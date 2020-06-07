Громадянин Молдови вів кохану в Україну в обхід прикордонників знайомитися з ріднею. ФОТО

Співробітники Держприкордонслужби затримали в Одеській області двох громадян Молдови: чоловік вів дівчину в Україну знайомитися з родичами, що живуть там.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вони потайки пробиралися із молдовської території крізь очерет, оминаючи пункти пропуску.

Повідомлення про рух двох невідомих осіб в бік України прикордонникам відділу "Болград" Ізмаїльського загону надіслали молдовські колеги вчора пізно ввечері. На перевірку інформації негайно виїхала група реагування. Під час пошукових заходів мандрівників виявили поблизу села Залізничне Болградського району.

Згодом з’ясувалася і причина незаконної подорожі. Як встановлено, 40-річний громадянин Молдови минулого року притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування на території України. Проте, не сплативши вчасно штраф, отримав заборону в’їзду в нашу країну. Сам чоловік пояснив, що вирішив будь-що потрапити в Україну, аби познайомити свою дівчину з ріднею, яка тут нібито проживає.

За порушення державного кордону на іноземців складено протоколи про адміністративні правопорушення, рішення по яким ухвалить суд. До того ж, відносно громадянина Молдови направлено повідомлення до СБУ за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 332-2 ККУ.

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