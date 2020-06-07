УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3895 відвідувачів онлайн
Новини Фото
14 516 52

Громадянин Молдови вів кохану в Україну в обхід прикордонників знайомитися з ріднею. ФОТО

Співробітники Держприкордонслужби затримали в Одеській області двох громадян Молдови: чоловік вів дівчину в Україну знайомитися з родичами, що живуть там.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вони потайки пробиралися із молдовської території крізь очерет, оминаючи пункти пропуску.

Повідомлення про рух двох невідомих осіб в бік України прикордонникам відділу "Болград" Ізмаїльського загону надіслали молдовські колеги вчора пізно ввечері. На перевірку інформації негайно виїхала група реагування. Під час пошукових заходів мандрівників виявили поблизу села Залізничне Болградського району.

Згодом з’ясувалася і причина незаконної подорожі. Як встановлено, 40-річний громадянин Молдови минулого року притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування на території України. Проте, не сплативши вчасно штраф, отримав заборону в’їзду в нашу країну. Сам чоловік пояснив, що вирішив будь-що потрапити в Україну, аби познайомити свою дівчину з ріднею, яка тут нібито проживає.

За порушення державного кордону на іноземців складено протоколи про адміністративні правопорушення, рішення по яким ухвалить суд. До того ж, відносно громадянина Молдови направлено повідомлення до СБУ за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 332-2 ККУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянина Туреччини, причетного до організації нелегальної міграції в Молдові, затримали в Одеській області, - ДПСУ

Громадянин Молдови вів кохану в Україну в обхід прикордонників знайомитися з ріднею 01
Громадянин Молдови вів кохану в Україну в обхід прикордонників знайомитися з ріднею 02

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) кордон (4767) Молдова (2070)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Ай нэ-нэ.
показати весь коментар
07.06.2020 18:31
+6
Це цигани.
показати весь коментар
07.06.2020 18:26
+5
"Невеста" по ходу к лошадям неравнодушна ...
показати весь коментар
07.06.2020 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нех шастать!!
показати весь коментар
07.06.2020 18:21 Відповісти
Чем больше по камышу лазят, тем мужественнее украинский погранец, тем больше подвигов у подчиненных с какого-то хера кваквакова...пускай шнявают... эти ж безобидные
показати весь коментар
07.06.2020 18:24 Відповісти
потому что безмозгльіе
показати весь коментар
07.06.2020 18:32 Відповісти
Ну не знаю... смайлики ж ставят...
показати весь коментар
07.06.2020 18:43 Відповісти
они могут в своей внешней тупости и простоте, вынашивать изменнические намерения, на границе никому верить НИЗЯ!! Конечно тонус для погранцов хорошее дело, а то дремать начнут!
показати весь коментар
07.06.2020 19:10 Відповісти
Вот так безвредные, Крым и захватили. Кто сказал, что это не агентура приднестровских оккупационных войск? Могли даже втёмную быть завербованы и не знать на чью сторону работали. Граница или есть для всех или ее нет.
показати весь коментар
07.06.2020 21:34 Відповісти
кто? Ляля Жемчужная и Николай Хрустальный? Та на их пики подивись... Цыганву поймали, а в Виноградове целые приграничные участки покупают, шобы контрабас таскать. И ни-к-т-о этого не замечает, и баллады не слагает. Задержали оборванцев, и задержали. Поделом. Но греметь о мужественном выпиливании цыган из кустов и камыша - пффффффф.....
показати весь коментар
07.06.2020 22:01 Відповісти
"Невеста" по ходу к лошадям неравнодушна ...
показати весь коментар
07.06.2020 18:22 Відповісти
та и ручку позолотить умеет попросить ))))
показати весь коментар
07.06.2020 18:48 Відповісти
Это она погранцам " гангнам стайл" лабает
показати весь коментар
07.06.2020 19:21 Відповісти
фамилию молдаванина, Цензор! Фамилию! Саша Жемчужный? Коля Алмазный с Зарой Железобетонной? Зачем про молдаван вот так. Люди, как люди, но итальянском почти говорят... креде ме, короче, аморе, креде ме...
показати весь коментар
07.06.2020 18:23 Відповісти
так бы воров в законе ловили, которые сюда все бегут без проблем.
показати весь коментар
07.06.2020 18:23 Відповісти
Так ить они ж не по камышам... они ж на белом пароходе... и хрустами сыпят погранцу прям за пазуху, шоб кваквакову наверх долю занес
показати весь коментар
07.06.2020 18:26 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2020 18:57 Відповісти
Если СБУ или ГБР поставят на контроль то поймают, а если и СБУ и другим пофиг то на каком основании? Они с документами бегут через официальные пункты пропуска.
показати весь коментар
07.06.2020 21:36 Відповісти
Может это переодетый Путин, нападает?
показати весь коментар
07.06.2020 18:25 Відповісти
Це цигани.
показати весь коментар
07.06.2020 18:26 Відповісти
Это любоффф!
показати весь коментар
07.06.2020 18:32 Відповісти
Похоже шо цыгане
показати весь коментар
07.06.2020 18:34 Відповісти
http://mignews.com.ua/proisshestviya/24097525.html
показати весь коментар
07.06.2020 19:36 Відповісти
И смех, и грех.......🙂
Погранцы, конечно молодцы........
показати весь коментар
07.06.2020 18:30 Відповісти
молодовские.
показати весь коментар
07.06.2020 18:33 Відповісти
Ай нэ-нэ.
показати весь коментар
07.06.2020 18:31 Відповісти
не дошли к своей роднэ
показати весь коментар
07.06.2020 18:50 Відповісти
Любофф зла, полюбишь и козла. И козлы активно этим пользуются.
показати весь коментар
07.06.2020 18:53 Відповісти
***
неправда, что любовь бывает зла
что кто-то может полюбить козла...
и козы бьются, рук не покладая
в козлов своих любимых превращая
показати весь коментар
07.06.2020 19:27 Відповісти
😀😀😀 Кличко на них нет

Молдаванин вів кохану в Україну в обхід прикордонників знайомитися з ріднею - Цензор.НЕТ 308
показати весь коментар
07.06.2020 18:33 Відповісти
Цензор.НЕТ - "Молдаванин вел возлюбленную в Украину в обход пограничников знакомиться с родней"
Так вёл, шо даже шнурки у неё снял?
Молдаванин вів кохану в Україну в обхід прикордонників знайомитися з ріднею - Цензор.НЕТ 5389
показати весь коментар
07.06.2020 18:38 Відповісти
Шоб не вздёрнулась от счастья
показати весь коментар
07.06.2020 18:40 Відповісти
А по Скайпу чи Вайберу, нє??
показати весь коментар
07.06.2020 18:38 Відповісти
А ещё они картошку ночью садят...
показати весь коментар
07.06.2020 18:39 Відповісти
cygane i cyganki granic ne priznayut
показати весь коментар
07.06.2020 18:43 Відповісти
это террористы. готовили демографический взрыв.
показати весь коментар
07.06.2020 18:53 Відповісти
а пулэ дутэн пулэ . дути киздаметти ..
показати весь коментар
07.06.2020 19:04 Відповісти
.....не выражайся тута МОЛДОВАНСКИМ матом !!!! смотри на он (((( хочешь драться с Я ???
показати весь коментар
07.06.2020 20:20 Відповісти
Цигане шумною толпою...))
показати весь коментар
07.06.2020 19:05 Відповісти
Оооо звоню Спилбергу .нашел новый сюжет для мыльной оперы
показати весь коментар
07.06.2020 19:09 Відповісти
Ромы.
показати весь коментар
07.06.2020 19:33 Відповісти
Тоже новость...
показати весь коментар
07.06.2020 19:33 Відповісти
Ему грозит до 3 лет за решеткой. С каких пор за нарушение украинской границы стали садить зарешетку? Сколько кацапов нарушали нашу границу и максимум что к ним применяли ето вывозили на Рашку за наш же счет
показати весь коментар
07.06.2020 19:37 Відповісти
Если кацапу запрет стоял, то же самое. И до 3-х лет, это не значит, что будет максимум, обычно штраф, или условка год.
показати весь коментар
07.06.2020 21:44 Відповісти
Чукчи умнее молдаван. Зря их совок не считал гомо сапиенс - молдаване тупее.
показати весь коментар
07.06.2020 20:05 Відповісти
украл невесту за ВЫСОКИМ забором , а попал на украинских пограничников (((( любоф !!!
показати весь коментар
07.06.2020 20:18 Відповісти
Вот это любовь, будет что вспомнить потом. Я тоже смотрел на решетку в общаге будущей жены до 3 этажа и думал, как по ней забраться, если вечером вахтерша не пустит. Но все обошлось, пустила.
показати весь коментар
07.06.2020 20:28 Відповісти
з чією радньой,з якого привокзального табору...?
показати весь коментар
07.06.2020 20:47 Відповісти
Один претворялся то ли рыбой, то ли утоплеником, другие "свататься" в камышах ползли - весело нынче на границе (хоть комедийное реалти шой снимай)!
показати весь коментар
07.06.2020 21:41 Відповісти
А в другой стране он ее познакомить не мог?што же вы все прете то к нам,чеши в румынию
показати весь коментар
07.06.2020 22:37 Відповісти
Любовный треугольник, молдаван молдаванка и пограничник.
показати весь коментар
08.06.2020 00:22 Відповісти
Зеленскомуследует звание Героя кому нибудь присвоить,
это подвих !
показати весь коментар
08.06.2020 00:28 Відповісти
Как по мне ,ехали на Хрещатик. Нужна подмога а сборе краденного в центре Киева для брата ававкова ...
показати весь коментар
08.06.2020 06:27 Відповісти
Родичі їхні тепер на Хрещатику підробляють.
показати весь коментар
08.06.2020 12:47 Відповісти
 
 