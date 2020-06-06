Два працівники "Укртрансбезпеки" Вінниччини погоріли на зборі "данини" з вантажних перевізників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

5 червня працівники слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно із співробітниками управління стратегічних розслідувань і прокуратури Вінницької області затримали двох працівників управління "Укртрансбезпеки" Вінницької області, які систематично вимагали неправомірну вигоду від вантажних перевізників за порушення правил перевезень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

Правоохоронцями зафіксовано низку епізодів одержання неправомірної вигоди в еквіваленті від 500 до 2 000 гривень за кожний транспортний засіб.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, посадових осіб вінницькі правоохоронці затримали в Київській області, де вони перебували у відрядженні, під час одержання ними чергової грошової вигоди від одного з перевізників.





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Під час обшуку транспортного засобу "Укртрансбезпеки" виявлено банкноти різних номіналів у гривні, румунських леях, російських рублях, євро і доларах США на загальну суму близько 70 тис. грн. Зазначена сума, за версією правоохоронців, може бути "прибутком" затриманих тільки за одну добу.

Слідчим управлінням поліції проводиться розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки одержання неправомірної вигоди посадовою особою), за що передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років із конфіскацією майна.

Проводяться першочергові слідчі дії. Готуються матеріали для оголошення затриманим про підозру.