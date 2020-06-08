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Крадіжка омивача для скла на АЗС під Києвом призвела до смертельної ДТП. ФОТО

Близько другої години ночі на автодорозі Київ-Чернігів біля заводу Coca-Cola сталася смертельна ДТП за участю легковика.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Водій автомобіля вкрав на АЗС омивач для скла та почав тікати. На дорозі не впорався з керуванням. В результаті ДТП загинув пасажир автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Крадіжка омивача для скла на АЗС під Києвом призвела до смертельної ДТП 01
Крадіжка омивача для скла на АЗС під Києвом призвела до смертельної ДТП 02

На місці події працювала патрульна поліція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна ДТП у Києві: Honda врізалася в бетонний парапет, непристебнутий пасажир вилетів у вікно і помер на місці. ФОТОрепортаж

Крадіжка омивача для скла на АЗС під Києвом призвела до смертельної ДТП 03

Автор: 

злодійство (395) ДТП (4467) Київська область (4025) смерть (6750)


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Топ коментарі
+28
стекломой - зло, панове кацапи)
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08.06.2020 10:38
+14
дєло било вєчєром, випіть било нєчєво...
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08.06.2020 10:53
+12
От кого он убегал!? За ним что, гнались?

А вот те, кто украл десятки тысяч тонн масок и сотни тысяч тонн зерна - никуда не убегают...
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08.06.2020 11:32
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Карма.
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08.06.2020 10:37 Відповісти
у кого? пассажир при чем?
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08.06.2020 11:31 Відповісти
соучасник
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08.06.2020 12:02 Відповісти
стекломой - зло, панове кацапи)
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08.06.2020 10:38 Відповісти
Машина как идол ..есть такие хлеба не купят а лучше 2 литра бензина в бак залить ...упоротые люди
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08.06.2020 10:39 Відповісти
дебилоид
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08.06.2020 10:50 Відповісти
дєло било вєчєром, випіть било нєчєво...
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08.06.2020 10:53 Відповісти
Бляхер?
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08.06.2020 10:53 Відповісти
Крадіжка омивача для скла на АЗС під Києвом призвела до смертельної ДТП - Цензор.НЕТ 5847
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08.06.2020 11:27 Відповісти
От кого он убегал!? За ним что, гнались?

А вот те, кто украл десятки тысяч тонн масок и сотни тысяч тонн зерна - никуда не убегают...
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08.06.2020 11:32 Відповісти
Триллионы гигатонн масок.
ты возьми и раздели свои тонны на 10г. веса.
подумать - ни-ни? Квинтильоны штук украли и все продали в Люксембург
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08.06.2020 12:51 Відповісти
пархатиє марадьори за все відповідатимуть
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08.06.2020 12:55 Відповісти
Эх....
Ну хоть хлебнуть успел?
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08.06.2020 11:44 Відповісти
Человека на тот свет за стекломой?
Мир сошел с ума.
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08.06.2020 11:56 Відповісти
Банку омывателя не могут уже украсть, чтоб не попасться.
Куда катится общество
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08.06.2020 12:15 Відповісти
ДБЙБ
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08.06.2020 12:36 Відповісти
премію Дарвіна цьому екземпляру!
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08.06.2020 12:54 Відповісти
Мде, омыватель стоит копейки потому и стоит обычно на полках при входе. Цивилизованному человеку вобще в голову не прийдет мысль что б его украсть.
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08.06.2020 13:59 Відповісти
гопника два было...
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08.06.2020 14:33 Відповісти
дорогой нынче стекломой...
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08.06.2020 14:31 Відповісти
 
 