"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку. ІНФОГРАФІКА

До Всесвітнього дня безпеки харчових продуктів "Роскачество" провело ревізію своїх досліджень і виявило 5 найкращих і 5 найгірших з точки зору якості і безпеки категорій продуктів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації "Російська система якості" (Роскачество).

Найбезпечнішими категоріями виявилися горілка і рослинна олія. Найбільш небезпечними - свинячий шашлик, глазуровані ванільні сирки і коньяк.

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"У кожній категорії було підраховано кількість товарів з обнуленим рейтингом і товарів з рейтингом 4,5 бала і вище. У кожній продуктовій категорії був розрахований відсоток безпечних і якісних продуктів від загальної кількості досліджених торгових марок.

Чим вищий відсоток, тим безпечніша категорія. Серед небезпечних: чим вищий відсоток, тим небезпечніше категорія. У категорії має бути не менше 17 торгових марок. Якщо категорія поряд зі знаком якості має більше трьох обнулених торгових марок, вона підлягає дискваліфікації з рейтингу безпечних.

Ввдсоток показує кількість товарів з рейтингом вище 4,5 бала ( для безпечних)/обнулення товарів (для небезпечних) від загальної кількості товарів у категорії", - уточнили в організації.

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