ДТП на трасі Одеса-Київ: водій загинув, двоє дорослих пасажирів і дитина - в лікарні. ФОТО

Машина їхала на великій швидкості. Коли у неї лопнуло переднє ліве колесо, водій не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Аварія сталася вранці на трасі Одеса-Київ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

У автомобіля BMW, який рухався у напрямку до столиці, лопнуло переднє ліве колесо.

Як розповіла керівниця пресслужби патрульної поліції Одеси Алла Марченко, водій іномарки їхав на великій швидкості. Через колесо, що лопнуло, він не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

У результаті ДТП водій, житель Овідіопольського району, 1967 року народження, загинув на місці. Ще двоє пасажирів госпіталізовані. Також постраждав маленька дитина, 2017 року народження, - разом з матір'ю вона доставлена в дитячу лікарню.

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На місці події працює слідча група. Поліцейські встановлюють всі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



