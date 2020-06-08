Нічна ДТП у Києві: Honda врізалася в бетонний парапет, непристебнутий пасажир вилетів у вікно і помер на місці. ФОТОрепортаж
У ніч на понеділок, 8 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів. Одна людина загинула на місці події.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Вартові еспресо" у Facebook.
За попередньою інформацією, автомобіль Honda Civic, рухаючись у напрямку Брест-Литовського шосе, на великій швидкості в'їхав у бетонний парапет, що обрамляє опору шляхопроводу. Від удару непристебнутий пасажир Honda вилетів з авто. Чоловік зазнав смертельних травм і загинув на місці події.
Крім того, Honda зачепила легковик BMW. Водій Honda і чоловік, який перебував за кермом BMW, від допомоги лікарів відмовилися. На місці також працюють рятувальники ДСНС.
Відео dtp.kiev.ua
Обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група.
Фото: Еспресо/Facebook
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так отож...
Или пьянь или гонщики.
Держава повинна не тільки стригти, але і піклуватися про безпеку. В цьому її основна функція. Навіть про безпеку нерозсудливих.
Інакше- навіщо держава?
Странно што вы разницы не чуствуете.
Люди несутся по многолосному проспекту, видят просто мост - им в голову не приходит,
что там такие толстые опоры.
Сила удара такая, что у жигулей-классики задние колёса становятся рядом с передними.
У этого места вообще слава недобрая.
Почему всякие витрины и киоски сияют светом, а эти опоры даже не подсвечены ?
А фуле, все местные знают, а всяким СА у нас не место, правдаж менты+пешкодралы?
А вот за опору вместо третей полосы без отбойника - очень даже известно, и за это организаторам движения надо бы морду бить
Чисто ради интереса, ессно
Ну да ладно, пафосу то сколько - "бьюцца живые серца" усем досвиданье в этом чатике, будте осторожны, а следовательно, и здоровы.