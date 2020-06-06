Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники. ФОТО
Українські та угорські прикордонники разом врятували життя чоловікові, якого в непритомному стані принесла річка Тиса на територію Угорщини.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Учора, близько десятої вечора, прикордонний наряд відділу "Дякове" Мукачівського загону помітив, як річкою Тиса на території Угорщини течією зносить людину без ознак життя.
Прикордонники одразу сповістили угорських колег та інші взаємодіючі підрозділи, а також виставили додаткові наряди для перевірки берегової відмілини р. Тиса, якою проходить українсько-угорський кордон. Незабаром прикордонники Угорщини сповістили, що виявили невідомого чоловіка без свідомості та викликали швидку медичну допомогу.
Українським правоохоронцям вдалося попередньо встановити, що 28-річний українець, місцевий житель прикордоння, стрибнув з мосту на території України. Далі, ймовірно, травмувавшись, чоловік не зміг впоратися зі стрімкою течією річки та його почало зносити на територію сусідньої країни.
Але, на щастя, горе-потопельника вдалося врятувати. Угорські правоохоронці передали чоловіка українським. Що штовхнуло чоловіка на такий вчинок, він поки не пояснив.
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