У "ДНР" викрадено громадянку Іспанії: вона зняла з балкона триколор, вивішений окупантами без її згоди, - Казанський. ФОТО

Увечері 3 червня в Донецьку бойовики "ДНР" викрали дружину громадянина Іспанії Євгенію Йепес-Веньєса.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"За походженням вона донеччанка, ще в 90-х переїхала на постійне місце проживання до Іспанії. Але зв'язку з рідним містом не втрачала - в Донецьку у Євгенії залишалася квартира.

Незадовго до запровадження карантину, Євгенія приїхала в Донецьк, але виїхати назад не змогла через закриття лінії розмежування. Тиждень тому бойовики "ДНР" розвісили у центрі міста російські прапори, і один триколор, не спитавшись, повісили на балкон Євгенії. Жінка прапор прибрала, бо дозволу свого на це не давала. А через день до неї вломилися озброєні люди і забрали із собою. Місце перебування Євгенії наразі невідоме", - розповів Казанський.

Чоловік Євгенії повідомив Казанському, що йому вдалося зв'язатися із сусідами по квартирі, які розповіли, що Євгенію забрали люди з "МДБ ДНР".

"Те, що сталося, вимагає невідкладної реакції ОБСЄ та інших міжнародних організацій", - робить висновок блогер.

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