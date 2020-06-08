Крадіжка омивача для скла на АЗС під Києвом призвела до смертельної ДТП. ФОТО

Близько другої години ночі на автодорозі Київ-Чернігів біля заводу Coca-Cola сталася смертельна ДТП за участю легковика.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Водій автомобіля вкрав на АЗС омивач для скла та почав тікати. На дорозі не впорався з керуванням. В результаті ДТП загинув пасажир автомобіля", - йдеться в повідомленні.





На місці події працювала патрульна поліція.

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