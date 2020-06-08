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Новини Фото ДТП
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Під вантажівкою провалився міст на Тернопільщині, водій відбувся переляком. ФОТОрепортаж

Переправа була старою і її використовували переважно тільки пішоходи.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Зборівське відділення поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Водій 1994 р.н., керуючи транспортним засобом "ЗІЛ-130", не врахував дорожню обстановку та вирішив проїхати через гідроспоруду, розміщену між селом Вертелка і селом Городище, в результаті таких дій стався обвал цієї споруди. Водій вантажівки тілесних ушкоджень не зазнав, поліцейські склали щодо нього протокол за ст. 124 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

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Як передає ТСН, водій відбувся переляком - зміг вибратися з кабіни. Його ЗІЛ діставали краном під наглядом рятувальників. Адже вантажівка був обладнана газовими балонами і стався витік пального.

Шофер - приїжджий. Ймовірно, тому і поїхав через аварійний міст, який уже багато років тому з автомобільного перетворився на пішохідний.

Хто ремонтуватиме переправу - невідомо. Та також - на чиєму вона балансі.

Місцеві жителі засмучені - шлях до сусіднього села тепер збільшився на 20 кілометрів.

Під вантажівкою провалився міст на Тернопільщині, водій відбувся переляком 01
Під вантажівкою провалився міст на Тернопільщині, водій відбувся переляком 02
Під вантажівкою провалився міст на Тернопільщині, водій відбувся переляком 03

Автор: 

аварія (561) ДТП (4467) міст (1231) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+21
Если на фото водитель,то испуг даже видно на джинсах.
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08.06.2020 11:49
+13
І це сказало тєло яке проголосувало за малороського клоуна. Більш тупорилих чим зєбіли не існує в світі.
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08.06.2020 12:01
+11
Так это пешеходный мост. А тело с песком поперлось на него.
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08.06.2020 11:53
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Если на фото водитель,то испуг даже видно на джинсах.
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08.06.2020 11:49 Відповісти
регформи от зеленского
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08.06.2020 12:01 Відповісти
)) если судить по джинсах, ну вылитый сивуха! вылитый!
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08.06.2020 12:01 Відповісти
Угу..Нет фото со спины,что бы оценить насколько "легким" был испуг.
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08.06.2020 12:20 Відповісти
Та з переду теж непогано видно
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08.06.2020 12:28 Відповісти
Під вантажівкою провалився міст на Тернопільщині, водій відбувся переляком - Цензор.НЕТ 3094
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08.06.2020 12:26 Відповісти
и гнал свой ЗиЛ, а не самокат...
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08.06.2020 13:14 Відповісти
Обделался испугом.
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08.06.2020 19:08 Відповісти
можно подумать, при Пепе мосты не падали.
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08.06.2020 11:54 Відповісти
Не підгорай зєбільчику, це тобі не дороги які побудували при Порохові знову відкривати.
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08.06.2020 12:03 Відповісти
это те дороги, которые строил Миша, и Свыня пиарился на них, при этом его друзяки увеличили бюджет постройки в 4 раза?
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08.06.2020 12:50 Відповісти
Ти дурак з дитинства, чи додаткові курси ще закінчував?
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08.06.2020 12:53 Відповісти
человек, который в качестве аргументов на приведенные факты имеет один аргумент - ты дурак, само собой, очень умен. такого просто так не обманешь
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08.06.2020 13:03 Відповісти
Мені достатньо що ти зробив свій вибір за зєльтнського, а це зробили хвоиі люди на всю голову. Про дороги міхо сцаакашвілі на западній Україні мені розказуєш дурачок, чи ти мав на увазі дорогу в Одеській області яку так при ньому і не добудували?
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08.06.2020 13:07 Відповісти
А де це при порохові дороги повідкривали?
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08.06.2020 13:18 Відповісти
В Ліпєцкє.
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08.06.2020 13:48 Відповісти
Ну пепа хоть щось намагався ремонтувати. А це тільки з лука по кабанам іграшковим пуля. Работнічєк...
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08.06.2020 12:04 Відповісти
и ты правда в это веришь? чем ты отличаешься от лаптеногих, которые живут в грязи и верят в то, что ботоксный утырок заботится о своих подданных день и ночь?
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08.06.2020 12:52 Відповісти
Пєтя не только ремонтировал старые магазины, он еще на каждой станции метро по 2-3 новых рошена построил!
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08.06.2020 13:50 Відповісти
Так почему Петя за 5 лет его не отремонтировал - понимаю некогда , офшоры , Канары,ношения не домостов . До чего вы порохоботы тупые
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08.06.2020 11:55 Відповісти
І це сказало тєло яке проголосувало за малороського клоуна. Більш тупорилих чим зєбіли не існує в світі.
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08.06.2020 12:01 Відповісти
парашики уже тут?))
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08.06.2020 12:01 Відповісти
"Петя" воровал по 20 миллиардов Долларов США в год, как в этом уверен зелекторат. За 20 миллиардов неукраденных можно было за год мосты восстановить?
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08.06.2020 12:02 Відповісти
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08.06.2020 12:07 Відповісти
Бедоносец шагает по стране 🤔
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08.06.2020 12:10 Відповісти
А при Хряку три арсенали *********** злетіли у повітря. Прогрес очевидний.
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08.06.2020 12:21 Відповісти
І що саме головне, що ці люди які їх підірвали серед нас. Як і ті хто при зєльонському ліси палили, але в тебе винувата не росія, а Порох. Гуляй зєбільчик боком.
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08.06.2020 12:25 Відповісти
що ж твій пархатий упоротий клоун не наповнив їх новими ************?
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08.06.2020 12:35 Відповісти
А пэдро в цемент чикалад добавлял, поэтому мосты 5 лет простояли.
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08.06.2020 13:46 Відповісти
І звісно, що ніяких попереджувальних знаків перед цим мостом не було. А винуватим буде водій, хто ж ще! "Крайній" призначений, справу закрито.
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08.06.2020 11:52 Відповісти
Так это пешеходный мост. А тело с песком поперлось на него.
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08.06.2020 11:53 Відповісти
Если пешеходный, то почему перед мостом не стоит бетонных заграждений?
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08.06.2020 12:09 Відповісти
Не влезай, убьет, мудила!
Но конечно влез - убило.
Следом лезет обормот с криком
Всех не перебьет!
Не, чтобы там не говорили
Несгибаемый народ.

Тимур Шаов "Частушки-пофигушки"
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08.06.2020 12:28 Відповісти
Мостопад прямо какой-то... Наверное, 30 лет максимальный срок службы подобных сооружений без ремонта.
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08.06.2020 11:55 Відповісти
Для мостов максимальный срок службы -
1 год Зеленского 😂
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08.06.2020 12:13 Відповісти
ОДНОЗНАЧНО ПРИ ПЕТРЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО - И ЭТО ТАКИ - ФАКТ))))
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08.06.2020 12:17 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/3820807-most-ustal-sotssety-vzorvalys-fotozhabamy-s-klychko Мост устал: Соцсети взорвались фотожабами с Кличко 2017. Разгар Пепиного и Гросиного правления.
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08.06.2020 12:26 Відповісти
Ну ка индеец склеротик-чингачук напoмни , при ком шулявский мост рухнул?
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08.06.2020 13:53 Відповісти
А "мостик устал" - это тоже при Зеленском?
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08.06.2020 12:25 Відповісти
моника за усе сейчас в ответе - как перед ней петя был - точка(пускай не логично - но обратка такая же)))
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08.06.2020 12:29 Відповісти
мосто-вірус звєрствуйє
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08.06.2020 11:58 Відповісти
это пианина за своё изнасилование зеле мстит
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08.06.2020 15:50 Відповісти
флешмоб!!!! кому передано?
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08.06.2020 11:58 Відповісти
пацан пального захтів зекономити . 20 км це відстань
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08.06.2020 11:58 Відповісти
Це видно цей ЗіЛ вивозив дтхлих мишей, які з'їли зерно в держрезерві.
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08.06.2020 12:04 Відповісти
От дійсно - "...не учел дорожную обстановку и решил проехать через гидросооружение..."!
Він що - не знав, що він в Україні?
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08.06.2020 12:05 Відповісти
Он просто один из многих кто каждый день смотрел зомбоящик, где уже 6 лет ссут в уши что в Украине дороги и мосты все отремонтированы
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08.06.2020 12:10 Відповісти
Что опять? Еще с кацапов смеемся. Зато ордиловцам дороги и мосты и КПВВ обустраиваем по евростандарту чтобы они захотели вернуться в Украину. Уже прям вижу как они рвутся в Украину где мосты и дороги как после войны, зато власти предлагают на окупированных и прифронтовых территориях строить город-сад
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08.06.2020 12:07 Відповісти
Это мост?! По нему даже на велосипеде страшно проехать. Только на лёгком мотоцикле и разогнавшись под 120... в надежде если что... просто пролететь.
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08.06.2020 12:07 Відповісти
судя по фото то тут как бы без вариантов!!должны были развалиться и зил и мост(судя по ихнему состоянию)вопрос был только каждый по отдельности или вместе!!??так как ЗИЛ смог добраться до моста то и получилось что вместе(развалились)групповой ,,суицид"(главное без жертв!!)
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08.06.2020 12:08 Відповісти
судя по фоткам моста, водила не мог не видеть, что он пешеходный. вывод: тупой рагуль пострадал из-за своей безмозглости.
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08.06.2020 12:11 Відповісти
По чем ты увидел что ето пешеходный мост? Ты видел какой в Станице-Луганской Зеленский отгрохал для боевиков всего за месяц *пешеходный* мост? По нем и танки могут проехать, А ето недоразумение из грязи и палок не мост а результат рехворм и отношения *нашей* власти к украинцам
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08.06.2020 12:15 Відповісти
ты случаем не водила этого самого ЗиЛа? )))
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08.06.2020 13:15 Відповісти
всё для жителей дамбаса, мосты, дороги,
а молчаливым лохам налоги и поборы ...
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08.06.2020 12:11 Відповісти
Ну и пох всем,зато камеры понакупяли и бабло авакяшке пошло жирным потоком,а мосты хай рушатся.
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08.06.2020 12:11 Відповісти
рушицца проклятойє савєцкойє наслєдійє
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08.06.2020 12:18 Відповісти
Под РОССІЙСКІМ грузовиком провалился СОВЄЦКІЙ мост.
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08.06.2020 12:22 Відповісти
суда по состоянию ЗиЛа, он тоже савецкий.
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08.06.2020 12:31 Відповісти
савєцкає - значіт рассійскає
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08.06.2020 12:51 Відповісти
інфраструктура африканського рівня..зате палаци біля Києва один вище другого..
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08.06.2020 12:23 Відповісти
Пожираючи шаурму в фонтані мости не відремонтувати.
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08.06.2020 12:26 Відповісти
Президент Украины Владимир https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_zelenskii.shtml Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста через реку Северский Донец. Об этом сообщает http://interfax.ru/ «Интерфакс» .
Отмечается, что мост построен на пункте пропуска через линию соприкосновения сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
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08.06.2020 12:26 Відповісти
Ну так он то еще не завалился😄
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08.06.2020 13:53 Відповісти
Через одного дурноверхого люди залишились без переправи!
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08.06.2020 12:33 Відповісти
Судя по фото это не мост, а переезд над старезной плотиной, и водила, либо что то тырил, либо пянючий был, раз там поперся. А комментарии - про державну зраду!
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08.06.2020 12:34 Відповісти
То фура мост завалит, то грузовик. Учитывая состояние мостов в стране, экономическую ситуацию и с такими порядками, как сейчас, скоро и мостов в Украине не останется.
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08.06.2020 12:40 Відповісти
Местные жители расстроены - путь в соседнюю деревню теперь вырос на 20 километров.

Странно, тогда почему написано, что приезжий водитель отделался только легким испугом?
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08.06.2020 12:51 Відповісти
Мост надо сделать,а не водилу штрафовать.Опоры там рассчитаны на танки.Поставить металлические балки ,внутренности заармировать и забетонировать.Трём человекам максимум на 2 недели работы.А людям -польза.
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08.06.2020 12:53 Відповісти
В Украине нет слова деревня.В обиходе.
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08.06.2020 12:55 Відповісти
Той міст ще австріяки будували . То нам напевно треба щось самим , потрохи починати будувати . Бо якщо нічого не робити , то все порозвалюється , а нового нічого не буде .
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08.06.2020 12:58 Відповісти
А знак запрещающий проезд автомобилям перед мостом стоял? Если не было, то виноват тот у кого на балансе этот мост.
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08.06.2020 13:33 Відповісти
Без балансный мост... Но ремонта на две-три недели и фуры смогут ездить - там опоры мощные и целые( судя по фото)
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08.06.2020 13:53 Відповісти
страхом в том районе пахнет до сих пор. )))
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08.06.2020 14:29 Відповісти
дайош в день по мосту...!!!
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08.06.2020 16:21 Відповісти
Дорожные знаки "ограничение по весу" не стояли?
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08.06.2020 18:15 Відповісти
 
 