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Новини Фото ДТП
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Нічна ДТП у Києві: Honda врізалася в бетонний парапет, непристебнутий пасажир вилетів у вікно і помер на місці. ФОТОрепортаж

У ніч на понеділок, 8 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів. Одна людина загинула на місці події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Вартові еспресо" у Facebook.

За попередньою інформацією, автомобіль Honda Civic, рухаючись у напрямку Брест-Литовського шосе, на великій швидкості в'їхав у бетонний парапет, що обрамляє опору шляхопроводу. Від удару непристебнутий пасажир Honda вилетів з авто. Чоловік зазнав смертельних травм і загинув на місці події.

Крім того, Honda зачепила легковик BMW. Водій Honda і чоловік, який перебував за кермом BMW, від допомоги лікарів відмовилися. На місці також працюють рятувальники ДСНС.

Відео dtp.kiev.ua

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Нічна ДТП у Києві: Honda врізалася в бетонний парапет, непристебнутий пасажир вилетів у вікно і помер на місці 01

Обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група.

Нічна ДТП у Києві: Honda врізалася в бетонний парапет, непристебнутий пасажир вилетів у вікно і помер на місці 02
Нічна ДТП у Києві: Honda врізалася в бетонний парапет, непристебнутий пасажир вилетів у вікно і помер на місці 03
Нічна ДТП у Києві: Honda врізалася в бетонний парапет, непристебнутий пасажир вилетів у вікно і помер на місці 04
Нічна ДТП у Києві: Honda врізалася в бетонний парапет, непристебнутий пасажир вилетів у вікно і помер на місці 05
Нічна ДТП у Києві: Honda врізалася в бетонний парапет, непристебнутий пасажир вилетів у вікно і помер на місці 06

Фото: Еспресо/Facebook

Нічна ДТП у Києві: Honda врізалася в бетонний парапет, непристебнутий пасажир вилетів у вікно і помер на місці 07

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19466)


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Топ коментарі
+24
Правильных пацанов становится все меньше,такова жизнь
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08.06.2020 08:45
+9
очень низко летели ...
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08.06.2020 08:48
+9
Хотел уйти от зоркого взгляда камеры видеофиксации
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08.06.2020 08:48
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Правильных пацанов становится все меньше,такова жизнь
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08.06.2020 08:45 Відповісти
очень низко летели ...
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08.06.2020 08:48 Відповісти
https://censor.net/news/3200592/za_pyat_dneyi_raboty_kamery_avtofiksatsii_v_kieve_zafiksirovali_200_tys_narusheniyi_pdd

так отож...
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08.06.2020 08:49 Відповісти
Потрібно забрати бетонні опори з дороги! Що це за дурня посеред дороги без металевого огородження? Бетонне огороджування має компенсовувати удар машини і взагалі бетонні опори на дорозі в 21 столітті це пістець! Невже технології будівництва не дозволяють перебудувати мости щоб забрати бетонні бики з проїжджої частини?
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08.06.2020 14:35 Відповісти
Таким "правильным" туди і дорога - ціліше будуть інші учасники руху.
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08.06.2020 12:06 Відповісти
Паски безпеки придумали боягузи!!
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08.06.2020 16:04 Відповісти
Неправильных, а не правильных.
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08.06.2020 16:11 Відповісти
Хотел уйти от зоркого взгляда камеры видеофиксации
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08.06.2020 08:48 Відповісти
подушка не срабатывает если не пристегнут. Тут либо удар был такой силы что вырвало ремень, либо заглушка. Даже если б и не вылетел все равно труп/инвалид без ремня подушка ламает шею.
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08.06.2020 08:49 Відповісти
был бы пристегнут - остался бы жив. У Хонда слегка крышка над капотом помята и все. Там не было какого-то капец сильного удара.
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08.06.2020 09:32 Відповісти
У БМВ - слегка, у хонды там морды нет, бывают случаи когда пристегнутые вместе с креслом улетают.
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08.06.2020 09:45 Відповісти
поэтому оба водителя - живы-здоровы, без царапин? да вы просто адепт теории Дарвина.
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08.06.2020 09:32 Відповісти
Не здивуюсь якщо мусор, прокурор чи його оточення.
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08.06.2020 08:50 Відповісти
На чому?На іржавому відрі,чвертьвіктвій Хорді?Це не смішно.
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08.06.2020 08:54 Відповісти
Какое ржавое? Там новый Civic, был.
Или пьянь или гонщики.
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08.06.2020 09:30 Відповісти
Хонду сивик перестали выпускать в 2010 году. Так что новых хонд сивик НЕ БЫВАЕТ.
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08.06.2020 09:34 Відповісти
мо' китайська репліка?
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08.06.2020 09:42 Відповісти
Нет, просто Беляков тебя обманул
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08.06.2020 10:10 Відповісти
В сутках 23 часа 56 мінут і 4 сєкунди. Всю свою жизнь йа жил во лжи
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08.06.2020 10:27 Відповісти
😁
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08.06.2020 11:12 Відповісти
...любой программист знает, что в километре 1024 метра
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08.06.2020 13:42 Відповісти
нє, не всякий, а тільки старий
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08.06.2020 14:03 Відповісти
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08.06.2020 14:05 Відповісти
https://catalog.auto.youla.ru/search/?ak=5.569.7172
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08.06.2020 09:45 Відповісти
в шахтах дамбаса добивають
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08.06.2020 10:00 Відповісти
Та невже? Те, що Civic'а немає на вашому кацапському сайті, зовсім не означає, що його не випускають. Ну а хонда, яка втрапила в ДТП справді не молодше 2011 року.
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08.06.2020 10:03 Відповісти
Хонду Сивик выпускают по сей день. Десятое поколение выпускается с 2015 года и по сей день.
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08.06.2020 10:08 Відповісти
ЧО??? Тогда наверное куча новых цивиков на дорогах США мне снятся. В 2010м цивик прекратили выпускать только в Японии и только его негибридную версию и при этом возобновили выпуск в 2017. Так что не тиражируй х-ни.
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08.06.2020 17:44 Відповісти
Сивик 8 поколения,05 года-новый?
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08.06.2020 09:44 Відповісти
https://catalog.auto.youla.ru/honda/civic/8_gen--sedan_4d/?ak=5.569.5993#photo_0
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08.06.2020 09:47 Відповісти
А пристегнулся бы - сидел бы как живой.
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08.06.2020 08:55 Відповісти
Под этим мостом часто гибнут люди,у вас просто по ходу двидения стоит ничем непрекрытая опора моста. Решается просто,поставить отводящий отбойник, и сразу бы количество смертей уменьшилось в разы. Но зачем? Ведь отбойник денег не принесет,другое дело камера фотофиксации.
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08.06.2020 08:58 Відповісти
Відморозки якусь іншу опору знайдуть, на всіх відбійників не "напасешся"
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08.06.2020 09:52 Відповісти
А надо на всех напасаться. Ничего не делать кроме камер и светофоров в чистом поле на четырёхполосных трассах кагбе тоже преступление.
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08.06.2020 10:33 Відповісти
Саме так.
Держава повинна не тільки стригти, але і піклуватися про безпеку. В цьому її основна функція. Навіть про безпеку нерозсудливих.

Інакше- навіщо держава?
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08.06.2020 10:46 Відповісти
Правильно! Нехер вообще дороги,разметки,светофоры ставить, отморозки все равно проигнорируют!
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08.06.2020 12:14 Відповісти
Там розмітка є взагалі то але низько летящі її не побачили
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08.06.2020 12:26 Відповісти
Так и на автобанах, бориспольской,бажана и т.д зачем ставить отбойники,можно же просто разметкой обойтись? Или вы считаете нормальным глыбу бетонную метра 3 шириной на скоростой трассе?
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08.06.2020 12:32 Відповісти
Ми говоримо на різних мовах, ви продовжуєте мені доказувати,що винуватець аварії бетонний стовп, відсутність відбійника і невістка, а не шумахер херов який так само б влетів в відбійник і довбень якому "взападло" пристебнутись паском безпеки і залишитись живим
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08.06.2020 12:40 Відповісти
Так само у відбійник - остался бы жив и потом платил бы за ремонт.
Странно што вы разницы не чуствуете.
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08.06.2020 12:48 Відповісти
Да, там конечно по дебильному сделано - едешь в ряду и вдруг он резко обрывается и оказываешься перед опорой моста. Местные хорошо знают эту хрень и заранее перестраиваются в другой ряд. А вот иногородние (номера у Хонды СА) не в курсе, а предупреждающий знак тяжело заметить, особенно ночью и на такой скорости
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08.06.2020 12:01 Відповісти
Цих довбнiв ездюкiв не шкода, знали чим це може закінчитися або здогадувалися, шкода пасажирів, випадкових перехожих і випадкових автiвок які опинилися волею долі не в той час і не в тому місці
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08.06.2020 08:59 Відповісти
Ну откуда вы такие сибен монате беретесь? Там реально аварийно опасный участок,на котором была уже ни одна смерть,бетонная стена прямо посреди скоростной трассы.Сам лично видел и жигули копейку в той стене с летальным исходом. Там нужно меры принимать,и к суду привлекать инженерные службы ДАИ.
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08.06.2020 12:18 Відповісти
Майстру, тебе ніхто не вчив норм. спілкуватись чи тільки по бидлячому ? А за сабжем - якщо воно іздюк то не поможуть ні інженери ні Даі . Казки не розказуй тільки за трєш небезпечну ділянку
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08.06.2020 14:17 Відповісти
И что? На этот раз "справедливость восторжествовала", никто из непричастрых серьезно не пострадал (находящиеся в другой машине), надеюсь, что бетонная преграда тоже!
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08.06.2020 09:05 Відповісти
Вы думаете это была самоликвидация?
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08.06.2020 09:08 Відповісти
это было логичным итогом беспечности и безответсвенности, хорошо, что не пострадали от этого окружающие, хотя раз согласны на такое положение дел, то и несут ответственность за сопуствующий риск (постродать от таких идиотов)
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08.06.2020 09:21 Відповісти
пристьогуйтесь пасами безпеки - у Таната поменшає урожай
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08.06.2020 09:06 Відповісти
Кто придумал такое обрамление для колонны? Наноремонт чтоб не упала?
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08.06.2020 09:14 Відповісти
Нічна ДТП у Києві: Honda врізалася в бетонний парапет, непристебнутий пасажир вилетів у вікно і помер на місці - Цензор.НЕТ 9688
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08.06.2020 09:28 Відповісти
В эту опору влетело уже немало машин на полном ходу, без следов торможения.
Люди несутся по многолосному проспекту, видят просто мост - им в голову не приходит,
что там такие толстые опоры.
Сила удара такая, что у жигулей-классики задние колёса становятся рядом с передними.
У этого места вообще слава недобрая.
Почему всякие витрины и киоски сияют светом, а эти опоры даже не подсвечены ?
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08.06.2020 09:45 Відповісти
Даа, третья полоса там эпично упирается ровняком в опору и никаких стрелочек даже никто не думает рисовать.

А фуле, все местные знают, а всяким СА у нас не место, правдаж менты+пешкодралы?
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08.06.2020 10:44 Відповісти
Знак там есть (типа стрелка - перестройся в правый ряд), но он один и почти перед самой опорой, хрен заметишь,та если и заметишь, то на такой скорости уже не успеешь вырулить
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08.06.2020 12:05 Відповісти
Это на Шулявском путепроводе,по видимому. Там вообще одна полоса резко исчезает и траектория движения направлена в опору. И организация безопасности перестраивания в другую полосу-никакая.
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08.06.2020 09:45 Відповісти
Це біля ст.м. Берестейської
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08.06.2020 10:33 Відповісти
Закон Ч.Дарвіна - працює дебіли виздихають скоріше людей
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08.06.2020 09:45 Відповісти
Ну и черт с ними, всем летунам туда и дорога! Главное что не пострадали невинные люди и пешеходы.
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08.06.2020 09:50 Відповісти
А шофер пристібнувся,сидів ну наче живий!
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08.06.2020 09:57 Відповісти
На цьому ж місці загинув у ДТП і телеведучий Пелих (
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08.06.2020 10:30 Відповісти
теж так летів чи попав під летунів?
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08.06.2020 10:47 Відповісти
Пассажиром был
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08.06.2020 10:52 Відповісти
Вообщето несколько далее и опора в тот раз была нипричём.
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08.06.2020 10:52 Відповісти
Жизнь такая штука - она не построена на основах образования, она всё-таки, наверное, построена по принципу потребности данной личности обществу. Способы реализации разные - как в этом случае - человек сам решил испытать свою судьбу - ехал, ехал, вдруг приспичило и погнал больше 200 км/час, а тут тоже вдруг бетонная опора моста на пути....и ...приплыли... на кладбище! Т.е., если человек нарушает установленные правила Жизни, в т.ч. и ПДД, он становится опасным для общества и Жизнь решает, что с ним делать! Жаль, что нет такой науки, как Теория Жизни, основанной на изучении выполнения людьми свода правил и практики Жизни!!!
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08.06.2020 11:40 Відповісти
В этом случае какбы неизвесно, с какой скоростью ехал. Более того, судя по разрушениям и расстоянию от точки столкновения - не очень то и большой.

А вот за опору вместо третей полосы без отбойника - очень даже известно, и за это организаторам движения надо бы морду бить
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08.06.2020 11:53 Відповісти
Видео хоть глянь, а потом пиши про "не очень то" большую скорость. Защитник, мля!
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08.06.2020 12:00 Відповісти
А чо там на видео такого интересного? Какогото кросавчега ещё до шулявки опережают пару гонсчегов и кто вам сказал, что один из них далее в опору влетел? И да, даже если и да, то ни о уауих "больше 200", как истерит юрий, речи быть не может.
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08.06.2020 12:13 Відповісти
Скорость была немалая, а вот про опору - правда
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08.06.2020 12:07 Відповісти
Ну смотря что понимать как немалая. Если бы было "более 200", как в таких темах любят разгонять пешкодралы (или полицаи), то хонда эта вместе с отдельными кусочками всех кто был внутри валяласяб по отдельности рожками да ножками от опоры аж до конца ямы, а не одним куском сразу за мостом.
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08.06.2020 12:18 Відповісти
В городе разрешено до 50ки/час, остальные пусть бьются, дохнут, не жаль совершенно.
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08.06.2020 12:22 Відповісти
А сайгаков передавленных в чёрных пальтишках с капюшёнами вам тоже не жаль? А бабулек, которым тяжыло спуститься в переход и потому через шесть полос двигают?

Чисто ради интереса, ессно
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08.06.2020 12:30 Відповісти
Я ответила кого не жаль.
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08.06.2020 12:40 Відповісти
Не ответила, ну да ладно, чо с пешкодралов с полицаями то ожидать, обязанности свои выполнять только водилы должны, пешкодралы, полицаи и дорожники ниучом неуиноватые
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08.06.2020 12:46 Відповісти
Естественно, потому что водилы крутят рули своих банок и убивают, калечат, других участников движения, в том числе и пешеходов, а не наоборот. Потому что пешеходы- живые люди, они не из железа, у них бьются живые сердца. О преимуществе на дороге слыхал когда-нибудь? Правила читал????? Где права купил? Или ты думаешь что сев в свою железяку Бога за ноги поймал? А твои родственники пешеходами не являются?!?
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08.06.2020 12:56 Відповісти
О преимуществе кой чего слыхал. А вы, если пани пешкодрал, что слыхали про "не выходить пока не убедился"?

Ну да ладно, пафосу то сколько - "бьюцца живые серца" усем досвиданье в этом чатике, будте осторожны, а следовательно, и здоровы.
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08.06.2020 13:08 Відповісти
Ну и плюс водитель от госпитализации отказывается...
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08.06.2020 12:21 Відповісти
Ця опора ніби просить, щоб в неї в'їхали. Ця смерть там не перша та не остання.
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08.06.2020 12:22 Відповісти
не уточнили. на каком месте умер. на месте вылета или приземления..
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08.06.2020 14:32 Відповісти
Кому-то жалко умершего?
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08.06.2020 14:53 Відповісти
 
 