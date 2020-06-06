П'ятеро жінок пограбували матір із маленькою дитиною під мерією на Хрещатику, - "Муніципальна варта". ФОТОрепортаж
У центрі Києва невідома, яку супроводжували ще четверо, почала витягати речі з рюкзака матері з дитиною на руках. Причому зловмисниць не збентежило, що жінка бачить, що відбувається.
Про це повідомляє із посиланням на фейсбук-сторінку Київського міського громадського формування з охорони громадськогоЦензор.НЕТ порядку і державного кордону "Муніципальна варта".
"Грабують маму з дитинчам. Відкрито, вдень, в самому центрі Києва. На Хрещатику. Прямо під мерією.
Це відбувається кожного дня. Без перерв. Роками.
Сотні жертв – сотні тисяч гривень. Додайте ще викрадені документи, розпач та зламані долі громадян в яких ось так прямо з рук видерли останню копійку. Запам'ятайте, як вони виглядають! Остерігайтесь, коли вони поруч. Вам ніхто не допоможе, крім вас самих!" - попереджають в організації.
Будь ласка, зачекайте...
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коммунист, красный директор, банкир, зк, кондитер, клоун....
правильный ответ: цыган
т.е. - приехал вы поесть пиццы(на работу), был ограблен и:
1. иди бомжуй(а потом выгонят)
2. иди к консулу и выслушивай "ничем помочь не можем, хотя.... пидождить 3 месяца"
жаль что это говно не отстреливают. даже кто верующий в говорящих змей - греха не будет иметь то
"Розделъ 14. Арътыкулъ 35. О цыганехъ.
Ижъ цыгани суть люди непотребные...(скорочую бо пишу з книги, яка в мене завжди на столі, там далі описується, що то за сволота), а пре то уставуемъ абы ихъ конечно отъ того часу нигде въ панъстве нашомъ великом князьстве литовъскомъ и в земляхъ до него належачых далей не было ховано чого старостове пограничъные и иные державцы нашы мають с пилностью спостерегати абы до земли ношое не входили, а кгды ихъ который з нихъ з староства и вряду своего выпудить абы жаденъ зынъшихъ становъ подъданыхъ нашыхъ черезъ то ихъ не прыймовалъ и на именьяхъ своихъ не переховывалъ под виною до скарбу нашого дванадцатма копами грошей.
Так, що з голови Київської міської державної адміністрації штраф у розмірі
12 х 60 (копа) х 1,832 грама срібла (перерахунок на співвідношення маса-проба) х 15,04 грн за 1 грам (курс НБУ станом на 07.06.20) = 19 838 грн 40 коп
Рюкзакевич не в курсі ? Думаю все він прекрасно знає.
...А хтось згадує про Княжичі, Сашу Білого, кришування бурштину, наркоторгівлі, ігрових апаратів, курвів, стрілянину по дитині бухих мусорів, мусорів-гвалтівників та багато інших "успіхів".
Всім незадоволеним такою реФФормою - нєфіг
шастатьтриндіти!
https://censor.net/photo_news/3199577/tri_jenschiny_na_kreschatike_pytalis_ograbit_bizneseksperta_erika_nayimana_a_beremennaya_jenschina_ne
это реально одни и те же цыганки. Плюс, мою знакомую год назад на почтовой площади пытались ограбить три псевдобеременные цыганки.
Бабам можно, Михаил Самуэлевич, как видим. Чем они уже там рассчитываются - другой вопрос.
Это ведь жертвы преследований на национальной и расовой почве!
Вот если бы их отлупили, тогда визжали бы и менты и тн правозащитники: расизм, ксенофобия, дискриминация!