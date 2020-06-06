У "ДНР" викрадено громадянку Іспанії: вона зняла з балкона триколор, вивішений окупантами без її згоди, - Казанський. ФОТО
Увечері 3 червня в Донецьку бойовики "ДНР" викрали дружину громадянина Іспанії Євгенію Йепес-Веньєса.
Про це повідомляє блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"За походженням вона донеччанка, ще в 90-х переїхала на постійне місце проживання до Іспанії. Але зв'язку з рідним містом не втрачала - в Донецьку у Євгенії залишалася квартира.
Незадовго до запровадження карантину, Євгенія приїхала в Донецьк, але виїхати назад не змогла через закриття лінії розмежування. Тиждень тому бойовики "ДНР" розвісили у центрі міста російські прапори, і один триколор, не спитавшись, повісили на балкон Євгенії. Жінка прапор прибрала, бо дозволу свого на це не давала. А через день до неї вломилися озброєні люди і забрали із собою. Місце перебування Євгенії наразі невідоме", - розповів Казанський.
Чоловік Євгенії повідомив Казанському, що йому вдалося зв'язатися із сусідами по квартирі, які розповіли, що Євгенію забрали люди з "МДБ ДНР".
"Те, що сталося, вимагає невідкладної реакції ОБСЄ та інших міжнародних організацій", - робить висновок блогер.
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А абревіатуру я розшифровую як донєцкая нарядная рєзєрвація.
Купую цукерки донецької фабрики.
Для продажу у ДиниРі на обгортках пишуть адресу: ДНР. Донецк.
Для продажу в Орді (торгпредставитель в Курске) пишуть: Украина. Донецк. Такие тоже продаются в Дыре.
Бывшая конд.фабрика АВК сменила вывеску на ЛАКОНД
https://farwater.net/biznes/kak-konti-stala-skandinavskim-bogom-zachem-oligarxi-pereregistriruyut-svoi-predpriyatiya-v-dnr/
просто люди удивлены, что заставило её лезть
в российское говно ?
кроме того, пишут, что такие как зеленский
расчитывают на понимание жителей дамбаса
что надо написать, чтобы поддержать её ?
надо давить московских гнид,
о этом и пишут
Жіночка явно шукала на попу пріключєній . Так що побажання - гучний та потужний пук в калюжу .
интересно, нажрались уже те, которые ВСУ блокировали,
или теперь в тихаря украинские пенсии получают ?
ОбосРахе и на своих-то похрен, и уж тем более на бамбасские использованные гондоны.
русские падаль и мрази
похитило гражданку Испании на территории Украины
А тепер скоріш за все "рожкі до ножкі" як би цинічно не звучало, бо від цих кончених шакалів гарного чекати даремно.