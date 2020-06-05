Композитора Мирослава Скорика поховали на Личаківському цвинтарі у Львові. ФОТО
Українського композитора, Героя України, Мирослава Скорика поховали на Личаківському цвинтарі у Львові 5 червня.
Молебень і прощання з Маестро відбулися в соборі св. Юра. Опісля рідні і друзі провели Мирослава Скорика в останню путь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Мирослав Скорик багато зробив для мистецтва, для оперного мистецтва, розумів основу життя людини, мав розуміння своєї нації і культури. Він завжди був на високому підйомі. Я багато років працював із ним", – говорить колишній директор Львівського оперного театру Тадей Едер.
"Він був великим життєлюбом. Це світла, щира, високого духу і моралі, порядна, чесна людина. Його музика є світовою. Ми щойно у рамках фестивалю "Віртуози" вшановували ювілей Бетховена, Скорик – це Бетховен сучасності, Бах сучасності, він є Скорик сучасності. Він залишиться класиком, незалежно, до якої музики був ближчий, чи класичної, чи модерної традиції, авангардної", – говорить диригент, керівник Львівської філармонії Володимир Сивохіп.
Маестро провели в останню путь аплодисментами.
Легендарний український композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги Мирослав Скорик помер 1 червня на 82-му році життя.
Скорик - автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів і опери "Мойсей". Музика маестро звучить у понад 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".
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Народився 13 липня 1938 року в родині українських інтелігентів у Львові (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львівська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна ). Мати Мирослава Михайловича походила з родини Охримовичів. Дідусь Скорика, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Охримович , був відомим українським фольклористом, громадським та політичним діячем. Марія-Соломія Охримович-Скорик одержала освіту у Відні. Бабця Олена Крушельницька-Охримович була рідною сестрою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Соломії Крушельницької . Батько також навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Віденському університеті (філософський факультет). Перше знайомство з музикою Мирослав отримав у сім'ї - батьки, не будучи професійними музикантами, музикували в родинному колі, батько грав на скрипці, мати - на фортепіано.
Батько композитора - Михайло Скорик, історик, етнограф, був працівником Львівського відділення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Академії наук УРСР , володів грою на скрипці, знав і виконував різноманітні карпатські мелодії, пісні й танці.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3