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Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники. ФОТО

Українські та угорські прикордонники разом врятували життя чоловікові, якого в непритомному стані принесла річка Тиса на територію Угорщини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Учора, близько десятої вечора, прикордонний наряд відділу "Дякове" Мукачівського загону помітив, як  річкою Тиса на території Угорщини течією зносить людину без ознак життя.

Прикордонники одразу сповістили угорських колег та інші взаємодіючі підрозділи, а також виставили додаткові наряди для перевірки берегової відмілини р. Тиса, якою проходить українсько-угорський кордон. Незабаром прикордонники Угорщини сповістили, що виявили невідомого чоловіка без свідомості та викликали швидку медичну допомогу.

Українським правоохоронцям вдалося попередньо встановити, що 28-річний українець, місцевий житель прикордоння, стрибнув з мосту на території України. Далі, ймовірно, травмувавшись, чоловік не зміг впоратися зі стрімкою течією річки та його почало зносити на територію сусідньої країни.

Але, на щастя, горе-потопельника вдалося врятувати.  Угорські правоохоронці передали чоловіка українським. Що штовхнуло чоловіка на такий вчинок, він поки не пояснив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно терміново подбати про річки, вимирає риба, водойми забруднені, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)

Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники 01
Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники 02
Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники 03
Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники 04
Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники 05

Угорщина (2276) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) кордон (4765) ріка (194)


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Топ коментарі
+14
Прыгнул, поплыл, очнулся...не в Венрии...обидно...
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06.06.2020 17:31
+10
Мужчина вовремя понял что его спалили,и начал «тонуть»,зато будет невиноват
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06.06.2020 17:28
+9
А ведь, СЧАСТЬЕ было так близко!
Нет!
Спасли паразиты!
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06.06.2020 17:46
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Мужчина вовремя понял что его спалили,и начал «тонуть»,зато будет невиноват
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06.06.2020 17:28 Відповісти
цікаво він з отим мішком плив? чи шото за мішок?
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06.06.2020 21:50 Відповісти
Обломали мужика.
"Мужчина прыгнул в реку, потерял сознание и чуть не оказался в Венгрии"
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06.06.2020 17:30 Відповісти
Прыгнул, поплыл, очнулся...не в Венрии...обидно...
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06.06.2020 17:31 Відповісти
Разбег на евро,- прыжок на копейку Бугагагага Ржунимагуступорылоголемка
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06.06.2020 17:33 Відповісти
Прыгнул в воду и... "тут Остапа понесло..."
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06.06.2020 17:35 Відповісти
А ведь, СЧАСТЬЕ было так близко!
Нет!
Спасли паразиты!
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06.06.2020 17:46 Відповісти
Счастье это если к скандинавам , или немцам , а к венграм это то ещё счастье ))
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06.06.2020 17:48 Відповісти
"Каждому своё" (с)
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06.06.2020 17:56 Відповісти
Тобі Зе🤗
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06.06.2020 18:04 Відповісти
Да заставили бы лечо в банках закатывать ручным ключом.
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06.06.2020 18:43 Відповісти
Тоесть успели договориться ))
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06.06.2020 17:47 Відповісти
Мабуть хотів бути заробітчанином і не хотів бути проданим Шмигалем!
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06.06.2020 17:48 Відповісти
Вот это я уважаю.уж лучше батричить в европе чем стать крепостным в Украине
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06.06.2020 18:39 Відповісти
"Великая Украинская Стена Яценюка"?
ВУСЯ.
Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники - Цензор.НЕТ 568
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06.06.2020 17:48 Відповісти
а ти точно знаєш що то українська сторона? 2 пропускні пункти вже давно так оборудовані. до не кордон десб у лісі чи полі.
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06.06.2020 21:52 Відповісти
"оборудовані"
Облаштовані!
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06.06.2020 22:05 Відповісти
Ага, даже мешок с вещами с собой прихватил))))
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06.06.2020 17:49 Відповісти
Там акваланги и ласты.
Не успел переодеться, потерял сознание.
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06.06.2020 17:51 Відповісти
Скорее всего, там сигареты
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06.06.2020 17:55 Відповісти
100%
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06.06.2020 17:58 Відповісти
"Идиоты!" (с)
Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники - Цензор.НЕТ 1619
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06.06.2020 17:54 Відповісти
На путина похож с аквалангом на жопе
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06.06.2020 18:06 Відповісти
Плигнув у 10 годин вечора з мосту у річку на кордоні. Хтось вірить, що він розважався?
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06.06.2020 17:59 Відповісти
Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники - Цензор.НЕТ 1803
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06.06.2020 17:59 Відповісти
По такой же причине ты и уехал из роиси в Германию?
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06.06.2020 22:31 Відповісти
я уехал из Украины и подальше, чем в Германию
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07.06.2020 08:38 Відповісти
Никто без оплаты не пройдет мимо погранцов!
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06.06.2020 18:33 Відповісти
Погранцам же жрать хочется и начальство как торговым агентам постоянно план подымает....
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06.06.2020 18:42 Відповісти
РОДИНА!
"...Стой! Кто плывет? Не притворяйтесь рыбой. Здесь даже рыбе Плыть запрещено..."
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07.06.2020 08:42 Відповісти
Пойду втоплюся у ричци глубокий ...
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06.06.2020 18:41 Відповісти
Уж лучше ты бы ихтиандром заделался..... для этого покупается гидроскутер как у Лёлика с диамантовый руки ,и естественно маска с алколангом.надеюсь сетку при совке недогодались в Тисе поставить
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06.06.2020 18:44 Відповісти
Зебіли, у що ви перетворили Пецін безвіз?
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06.06.2020 18:51 Відповісти
Вот так всегда: пришел - ушел,
Всю жизнь без закусона...
Когда мне - ох! - нехорошо,
Я прыгаю с балкона
И удивляется толпа: Как уцелеть сумел я?
А что толпа? Толпа глупа! Я прыгаю с похмелья.
Начальник мой - орел, герой,
Всегда любил порядок,
А вот поссорился с женой -
Сломал хребет в парадном.
Никто на помощь не пришел -
Смотрели матч из Бонна...
Когда же мне нехорошо -
Я прыгаю с балкона.
Какой всегда ажиотаж,
Когда я на перилах!
Прыжок - и высший пилотаж
И кровь летит по жилам!
Но умереть мне не дадут
Ни врач, ни страж закона...
Когда уж мне совсем не в путь -
Я прыгаю с балкона!
У всех прохожих на виду
Возьму и грохнусь оземь.
Ну, в гипс я точно попаду,
Вот бы отлили в бронзе!
Какой я к славе путь нашел!
Трах-бах - и я персона!
Все потому, что если что -
Я прыгаю с балкона!
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06.06.2020 19:10 Відповісти
це він?
Чоловік стрибнув у річку, знепритомнів і ледь не опинився в Угорщині, його врятували прикордонники - Цензор.НЕТ 6532
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06.06.2020 19:15 Відповісти
та не.это какой то долбанутый кацап.
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06.06.2020 21:10 Відповісти
У мужика только началась жизнь налаживаться, а они...
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06.06.2020 19:19 Відповісти
Пробував втікти від злиднів . "Врятували".
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06.06.2020 19:35 Відповісти
Мужчина идиот, ему легче было-бы просто получить заграничный паспорт и перейти через мост в Венгрию без проблем.
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06.06.2020 19:51 Відповісти
Через границу с запр.предметами не пройти. По суди сам- переплываешь с наркотой в вакуумной упаковки, тут шухер- понимаешь, что спалили погранцы. Резко "теряешь сознание" и тонешь- тебя спасают, наркотики скидываешь в реку. По итогу хоть и не проканало(на этот раз!), но срока и ответственности избежал. Всё ок. Может повезёт в след. раз
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06.06.2020 20:03 Відповісти
Видимо наркота аж до Австрии доплыла в целофановом пакете.
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06.06.2020 20:09 Відповісти
В совковую эпоху был модный анекдот про простого парня что по чистой любви подженился на еврейской девушке---и на тебе вдруг обнаружил себя в Чикаго! И звучит прямая речь:*Вот какой рассеянный муж Сары Моисеевны*.
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06.06.2020 21:32 Відповісти
Со стремительньім . хтось скажіть то умнікам з цензору що там О ставиться.
с стремительным
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06.06.2020 21:54 Відповісти
 
 