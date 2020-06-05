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Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Король пісочниць, акт русофобії, Брат 3. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Робимо рідне місто комфортним!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко вирішив з гіркою наповнити київські пісочниці: "Робимо рідне місто комфортним". ФОТОрепортаж

Король пісочниць, акт русофобії, Брат 3. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Король пісочниць

Король пісочниць, акт русофобії, Брат 3. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Напевно, є різниця...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС. ФОТО

Король пісочниць, акт русофобії, Брат 3. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Кінець епохи бідності

Читайте на "Цензор.НЕТ": Що з декларації Зеленського не потрапило в новину його пресслужби: квартири в Києві, будинок в Італії, готель у Грузії, годинники та автомобілі

Король пісочниць, акт русофобії, Брат 3. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Стан справ у країні

Король пісочниць, акт русофобії, Брат 3. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Коротко про економіку

Король пісочниць, акт русофобії, Брат 3. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Порошенко винен...

Король пісочниць, акт русофобії, Брат 3. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

А потім куди?

Король пісочниць, акт русофобії, Брат 3. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Миші з Держрезерву

Король пісочниць, акт русофобії, Брат 3. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Брат3

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр

Король пісочниць, акт русофобії, Брат 3. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Акт русофобії

Король пісочниць, акт русофобії, Брат 3. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Мова проти Вови

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) путін володимир (23818) росія (65162) фотожаба (13863) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+52
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6983
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05.06.2020 23:17
+36
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1898
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05.06.2020 23:01
+33
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9264

Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3948
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05.06.2020 23:42
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Пронесло....
На транспортерній стрічці сировини Кам'янці-Подільському цементного заводу виявили бойовий снаряд часів другої світової... Слава Богу, помітили вчасно, сапери спрацювали краще нікуди...

Не їздила би Вавочка нікуди!
Посилання на джерело: https://vsim.ua/Podii/na-tsementnomu-zavodi-u-kamyantsi-led-ne-vibuhnuv-stariy-snaryad-11070340.html
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05.06.2020 22:37 Відповісти
Кто помнит мульт с фотожабы А потом куда?
Давно хотел пересмотреть просто, как они там поочерёдно росли в размерах. Заранее признателен за ответ!
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05.06.2020 22:39 Відповісти
Пам'ятаю мульт. Не пам'ятаю назву... Ось ще досить кумедна сцена.
https://www.youtube.com/watch?v=CqNg1wClpzE 'Том и Джерри' Песенка дядюшки Пекоса
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05.06.2020 23:05 Відповісти
Э-э, это то и я помню. Песенка то называется Froggie Went a-Courtin', известная песенка, уже добрый десяток лет слушаю все их кантри, блюграссы, тексы-мексы, каюны, зидеко и прочие джаг-бэнды. Мне б именно этот муьт, забыл я его название....
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05.06.2020 23:16 Відповісти
Той мульт що на фотожабі називається King Size Canary
https://vimeo.com/236173567
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05.06.2020 23:31 Відповісти
Точно, он самый. Преогромная благодарность, учапал смотреть.
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05.06.2020 23:35 Відповісти

Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 68
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05.06.2020 22:58 Відповісти
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1898
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05.06.2020 23:01 Відповісти
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5308
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06.06.2020 00:06 Відповісти
зєбурєтка виходіт в тіраж

Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4174
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05.06.2020 23:08 Відповісти
В «Слугі Народу» не виключають, що можуть висунути кандидатом на мера жінку.Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8730
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05.06.2020 23:11 Відповісти
Проект закрыт из-за низкой рентабельности.
Всем Спокойной Ночи, малыши.

Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7370
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05.06.2020 23:13 Відповісти
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5146
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05.06.2020 23:14 Відповісти
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6983
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05.06.2020 23:17 Відповісти
Цікаво, воно хоч кудись влучило з цибулі?
(чомусь сумніваюся)
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06.06.2020 00:56 Відповісти
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5303
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05.06.2020 23:19 Відповісти
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1579
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05.06.2020 23:20 Відповісти
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9264

Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3948
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05.06.2020 23:42 Відповісти
Петя не сдаётся но чудес не бывает и первый срок в тюрьме гораздо реальнее чем второе пришествие свынярчуков!
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05.06.2020 23:45 Відповісти
Навряд. Він в надцятий раз з України втече. Правда?
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05.06.2020 23:49 Відповісти
Портнов его из под земли достанет, правда?
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05.06.2020 23:57 Відповісти
Ну я розумію що портнов то є ваш зебільний кумир. Але ж нагадай мені скільки за зебільними версіями Порох тікав з України? І ще одне, навіщо його десь шукати тому ж твоєму кумирові портнову, якщо він тут, в Україні?
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06.06.2020 00:04 Відповісти
"Портнов его из под земли достанет" - та давай, не встидайся вже: "п*тин придет - порядок наведет" и "казаки нагайками научат расею любить"...
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06.06.2020 00:51 Відповісти
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3005
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06.06.2020 08:43 Відповісти
Свидетель секты колбасы по 2.20?
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08.06.2020 15:59 Відповісти
Ото Петя вам-3.14дарам кацапським в штани насрав,до сих пір стікає
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06.06.2020 07:50 Відповісти
Не насрав,а червону перчину у дупу засунув. Вже рік як булаву поклав Президент,а в них досі пече.
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06.06.2020 13:17 Відповісти
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 136
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06.06.2020 00:36 Відповісти
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2854
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06.06.2020 00:54 Відповісти
Ну хоть и фейк но все одно прикольно... Ближе даже к жабе. Двойку только буквой z чтобы уж наверняка...
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06.06.2020 01:15 Відповісти
То не фотошоп. То якийсь адекватний кацап своїх співвітчизників потроллив.
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06.06.2020 08:20 Відповісти
Король пісочниць, акт русофобії, "Брат 3". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9190
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06.06.2020 08:02 Відповісти
Мені цікаво - а за зерно хтось відповість? Чи буде як завжди - на гальмах? Ганьбище перед усім світом - де вони таку відмазку знайшли???
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06.06.2020 09:57 Відповісти
Никто не ответит, если не получится повесить єто на Пороха....
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06.06.2020 12:26 Відповісти
 
 