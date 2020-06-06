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У "ДНР" викрадено громадянку Іспанії: вона зняла з балкона триколор, вивішений окупантами без її згоди, - Казанський. ФОТО

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Увечері 3 червня в Донецьку бойовики "ДНР" викрали дружину громадянина Іспанії Євгенію Йепес-Веньєса.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"За походженням вона донеччанка, ще в 90-х переїхала на постійне місце проживання до Іспанії. Але зв'язку з рідним містом не втрачала - в Донецьку у Євгенії залишалася квартира.

Незадовго до запровадження карантину, Євгенія приїхала в Донецьк, але виїхати назад не змогла через закриття лінії розмежування. Тиждень тому бойовики "ДНР" розвісили у центрі міста російські прапори, і один триколор, не спитавшись, повісили на балкон Євгенії. Жінка прапор прибрала, бо дозволу свого на це не давала. А через день до неї вломилися озброєні люди і забрали із собою. Місце перебування Євгенії наразі невідоме", - розповів Казанський.

У ДНР викрадено громадянку Іспанії: вона зняла з балкона триколор, вивішений окупантами без її згоди, - Казанський 01

Чоловік Євгенії повідомив Казанському, що йому вдалося зв'язатися із сусідами по квартирі, які розповіли, що Євгенію забрали люди з "МДБ ДНР".

"Те, що сталося, вимагає невідкладної реакції ОБСЄ та інших міжнародних організацій", - робить висновок блогер.

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У ДНР викрадено громадянку Іспанії: вона зняла з балкона триколор, вивішений окупантами без її згоди, - Казанський 02

Автор: 

Донецьк (946) викрадення (819) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+128
Премия Дарвина.
Имея паспорт ЕС приехать в 1937 год к Ежову.
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06.06.2020 12:09
+104
Дааа, жизнь в благополучной Испании притупляет чувство самосохранения.
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06.06.2020 12:09
+97
не ходите "дети" в африку гулять. какого х эта дура приехала в это говняный отбросник. хотела срузкий мир и получила.
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06.06.2020 12:09
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У "ДНР" викрадено громадянку Іспанії: вона зняла з балкона триколор, вивішений окупантами без її згоди, - Казанський - Цензор.НЕТ 5763
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06.06.2020 13:21 Відповісти
бездарные редакторы цензора вновь отжигают. что такое "в днр"? это как? это где? в игил , в аль каида вы тоже пишите? днр это оббревиатура террористической группировки, как применительно к этому набору букв может применяться такая формулировка? ЗЫ вы там прояснили по карте различия между красноярским и краснодарским краями в рф?
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06.06.2020 13:36 Відповісти
Кожний розуміє по-своєму. написане у лапках це як би мовити так звана.
А абревіатуру я розшифровую як донєцкая нарядная рєзєрвація.
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06.06.2020 14:36 Відповісти
тобі видніше... тому мушу погодитись з тобою.
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06.06.2020 14:39 Відповісти
Намає такого "так звана". Є окремі райони донецької області, які контролює це терористичне угрупування - все. Якщо людина перетинає кордон ціх районів, вона не потрапляеє в ряди терористів, вона не потрпляє в середину террористичного угрупування, вона лише потрапляє на територію донецької області, яка зараз контролюється прокремлівськими терористами.
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06.06.2020 18:13 Відповісти
Я скажу банальну і дуже відому фразу : нє всьо так однозначно.
Купую цукерки донецької фабрики.
Для продажу у ДиниРі на обгортках пишуть адресу: ДНР. Донецк.
Для продажу в Орді (торгпредставитель в Курске) пишуть: Украина. Донецк. Такие тоже продаются в Дыре.
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06.06.2020 20:47 Відповісти
Какая нахрен разница что кто на заборе пишет. Должна быть четкая государственная информационая позиция , да и просто гражданская для каждого в отдельности.
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07.06.2020 12:41 Відповісти
Я всім показую такі обгортки і запитую: У нас тут Україна чи днр.
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07.06.2020 13:25 Відповісти
а о какой кондитерской хоть речь? колесниковская конти? рашисты её на запчасти ещё не порезали, работает на рф вероятно?
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07.06.2020 21:40 Відповісти
Оно самое. Боря просто перерегистрировал Конти на ООО ТОР с торговой маркой ДонКо. Даже логотипы схожи. И адреса совпадают. Еще у него есть фабрика КОНТИ-РУС в Курске, и там же логистический центр через который переправляется продукция с Донецка.

Бывшая конд.фабрика АВК сменила вывеску на ЛАКОНД
https://farwater.net/biznes/kak-konti-stala-skandinavskim-bogom-zachem-oligarxi-pereregistriruyut-svoi-predpriyatiya-v-dnr/
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08.06.2020 06:45 Відповісти
А все тому, що - "нєфіг"......
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06.06.2020 13:47 Відповісти
Ну хоть "эти" ей мозги вправят!😊
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06.06.2020 13:51 Відповісти
Головне що не фашисти типу Романа Зозулі викрали.
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06.06.2020 14:22 Відповісти
У "ДНР" викрадено громадянку Іспанії: вона зняла з балкона триколор, вивішений окупантами без її згоди, - Казанський - Цензор.НЕТ 444
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06.06.2020 14:29 Відповісти
А в Іспанії зараз вечеря, макарони!
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06.06.2020 14:35 Відповісти
какого иглесиаса она туда с испании жопу на совала?
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06.06.2020 14:37 Відповісти
мазохістка
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06.06.2020 14:37 Відповісти
Судячі з коментарів - більшість що пишуть - кончені мразі, що нічим не відрізняються від сепарів і кацапів. Жінка явно патріотка, а те що в ДНР у багатьох залашилися старі хворі батькі, яких вже не вивезти, вони не думають. Бажаю всім хто щось пише проти цієї жінки, потрапити в таку саму ситуацію.
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06.06.2020 15:01 Відповісти
никто особо ничего плохого не пишет,
просто люди удивлены, что заставило её лезть
в российское говно ?
кроме того, пишут, что такие как зеленский
расчитывают на понимание жителей дамбаса
что надо написать, чтобы поддержать её ?
надо давить московских гнид,
о этом и пишут
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06.06.2020 15:21 Відповісти
Але ж всі хто пише - не настільки дибіли , щоб їхати з лазурного берега в освенцім , до рашистсько-фашистських виродків , мародерів , гвалтівників , садистів і убивць .
Жіночка явно шукала на попу пріключєній . Так що побажання - гучний та потужний пук в калюжу .
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06.06.2020 15:23 Відповісти
Ага. Поехать в Сомали и снять флаг террористов из окна. А потом такие как ты будут писать чтобы самолет за де...лами выслали
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06.06.2020 19:52 Відповісти
Ботяра под прокси, не звени рогами. О родителях в дыре нет ни слова. Она приехала проверить квартиру. Да, и в чем же она такая распатриотка, просвети?
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07.06.2020 10:35 Відповісти
московия смешала с говном дамбас,
интересно, нажрались уже те, которые ВСУ блокировали,
или теперь в тихаря украинские пенсии получают ?
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06.06.2020 15:27 Відповісти
Те, кто блокировал, уже в намаз- кве жируют, рашка хорошо оплачивает такие услуги.
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06.06.2020 21:12 Відповісти
на машкве большинство самих дарагих масквичей давно уже не жируют, а нищают и деградируют седьмой год кряду. С какого хрена обосРахе кормить бамбасскую и лугандонскую шваль? Поматросили, пообещали с три короба и послали нахер, перетопчутся, не баре, плевать на них...

ОбосРахе и на своих-то похрен, и уж тем более на бамбасские использованные гондоны.
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07.06.2020 01:44 Відповісти
по сути испанцам следует нагибать кацапского посла,
русские падаль и мрази
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06.06.2020 15:35 Відповісти
Испанским спец службам следует задержать 10 кацапских свиней в Мадриде и показать их всему миру.И потребовать освободить девушку.Я думаю намёк будет днр и трупину понятен.За одного Испанца 10 кацапов.В этом мире толерантности у кого-то ещё яйца остались?
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06.06.2020 18:01 Відповісти
Європейці можуть тільки наших вояків "аля Марків" ловити та по фальсифікованим ФСБ матеріалам саджати, нажаль проти ***** і його підлеглих, у них вистачає духу.
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06.06.2020 18:58 Відповісти
она уехалв в 90-годы, прошло 25 лет, девушке уже точно хорошо за 40.
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06.06.2020 23:04 Відповісти
Хло пер данёт: связуйтесь с властями ДыРы.
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06.06.2020 21:13 Відповісти
надо писать так - бандформирование организованное российской федерацией
похитило гражданку Испании на территории Украины
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06.06.2020 15:39 Відповісти
Попутала пропаганду по телеку с эмиграцией
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06.06.2020 16:27 Відповісти
Маски сорваны господа,маски сорваны -пусть хоть одна падла скажет о гражданской войне !
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06.06.2020 18:15 Відповісти
провинциалки Лукаш с Бондаренчихой трындят, пищат и верещать каждый день по ТВ: бедный Донбасс, напали на Донбасс, гибнут данбасские дети, . а сами тут сидят- шалавы, а возвращаться не хотят
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06.06.2020 23:03 Відповісти
орки голову ломали как хату безхозную отжать, а тут такой нежданчик, прапор спецом повешенный сорвала, за такое сразу на подвал а сосед по камере 100% нотариус.
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06.06.2020 18:55 Відповісти
Премія Дарвіна, що тут казати... Вона не зрозуміла де вона перебуває, і що за кончена мерзота її оточує? В лібшему випадку місяць погвалтують і продадуть, якщо чоловік гроши привезе, а в гішому, на одну громадянку Іспанії стане менше.
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06.06.2020 18:57 Відповісти
Приїхала... в Даунєцк... В Донецьк, окупований ордою... Щось мені її навіть і не шкода
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06.06.2020 19:44 Відповісти
Да не переживайте, обслужит всех и вернут.
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06.06.2020 19:53 Відповісти
Побольше таких Дарвинов
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06.06.2020 19:57 Відповісти
Приехала в данецк? Из ЕС в данецк? В номинации "самый тупой поступок года" вне конкуренции!
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06.06.2020 20:30 Відповісти
Собачки Пуйла отрефлексировали на снятие флага....такой должен быть заголовок статьи
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06.06.2020 21:16 Відповісти
На Донбассе очень не хватает турецких беспилотников.
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06.06.2020 21:37 Відповісти
Додумалась вертатись у сепарське гетто на свою біду
А тепер скоріш за все "рожкі до ножкі" як би цинічно не звучало, бо від цих кончених шакалів гарного чекати даремно.
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06.06.2020 22:06 Відповісти
Да пох@р. Знала, куда едет.
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06.06.2020 22:11 Відповісти
ОБСЕ выразит озабоченность и все.
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06.06.2020 23:04 Відповісти
Баба просто загуляла. А для испанского мужа лоха придумала отмазку.
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06.06.2020 23:30 Відповісти
Ищите ее в реке потрошеную и без скальпа, как это любят делать с похищенными все дамбасы позорные. Это их тварей сербские маньяки так казнить научили по своей давней народной традиции.
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07.06.2020 11:26 Відповісти
Висловлюємо глибоке обурення і занепокоєння...
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08.06.2020 00:14 Відповісти
какая наивная пропаганда исписались писаки
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08.06.2020 08:23 Відповісти
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