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Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Робимо рідне місто комфортним!
Король пісочниць
Напевно, є різниця...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС. ФОТО
Кінець епохи бідності
Читайте на "Цензор.НЕТ": Що з декларації Зеленського не потрапило в новину його пресслужби: квартири в Києві, будинок в Італії, готель у Грузії, годинники та автомобілі
Стан справ у країні
Коротко про економіку
Порошенко винен...
А потім куди?
Миші з Держрезерву
Брат3
Акт русофобії
Мова проти Вови
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Топ коментарі
+52 Павло ШОвте
показати весь коментар05.06.2020 23:17
+36 Phoenix Winner #471221
показати весь коментар05.06.2020 23:01
+33 макаренко юра
показати весь коментар05.06.2020 23:42
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На транспортерній стрічці сировини Кам'янці-Подільському цементного заводу виявили бойовий снаряд часів другої світової... Слава Богу, помітили вчасно, сапери спрацювали краще нікуди...
Не їздила би Вавочка нікуди!
Посилання на джерело: https://vsim.ua/Podii/na-tsementnomu-zavodi-u-kamyantsi-led-ne-vibuhnuv-stariy-snaryad-11070340.html
Давно хотел пересмотреть просто, как они там поочерёдно росли в размерах. Заранее признателен за ответ!
https://www.youtube.com/watch?v=CqNg1wClpzE 'Том и Джерри' Песенка дядюшки Пекоса
https://vimeo.com/236173567
Всем Спокойной Ночи, малыши.
(чомусь сумніваюся)