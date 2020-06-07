Камери автофіксації в Києві упіймали "гонщика", який перевищив швидкість у 4,5 раза. ФОТО
У Києві в п'ятницю зафіксовано новий антирекорд швидкості - автомобіль розігнався до 224 кілометрів на годину.
Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Автомобіль "Ауді" з ДНЗ AA297 *** рухався в 4,5 раза швидше дозволеної норми. Тобто замість 50 кілометрів на годину - 224.
Найбільшу кількість разів швидкісний режим 5 червня порушив автомобіль Mazda, номерний знак AI142 ***. Він перевищував 13 разів за день.
Крім того, камери зафіксували два автомобілі - BX238 *** і BE907 *** - кожен із яких порушив швидкісний режим 9 разів.
Також камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину. Загалом на трасах, де встановили дорожні камери, значно перевищували дозволену швидкість понад 200 автомобілів.
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А мене підрізали на 2тонних позашляховиках, які якщо не впишуться рознесуть вщент мою тарантайку.
Ось мені і лячно за себе та іншіх бідолаг на дешевих автівках
Когда аваков повесит янелоха, тогда и поговорим...
Камеры и все штрафы нужны для зарабатывания денег в бюджет, а не для безопасности движения.
И штрафы всегда будут такими что бы их могли платить, а не перестали нарушать не дай бог.
С пальцами из окна, с визгом на вираже.
Всё пипец, всё пипец,
Я теперь властелин колец.
Я теперь властелин колец.
Всё! Пипец! (Жуки)