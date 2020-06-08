Крадіжка омивача для скла на АЗС під Києвом призвела до смертельної ДТП. ФОТО
Близько другої години ночі на автодорозі Київ-Чернігів біля заводу Coca-Cola сталася смертельна ДТП за участю легковика.
Про це повідомляють "Вартові Еспресо", передає Цензор.НЕТ.
"Водій автомобіля вкрав на АЗС омивач для скла та почав тікати. На дорозі не впорався з керуванням. В результаті ДТП загинув пасажир автомобіля", - йдеться в повідомленні.
На місці події працювала патрульна поліція.
Топ коментарі
+28 Andriy Kalnyshevsky
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+14 olele
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+12 borneo ff
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А вот те, кто украл десятки тысяч тонн масок и сотни тысяч тонн зерна - никуда не убегают...
ты возьми и раздели свои тонны на 10г. веса.
подумать - ни-ни? Квинтильоны штук украли и все продали в Люксембург
Ну хоть хлебнуть успел?
Мир сошел с ума.
Куда катится общество