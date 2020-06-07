У Михайлівському Золотоверхому соборі на Трійцю порушують карантин, - ЗМІ. ФОТО

На більшості вірян надіті маски, але люди не дотримуються дистанції, а багато хто з них всупереч проханням священників цілує ікони.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Усередині церкви є антисептики. Більшість вірян наділи маски, але вимоги зберігати дистанцію один від одного не дотримуються.

У будівлі перебуває більше однієї людини на 5 кв. метрів, що суперечить вимогам МОЗ.

Незважаючи на прохання священників не цілувати ікони, деякі парафіяни порушують цю рекомендацію.

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Християни східного обряду 7 червня святкують День Святої Трійці або П'ятидесятницю.



