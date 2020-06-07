Камери автофіксації в Києві упіймали "гонщика", який перевищив швидкість у 4,5 раза. ФОТО

У Києві в п'ятницю зафіксовано новий антирекорд швидкості - автомобіль розігнався до 224 кілометрів на годину.

Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Автомобіль "Ауді" з ДНЗ AA297 *** рухався в 4,5 раза швидше дозволеної норми. Тобто замість 50 кілометрів на годину - 224.

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Найбільшу кількість разів швидкісний режим 5 червня порушив автомобіль Mazda, номерний знак AI142 ***. Він перевищував 13 разів за день.

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Крім того, камери зафіксували два автомобілі - BX238 *** і BE907 *** - кожен із яких порушив швидкісний режим 9 разів.

Також камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину. Загалом на трасах, де встановили дорожні камери, значно перевищували дозволену швидкість понад 200 автомобілів.



