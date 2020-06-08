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Охоронець Ляшка підрізав машину в Києві і погрожував пістолетом. Він заявляє, що йому самому погрожували ножем. ВІДЕО+ФОТО

У неділю в Києві на Заболотного стався дорожній інцидент, в результаті якого чоловік, схожий на охоронця Олега Ляшка Євгена Стипанюка, погрожував своєму опоненту пістолетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадську ініціативу "Зупини Лося".

"Як можна за часів неймовірної сили соцмереж в Україні бути охоронцем Олега Ляшка, мати підозру в побитті чинного нардепа Геруса, після цього перебувати на поруках у нардепа "Батьківщини" Кучеренка і після цього всього діставати ствол і погрожувати в буденній ситуації на дорозі", - йдеться в коментарі до посту.

Дивіться: Мешканка Маріуполя покусала патрульного і пошкодила машину поліції. ФОТО

Пізніше сам охоронець Ляшка Стипанюк розповів про інцидент: "Мені погрожували ножем, обіцяли зарізати. Тому діяв з точки зору безпеки свого життя і здоров'я. Маю травматичну зброю з 2017 року. Сподіваюся, Національна поліція розслідує цей інцидент за законом. Зараз скрізь є камери і упевнений, що вони зафіксували те, що мені напередодні погрожували ножем. Сподіваюся, можна буде ідентифікувати також звук, щоб було чутно, що говорить цей зловмисник, який погрожував мені вбивством. Правил дорожнього руху я не порушував - впевнений, це теж зафіксували. Олег Ляшко ніякогостосунку до цього не має і не був присутній під час цього інциденту"

Охоронець Ляшка підрізав машину в Києві і погрожував пістолетом. Він заявляє, що йому самому погрожували ножем 01

За словами дружини учасника конфлікту, їх вирішив "покарати" водій, який вважав, що його не хочуть пропускати в другій смузі руху на вулиці Заболотного в Києві. Чоловік мало того, що створив аварійну ситуацію, так ще і вирішив полякати людей своїм пістолетом.

"Завдяки соціальним мережам вдалося встановити особу цієї людини на відео, ним виявився Євген Стипанюк", - йдеться в пості.

Охоронець Ляшка підрізав машину в Києві і погрожував пістолетом. Він заявляє, що йому самому погрожували ножем 02

Охоронець Ляшка підрізав машину в Києві і погрожував пістолетом. Він заявляє, що йому самому погрожували ножем 03

Автор: 

Київ (19466) Ляшко Олег (1019) охорона (340) хуліганство (233)


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Топ коментарі
+72
Ну что сказать....3.147дарасы и хозяин и охранник!
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08.06.2020 11:24
+46
На пистолет насосал у шефа.
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08.06.2020 11:27
+44
каждая шестёрка при депутате, мнит себя хозяином жизни
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08.06.2020 11:40
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Ну что сказать....3.147дарасы и хозяин и охранник!
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08.06.2020 11:24 Відповісти
А если он говорит правду? Ведь полностью отрицать такую вероятность нельзя...
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08.06.2020 17:02 Відповісти
правду про - що , яку...
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08.06.2020 20:44 Відповісти
Действительно,"злодеи" показали ему нож ,пригрозили зарезать и уехали,а ляшковский вазелиноносец,спасая свою жизнь ,решил догнать ,подрезать,остановить,и направить на них пистолет. Каких абсурдных поступков не совершишь спасая свою жизнь.
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08.06.2020 22:33 Відповісти
На пистолет насосал у шефа.
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08.06.2020 11:27 Відповісти
Так бывает когда из грязи в князи.
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08.06.2020 11:27 Відповісти
А ви чистої крові?😏
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08.06.2020 11:31 Відповісти
"И в тот же час из общего болота
Попёрли, скинув лапти, господа,
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лавэ из мутного пруда.
Аристократия помойки
Диктует моду на мораль,
Мне наплевать, а сердцу горько
И бьёт по печени печаль."

Сергей Трофимов "Аристократия помойки"
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08.06.2020 12:43 Відповісти
Як на ПЕСтиків дивився....
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08.06.2020 20:09 Відповісти
ну не знаю.....мне бы работать на вафела было бы стрёмно
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08.06.2020 11:30 Відповісти
...Олежек предпочитает кожаный "ствол" , а так хочется быть мачо, а не пидогардом.
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08.06.2020 11:30 Відповісти
каждая шестёрка при депутате, мнит себя хозяином жизни
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08.06.2020 11:40 Відповісти
Так Шлюшко даже не депутат, он никто.
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08.06.2020 13:45 Відповісти
реалії неофеодалізму..
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08.06.2020 11:41 Відповісти
звідки в пітараса приватна охорона? Де бабло взяв для нього?
Ні, ну, понятно, що запитання риторичне...
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08.06.2020 11:44 Відповісти
Бабло Ахметова. Він у олігарха на підтанцьовці.
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08.06.2020 13:45 Відповісти
2 рази підряд ДжекаПота виграв
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08.06.2020 20:46 Відповісти
Номери в студію, плз
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08.06.2020 11:51 Відповісти
А зачем Ляшку охрана ? Это от него людей охранять надо...
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08.06.2020 11:51 Відповісти
Педики наше фсё....
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08.06.2020 11:52 Відповісти
Вот с этим всё начинается и продолжается в основном безнаказанно -индивидуальные стрелковые мероприятия - Пашинский продырявил ногу человеку, Кожару обвиняют в убийстве своего дружбана, потом массовые "мероприятия - расстрел 7-ми человек на пруду и т.п. Какая необходимость при дорожном споре бравировать пистолетом - от безнаказанности!!! А сейчас по свежему нужно у этого чувака отобрать до конца жизни разрешение на ношение оружия, в т.ч. и травматическое. А на другую работу у него, наверное, не хватает, тямы.
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08.06.2020 11:57 Відповісти
ну ты млять,сравнил Пашинского и убийство семи человек,а не кацапский ли ты пидарок,батенька?
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08.06.2020 12:10 Відповісти
дык мало того, сам главный милициянт Авакян раздает оружие не понятно кому и за что...
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09.06.2020 08:22 Відповісти
В Донецк , в командировку , пусть там побыкует - говорят , там быстро акценты ставят .
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08.06.2020 11:57 Відповісти
Дик не хотють...Так простіше, оббирать і гулять...От, цікаво, коли олег відповість що бив посадову особу? Шо за ОЗУ?
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08.06.2020 12:57 Відповісти
Ту посадову особу, бить нужно через день))) Чередуя с шуфричем)))
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08.06.2020 22:15 Відповісти
Извини, "батенька"! Но я события перечисляю, а не сравниваю. Чуешь разницу? Мозгов, как говорят не видно, но когда их не достает - заметно! Что беспредел поддерживаешь, тем более поведение этих никчемных дуболомов при депутатах и других любителей сладкой жизни? Бицепсы по жизни - это только для фото, как правило, они ослабляют даже "мужские способности"!
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08.06.2020 14:46 Відповісти
В Европі за те що бризкаєш ксеноном штраф 200€. А у нас бичари готові стріляти якщо лохи їм заважають їхати...
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08.06.2020 12:04 Відповісти
Это же ахметовкие людишки,никто не посмеет даже пикнуть.
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08.06.2020 12:06 Відповісти
СКоро "посміють".... Козакам по барабану, хто з бариг перед ними... Он одметелив же на заправці неприкасаємого......Може то єдиний метод?
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08.06.2020 13:00 Відповісти
У відповідь показуйте ствол дробовика,обріз теж вітається)
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08.06.2020 12:11 Відповісти
Бидло бикує до тих пір поки ви безбройні.
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08.06.2020 12:13 Відповісти
ты думаешь, терпила успеет его достать?
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09.06.2020 08:23 Відповісти
Тєрпіла на то він і тєрпіла,а навчений і озброєний зреагує швидко,вже сама ситуація з атакою на твій автомобіль є підставою покласти палець на курок.
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09.06.2020 08:41 Відповісти
Опять мы взвращяемся к непопулярной теме разрешения короткостволов в Украине,знал бы охранник что вынув ствол он гарантировано получит пулю он даже не потянулся бы к пистолету ибо жизнь дорога при папике,а так почему не светонуть пушкой, ведь не ответят
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08.06.2020 12:15 Відповісти
Хватить хоплодрочерствовать.
в стране должно работать правосудие,
а не конкурс неадекватов со стволами.

Вот если его посадят за угрозы жизни человеку - тогда будет урок. А так - пусть в Сомали или, если уж вас штаты так привлекают, -- Чирак
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08.06.2020 16:24 Відповісти
И кто его посадит?и за что?как это классифицировать?Он не убил не ранил,предмет похожий на пистолет ну и другая мудня.Из -за вас хоплодрочеров у нас убивают насилуют пытают а вы о законе бухтите,-закон это всего лишь неизбежность наказания за преступление любое и любого.нет закона не исполняют не ту страну назвали гондурасом,во времена становления америки самые мерзкие бомжи друг дружку сер вежливо называли как вы думаете почему?
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08.06.2020 16:46 Відповісти
Пока суды - сборище коррумпированных совкодрочеров, судить должен Кольт. А потом придет понимание и автоматическое заключение социального договора, дабы все друг друга не перепистячили.
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08.06.2020 21:18 Відповісти
Предмет схожий постраждалому на пістолет, вважається пістолетом навіть якщо на справді то банан.
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09.06.2020 08:49 Відповісти
Де вважається в америці,в європі?
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09.06.2020 11:48 Відповісти
А хоч би в ********* рашистів:

"Исходя из сказанного выше считаем, что для квалификации по анализируемому признаку при разбое необходимы:
1) обязательное применение оружия при нападении по прямому его назначению (производство выстрелов, нанесение ножевых ранений и т.п.);
2) демонстрация (угроза) годного и негодного оружия или палки. Если лицо не намеревается использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, но потерпевшим воспринимается как реальная угроза [11, с. 50], то его действия следует квалифицировать как разбой по ч. 1 ст. 162 УК РФ;
3) все другие случаи, когда лицо применило оружие не по прямому его назначению, или негодное оружие, но причинило вред здоровью, следует квалифицировать как применение предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ)."
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09.06.2020 12:22 Відповісти
Что то кто то другое ожидал от шлюхи ахмета.Бычество,хозяин прикроет.Сабакяну позвонит.Порешают.
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08.06.2020 12:19 Відповісти
Зеля если не испугается,нужно разрешить оружие,для граждан Украины.Через неделю этих быков не будет.
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08.06.2020 12:21 Відповісти
да-да-да, будешь всех валить направо и налевр, а потом родственники тебя, а потом твои - их, а потом ты проснешься и скажешь: б*же, ну и кошмар приснился.
на словах можно быть хоть Блохиным(палач Сралина, убил 10к. совков), а вот на деле...
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08.06.2020 12:44 Відповісти
козлов.Ты пиши за себя.Кацапское или мусорское может это написать.Мимо.Придумай что то по адекватней.
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08.06.2020 12:46 Відповісти
Хорошо хоть имя фамилию назвали, иначе в комментах всех неславянских народов решили бы выселить,уж больно смуглый парень.
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08.06.2020 12:28 Відповісти
Ещё один жирный штрих к портрету Ляшка.
(скотиняки)
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08.06.2020 12:35 Відповісти
Може він поспішав відсмоктати шефу, а запізнився то булоб в зад! Ввійшли б в положення, моглиб і пропустити.
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08.06.2020 12:40 Відповісти
Видно водитель которому угрожали пистолетом забыл пословицу, что сейчас на трассе адидас на адидасе, вот он таких как раз и встретил.
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08.06.2020 12:41 Відповісти
Забавно, а как это понимать - ему "напередодни" кто-то там угрожал ножем, поэтому он подрезал неизвестного мужика на дороге и угрожал тому пистолетом. Так что ли?
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08.06.2020 12:56 Відповісти
ляшко грязный ублюдок
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08.06.2020 13:03 Відповісти
Выборы на участке покойного депутата и там баллотируется Ляшко! Черный пиар пошел...Кто следующий?
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08.06.2020 13:20 Відповісти
"мужчина, похожий на охранника ..." А номер машины снять на видео/фото или хотя бы на бумаге записать - ума не хватило?
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08.06.2020 13:41 Відповісти
Так тот и не отрицает инцидента, ствол он достал потому что ему угрожали ножом накануне, офигенная отмазка.
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08.06.2020 13:44 Відповісти
Чё это за сцыкливый охранник, если оно против старого пердуна сразу за ствол хватается?
Походу это не "охранник", а ляжкина подружка
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08.06.2020 14:34 Відповісти
яблоко от яблони далеко не упало, хозяин скотыняка и шобла скоты!
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08.06.2020 14:08 Відповісти
Не охранник ,а телохранитель.Тело сзади прикрываетОхоронець Ляшка підрізав машину в Києві і погрожував пістолетом. Він заявляє, що йому самому погрожували ножем - Цензор.НЕТ 5626
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08.06.2020 14:30 Відповісти
Короче опять "я- не я, и хата не моя". Какие нардепы, такие и помощники. Наглые, зажравшиеся, отморозки.
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08.06.2020 15:11 Відповісти
Ляшко набирает телохранителей
Охоронець Ляшка підрізав машину в Києві і погрожував пістолетом. Він заявляє, що йому самому погрожували ножем - Цензор.НЕТ 6046
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08.06.2020 15:27 Відповісти
"Мама трансвестита Олега не знала,как реагировать на ситуацию: вроде бы и гвоздь дома забьет,и помадой поделится"...(с)
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08.06.2020 15:55 Відповісти
Видел я как-то этого плешивого мачо на пейзажной Алле, 4 охранника по кругу, по одному впереди и сзади, и +2 водилы ещё. В общем у Олежки очечко тугое, судя по всему
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08.06.2020 16:51 Відповісти
В Америке быстро решают эти проблемы. Вон за черного, как впряглось гражданское общество Пиндосии, обзавидуешься просто. Патамушта, сегодня негра задушили, а завтра и тебя, белого, приепошат. Херак "инъекцию" властям и лет на 5 хватит. А мы сопель жуем и не боремся за свои права.
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08.06.2020 21:26 Відповісти
"Пиндосии" ? Вы, случайно, не из вонючей московии строчите?
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08.06.2020 22:15 Відповісти
Не, мы с рошеновской ботофермы пистячим.
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09.06.2020 08:42 Відповісти
А как зовут фюрера русни?
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09.06.2020 16:02 Відповісти
Ну так чего ты кацапчик сопель жуешь? Выходи под хремль и борись за свои права.
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08.06.2020 22:36 Відповісти
Свой сопель, морда москальская, засунь себе в жопель.
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09.06.2020 08:43 Відповісти
Люблю наблюдать кацапскую истерику! Выдай еще какой-нибудь перл.
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09.06.2020 18:37 Відповісти
если б черный не сопротивлялся - был-бы жив...
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09.06.2020 08:26 Відповісти
Это точно, но... Амеры дуют на холодную воду, так, на всякий случай. Шобы власть не борзела.
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09.06.2020 08:44 Відповісти
да им (черным) только повод нужен был чтобы погромы и грабежи устроить...
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09.06.2020 08:50 Відповісти
братьев пиндосами называть? Рузькэ, вон отсюда!
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09.06.2020 11:13 Відповісти
постановочное видео.....
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08.06.2020 18:54 Відповісти
Что Ляшко 3,14до рас, что охранники его.
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08.06.2020 19:28 Відповісти
Вообще охранники Ляшко должны ходить не с пестиками а с Фалосами.
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08.06.2020 19:48 Відповісти
А в этой стране всё можно!
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08.06.2020 20:27 Відповісти
А потом наша власть спрашивает: "А пачиму на границе бастует бусиковый контрабас?" А патамушта вы, петерасты, по закону сами жить не хотите, а с нас спрашиваете. С себя начинайте, гниды.
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08.06.2020 21:21 Відповісти
Маша, а ты чего на украинском сайте забыл?
"А пачиму ..." - это у тебя на на кацапии чебуреки так общаются.

В Украине по другому говорят.
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08.06.2020 22:40 Відповісти
Чебуреки, на кацапии, тебе трубу чистят, алень.
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09.06.2020 08:41 Відповісти
Интересно посмотреть на его морду,если бы из окна машины выставили Калаш.
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08.06.2020 21:51 Відповісти
Тут не на морду смотреть надо, а на памперс.
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08.06.2020 22:43 Відповісти
Тоесть ,ляшковский вазелиноносец,так испугался за свою жизнь ,когда ему показали нож и уехали,что решил догнать ,подрезать и остановив "злодеев" направил на них пистолет
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08.06.2020 22:29 Відповісти
Так определитесь,человек похожий на охранника Ляшка или охранник Ляшка.Но если информация проскочила что только похожий значит настоящему охраннику все сойдет с рук.
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08.06.2020 23:06 Відповісти
Джонни, Спили мушку😀😀😀
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09.06.2020 00:20 Відповісти
Боевые пиар-ассы. Это не наши.
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09.06.2020 10:18 Відповісти
 
 