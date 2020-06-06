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Два працівники "Укртрансбезпеки" Вінниччини погоріли на зборі "данини" з вантажних перевізників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

5 червня працівники слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно із співробітниками управління стратегічних розслідувань і прокуратури Вінницької області затримали двох працівників управління "Укртрансбезпеки" Вінницької області, які систематично вимагали неправомірну вигоду від вантажних перевізників за порушення правил перевезень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

Правоохоронцями зафіксовано низку епізодів одержання неправомірної вигоди в еквіваленті від 500 до 2 000 гривень за кожний транспортний засіб.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, посадових осіб вінницькі правоохоронці затримали в Київській області, де вони перебували у відрядженні, під час одержання ними чергової грошової вигоди від одного з перевізників.

Два працівники Укртрансбезпеки Вінниччини погоріли на зборі данини з вантажних перевізників 01
Два працівники Укртрансбезпеки Вінниччини погоріли на зборі данини з вантажних перевізників 02

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Під час обшуку транспортного засобу "Укртрансбезпеки" виявлено банкноти різних номіналів у гривні, румунських леях, російських рублях, євро і доларах США на загальну суму близько 70 тис. грн. Зазначена сума, за версією правоохоронців, може бути "прибутком" затриманих тільки за одну добу.

Слідчим управлінням поліції проводиться розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки одержання неправомірної вигоди посадовою особою), за що передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном  до 3 років із конфіскацією майна.

Проводяться першочергові слідчі дії. Готуються матеріали для оголошення затриманим про підозру.

Автор: 

Вінницька область (1014) корупція (4683) Нацполіція (15168) Укртрансбезпека (158)


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Топ коментарі
+6
В стране опять остановилось время, год назад...
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06.06.2020 14:07
+1
а в чем новость - это их такая работа у всех, мрать мзду....Тут палка и второго конца - было б все официально , и....- нафуй бы их посылали....- а так , есть что есть , и еще долго так будет... такое селяви
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06.06.2020 14:09
+1
ще не одного не посадили,а може буде прецедент,та ну,невірю, пока особисто Зе не навідається до них у колонію з перевіркою)
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06.06.2020 14:12
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В стране опять остановилось время, год назад...
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06.06.2020 14:07 Відповісти
а в чем новость - это их такая работа у всех, мрать мзду....Тут палка и второго конца - было б все официально , и....- нафуй бы их посылали....- а так , есть что есть , и еще долго так будет... такое селяви
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06.06.2020 14:09 Відповісти
Не підфартило чувакам.
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06.06.2020 14:10 Відповісти
ще не одного не посадили,а може буде прецедент,та ну,невірю, пока особисто Зе не навідається до них у колонію з перевіркою)
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06.06.2020 14:12 Відповісти
Авакян знов "не при дєлах"!
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06.06.2020 14:27 Відповісти
Нужен открытый реестр следственных действий и судебных заседаний. Чем началось и чем закончилось.
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06.06.2020 14:48 Відповісти
любая система зависящая от человеческой надежности - ненадежная система
это написал не совкодрочер, а какой то западный чувак
надо типа видео камер толь с весами
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06.06.2020 15:56 Відповісти
В данной ситуации им лучше прикинуться нелегальным обменным пунктом, срок должен быть поменьше или просто штрафом отделаются.
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06.06.2020 17:54 Відповісти
А на какое число запланированный ""пажар" сотрудников этой же структуры в Черниговской обл.?
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07.06.2020 00:11 Відповісти
 
 