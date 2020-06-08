Мешканець Київщини зарізав сестру і двох квартирантів, а також завдав численних ножових поранень своїй матері, - поліція. ФОТО

У Фастові на Київщині 7 червня 28-річний місцевий мешканець накинувся з ножем на родичів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області, повідомлення до поліції про ножове поранення людей в одному з приватних будинків Фастова надійшло від медиків, які прибули на виклик.

Поліцейські на місці виявили три тіла з ознаками насильницької смерті. Серед них - 31-річна сестра підозрюваного. Крім того, чоловік і жінка, особи яких встановлюють працівники поліції. За попередніми даними, загиблі винаймали там житло.

Також підозрюваний завдав численних ножових поранень своїй матері, яку у важкому стані доставлено до лікарні.

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Затримали чоловіка на місці скоєння злочину в порядку ст. 208 КПК України. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють обставини та причини трагедії. Триває слідство.

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