"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку. ІНФОГРАФІКА
До Всесвітнього дня безпеки харчових продуктів "Роскачество" провело ревізію своїх досліджень і виявило 5 найкращих і 5 найгірших з точки зору якості і безпеки категорій продуктів.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації "Російська система якості" (Роскачество).
Найбезпечнішими категоріями виявилися горілка і рослинна олія. Найбільш небезпечними - свинячий шашлик, глазуровані ванільні сирки і коньяк.
"У кожній категорії було підраховано кількість товарів з обнуленим рейтингом і товарів з рейтингом 4,5 бала і вище. У кожній продуктовій категорії був розрахований відсоток безпечних і якісних продуктів від загальної кількості досліджених торгових марок.
Чим вищий відсоток, тим безпечніша категорія. Серед небезпечних: чим вищий відсоток, тим небезпечніше категорія. У категорії має бути не менше 17 торгових марок. Якщо категорія поряд зі знаком якості має більше трьох обнулених торгових марок, вона підлягає дискваліфікації з рейтингу безпечних.
Ввдсоток показує кількість товарів з рейтингом вище 4,5 бала ( для безпечних)/обнулення товарів (для небезпечних) від загальної кількості товарів у категорії", - уточнили в організації.
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- Ничего ты не понял… Они её сами создали и там просто живут… Одно хорошо - большая, поэтому не тесно… Но… вся засрана…
Грустный вздох покупателя:
Бідна "дярьовня Ермаково"... Там хоч "дедушки с яйцами", зостались? Це ж тільки на одну упаковку пішло п"ять "дєдушек"...,
https://www.youtube.com/watch?v=75JjflWKs98&list=RD4AsX6KKLsIo&index=4 Если выпить вы хотите, то берите водки литер!
https://www.youtube.com/watch?v=75JjflWKs98&list=RD4AsX6KKLsIo&index=4 Это ж Питер... (с)
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
ХЗ, может быть вода.
Как говорил их классик "ну тупыыые".