Зеленський на велосипеді привітав журналістів із професійним святом. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відзначив День журналіста велопрогулянкою в Заліссі під Києвом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

У зустрічі взяли участь близько 30 журналістів. Спочатку запропонували покататися з президентом на велосипедах територією резиденції Залісся. Після цього президент запросив усіх на невеликий банкет.





