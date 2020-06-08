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Білоруси збирали підписи за альтернативних кандидатів у президенти: міліція затримувала людей. ФОТО

У Білорусі, де 9 серпня відбудуться президентські вибори, в кількох містах продовжили збирати підписи за потенційних кандидатів на пост президента, які могли б виступити проти чинного глави держави Олександра Лукашенка, який іде на шостий термін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У Мінську на площі біля Комаровського ринку, де збирали підписи, за підрахунками правозахисного центру "Весна", в якийсь момент у чергах стояли одночасно близько 1350 осіб.

Присутні також висловлювали протест проти затримань попередніми днями низки активістів, зокрема відеоблогера Сергія Тихановського.

Білоруси збирали підписи за альтернативних кандидатів у президенти: міліція затримувала людей 01

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Цього ж дня в Мінську міліція затримала кількох членів ініціативних груп деяких кандидатів, які збирають підписи за їхні кандидатури.

Білоруси збирали підписи за альтернативних кандидатів у президенти: міліція затримувала людей 02

Також серед затриманих – співголова опозиційної партії "Білоруська християнська демократія" Павло Северинець, який спершу теж планував висуватися, але потім разом із групою інших опозиційних претендентів відмовився від участі у виборах. 7 червня він влаштував на площі в Мінську "вільний мікрофон" для виступів на підтримку Тихановського; після закінчення прихильники провели його до вагону метро, щоб не дати міліції затримати його, але врешті його все одно схопили вже біля будинку.

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Як повідомляє "Настоящее время", збір підписів і пікети на підтримку альтернативних кандидатів триватимуть до 19 червня.

Наразі є 14 потенційних кандидатів, зокрема Олександр Лукашенко. Деякі з претендентів заявили, що вони використовують цей етап тільки для агітації, але не мають наміру брати участі в голосуванні.

Тоді президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив своїх потенційних конкурентів в організації "каруселей" і заявив, що "не віддасть" їм країну.

Автор: 

Білорусь (7930) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+11
Господа, в Беларуси Лукашенко никто не называет батькой. Когда он вас усыновит, вот тогда вместе с Колей, Витей, Димой, называйте его батькой. У каждого свой батька, двоих не бывает, вот так будет правильно.
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08.06.2020 09:56
+8
А там і принць Коля підростає....
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08.06.2020 09:42
+8
Кто там восхищался бацькай и хотел,"чтоб как в Беларуси" у нас было ? 😉😉😉
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08.06.2020 09:58
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А там і принць Коля підростає....
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08.06.2020 09:42 Відповісти
После Америки это выглядит как детский сад.
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08.06.2020 09:43 Відповісти
ТАМ чорноруссы.
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08.06.2020 09:44 Відповісти
Из кацапии виднее, хде лучше)))
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08.06.2020 10:01 Відповісти
Є кращі варіанти для Білорусі ніж батька? Поставлять хіба якусь шістку щоб розікрасти всі держпідприємства , ось в Україні як "прекрасно" живеться, зате президентом кожен баран може стати ,вибраний отарою.
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08.06.2020 09:49 Відповісти
Господа, в Беларуси Лукашенко никто не называет батькой. Когда он вас усыновит, вот тогда вместе с Колей, Витей, Димой, называйте его батькой. У каждого свой батька, двоих не бывает, вот так будет правильно.
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08.06.2020 09:56 Відповісти
Сапраўды, беларусы падумалі,падумалі і пачалі зваць Луку не "бацька", а таракан. Гэта
болей падыходзіць. Жыве Беларусь !
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08.06.2020 13:55 Відповісти
Демократия это худшая форма правления , не считая всех остальных . Это фраза наверное Черчиля . Лучше Батьки Сталин и Ким Чен Ын . Ты в Испании СПРЯТАЛСЯ придурок а другим советуешь в КНДР ехать на заработки . Диктаторы нравятся рабам и московским крепостным .
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08.06.2020 10:12 Відповісти
Сам ти придурок, не рівняй західну Європу і довбаний совок. Ти вважаєш що в Україні демократія? Там просто бардак і беззаконня, корупція одна з найбільших у світі, крадуть все і всі. А західна ,так звана, демократія, це дуже жорстока тоталітарна система, просто там груповий диктатор, який навіть тобі вказує що думати, що казати, кого і що любити.
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08.06.2020 10:29 Відповісти
Беларусы собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты: милиция задерживала людей - Цензор.НЕТ 3740
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08.06.2020 09:49 Відповісти
Таракан совсем охренел, людей сажают и отнимают уже заполненные тысячами людей подписные листы.
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08.06.2020 09:51 Відповісти
Кто там восхищался бацькай и хотел,"чтоб как в Беларуси" у нас было ? 😉😉😉
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08.06.2020 09:58 Відповісти
Кацапы и подкацапники ... но они любят в темах про Америку свой помет разбрасывать
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08.06.2020 10:03 Відповісти
Прикольно - у вас пугают нами, у нас - вами
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08.06.2020 12:28 Відповісти
После " Хапуна на день Незалежности", таки да ...
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08.06.2020 17:19 Відповісти
Никто не мыслит одним событием, мыслят в комплексе, здесь даже без всякого телевизора в споре люди между людьми сразу всплывает положение в России и в Украине. про то, что будет как например в Германии что-то никто не ссылается. как есть.
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08.06.2020 18:44 Відповісти
Там протестует как и в рашке одна молодежь, а все кто за 40 не будут рисковать и проголосуют за усатого.
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08.06.2020 10:01 Відповісти
Белорусы, у вас еще есть медицина для людей? и бюджет не разворовывают ? и молодежь еще не вся в Польше на полях? хотите перемен? ха-ха
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08.06.2020 10:02 Відповісти
Прямо страна-мячта))) чей-то они бегут из белараши??
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08.06.2020 10:14 Відповісти
В Україні мінімальна зарплата більша, ніж у Білорусії...пачіму???
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08.06.2020 10:22 Відповісти
А чего ты не в Беларуси, если это такая отечественная "Швеция" под боком, а в нищей Украине?
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08.06.2020 12:21 Відповісти
Любительница Януковоща пукина и Лукашенко https://censor.net/user/439682 чемодан вокзал Минск .
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08.06.2020 10:16 Відповісти
Я вот не пойму - каким же это тупым нужно быть, чтобы собирать какие-то подписи за кандидатов в... кого??? В Сцари Каганата Бяларуси? Сцарь у сябров один и он на троне сидит пока не падохнет - таково правило сцарствования испокон. Совсем сябры с глузду съехали нахй.
Кстати, всех тех 14 штук кандидатов в сцари схватили и кинули в застенок? Всех крамольников хватайте - скот крепостной обязан сцаря свово защищать и поддерживать! Иначе лишатся сябры гордых титулов холопи и смерды.
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08.06.2020 11:29 Відповісти
Вот где рабство ещё сохраняется, а не в США, Швеции или Британии
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08.06.2020 12:19 Відповісти
Везде свой колорит.
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08.06.2020 12:32 Відповісти
Создали бы сайт и там бы провели голосование. Пусть арестовывает.
Лукашенко старый дурак, если ограничивает людей в 21 веке такими методами.
Все равно проиграет, рано, или поздно, только войдет в историю, как усатый маразматик-тиран.
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08.06.2020 13:40 Відповісти
на месте порвали пасть!! Но он же белый а не чёрный, ему можно!
Білоруси збирали підписи за альтернативних кандидатів у президенти: міліція затримувала людей - Цензор.НЕТ 3922
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08.06.2020 14:12 Відповісти
 
 