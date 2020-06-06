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"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку. ІНФОГРАФІКА

До Всесвітнього дня безпеки харчових продуктів "Роскачество" провело ревізію своїх досліджень і виявило 5 найкращих і 5 найгірших з точки зору якості і безпеки категорій продуктів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації "Російська система якості" (Роскачество).

Найбезпечнішими категоріями виявилися горілка і рослинна олія. Найбільш небезпечними - свинячий шашлик, глазуровані ванільні сирки і коньяк.

Роскачество визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку 01

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Роскачество визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку 02

"У кожній категорії було підраховано кількість товарів з обнуленим рейтингом і товарів з рейтингом 4,5 бала і вище. У кожній продуктовій категорії був розрахований відсоток безпечних і якісних продуктів від загальної кількості досліджених торгових марок.

Чим вищий відсоток, тим безпечніша категорія. Серед небезпечних: чим вищий відсоток, тим небезпечніше категорія. У категорії має бути не менше 17 торгових марок. Якщо категорія поряд зі знаком якості має більше трьох обнулених торгових марок, вона підлягає дискваліфікації з рейтингу безпечних.

Ввдсоток показує кількість товарів з рейтингом вище 4,5 бала ( для безпечних)/обнулення товарів (для небезпечних) від загальної кількості товарів у категорії", - уточнили в організації.

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горілка (139) якість (44) продукти (1141) росія (65162)


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Топ коментарі
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"Роскачество" признало самым безопасным российским продуктом водку - Цензор.НЕТ 813
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06.06.2020 20:37
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"Роскачество" признало самым безопасным российским продуктом водку - Цензор.НЕТ 6369
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06.06.2020 20:35
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"Роскачество" признало самым безопасным российским продуктом водку - Цензор.НЕТ 1961
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06.06.2020 20:42
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"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 1097
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06.06.2020 21:24 Відповісти
Скот !!!
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06.06.2020 21:48 Відповісти
Но народец почему то не верит и продолжает нажимать на проверенный годами " Боярышник".
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06.06.2020 21:28 Відповісти
Дико вибачаюсь, - тут плакати, ридати чи сміятись?
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06.06.2020 21:30 Відповісти
баяришниг на метиловому спирті наскільки якісний і беспечний що висмоктавши фунфиріка багато козломордих шанувальників кабздона отримали бесплатні білети на його концерт в якості бонуса...
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06.06.2020 21:37 Відповісти
Ой не фантазіруй... як що бояришнік був би на метіле, то пів рахі уже обнулілися б за год. -Не з нашим щастям...)
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06.06.2020 23:10 Відповісти
"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 2269
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06.06.2020 21:37 Відповісти
"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 7683
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06.06.2020 21:41 Відповісти
- Я понял, почему русские так плохо живут - они всё делают через задницу!...
- Ничего ты не понял… Они её сами создали и там просто живут… Одно хорошо - большая, поэтому не тесно… Но… вся засрана…
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07.06.2020 09:41 Відповісти
Ух. у меня слов нет! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1179046672447420&set=p.1179046672447420&type=3&av=100010262946037&eav=AfafexGE4bIQiDDYTw9ykNeyKypNzeyMBOcWyqk47uPoS0xqnPA1hY2KwHz8eoQ9hto&__cft__[0]=AZW6X6ODJwObVIo6eGfPvy0V4bNc9v4TO4CsskOhzphDJA5kEy5fbXMy0bkS7jK_OOWj98FprnCGe7x5n-QciTWqWsqyZdXDAe9MeUm3075nCm6ZaTRI0UwijuT2AdIE5nrrUyIvg8kQKrhi7RK5NReMlDWVg_r9AcNcqcU0a4IXwA&__tn__=R]-R "Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 8514
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06.06.2020 21:42 Відповісти
Хромосомы лишние ищите?? Они именно где-то там и прячутся.. или там, или в ярме на шее..
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06.06.2020 21:53 Відповісти
Зкріпно, духовно та православно! "Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 9139
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06.06.2020 21:56 Відповісти
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06.06.2020 22:27 Відповісти
В российском супермаркете тележка. В тележке лежит стопка картонных упаковок с яйцами. На крышке «русская красавица», в сарафане и кокошнике, на фоне «русской дярёвни». Справа гордая надпись: «ДЕДУШКИНЫ ЯЙЦА из деревни Ермаково»…
Грустный вздох покупателя:
Бідна "дярьовня Ермаково"... Там хоч "дедушки с яйцами", зостались? Це ж тільки на одну упаковку пішло п"ять "дєдушек"...,
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07.06.2020 09:45 Відповісти
власне воно:

"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 3524
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07.06.2020 13:10 Відповісти
Да там вообще из перечисленного ничего жрать нельзя!!!!!! И если водка воняющая ацетоном у них самое лучшее то представьте какое все остальное.
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06.06.2020 22:03 Відповісти
Очень много там нормальных и вкусных продуктов. По крайней мере было 10 лет назад, когда я частенько мотался в "порт пяти морей" Но надо правильно выбирать, и стоят они существенно дороже.
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06.06.2020 22:08 Відповісти
ты мне то не рассказывай, я с Севастополя полгода как слинял.
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06.06.2020 23:27 Відповісти
В Севастополе был последний раз в 2008-м. А это здесь причём?
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06.06.2020 23:29 Відповісти
Объясняю, там нет нормальных продуктов, совсем нет!
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07.06.2020 11:49 Відповісти
У вас там и банков нормальных нет, и сотовых операторов, Севастополь сейчас - колония, и везут туда разную гадость. А я про Масквабад говорю.
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07.06.2020 12:21 Відповісти
"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 6437
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06.06.2020 22:07 Відповісти
"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 2522
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06.06.2020 22:07 Відповісти
вотка безапасна патамушта на расее есть два бальшых празника - "новыйгод" и "каждыйдень"
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06.06.2020 22:11 Відповісти
"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 7633
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06.06.2020 22:13 Відповісти
Вони їбо#уті.Не звертайте уваги.
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06.06.2020 22:41 Відповісти
"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 6962
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07.06.2020 00:12 Відповісти
Водка ж невкусная! Фу!
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06.06.2020 23:14 Відповісти
Прелесть водки в закуске.
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06.06.2020 23:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=75JjflWKs98&list=RD4AsX6KKLsIo&index=4 Что Вы, тётя, мнёте тити?
https://www.youtube.com/watch?v=75JjflWKs98&list=RD4AsX6KKLsIo&index=4 Если выпить вы хотите, то берите водки литер!
https://www.youtube.com/watch?v=75JjflWKs98&list=RD4AsX6KKLsIo&index=4 Это ж Питер... (с)

"Роскачество" визнало найбезпечнішим російським продуктом горілку - Цензор.НЕТ 7093
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07.06.2020 01:04 Відповісти
Спирт и вода,чему там опасного быть. Правильно Зеленский проводит ревизию спиртовой промышленности Украины, надо отходить от самогона.
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06.06.2020 23:48 Відповісти
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
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07.06.2020 09:48 Відповісти
У нас хлопок не растет, а вот клубника и всякая зелень у меня на огороде радует глаз. Каждый беларус сам себе и агроном и мичуринец.
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07.06.2020 14:29 Відповісти
Я ж кажу - вона у вас у голові росте...
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08.06.2020 06:50 Відповісти
"Спирт и вода,чему там опасного быть."
ХЗ, может быть вода.
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07.06.2020 11:51 Відповісти
А потом возмущаются стереотипам типа "лапти, водка, балалайка"
Как говорил их классик "ну тупыыые".
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07.06.2020 05:58 Відповісти
Если кто не знает, что это в Расии за товар "шашлык" - поясняю: вы видели в супермаркетах такие большие пластиковые ведёрки с помидорами, огурцами и квашеной капустой? Так вот в расийской провинции в таких ведёрках продаётся нарезанное и замаринованное мясо, замороженное в лёд вместе с маринадом. Очень популярно!
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07.06.2020 11:05 Відповісти
короче москали, переходите на сушеные собачьи глисты! это куцда безопасней чем вся ваша жратва!
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07.06.2020 20:09 Відповісти
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