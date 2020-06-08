Мешканець Київщини зарізав сестру і двох квартирантів, а також завдав численних ножових поранень своїй матері, - поліція. ФОТО
У Фастові на Київщині 7 червня 28-річний місцевий мешканець накинувся з ножем на родичів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області, повідомлення до поліції про ножове поранення людей в одному з приватних будинків Фастова надійшло від медиків, які прибули на виклик.
Поліцейські на місці виявили три тіла з ознаками насильницької смерті. Серед них - 31-річна сестра підозрюваного. Крім того, чоловік і жінка, особи яких встановлюють працівники поліції. За попередніми даними, загиблі винаймали там житло.
Також підозрюваний завдав численних ножових поранень своїй матері, яку у важкому стані доставлено до лікарні.
Затримали чоловіка на місці скоєння злочину в порядку ст. 208 КПК України. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Поліцейські встановлюють обставини та причини трагедії. Триває слідство.
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Один раз вёл дело в областном суде в РФ по назначению: подсудимый совершил убийство двух человек туристическим топориком, жене одного из убитых изуродовал топором нос, верхнюю челюсть и всё лицо(очень миловидная женщина была). Думал, что обвиняемый - это какой-нибудь зверь-амбал с плечами размером в сажень, и вдруг приводят из камеры какого-то прыщавого тощего дохляка, которого соплёй перешибить можно... Вот такой вот убийца: серое тощее злобное ничтожество, злобный дохляк-недоносок:
таких в Кацапстане минимум 50 % среди всего мужского населения...
Наркотичне сп"яніння+ полірування стану самогоном чи горілкою= делірй+ агресія з вбивством. Людей шкода....