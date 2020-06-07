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Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців. ФОТОрепортаж

Співробітники Нацгвардії та Нацполіції взяли під посилену охорону курортні зони Одеси та Одеської області.

Про це повідомляє сайт МВС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що основні зусилля буде спрямовано на "профілактику правопорушень, боротьбу зі злочинністю та захист прав і свобод місцевих жителів і туристів, які приїдуть відпочивати".

Загалом планується залучити понад 500 правоохоронців. Вони нестимуть службу в цілодобовому режимі.

Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців 01
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців 02
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців 03

Дивіться також: Наряди Нацгвардії підсилюють пляжі і зони відпочинку на узбережжі Азовського моря. ФОТО

Автор: 

Одеса (5458) Нацполіція (15168) Національна гвардія (1528)


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Топ коментарі
+12
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 5281
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07.06.2020 10:12
+7
Форма наряда: - боевые стринги
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07.06.2020 10:06
+6
А кого они там охраняют на пустых пляжах? Или работа называется, не бей лежачего?
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07.06.2020 10:22
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Форма наряда: - боевые стринги
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07.06.2020 10:06 Відповісти
Голий, босий і пістолет за холявою.
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07.06.2020 10:50 Відповісти
Контракт на поставку у сына министра) Стринги Авакова!
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07.06.2020 11:03 Відповісти
Malibu Rescue... красивые тёлы будут бегать по краю воды с трусами в жопе... нет, в жопппе, шоб ширше... загляденье...
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07.06.2020 10:11 Відповісти
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 5281
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07.06.2020 10:12 Відповісти
и насиловать
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07.06.2020 10:21 Відповісти
не смущайся - на форуме у тебя и так слава нравственного пи...раса, только в зеленых тонах, а ты оказывается и физилогический тридварас.
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07.06.2020 10:56 Відповісти
А кого они там охраняют на пустых пляжах? Или работа называется, не бей лежачего?
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07.06.2020 10:22 Відповісти
бєй лєжачєго
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07.06.2020 10:28 Відповісти
Кошмарят одиноких отдыхающих
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07.06.2020 10:51 Відповісти
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 8063
а якось людям пройти мона?
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07.06.2020 10:24 Відповісти
Профилактика правонарушений, карантин для упреждения эпидемии... Правильной дорогой идете, товарисчи.
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07.06.2020 10:31 Відповісти
захист прав і свобод місцевих жителів і туристів, які приїдуть відпочивати"

де тут про карантин,"дурантинофіли" ?
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07.06.2020 10:49 Відповісти
До этого ты часто видел ментов на море?
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07.06.2020 10:51 Відповісти
Та и раньше ходили в Одессе, но немного
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07.06.2020 11:05 Відповісти
По поселкам - парочка дежурных. В Крыму до 14-го вообще их не помню.
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07.06.2020 11:58 Відповісти
Какие-то грязные металлические бочки среди города... стиль такой элегантный?
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07.06.2020 10:31 Відповісти
Кац, ты, наверно, за пределы рязани не выезжал.
Это дизайн ресторана, когда имитируются состаренные вещи. Но они новые .
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07.06.2020 10:50 Відповісти
Це Лєнка-дамбасянка з макаронії.
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07.06.2020 11:07 Відповісти
Так я и говорю - элегантный венецианский стиль.
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07.06.2020 11:17 Відповісти
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 164
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07.06.2020 11:25 Відповісти
В реальності вся Венеція покрита знизу пліснявою, був того року в червні. Не сподобалась геть, а от озеро Гарда гарне.
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07.06.2020 12:16 Відповісти
Те же впечатления. Но все таки Венеция очень необычна , конечно больше такой себе театр- музей
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07.06.2020 12:42 Відповісти
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 3095

Тут я живу. А ваша рязань... даже не представляю, где находится.
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07.06.2020 15:09 Відповісти
Если живешь в Италии, что не знаешь как ценятся старинные вещи и мода под старину?? Почему в Одессе такая мода вызывает изумление?
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07.06.2020 15:36 Відповісти
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 3264

Это Arena di Verona. Ей 2 000 лет. За ней постоянно ухаживают снутри и снаружи - реставрируют, чистят мрамор, укрепляют. И представьте себе, никому из итальянцев не придёт в голову поставить у входа в театр пару грязных ржавых бочек! Скорей поставят олеандр, лимон или оливок в дубовой декоративной кадке.
Одна форумчанка из ФРГ здесь писала, что обожает этот город и спрашивала, как у нас не слепнут глаза от всей этой красоты...
Прежде всего необходимо иметь это чувство - красота и гармония. Но когда я приезжаю в отпуск домой (в Украину), меня снедает тоска и появляется желание поскорей сбежать. Вековая неухоженность, заброшенность, грязь... И даже в Киеве грязь! Не имею намерения вас обидеть, но неухоженность и неряшливость не зависят от народа, но от олигархов и воров в законе, которые отнимают от народа. В результате народ теряет чувство элегантности и принимает заброшенность как норму.
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07.06.2020 16:03 Відповісти
Да, хватит уже🤬
Где ты там увидел грязную ржавую бочку???
Видно же, что это раскрашенные бочки-элемент декора. Стиль такой.
Я в Вероне была. Кстати, вся Италия - грязная страна .
Так что нефик тут выделываться.
Точно кацап какой-то
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07.06.2020 16:13 Відповісти
Ну и где же ты в Вероне была? Если говоришь, что она грязная...
А мы объездили всю Италию. На окраинах Napoli,,, но не в центре, и то бумажки с пакетами ... сегодняшние. К вечеру проезжают комунальные машины.
Италия - аккуратная страна. На Севере нигде нет мусора. Смешно даже.
На озере Гарда немцы, голландцы и датчане покупают дома и живут там всё лето. Обожают Италию.
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 2785

Жили б они в грязи,,, размечталась.
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07.06.2020 16:38 Відповісти
Так венецианский стиль архитектуры - это не обязательно Венеция.
Мы живём в 20 км от Lago di Garda. Вы были в какой части озера - пров. Вероны, Брешии или Тренто?
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07.06.2020 14:52 Відповісти
Так они стоят возле магазина противогазов...
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07.06.2020 12:15 Відповісти
нє, то Аркадію так опрєкраснілі...
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07.06.2020 10:40 Відповісти
Теперь понятно чего на Крещатике "расцветают" кражи, все правохранительные силы брошены на курорты.
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07.06.2020 10:48 Відповісти
усилили чтобы насиловать, пытать и убивать
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07.06.2020 10:49 Відповісти
Кирилівка, Федотова коса. Зараз. Поліцаїв не видно.
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 3473
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07.06.2020 11:20 Відповісти
Скрытая реклама?
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07.06.2020 12:07 Відповісти
Они в этом районе обычно.
Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців - Цензор.НЕТ 616
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07.06.2020 12:11 Відповісти
«Пляжний патруль» з Памелою Андерсон по-одеські.
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07.06.2020 11:31 Відповісти
Гром прогремел, реляция идет,
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что вся Одесса переполнена ворами,
И что настал критический момент,
И заедает темный элемент.
Не тот расклад, начальники грустят,
По всем притонам пьют не вина, а отравы,
По всему городу убийства и облавы,
Они приказ дают идти ва-банк,
И применить запасный вариант.
Вот мент идет, идет в обход,
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что вся Одесса переполнена ворами,
И что настал критический момент,
И заедает вредный элемент.
А им в ответ дают такой совет:
Имейте каплю уваженья к этой драме,
Четыре сбоку, ваших нет в Одессе-маме,
Пусть мент идет, идет себе в обход,
Расклад не тот, и номер не пройдет.©
🤣
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07.06.2020 12:19 Відповісти
Если за день на Цензоре не было минимум два сообщения по Одессе и области - я начинаю тревожиться и выглядываю в окно - на месте ли Город?!
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07.06.2020 12:34 Відповісти
))))))) мы с вами... переживаем, чтоб волной не смыло
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07.06.2020 12:44 Відповісти
 
 