ДТП на трасі Одеса-Київ: водій загинув, двоє дорослих пасажирів і дитина - в лікарні. ФОТО
Машина їхала на великій швидкості. Коли у неї лопнуло переднє ліве колесо, водій не впорався з керуванням і врізався у відбійник.
Аварія сталася вранці на трасі Одеса-Київ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".
У автомобіля BMW, який рухався у напрямку до столиці, лопнуло переднє ліве колесо.
Як розповіла керівниця пресслужби патрульної поліції Одеси Алла Марченко, водій іномарки їхав на великій швидкості. Через колесо, що лопнуло, він не впорався з керуванням і врізався у відбійник.
У результаті ДТП водій, житель Овідіопольського району, 1967 року народження, загинув на місці. Ще двоє пасажирів госпіталізовані. Також постраждав маленька дитина, 2017 року народження, - разом з матір'ю вона доставлена в дитячу лікарню.
На місці події працює слідча група. Поліцейські встановлюють всі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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поэтому я поставил ограничитель скорости на 170. если б и хотел то быстрее не поедешь.
на открытом участке на 80 км.ч влетел на встречке под фуру. от девятки ничего не осталось.
потом диагностировали инфаркт.
Как бЭ нарушение ПДД???
Воспитывать надо с детства правильным подходам к безопасности
А як щодо цього - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80 «Автотор» ?
еще раз - хочешь убедиться - заходишь в ОФИЦИАЛЬНЫЙ салон, смотришь винкод - на многих буэмэвэ он под стеклом с водительской строны, находишь в тырнете сайт проверки винкода, вбиваешь туда винкод и убеждаешься, что украинские машины все сделаны на немецких заводах
из америки бмв сюда попадает только в мусорном контейнере
а что если водитель от испуга сорвал это ведро в занос?
а что будет с 30-летним ведром при ударе об отбойник на скорости даже в 80 км/час?
причём здесь занос? да бери уже "40 летнее" чего уж мелочиться.
И непиши мне больше
Такие дела
ЗЫ: для расширения кругозора: 1.9 это для кокогото мелкого корытца типа оки, для бемеве того, вполне возможно, 2.5 - это норма.
Васюнь, учить физику отправлять тя не буду, просто поверь - 3.7% на десяточку градусей около нуля по цельсию это железный факт! Просто потому, что давление признаёт токо нуль кельвина, а это -273 и потом формула такая: дельта(10)/273*давление чичас.
Такшо засунь свой даччик... а, нет, бес комментариев
ЗЫ: и да, я вумный
Там вроде мильон дают за такие исследования Долларов!
"В рейс на 1.9" - это што за вездеход такой?
Дивно лише що загинув водій - кабіна з його боку ціла, тож або об руль або головою об кузов, або як писали щось сталося ще до аварії і аварія - наслідок, а не причина.
Вадітєль пагіп ат каранавіруса.