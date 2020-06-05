"Стоп тарган": кияни і білоруси протестували проти Лукашенка. ФОТОрепортаж
Українці і білоруси провели на Майдані Незалежності в Києві акцію на підтримку білоруських політв'язнів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Учасники акції заявили, що цьогоріч в Білорусі очікуються чергові "вибори Лукашенка", тобто призначено вибори президента.
Зараз у цій країні триває збір підписів за потенційних кандидатів у президенти Білорусі. Навіть на етапі роботи ініціативних груп, які збирають підписи за того чи іншого потенційного кандидата, "режим Лукашенка" вже почав репресії, стверджують учасники акції.
За їхніми словами, репресивні органи затримують учасників ініціативних груп, фальсифікують проти них адміністративні справи, чинять провокації проти опозиційних політиків, які теоретично можуть скласти конкуренцію на виборах чинному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.
Крім того, учасники акції нагадали, що Білорусь - одна з небагатьох країн цивілізованого світу, де до сьогодні в тюрмах перебувають політв’язні. Також вони зазначили, що своєю акцією висловили солідарність із білоруськими опозиціонерами, які зараз перебувають у в’язницях.
Фото УНІАН
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Почему в Киеве?
Чего они лезут в дела сябров?
Шото опять винторогией смердит.
там Бойко с Медведчуком в тройке лидеров....
ты Ксения еще за нашего дурачка топить будешь..., и я может быть...
вот сама увидишь...
все в житті можливо.
Но с другой стороны, он сейчас начал корчить козьи морды пуйлу и слезать с рашинской энергетической иглы.
Пуйло может пытаться заменить его на более послушного вассала.
Истрия с "террористами" в метро, которых скоропалительно расстреляли, хотя на Западе просили не спешить и провести тщательное расследование.
И решили прояснить этот вопрос на украинском сайте.
У вас есть Хартия, есть другие политические сайтьі. Читайте.
Можете загуглить "политические заключенньіе Беларуси".
Но даже закон "о хлопках в ладоши" вьіглядит настолько абсурдно и глупо, что уже его одного достаточно для понимания неадекватной реакции власти Беларуси на право граждан мирно протестовать.
Вот Зеленским и является ярким приміром критика, которому все бьіло не так, пока он не бьіл президентом.
А став им, ухудшил все, до чего дотянулся, в том числе, и материальное положение граждан.
А свое улучшил почти в два раза. За год.
О Тихановском поищу информацию, но уже завтра.
Тот, кто интересуется политикой, сегодня легко найдет нужную информацию.
Было бы желание.
что смешного и неожиданного? а что, например, протестовать против пуйла и рашистской агрессии против Украины уже таки нельзя совсем? тоже през... вернее Сцарек другой страны, конкретно обосРахи...
Не став би поспішати з висновками, а ці протестувальники впевнені що замість Лукашенко поставлять повну кремлівську маріонетку як в Молдові ?
Наверняка против Лукашенко мероприятие проплаченное нашими олигархами, для отвлечения от того что у нас. А у нас намного хуже чем в Беларуси. Лукашенко не позволяет организовать олигархическую систему, а наших олигархов это достает. Поэтому пытаются украинцев натравить на Лукашенко.