськ і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX 11

"Українські військові моряки вже тривалий час використовують різні методи впровадження стандартів НАТО під час підготовки екіпажів кораблів і катерів. Участь сил українського флоту у тренуваннях типу "PASSEX" сприяє налагодженню взаємної сумісності та опануванню стандартів Північно-атлантичного альянсу", - зазначили в командуванні ВМС України.

Патрульний катер ВМС України Старобільськ і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX 12
Патрульний катер ВМС України Старобільськ і корвет ВМС Румунії провели спільне тренування типу РASSEX 13

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Автор: 

ВМС (1384) корабель (1612) оборона (4780) Румунія (1160) військові навчання (2775)


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Румынский кораблик выглядит гораздо солиднее.
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05.06.2020 17:58 Відповісти
США заинтересованы в строительстве военно-морской базы в Румынии.для защиты своих интересов на юго-восточном фланге Европы.Поскольку по соглашению Монтрeux чужие суда не могут находиться в акватории Черного моря более 21 дня,а водоизмещение не должно превышать 15 000 тонн,то "друг" окурка,Реджеп Ердоган начнет строительство канала параллельно Босфорскому проливу,(длиною 45 км.),судоходство через который не будет подчиняться соглашению Montreux и суда НАТО любого водоизмещения смогут находиться всегда в Черном Море.Тут уместно еще вспомнить недавний перелет американских стелс-самолетов в сопровождении украинских истребителей. Так кто привел НАТО к границам рашки?
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05.06.2020 18:21 Відповісти
Румыны - это как молдаване, только состоят в НАТО.
Больше баз и учений всяких и разных.
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06.06.2020 11:52 Відповісти
 
 