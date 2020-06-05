Композитора Мирослава Скорика поховали на Личаківському цвинтарі у Львові. ФОТО

Українського композитора, Героя України, Мирослава Скорика поховали на Личаківському цвинтарі у Львові 5 червня.

Молебень і прощання з Маестро відбулися в соборі св. Юра. Опісля рідні і друзі провели Мирослава Скорика в останню путь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Мирослав Скорик багато зробив для мистецтва, для оперного мистецтва, розумів основу життя людини, мав розуміння своєї нації і культури. Він завжди був на високому підйомі. Я багато років працював із ним", – говорить колишній директор Львівського оперного театру Тадей Едер.

"Він був великим життєлюбом. Це світла, щира, високого духу і моралі, порядна, чесна людина. Його музика є світовою. Ми щойно у рамках фестивалю "Віртуози" вшановували ювілей Бетховена, Скорик – це Бетховен сучасності, Бах сучасності, він є Скорик сучасності. Він залишиться класиком, незалежно, до якої музики був ближчий, чи класичної, чи модерної традиції, авангардної", – говорить диригент, керівник Львівської філармонії Володимир Сивохіп.

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Маестро провели в останню путь аплодисментами.

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Легендарний український композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги Мирослав Скорик помер 1 червня на 82-му році життя.

Скорик - автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів і опери "Мойсей". Музика маестро звучить у понад 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".