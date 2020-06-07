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Камери автофіксації в Києві упіймали "гонщика", який перевищив швидкість у 4,5 раза. ФОТО

У Києві в п'ятницю зафіксовано новий антирекорд швидкості - автомобіль розігнався до 224 кілометрів на годину.

Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Автомобіль "Ауді" з ДНЗ AA297 *** рухався в 4,5 раза швидше дозволеної норми. Тобто замість 50 кілометрів на годину - 224.

Камери автофіксації в Києві упіймали гонщика, який перевищив швидкість у 4,5 раза 01

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Найбільшу кількість разів швидкісний режим 5 червня порушив автомобіль Mazda, номерний знак AI142 ***. Він перевищував 13 разів за день.

Камери автофіксації в Києві упіймали гонщика, який перевищив швидкість у 4,5 раза 02

Дивіться також: Індивідуальні автономери не допоможуть уникнути відповідальності за перевищення швидкості, - Білошицький. ФОТО

Крім того, камери зафіксували два автомобілі - BX238 *** і BE907 *** - кожен із яких порушив швидкісний режим 9 разів.

Також камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину. Загалом на трасах, де встановили дорожні камери, значно перевищували дозволену швидкість понад 200 автомобілів.

Камери автофіксації в Києві упіймали гонщика, який перевищив швидкість у 4,5 раза 03
Камери автофіксації в Києві упіймали гонщика, який перевищив швидкість у 4,5 раза 04

Автор: 

Київ (19466) ПДР (476) швидкість (120)


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Топ коментарі
+45
Таких гонщиков надо лишать прав лет на 10! Штрафы таким уродам до сраки!
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07.06.2020 11:49
+26
Камеры автофиксации в Киеве поймали "гонщика", превысившего скорость в 4,5 раза - Цензор.НЕТ 7279
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07.06.2020 11:50
+23
Предыдущий "рекордсмен":
Камеры автофиксации в Киеве поймали "гонщика", превысившего скорость в 4,5 раза - Цензор.НЕТ 8882
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07.06.2020 11:53
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Всі тащатся, один летить - помилка і вже в домовині сам, а інші, кого зачепив - ремонтуються (це ще добре що нікого не вбив, бо машина легка)
А мене підрізали на 2тонних позашляховиках, які якщо не впишуться рознесуть вщент мою тарантайку.
Ось мені і лячно за себе та іншіх бідолаг на дешевих автівках
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07.06.2020 20:40 Відповісти
Только стрелять!!!!!!!!!!!
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07.06.2020 16:19 Відповісти
Зайчиха зайчат наплодила
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07.06.2020 16:33 Відповісти
Если 224 в черте города - это покушение на убийство. Не штравы и права, за это нужно сажать.
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07.06.2020 16:41 Відповісти
А пацаватое "правительство" не думает об организации движения?! о перегрузах?! которые убивают новые дороги за неделю!!!! Или эти гандоны способны только разворовывать гос резервы, сосать у путина и бравировать дебилизмом! Так что вы хотите от рядового зебилоида? Вам тварям нарушать можно, а рядовому зебилу низяяя! Дискриминация!!!!
Когда аваков повесит янелоха, тогда и поговорим...
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07.06.2020 17:26 Відповісти
походу мусора .они то точно платить не будут
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07.06.2020 19:51 Відповісти
А, что Мотомотыльков забыли? Эти парни, от светофора до светофора, все железки выжимают!!!. Про шум я уже молчу! Или нет...
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07.06.2020 21:34 Відповісти
Только идиот наверное еще не знает где висят эти камеры. До камеры 200, под камерой 69, после камеры 200.
Камеры и все штрафы нужны для зарабатывания денег в бюджет, а не для безопасности движения.
И штрафы всегда будут такими что бы их могли платить, а не перестали нарушать не дай бог.
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07.06.2020 23:05 Відповісти
Должны остановить в кратчайшее время авто-нарушителя и выписать тому, кто управлял авто штраф. Автовидеофиксация незаконна!!!
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07.06.2020 23:11 Відповісти
От светофора «А» до светофора «Б»
С пальцами из окна, с визгом на вираже.

Всё пипец, всё пипец,
Я теперь властелин колец.
Я теперь властелин колец.
Всё! Пипец! (Жуки)
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07.06.2020 23:40 Відповісти
Еще чуть-чуть - и взлетит.
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08.06.2020 00:22 Відповісти
Непорядок! Обычная гражданская Ауди ку5 опустила бентли, порши , лампоригини, и самое главное-БМВ. Пацаны не должны сидеть сложа руки и читать этот позор! Рекорд должен быть побит!
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08.06.2020 09:14 Відповісти
Всё больше убеждаюсь что миллионы снова выброшены на ветер, а результат никакой. Теперь перед ментами стоит задача догнать и оштрафовать, НО как это сделать если штаны уже за первые три дня мокрые. А вот предлагали же поставить пулемёт, и нарушил - без всяких "стой стрелять буду" или "первый предупредительный", а сразу на поражение и ВСЁ.
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08.06.2020 11:30 Відповісти
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