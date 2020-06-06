П'ятеро жінок пограбували матір із маленькою дитиною під мерією на Хрещатику, - "Муніципальна варта". ФОТОрепортаж

У центрі Києва невідома, яку супроводжували ще четверо, почала витягати речі з рюкзака матері з дитиною на руках. Причому зловмисниць не збентежило, що жінка бачить, що відбувається.

Про це повідомляє із посиланням на фейсбук-сторінку Київського міського громадського формування з охорони громадськогоЦензор.НЕТ порядку і державного кордону "Муніципальна варта".

"Грабують маму з дитинчам. Відкрито, вдень, в самому центрі Києва. На Хрещатику. Прямо під мерією.

Це відбувається кожного дня. Без перерв. Роками.

Сотні жертв – сотні тисяч гривень. Додайте ще викрадені документи, розпач та зламані долі громадян в яких ось так прямо з рук видерли останню копійку. Запам'ятайте, як вони виглядають! Остерігайтесь, коли вони поруч. Вам ніхто не допоможе, крім вас самих!" - попереджають в організації.











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