Нічна ДТП у Києві: Honda врізалася в бетонний парапет, непристебнутий пасажир вилетів у вікно і помер на місці. ФОТОрепортаж

У ніч на понеділок, 8 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів. Одна людина загинула на місці події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Вартові еспресо" у Facebook.

За попередньою інформацією, автомобіль Honda Civic, рухаючись у напрямку Брест-Литовського шосе, на великій швидкості в'їхав у бетонний парапет, що обрамляє опору шляхопроводу. Від удару непристебнутий пасажир Honda вилетів з авто. Чоловік зазнав смертельних травм і загинув на місці події.

Крім того, Honda зачепила легковик BMW. Водій Honda і чоловік, який перебував за кермом BMW, від допомоги лікарів відмовилися. На місці також працюють рятувальники ДСНС.

Відео dtp.kiev.ua

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Обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група.











Фото: Еспресо/Facebook





