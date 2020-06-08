Білоруси збирали підписи за альтернативних кандидатів у президенти: міліція затримувала людей. ФОТО
У Білорусі, де 9 серпня відбудуться президентські вибори, в кількох містах продовжили збирати підписи за потенційних кандидатів на пост президента, які могли б виступити проти чинного глави держави Олександра Лукашенка, який іде на шостий термін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
У Мінську на площі біля Комаровського ринку, де збирали підписи, за підрахунками правозахисного центру "Весна", в якийсь момент у чергах стояли одночасно близько 1350 осіб.
Присутні також висловлювали протест проти затримань попередніми днями низки активістів, зокрема відеоблогера Сергія Тихановського.
Цього ж дня в Мінську міліція затримала кількох членів ініціативних груп деяких кандидатів, які збирають підписи за їхні кандидатури.
Також серед затриманих – співголова опозиційної партії "Білоруська християнська демократія" Павло Северинець, який спершу теж планував висуватися, але потім разом із групою інших опозиційних претендентів відмовився від участі у виборах. 7 червня він влаштував на площі в Мінську "вільний мікрофон" для виступів на підтримку Тихановського; після закінчення прихильники провели його до вагону метро, щоб не дати міліції затримати його, але врешті його все одно схопили вже біля будинку.
Як повідомляє "Настоящее время", збір підписів і пікети на підтримку альтернативних кандидатів триватимуть до 19 червня.
Наразі є 14 потенційних кандидатів, зокрема Олександр Лукашенко. Деякі з претендентів заявили, що вони використовують цей етап тільки для агітації, але не мають наміру брати участі в голосуванні.
Тоді президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив своїх потенційних конкурентів в організації "каруселей" і заявив, що "не віддасть" їм країну.
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болей падыходзіць. Жыве Беларусь !
Кстати, всех тех 14 штук кандидатов в сцари схватили и кинули в застенок? Всех крамольников хватайте - скот крепостной обязан сцаря свово защищать и поддерживать! Иначе лишатся сябры гордых титулов холопи и смерды.
Лукашенко старый дурак, если ограничивает людей в 21 веке такими методами.
Все равно проиграет, рано, или поздно, только войдет в историю, как усатый маразматик-тиран.