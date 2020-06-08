Під вантажівкою провалився міст на Тернопільщині, водій відбувся переляком. ФОТОрепортаж

Переправа була старою і її використовували переважно тільки пішоходи.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Зборівське відділення поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Водій 1994 р.н., керуючи транспортним засобом "ЗІЛ-130", не врахував дорожню обстановку та вирішив проїхати через гідроспоруду, розміщену між селом Вертелка і селом Городище, в результаті таких дій стався обвал цієї споруди. Водій вантажівки тілесних ушкоджень не зазнав, поліцейські склали щодо нього протокол за ст. 124 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Понад 1300 мостів планують оновити в Україні, - Криклій

Як передає ТСН, водій відбувся переляком - зміг вибратися з кабіни. Його ЗІЛ діставали краном під наглядом рятувальників. Адже вантажівка був обладнана газовими балонами і стався витік пального.

Шофер - приїжджий. Ймовірно, тому і поїхав через аварійний міст, який уже багато років тому з автомобільного перетворився на пішохідний.

Хто ремонтуватиме переправу - невідомо. Та також - на чиєму вона балансі.

Місцеві жителі засмучені - шлях до сусіднього села тепер збільшився на 20 кілометрів.





