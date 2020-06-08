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Новини Фото Силовики
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Мешканець Київщини зарізав сестру і двох квартирантів, а також завдав численних ножових поранень своїй матері, - поліція. ФОТО

У Фастові на Київщині 7 червня 28-річний місцевий мешканець накинувся з ножем на родичів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області, повідомлення до поліції про ножове поранення людей в одному з приватних будинків Фастова надійшло від медиків, які прибули на виклик.

Поліцейські на місці виявили три тіла з ознаками насильницької смерті. Серед них - 31-річна сестра підозрюваного. Крім того, чоловік і жінка, особи яких встановлюють працівники поліції. За попередніми даними, загиблі винаймали там житло.

Також підозрюваний завдав численних ножових поранень своїй матері, яку у важкому стані доставлено до лікарні.

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Затримали чоловіка на місці скоєння злочину в порядку ст. 208 КПК України. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють обставини та причини трагедії. Триває слідство.

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Мешканець Київщини зарізав сестру і двох квартирантів, а також завдав численних ножових поранень своїй матері, - поліція 01
Мешканець Київщини зарізав сестру і двох квартирантів, а також завдав численних ножових поранень своїй матері, - поліція 02

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Автор: 

Київська область (4025) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+16
Ох как оживились ватные питекантропы. Сначала два пригожинских опарыша "Velera ******" и "просто лаптеногий винторогий путиносос" устроили дискуссию между собой аля, мы типа украинцы не знающие друг друга, и как страшно жить в Украине. А ниже подключилось еще одно пригожинское с "румынским" паспортом. Ну что за паскудное племя эта кацапская срань. Своих проблем нет, свое рыло суют постоянно в чужую страну. Админы, забаньте этих ущербных свиней, пусть получают крошки со стола их кураторов у себя в чебурнете
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08.06.2020 02:08
+12
Правильный диагноз поставил Баден этому неполноценному ушлёпку: тупые бытовые убийства всегда совершают вот такие тощие недоделки...

Один раз вёл дело в областном суде в РФ по назначению: подсудимый совершил убийство двух человек туристическим топориком, жене одного из убитых изуродовал топором нос, верхнюю челюсть и всё лицо(очень миловидная женщина была). Думал, что обвиняемый - это какой-нибудь зверь-амбал с плечами размером в сажень, и вдруг приводят из камеры какого-то прыщавого тощего дохляка, которого соплёй перешибить можно... Вот такой вот убийца: серое тощее злобное ничтожество, злобный дохляк-недоносок:

таких в Кацапстане минимум 50 % среди всего мужского населения...
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08.06.2020 04:32
+8
Этот у#бок, после 8 класса уехал учиться на лугандонию в ПТУ, там и остался арбайтен. Затем под предлогом "переслеленец" приперся в родное село. ИМХО
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08.06.2020 01:12
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Этот у#бок, после 8 класса уехал учиться на лугандонию в ПТУ, там и остался арбайтен. Затем под предлогом "переслеленец" приперся в родное село. ИМХО
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08.06.2020 01:12 Відповісти
https://censor.net/user/471443 - не правильно. Опять свинокацапские собаки вместе с *****-путеным
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08.06.2020 01:17 Відповісти
Это, не мое достояние и не достояние украинского народа. Это твое достояние, твое величие да как и собственно всех руских свинособак
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08.06.2020 01:20 Відповісти
токо идиот может радостно встречать эксцессы других идиотов...- мне вполне печально, шо нарид е нарид..., а не нация среди других европейских...(((
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08.06.2020 01:39 Відповісти
Ох как оживились ватные питекантропы. Сначала два пригожинских опарыша "Velera ******" и "просто лаптеногий винторогий путиносос" устроили дискуссию между собой аля, мы типа украинцы не знающие друг друга, и как страшно жить в Украине. А ниже подключилось еще одно пригожинское с "румынским" паспортом. Ну что за паскудное племя эта кацапская срань. Своих проблем нет, свое рыло суют постоянно в чужую страну. Админы, забаньте этих ущербных свиней, пусть получают крошки со стола их кураторов у себя в чебурнете
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08.06.2020 02:08 Відповісти
эту басню ты будешь рассказывать своим лишнехромосомным собратьям по *идоРассии . а подобных тебе, из рязаней и других мокшанских мухосрансков, зажарили в 2014 году в Одессе в доме профсоюзов
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08.06.2020 02:20 Відповісти
злидні
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08.06.2020 03:05 Відповісти
дорослі діти не могли створити сім'ї та жили разом з матір'ю в одній халупі. Примостили ще кватірантів за комуналку. Безвихідь та постійна гризня за шматок хліба. А цей ше хотів забуття - потратився на дурь, можливо. Ото почався замєс. от тільки як йому получилось стільки народу зарізати? Ніхто не кричав, не тікав, не пручався???
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08.06.2020 03:10 Відповісти
Человек просто съехал с катушек. Изолировать его раньше нужно было... Неправильные у нас законы...
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08.06.2020 03:39 Відповісти
Правильный диагноз поставил Баден этому неполноценному ушлёпку: тупые бытовые убийства всегда совершают вот такие тощие недоделки...

Один раз вёл дело в областном суде в РФ по назначению: подсудимый совершил убийство двух человек туристическим топориком, жене одного из убитых изуродовал топором нос, верхнюю челюсть и всё лицо(очень миловидная женщина была). Думал, что обвиняемый - это какой-нибудь зверь-амбал с плечами размером в сажень, и вдруг приводят из камеры какого-то прыщавого тощего дохляка, которого соплёй перешибить можно... Вот такой вот убийца: серое тощее злобное ничтожество, злобный дохляк-недоносок:

таких в Кацапстане минимум 50 % среди всего мужского населения...
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08.06.2020 04:32 Відповісти
Якийсь мудрець сказав, що поведінка суспільства залежить від поведінки жінок. Не знаю, який процент правди в цьому, але судячи по зарослому в пояс бур'янами подвір'ю, видно, що курви. Шкода квартирантів.
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08.06.2020 08:42 Відповісти
мудрец был восточный или опять британские учёные?
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08.06.2020 14:34 Відповісти
Мутное дело. Если задержали на месте преступления, то он и сбегать не собирался.Земля полна догадками,а истина одна.
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08.06.2020 08:49 Відповісти
Скорее всего обторченный наркоман,у которого мозги сгнили
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08.06.2020 09:13 Відповісти
А взалі- то ніякої таємниці нема. Формула проста і зрозуміла.
Наркотичне сп"яніння+ полірування стану самогоном чи горілкою= делірй+ агресія з вбивством. Людей шкода....
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08.06.2020 12:31 Відповісти
 
 