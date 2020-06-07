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ДТП на трасі Одеса-Київ: водій загинув, двоє дорослих пасажирів і дитина - в лікарні. ФОТО

Машина їхала на великій швидкості. Коли у неї лопнуло переднє ліве колесо, водій не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Аварія сталася вранці на трасі Одеса-Київ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

У автомобіля BMW, який рухався у напрямку до столиці, лопнуло переднє ліве колесо.

Як розповіла керівниця пресслужби патрульної поліції Одеси Алла Марченко, водій іномарки їхав на великій швидкості. Через колесо, що лопнуло, він не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

У результаті ДТП водій, житель Овідіопольського району, 1967 року народження, загинув на місці. Ще двоє пасажирів госпіталізовані. Також постраждав маленька дитина, 2017 року народження, - разом з матір'ю вона доставлена в дитячу лікарню.

Також дивіться: 18-річний мотоцикліст загинув у ДТП у Донецькій області. ВIДЕО

На місці події працює слідча група. Поліцейські встановлюють всі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

ДТП на трасі Одеса-Київ: водій загинув, двоє дорослих пасажирів і дитина - в лікарні 01
ДТП на трасі Одеса-Київ: водій загинув, двоє дорослих пасажирів і дитина - в лікарні 02

ДТП (4467) Одеса (5458) смерть (6750)


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Топ коментарі
+8
БМВ тут непричём. Если бы из Вольво лепили образ тачки для гонщиков и чётких пацанов, то на Вольво была бы куча тяжелых дтп. Это образ мыслей - его не запретишь.
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07.06.2020 19:12
+8
Сработала ещё в Германии лет 20 назад.
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07.06.2020 20:23
+7
у таких древних тазов - не удивительно,что не сработала. или ее там вообще не было.
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07.06.2020 18:52
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На фото я щось не бачу, щоб спрацювала подушка безпеки водія... Може саме тому водій загинув?
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07.06.2020 18:41 Відповісти
у таких древних тазов - не удивительно,что не сработала. или ее там вообще не было.
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07.06.2020 18:52 Відповісти
да и резина сезонов 10 откатала.
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07.06.2020 18:57 Відповісти
Так и резину подбирают под скорость.
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07.06.2020 19:05 Відповісти
та да. индекс скорости. буква. у меня была буква Н. это 170 км.ч.
поэтому я поставил ограничитель скорости на 170. если б и хотел то быстрее не поедешь.
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07.06.2020 19:16 Відповісти
Место водилы не пострадало ...у него был инфаркт?
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07.06.2020 19:52 Відповісти
возможно. мой коллега так погиб.
на открытом участке на 80 км.ч влетел на встречке под фуру. от девятки ничего не осталось.
потом диагностировали инфаркт.
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07.06.2020 19:56 Відповісти
"H" это 210км\ч на сколько я помню.
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07.06.2020 23:02 Відповісти
И резина похоже зимняя. А сейчас довольно таки жарко.
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07.06.2020 20:18 Відповісти
судя по фото там вообще слики были.
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07.06.2020 23:03 Відповісти
За те БЕЕМВЕ, *****.
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07.06.2020 20:24 Відповісти
Подушка могла не сработать потому, что он не пристёгнут был
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07.06.2020 19:40 Відповісти
так работает только подушка пассажира. водительская активна постоянно.
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07.06.2020 19:58 Відповісти
Сработала ещё в Германии лет 20 назад.
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07.06.2020 20:23 Відповісти
Таки да, и вместо нее обманку поставили. У меня так было на пассате б 5, был уверен что все в порядке,пока на станции не показали обманку спаянную из радиодеталей вместо подушки.
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07.06.2020 21:17 Відповісти
покупая машину с рук нужно проверять подушки глазомером, написанное кровью правило
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07.06.2020 23:04 Відповісти
Это было лет 20 назад,тогда что такое подушки никто не знал.
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07.06.2020 23:07 Відповісти
А причем тут нарушение пдд в статье?
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07.06.2020 18:51 Відповісти
Машина ехала на большой скорости.

Как бЭ нарушение ПДД???
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07.06.2020 18:53 Відповісти
а с чего ты взял, что "большая скорость" - это было нарушение ПДД?
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07.06.2020 19:20 Відповісти
Опять БМВ, это уже какая новость с БМВ убийцей...что не убийца то БМВ. Уже писал и ещё раз пишу - эти машины надо запретить на законодательном уровне. Ни на какой другой машине нет столько крови как на этих убийцах...конкурировать с БМВ могут только мотоциклы, но там заранее всё ясно.
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07.06.2020 18:51 Відповісти
Проще все запретить, ЕСЛИ МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ 😀😀😜
Воспитывать надо с детства правильным подходам к безопасности
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07.06.2020 19:00 Відповісти
конечно, б ляшанки запретить и баста !!!
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08.06.2020 06:28 Відповісти
Будьте европейцем - там ездят на разных авто . НО ТЕХОСМОТР СЕРЬЕЗНЫЙ . Никто его не купит, т к при проблемах с авто ОТБЕРУТ ЛИЦЕНЗИЮ У СТО( частные СТО в Словакии делают техосмотры)
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08.06.2020 08:17 Відповісти
БМВ тут непричём. Если бы из Вольво лепили образ тачки для гонщиков и чётких пацанов, то на Вольво была бы куча тяжелых дтп. Это образ мыслей - его не запретишь.
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07.06.2020 19:12 Відповісти
У БМВ даже одно время был такой слоган: "Для тех, кто вправе" (смысл с немецкого).
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07.06.2020 22:32 Відповісти
кретин, каждый день в стране убиваются на вазах, хундаях, киях, тойотах и прочих тазах!
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07.06.2020 19:21 Відповісти
Кия и Тойот тазы ? Мужык ты точно не из Рахи ? Точнее с деровни сРублевка ? И Масерат твой любимый народный рабочий конь ?
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07.06.2020 19:56 Відповісти
а для тебя кия и тайоты обьекты поклонения?
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07.06.2020 22:59 Відповісти
у меня TOYOTA, не знал что езжу на "тазу"...
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08.06.2020 00:09 Відповісти
единственная нормальная тойота - 200 крузер! то на чем ты ездишь, это не таз, это ведро
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08.06.2020 13:20 Відповісти
Дело не в машине а а людях которые покупают марку бмв,специфический народ,нормальных отношений с ними не выстроить.
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07.06.2020 21:38 Відповісти
50% продаж BMW в наших автосалонах приходится на айтишников.
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07.06.2020 22:30 Відповісти
BMW в наших автосалонах - російської зборки.
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08.06.2020 09:55 Відповісти
Это юмор или бред?
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08.06.2020 10:35 Відповісти
бред сивой кобылы! бмв в наших салонах собранны в баварии, в чем легко убедится проверив вин-код
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08.06.2020 13:22 Відповісти
Точно маячня?
А як щодо цього - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80 «Автотор» ?
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08.06.2020 16:16 Відповісти
так называемые "калины" продаются только в рашке!
еще раз - хочешь убедиться - заходишь в ОФИЦИАЛЬНЫЙ салон, смотришь винкод - на многих буэмэвэ он под стеклом с водительской строны, находишь в тырнете сайт проверки винкода, вбиваешь туда винкод и убеждаешься, что украинские машины все сделаны на немецких заводах
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16.06.2020 12:06 Відповісти
Или в США. Другого не дано.
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08.06.2020 18:53 Відповісти
официалы все европейски! если какой-то битый хлам, то может и из США
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16.06.2020 12:02 Відповісти
Не спорьте, если не знаете. Большинство внедорожников BMW, MB выпускаются на заводах в США и для европейского рынка в том числе.
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16.06.2020 15:31 Відповісти
выпускаются бмв много где, вот только на украинском рынке все бмв произведены в Германии!
из америки бмв сюда попадает только в мусорном контейнере
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16.06.2020 19:47 Відповісти
Плохо, что не зная сути вопроса вы продолжаете активно демонстрировать свою некомпетентность. Х5, Х6, GLS, GLE и др. производятся только на заводах США и в «мусорных контейнерах» доставляются на европейский рынок. Почитайте хотя бы Википедию.
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16.06.2020 20:01 Відповісти
альфа-доминаторы, выпячивающие свою доминаторность
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07.06.2020 22:39 Відповісти
))))) на чём? на 30-летней ржавом ведре?
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07.06.2020 23:33 Відповісти
часто не так! у меня была бмв 340 серии F - едешь никого не трогаешь, обязательно найдется тело, которое хочет тебя "зацепить" - большинство просто погонять! на светофоре так вообще через раз - стоят рычат своим пердежем, дёргаются, в салон пяляться, мол, давай погоняемся... больше всего неадекватов на тазах, но есть процентов 10 на очень дорогих авто - один раз я плёлся к площе Толстого, тут меня пролетает на растоянии в "3 см" такое-то бентли... ну я еду себе дальше как ни в чём не бываю... за поворотом он паркуется, и я к нему подьезжаю и тоже демонстративно проезжаю в паре сантиметров от его бока... он потом ехал за мной до Университета дёргаясь во все стороны пытаясь устроить гонку!! если ты с ними не гоняешься - начинают считать тебя лохом
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16.06.2020 12:15 Відповісти
Надо быть отмороженым дебилом, чтоб лететь на машине, когда у тебя в салоне малое дитя и другие пассажиры!
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07.06.2020 19:02 Відповісти
уже не будет.
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07.06.2020 19:18 Відповісти
с чего ты взял, что оно - летело? со слов мусора, что была "большая скорость"?
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07.06.2020 19:23 Відповісти
ты фото машины после дтп точно увидел?
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07.06.2020 23:05 Відповісти
а ты видел что происходит с аркой после взрыва покрышки?
а что если водитель от испуга сорвал это ведро в занос?
а что будет с 30-летним ведром при ударе об отбойник на скорости даже в 80 км/час?
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07.06.2020 23:29 Відповісти
а ты знаешь из чего сделана "арка"?))))
причём здесь занос? да бери уже "40 летнее" чего уж мелочиться.
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08.06.2020 00:10 Відповісти
ну вот ы бы и не писал чушь, если бы знал из чего сделаны арки и во что они превращаются после того как лопается покрышка
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08.06.2020 13:25 Відповісти
владелец таза?))) у нормальных машин арки - пластиковые, точнее даже не арки - подкрылки)))
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15.06.2020 08:50 Відповісти
до чего ж тупое население! причём здесь подкрылки? если совсем зелёный, то посмотри на ютубе видео, где лопнувшая шина уничтожает ВСЮ АРКУ колеса и твой пластиковый подкрылок и крыло в хлам разлетается... часто достаётся даже капоту и бамперу
И непиши мне больше
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16.06.2020 11:59 Відповісти
окей мистер "борменталь незабаром")))))))))))) иди сомтри ютуб, пока каникулы. А то батя не купит машину и ты никогда не узнаешь, какую чушь писал. Покеда.
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16.06.2020 21:44 Відповісти
А лететь это скоко? Чтото я не наблюдаю в данном случае нескольких отдельных половин да и вообще капсула салона прахтически цела что нам даёт примерно разрешённую в тех местах скорость.
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07.06.2020 20:40 Відповісти
ты болеешь? посмотри ещё раз фото, какая нафиг "капсула" и какая нафиг "почти целая"? там до средней стойки мясо
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07.06.2020 23:07 Відповісти
Праве заднє колесо теж здулось.
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07.06.2020 19:16 Відповісти
лопнуло колесо ...может в яму попал а мусора молчат ..
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07.06.2020 19:50 Відповісти
может просто выскочил из колеи. а на дороге таких минимум две. масло свидетель.
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07.06.2020 19:57 Відповісти
Ехал сегодня там, видел. Дорога там как раз ровная. машина разбита об отбойник - там просто просека в металле прорублена. Значит скорость была большой. возможно что и колесо. Царствие небесное.
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07.06.2020 20:12 Відповісти
....лопнуло колесо как следствие пренебрежение водителя контроля ДАВЛЕНИЯ в шинах !!! РЕЗКИЙ ПЕРЕПАД температуры которое наблюдается в Украине недавно это подтвердило ((( сегодня было +30 , а пару дней назад +18 , вчера на своей ПРИСПУСТИЛ давление во всех шинах !!!! я не беру в расчет ИЗНОСА передних шин !!!
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07.06.2020 20:14 Відповісти
Ох тыж божечки! А знает ли специалист по контролю за давлением, что оно на каждые 10 градусов меняется на 0.1 атмосферу примерно? И что 0.1 атмосфера важна для формулы1 и просто зануд?
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07.06.2020 20:24 Відповісти
0.1 !!!! у меня было 2.5 , а надо 1.9 и это без ЕЗДЫ по трассе !!! так что 0.1 не канает !! прибавь ПРЕВЫШЕНИЕ скороти , торможение вот тебе и ПЕРЕБОР !!! и вообще иди .... !! не нравится КАТАЙСЯ на любых ДАВЛЕНИЯХ , мне лично по..... !!!
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07.06.2020 21:11 Відповісти
Тебе передули на шиномонтаже потомушта давленометры свои они уже стопиццот раз роняли и, возможно, бились о них головой.

Такие дела

ЗЫ: для расширения кругозора: 1.9 это для кокогото мелкого корытца типа оки, для бемеве того, вполне возможно, 2.5 - это норма.
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07.06.2020 21:38 Відповісти
Давление надо измерять, а не "приспускать" Приспущенные шины - гарантия того что будет перегрев резины.
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07.06.2020 21:06 Відповісти
а тебе ВУМНЫЙ тоже скажу ПРИСПУСТИТЬ , явно подразумевает , что было сначала ИЗМЕРЕННО давление , а потом ПРИСПУЩЕННО )))) вы реальные Д....Ы !!!! как вы **** живете на белом свете ??? ездить при СПУЩЕННЫХ )))) я такое даже не представляю , ....ть !!! это что на глазок или на пинок ???? есть РЕКОМЕНДОВАННОЕ производителем авто норма ДАВЛЕНИЯ в шинах на данное АВТО !!! Д......ЛЫ , ....ть !!!
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07.06.2020 21:15 Відповісти
Для тех у кого особый путь развития, дубль два - давление надо мерять, а не "приспускать" . Если есть норма давления, бери и измеряй, и не надо тупить капслоком и писать бред про приспущеные шины.
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07.06.2020 23:31 Відповісти
0.1 на каждые 10 градусов )))))) ну Д.....ЛЫ !!!! не смотрите вы на эти ШИНЫ на.... !!! что зимой , что летом ОДНИМ ДАВЛЕНИЕМ обойдемся !!!! 100 % у этих двух ЛОПУХОВ и индикатора давления под сиденьем нет !!! еще , ....ть , УМНИЧАЮТ !!!
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07.06.2020 21:20 Відповісти
Ти диви, який кумедний пешкодрал А щє нервовий, я і*у!!!

Васюнь, учить физику отправлять тя не буду, просто поверь - 3.7% на десяточку градусей около нуля по цельсию это железный факт! Просто потому, что давление признаёт токо нуль кельвина, а это -273 и потом формула такая: дельта(10)/273*давление чичас.

Такшо засунь свой даччик... а, нет, бес комментариев

ЗЫ: и да, я вумный
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07.06.2020 21:35 Відповісти
причем тут гонять , в статье написано ЛОПНУЛА шина на переднем колесе !!!
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07.06.2020 21:53 Відповісти
В статье пишуть шопопало. Лопнула она до того или после вопрос ещё тот.
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07.06.2020 22:01 Відповісти
все такие прям шумахеры шо капец! взорвавшаяся шина на скорости даже в 90 км/час, судя по тому, что пишут форумные хомячки, для них - плёвое дело
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07.06.2020 23:32 Відповісти
.....да мне СОБСТВЕННО по..... !! не контролируй давление в шинах , ссылайся на свою ПАРАДИГМУ в 0.1 ньютонов на квадратный километр !!! у меня было норма 1.9 при 18 град. потом смотрю стало 2.5 при 30 град и это авто просто стояло , надо было ехать в рейс проверяю всегда и довожу давление до нормы , приспустил и поехал ....сегодня уже дома !!! вот и все , а на БЭХЕ завтра будет вонять и потом ЗАКОПАЮТ !!!
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07.06.2020 21:50 Відповісти
Оставьте заявку на нобелевку - думаю вас примут.

Там вроде мильон дают за такие исследования Долларов!
"В рейс на 1.9" - это што за вездеход такой?
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07.06.2020 21:58 Відповісти
Есть хорошая поговорка: - "не гони до 100, а живи до 100."
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07.06.2020 22:00 Відповісти
Ходи пешком и следи за кирпичами на крышах - воо, это ещё больший плюс
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07.06.2020 22:02 Відповісти
когда то на єтой же трассе, на скорости 120, у меня лопнуло заднее правое...не думаю что я ехал быстро, к тому же ехал не на БМВ...видимо просто судьба такая у человека....а тем кто погибшего говном поливает, зная только то что в статье написано Бог судья...
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08.06.2020 00:12 Відповісти
БМВ, одеські номери - чому я не здивований?
Дивно лише що загинув водій - кабіна з його боку ціла, тож або об руль або головою об кузов, або як писали щось сталося ще до аварії і аварія - наслідок, а не причина.
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08.06.2020 10:02 Відповісти
Ніхто не вгадав!

Вадітєль пагіп ат каранавіруса.
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08.06.2020 11:43 Відповісти
 
 