Охоронець Ляшка підрізав машину в Києві і погрожував пістолетом. Він заявляє, що йому самому погрожували ножем. ВІДЕО+ФОТО
У неділю в Києві на Заболотного стався дорожній інцидент, в результаті якого чоловік, схожий на охоронця Олега Ляшка Євгена Стипанюка, погрожував своєму опоненту пістолетом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадську ініціативу "Зупини Лося".
"Як можна за часів неймовірної сили соцмереж в Україні бути охоронцем Олега Ляшка, мати підозру в побитті чинного нардепа Геруса, після цього перебувати на поруках у нардепа "Батьківщини" Кучеренка і після цього всього діставати ствол і погрожувати в буденній ситуації на дорозі", - йдеться в коментарі до посту.
Пізніше сам охоронець Ляшка Стипанюк розповів про інцидент: "Мені погрожували ножем, обіцяли зарізати. Тому діяв з точки зору безпеки свого життя і здоров'я. Маю травматичну зброю з 2017 року. Сподіваюся, Національна поліція розслідує цей інцидент за законом. Зараз скрізь є камери і упевнений, що вони зафіксували те, що мені напередодні погрожували ножем. Сподіваюся, можна буде ідентифікувати також звук, щоб було чутно, що говорить цей зловмисник, який погрожував мені вбивством. Правил дорожнього руху я не порушував - впевнений, це теж зафіксували. Олег Ляшко ніякогостосунку до цього не має і не був присутній під час цього інциденту"
За словами дружини учасника конфлікту, їх вирішив "покарати" водій, який вважав, що його не хочуть пропускати в другій смузі руху на вулиці Заболотного в Києві. Чоловік мало того, що створив аварійну ситуацію, так ще і вирішив полякати людей своїм пістолетом.
"Завдяки соціальним мережам вдалося встановити особу цієї людини на відео, ним виявився Євген Стипанюк", - йдеться в пості.
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Попёрли, скинув лапти, господа,
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лавэ из мутного пруда.
Аристократия помойки
Диктует моду на мораль,
Мне наплевать, а сердцу горько
И бьёт по печени печаль."
Сергей Трофимов "Аристократия помойки"
Ні, ну, понятно, що запитання риторичне...
в стране должно работать правосудие,
а не конкурс неадекватов со стволами.
Вот если его посадят за угрозы жизни человеку - тогда будет урок. А так - пусть в Сомали или, если уж вас штаты так привлекают, -- Чирак
"Исходя из сказанного выше считаем, что для квалификации по анализируемому признаку при разбое необходимы:
1) обязательное применение оружия при нападении по прямому его назначению (производство выстрелов, нанесение ножевых ранений и т.п.);
2) демонстрация (угроза) годного и негодного оружия или палки. Если лицо не намеревается использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, но потерпевшим воспринимается как реальная угроза [11, с. 50], то его действия следует квалифицировать как разбой по ч. 1 ст. 162 УК РФ;
3) все другие случаи, когда лицо применило оружие не по прямому его назначению, или негодное оружие, но причинило вред здоровью, следует квалифицировать как применение предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ)."
на словах можно быть хоть Блохиным(палач Сралина, убил 10к. совков), а вот на деле...
(скотиняки)
Походу это не "охранник", а ляжкина подружка
"А пачиму ..." - это у тебя на на кацапии чебуреки так общаются.
В Украине по другому говорят.