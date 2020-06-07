Курорти Одеської області посилили нарядами поліції та нацгвардійців. ФОТОрепортаж
Співробітники Нацгвардії та Нацполіції взяли під посилену охорону курортні зони Одеси та Одеської області.
Про це повідомляє сайт МВС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що основні зусилля буде спрямовано на "профілактику правопорушень, боротьбу зі злочинністю та захист прав і свобод місцевих жителів і туристів, які приїдуть відпочивати".
Загалом планується залучити понад 500 правоохоронців. Вони нестимуть службу в цілодобовому режимі.
Топ коментарі
+12 iMedvedeff
показати весь коментар07.06.2020 10:12
+7 the FAT
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+6 ALEX SUROVV
показати весь коментар07.06.2020 10:22
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а якось людям пройти мона?
де тут про карантин,"дурантинофіли" ?
Это дизайн ресторана, когда имитируются состаренные вещи. Но они новые .
Тут я живу. А ваша рязань... даже не представляю, где находится.
Это Arena di Verona. Ей 2 000 лет. За ней постоянно ухаживают снутри и снаружи - реставрируют, чистят мрамор, укрепляют. И представьте себе, никому из итальянцев не придёт в голову поставить у входа в театр пару грязных ржавых бочек! Скорей поставят олеандр, лимон или оливок в дубовой декоративной кадке.
Одна форумчанка из ФРГ здесь писала, что обожает этот город и спрашивала, как у нас не слепнут глаза от всей этой красоты...
Прежде всего необходимо иметь это чувство - красота и гармония. Но когда я приезжаю в отпуск домой (в Украину), меня снедает тоска и появляется желание поскорей сбежать. Вековая неухоженность, заброшенность, грязь... И даже в Киеве грязь! Не имею намерения вас обидеть, но неухоженность и неряшливость не зависят от народа, но от олигархов и воров в законе, которые отнимают от народа. В результате народ теряет чувство элегантности и принимает заброшенность как норму.
Где ты там увидел грязную ржавую бочку???
Видно же, что это раскрашенные бочки-элемент декора. Стиль такой.
Я в Вероне была. Кстати, вся Италия - грязная страна .
Так что нефик тут выделываться.
Точно кацап какой-то
А мы объездили всю Италию. На окраинах Napoli,,, но не в центре, и то бумажки с пакетами ... сегодняшние. К вечеру проезжают комунальные машины.
Италия - аккуратная страна. На Севере нигде нет мусора. Смешно даже.
На озере Гарда немцы, голландцы и датчане покупают дома и живут там всё лето. Обожают Италию.
Жили б они в грязи,,, размечталась.
Мы живём в 20 км от Lago di Garda. Вы были в какой части озера - пров. Вероны, Брешии или Тренто?
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что вся Одесса переполнена ворами,
И что настал критический момент,
И заедает темный элемент.
Не тот расклад, начальники грустят,
По всем притонам пьют не вина, а отравы,
По всему городу убийства и облавы,
Они приказ дают идти ва-банк,
И применить запасный вариант.
Вот мент идет, идет в обход,
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что вся Одесса переполнена ворами,
И что настал критический момент,
И заедает вредный элемент.
А им в ответ дают такой совет:
Имейте каплю уваженья к этой драме,
Четыре сбоку, ваших нет в Одессе-маме,
Пусть мент идет, идет себе в обход,
Расклад не тот, и номер не пройдет.©
🤣