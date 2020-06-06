УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5630 відвідувачів онлайн
Новини Фото
14 185 112

Зеленський на велосипеді привітав журналістів із професійним святом. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відзначив День журналіста велопрогулянкою в Заліссі під Києвом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

У зустрічі взяли участь близько 30 журналістів. Спочатку запропонували покататися з президентом на велосипедах  територією резиденції Залісся. Після цього президент запросив усіх на невеликий банкет.

Зеленський на велосипеді привітав журналістів із професійним святом 01
Зеленський на велосипеді привітав журналістів із професійним святом 02
Зеленський на велосипеді привітав журналістів із професійним святом 03Зеленський на велосипеді привітав журналістів із професійним святом 04Зеленський на велосипеді привітав журналістів із професійним святом 05

журналістика (1759) Зеленський Володимир (23829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+51
А охрана, бегущая кольцом в Хмельницком? Эпичные были кадры. Такого трусливого президента у нас еще не было. Даже Овоща переплюнул.
показати весь коментар
06.06.2020 17:03
+44
Симулянт.
Брехун !
показати весь коментар
06.06.2020 16:58
+30
Наше маля покушало і покаталося на вєліку. Тепер покакать і спать.
показати весь коментар
06.06.2020 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Боже, когда уже этот ... стыд закончится?!?
показати весь коментар
07.06.2020 01:29 Відповісти
Галабаротька?
показати весь коментар
07.06.2020 01:34 Відповісти
Оно...
показати весь коментар
07.06.2020 01:40 Відповісти
оно из умишка тронулось..нам капут
показати весь коментар
07.06.2020 04:55 Відповісти
у нас проблемати нэт лисапеды
показати весь коментар
07.06.2020 04:56 Відповісти
Молодец Зе, всё правильно.
А Пе уже и ходит с трудом, какой там вело, - сплошной детокс.
показати весь коментар
07.06.2020 05:11 Відповісти
мы серьёзно это видим..или кварталы
показати весь коментар
07.06.2020 05:22 Відповісти
кучя жополизов с шустиком
показати весь коментар
07.06.2020 05:41 Відповісти
жизьнь удалась за заборами
показати весь коментар
07.06.2020 05:42 Відповісти
иортик великому не очень а закон о референдуме шоб поперёк горла подавился
показати весь коментар
07.06.2020 05:45 Відповісти
https://www.facebook.com/alex.drone.1840?__cft__[0]=AZUHQsZewGDpXykl9HzcdmQlFJiWPG5Is07ECqul7dHo7AdXOz8ajd94qcO66ZQxNgq1bQ9is-_rZqT4xmZlMD_Eb8y-o_eSmVI6TYHxJEbW9nGtXwGxI4UgfE1skkITzX3AIOtzWJPlEm2gb8Mds952&__tn__=-UC%2CP-y-R Alex Drone https://www.facebook.com/alex.drone.1840/posts/258606085388063?__cft__[0]=AZUHQsZewGDpXykl9HzcdmQlFJiWPG5Is07ECqul7dHo7AdXOz8ajd94qcO66ZQxNgq1bQ9is-_rZqT4xmZlMD_Eb8y-o_eSmVI6TYHxJEbW9nGtXwGxI4UgfE1skkITzX3AIOtzWJPlEm2gb8Mds952&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 червня о 20:34
Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький...
https://www.facebook.com/alex.drone.1840/videos/258605838721421/
показати весь коментар
07.06.2020 08:28 Відповісти
и ни одного в маске... каждому штраф по 17 тыс
показати весь коментар
08.06.2020 11:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 