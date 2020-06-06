Зеленський на велосипеді привітав журналістів із професійним святом. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський відзначив День журналіста велопрогулянкою в Заліссі під Києвом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
У зустрічі взяли участь близько 30 журналістів. Спочатку запропонували покататися з президентом на велосипедах територією резиденції Залісся. Після цього президент запросив усіх на невеликий банкет.
Топ коментарі
+51 18c49ed2
показати весь коментар06.06.2020 17:03
+44 Ksenia VB
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А Пе уже и ходит с трудом, какой там вело, - сплошной детокс.
Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький...
https://www.facebook.com/alex.drone.1840/videos/258605838721421/