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П'ятеро жінок пограбували матір із маленькою дитиною під мерією на Хрещатику, - "Муніципальна варта". ФОТОрепортаж

У центрі Києва невідома, яку супроводжували ще четверо, почала витягати речі з рюкзака матері з дитиною на руках. Причому зловмисниць не збентежило, що жінка бачить, що відбувається.

Про це повідомляє  із посиланням на фейсбук-сторінку Київського міського громадського формування з охорони громадськогоЦензор.НЕТ порядку і державного кордону "Муніципальна варта".

"Грабують маму з дитинчам. Відкрито, вдень, в самому центрі Києва. На Хрещатику. Прямо під мерією.

Це відбувається кожного дня. Без перерв. Роками.

Сотні жертв – сотні тисяч гривень. Додайте ще викрадені документи, розпач та зламані долі громадян в яких ось так прямо з рук видерли останню копійку. Запам'ятайте, як вони виглядають! Остерігайтесь, коли вони поруч. Вам ніхто не допоможе, крім вас самих!" - попереджають в організації.

Пятеро жінок пограбували матір із маленькою дитиною під мерією на Хрещатику, - Муніципальна варта 01
Пятеро жінок пограбували матір із маленькою дитиною під мерією на Хрещатику, - Муніципальна варта 02
Пятеро жінок пограбували матір із маленькою дитиною під мерією на Хрещатику, - Муніципальна варта 03
Пятеро жінок пограбували матір із маленькою дитиною під мерією на Хрещатику, - Муніципальна варта 04
Пятеро жінок пограбували матір із маленькою дитиною під мерією на Хрещатику, - Муніципальна варта 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три жінки на Хрещатику намагалися пограбувати бізнес-експерта Еріка Наймана, а вагітна жінка не змогла відбитися: "Кого ще мають пограбувати, щоб їх посадили?" - активіст Бондар. ФОТО

Київ (19466) пограбування (576) Хрещатик (28)


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Топ коментарі
+85
Це циганва. Поліцаям платять, от їх і не чіпають.
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06.06.2020 22:42
+55
Аваков - чорт!
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06.06.2020 22:38
+55
Менты крышуют. Рюкзаков в доле раз годами эти тетки работают
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06.06.2020 22:41
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П'ятеро жінок пограбували матір із маленькою дитиною під мерією на Хрещатику, - "Муніципальна варта" - Цензор.НЕТ 6251
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07.06.2020 11:57 Відповісти
Продолжите смысловой ряд:
коммунист, красный директор, банкир, зк, кондитер, клоун....
правильный ответ: цыган
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07.06.2020 12:39 Відповісти
пишут шо этих тварей даже в Италии не трогают.
т.е. - приехал вы поесть пиццы(на работу), был ограблен и:
1. иди бомжуй(а потом выгонят)
2. иди к консулу и выслушивай "ничем помочь не можем, хотя.... пидождить 3 месяца"

жаль что это говно не отстреливают. даже кто верующий в говорящих змей - греха не будет иметь то
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07.06.2020 12:34 Відповісти
СТАТУТ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1588 року
"Розделъ 14. Арътыкулъ 35. О цыганехъ.
Ижъ цыгани суть люди непотребные...(скорочую бо пишу з книги, яка в мене завжди на столі, там далі описується, що то за сволота), а пре то уставуемъ абы ихъ конечно отъ того часу нигде въ панъстве нашомъ великом князьстве литовъскомъ и в земляхъ до него належачых далей не было ховано чого старостове пограничъные и иные державцы нашы мають с пилностью спостерегати абы до земли ношое не входили, а кгды ихъ который з нихъ з староства и вряду своего выпудить абы жаденъ зынъшихъ становъ подъданыхъ нашыхъ черезъ то ихъ не прыймовалъ и на именьяхъ своихъ не переховывалъ под виною до скарбу нашого дванадцатма копами грошей.


Так, що з голови Київської міської державної адміністрації штраф у розмірі
12 х 60 (копа) х 1,832 грама срібла (перерахунок на співвідношення маса-проба) х 15,04 грн за 1 грам (курс НБУ станом на 07.06.20) = 19 838 грн 40 коп
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07.06.2020 12:38 Відповісти
Закарпатська або Одеська циганерія. Депортувити сук з Києва перед тим дотримуючись всіх правил терпимості та толерантності дати кийково гумовий урок
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07.06.2020 12:52 Відповісти
Закарпатська або Одеська циганерія. Депортувити сук з Києва перед тим дотримуючись всіх правил терпимості та толерантності дати кийково гумовий урок
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07.06.2020 12:53 Відповісти
Думаю там барон домовляється з ментівським начальством на який території будут "працювати" табори
Рюкзакевич не в курсі ? Думаю все він прекрасно знає.
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07.06.2020 13:09 Відповісти
Конечно он все знает, потому что со всех заработков и ему доходит. Коррупция всегда там где с ней не борются.
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07.06.2020 13:26 Відповісти
Що це за муніципальна варта, чому знімають і не допомагають жінці відбитись від циганви?
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07.06.2020 13:12 Відповісти
Чудова робота реФФормованої мусорні на чолі з надзвичайно ефективним міністром-баригою!
...А хтось згадує про Княжичі, Сашу Білого, кришування бурштину, наркоторгівлі, ігрових апаратів, курвів, стрілянину по дитині бухих мусорів, мусорів-гвалтівників та багато інших "успіхів".
Всім незадоволеним такою реФФормою - нєфіг шастать триндіти!
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07.06.2020 13:25 Відповісти
И ментам пох.й, но когда Правый сектор взялся за решение этого вопроса то вони было столько что аж до Европы дошло.
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07.06.2020 13:25 Відповісти
П'ятеро жінок пограбували матір із маленькою дитиною під мерією на Хрещатику, - "Муніципальна варта" - Цензор.НЕТ 4150
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07.06.2020 13:26 Відповісти
Их поймали?
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07.06.2020 14:34 Відповісти
нет
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07.06.2020 17:33 Відповісти
Вы что фашист-расист, как можно трогать невинных цыган, они же совсем немного не дотягивают до богоизбранности жидвы.
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07.06.2020 20:59 Відповісти
И как тут ,после такого ,после бунта в США ,после изнасилования немок а Германии ,и тд.. ,не станешь расистом.
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07.06.2020 14:41 Відповісти
на Івано-Франківського мера усім селом накинулись, коли він дав команду викинути цей непотріб з міста
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07.06.2020 15:05 Відповісти
я сравнила фотки с предыдущей новостью про ограбление
https://censor.net/photo_news/3199577/tri_jenschiny_na_kreschatike_pytalis_ograbit_bizneseksperta_erika_nayimana_a_beremennaya_jenschina_ne

это реально одни и те же цыганки. Плюс, мою знакомую год назад на почтовой площади пытались ограбить три псевдобеременные цыганки.
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07.06.2020 16:19 Відповісти
Не 5 женщин а 5 цыганок,не хитрите а называйте вещи своими именами.Да и надо внести законопрект в ВР Укоаины об праве рериториальных общин после местного референдума выдворять на законном основании это цыганское отродье,благо степей в Украине много вот пускай там и живут.
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07.06.2020 16:32 Відповісти
"Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была Небаба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? ........ "

Бабам можно, Михаил Самуэлевич, как видим. Чем они уже там рассчитываются - другой вопрос.
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07.06.2020 16:46 Відповісти
Ну нельзя же так!
Это ведь жертвы преследований на национальной и расовой почве!
Вот если бы их отлупили, тогда визжали бы и менты и тн правозащитники: расизм, ксенофобия, дискриминация!
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07.06.2020 19:42 Відповісти
Прочитав заговолок сразу понял что тут цыганва замешана, типичная манера для этих животных - стаей нападать на своих жертв. Кстати неплохо бы депортировать цыганву в те страны, послы которых тут кукарекают про то как ущемляют бедную цыганву в Украине.
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07.06.2020 20:56 Відповісти
Пора відстрілювати знахабнілих гнид.
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07.06.2020 21:03 Відповісти
тогда зачем платить налоги?))
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07.06.2020 21:46 Відповісти
висновок - більше прав і соцзахисту бідним пригнобленим ромам ..?
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07.06.2020 22:00 Відповісти
Еще есть у них прикольный бизнес - арендуют квартиру с газовыми плитами и качают газ. Как они его сжижают или сжимают и в последующем транспортируют - науке сие пока неизвестно.
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08.06.2020 09:19 Відповісти
Пристрелить парочку этих цыган. Мир не перевернется, а порядка будет больше. Они реально бич. в Риме охамели, в Мюнхене вообще борзота. Совершенно никчемные и бесполезные люди.
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22.08.2020 19:22 Відповісти
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