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У Михайлівському Золотоверхому соборі на Трійцю порушують карантин, - ЗМІ. ФОТО
На більшості вірян надіті маски, але люди не дотримуються дистанції, а багато хто з них всупереч проханням священників цілує ікони.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Усередині церкви є антисептики. Більшість вірян наділи маски, але вимоги зберігати дистанцію один від одного не дотримуються.
У будівлі перебуває більше однієї людини на 5 кв. метрів, що суперечить вимогам МОЗ.
Незважаючи на прохання священників не цілувати ікони, деякі парафіяни порушують цю рекомендацію.
Християни східного обряду 7 червня святкують День Святої Трійці або П'ятидесятницю.
Топ коментарі
+11 нетоварищ
показати весь коментар07.06.2020 12:55
+7 Алла Новосад #194524
показати весь коментар07.06.2020 12:53
+7 sunuyiwipmailtempinfo
показати весь коментар07.06.2020 13:02
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В Сумах більшість водіїв маршруток їздять без масок. І ніхто не контролює наявність масок у пасажирів.
Адекватная семья, бабку, которая побежала, громыхая костылями бесноваться - просто оставит во дворе, а то и привяжет как шакала на 3 недели. Мол - мать, ты че, внуков заразить хочешь и нас?(но это надо шоб мужик был), а так - через 3 недели все хрипят, смешно чихают, и кринжово подыхают(надеюсь, ибо если отпускают беснующихся на шабаш, то ума как у Жукова)
или как там в мифологии веротекантропов то?
Если в Чебурнете google нет, то я тебе помогу, хоть и бесполезно.
https://censor.net/user/469515
гексагональную решётку нужно строить.
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Як там з дотриманням карантину?
аминь
Я уявляю, який бардак в конторських, в касапському філіалі РПЦ...
Цікаво, до якого приходу належить сам Зураб Аласанія?
Я вчора був у храмі ПЦУ, свічки заупокій своїх батьків, тещі і тестя ставив. Майже всі були в масках. Я - без (дружина поїхала машиною, а маска в машині осталася). В храмі вже досить тепло (свічок коли б сотня), то стояв надворі (ніби оглашений) ще з одним вірянином (той у масці). Як переконався: прихожани ПЦУ особливо не порушують правила встановлені безбожною владою. Але влада сама повсякчас порушує. Бо народ - лохи, а ізбранниє - нє лохи у 42 года. ТО їм можна і без масок, і дистанцію не дотримуваться. Вони ж бо знають, що небезпека надумана.
а "лохи", які за них голосували і ми, які допустили цей непотріб до влади, будемо конати без кислородного навіть балону
А отже, ті що зібралися в кафе на фото 12:55 прекрасно знають, що загрози зараз немає, або й взагалі не було.
Вони ж бо знають, що небезпека надумана.
ні..
їм 42
категорія 'відносно молоді.'
мала смертність
Але вмирають не так старі, як люди з важкими захворюваннями. У нелоха достатньо потріпаний організм. Через що і не здавав тести як був кандидатом. Але Дурда читає через пяте десяте і тому я більше Дурду уму-розуму вчити не буду. Навіщо портити ідеальний зразок?
потріпаний..портити..
підівчи граматику щоб когось вчити
За последние сутки на россии выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах.
И это только официальная статистика, реально цифры можно умножать на 2-3
Мораль. Италия собирается открыть границы для россиян с 15 числа. До 15 числа на россии еще +50 тыс заразных будет
Италии ******. Аминь
А наука заперечує створення світу Творцем?
ПРо "пальоти" в космос є такий анекдот: сколько ми нє лєталі вакруг зємлі, а бога так і нє увідєлі (типу Гагарін). А йому піддакує патологоанатом: і правда - сколько я іх перерєзал, а души ніукаво нє абнаружил.
З святом вас, невігласи невіруючі.
не аукнеться. хіба що запустять новий штам. і то у більшості є антитіла, а коли штам хоч і новий, але похожий на попередній, то організм (якщо взагалі взмозі - нема імунодефіциту наприклад) успішно боротиметься.
доказ- кожного року інший штам грипу..
наступне ..
вже існує три штами ковід..
І шо, хіба поголовно всі кожен рік хворіють?
Потім: звідки взялися три штами ковіду, якщо всі заявляють, що це не штучно створений вірус і офіційно пройшло всього три місяці з його появи.
Я таки правий - не треба тебе вчити уму-разуму.
Ну хотят люди умереть, хай мрут.
А вы мерзота стукачи, закройтесь в погребе и не высовывайтесь, если хочете жить , а не умереть от страха.