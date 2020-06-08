Охоронець Ляшка підрізав машину в Києві і погрожував пістолетом. Він заявляє, що йому самому погрожували ножем. ВІДЕО+ФОТО

У неділю в Києві на Заболотного стався дорожній інцидент, в результаті якого чоловік, схожий на охоронця Олега Ляшка Євгена Стипанюка, погрожував своєму опоненту пістолетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадську ініціативу "Зупини Лося".

"Як можна за часів неймовірної сили соцмереж в Україні бути охоронцем Олега Ляшка, мати підозру в побитті чинного нардепа Геруса, після цього перебувати на поруках у нардепа "Батьківщини" Кучеренка і після цього всього діставати ствол і погрожувати в буденній ситуації на дорозі", - йдеться в коментарі до посту.

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Пізніше сам охоронець Ляшка Стипанюк розповів про інцидент: "Мені погрожували ножем, обіцяли зарізати. Тому діяв з точки зору безпеки свого життя і здоров'я. Маю травматичну зброю з 2017 року. Сподіваюся, Національна поліція розслідує цей інцидент за законом. Зараз скрізь є камери і упевнений, що вони зафіксували те, що мені напередодні погрожували ножем. Сподіваюся, можна буде ідентифікувати також звук, щоб було чутно, що говорить цей зловмисник, який погрожував мені вбивством. Правил дорожнього руху я не порушував - впевнений, це теж зафіксували. Олег Ляшко ніякогостосунку до цього не має і не був присутній під час цього інциденту"

За словами дружини учасника конфлікту, їх вирішив "покарати" водій, який вважав, що його не хочуть пропускати в другій смузі руху на вулиці Заболотного в Києві. Чоловік мало того, що створив аварійну ситуацію, так ще і вирішив полякати людей своїм пістолетом.

"Завдяки соціальним мережам вдалося встановити особу цієї людини на відео, ним виявився Євген Стипанюк", - йдеться в пості.