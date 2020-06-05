"Стоп тарган": кияни і білоруси протестували проти Лукашенка. ФОТОрепортаж

Українці і білоруси провели на Майдані Незалежності в Києві акцію на підтримку білоруських політв'язнів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Учасники акції заявили, що цьогоріч в Білорусі очікуються чергові "вибори Лукашенка", тобто призначено вибори президента.

Зараз у цій країні триває збір підписів за потенційних кандидатів у президенти Білорусі. Навіть на етапі роботи ініціативних груп, які збирають підписи за того чи іншого потенційного кандидата, "режим Лукашенка" вже почав репресії, стверджують учасники акції.

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За їхніми словами, репресивні органи затримують учасників ініціативних груп, фальсифікують проти них адміністративні справи, чинять провокації проти опозиційних політиків, які теоретично можуть скласти конкуренцію на виборах чинному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Крім того, учасники акції нагадали, що Білорусь - одна з небагатьох країн цивілізованого світу, де до сьогодні в тюрмах перебувають політв’язні. Також вони зазначили, що своєю акцією висловили солідарність із білоруськими опозиціонерами, які зараз перебувають у в’язницях.

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Фото УНІАН















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