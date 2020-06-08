Під вантажівкою провалився міст на Тернопільщині, водій відбувся переляком. ФОТОрепортаж
Переправа була старою і її використовували переважно тільки пішоходи.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Зборівське відділення поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"Водій 1994 р.н., керуючи транспортним засобом "ЗІЛ-130", не врахував дорожню обстановку та вирішив проїхати через гідроспоруду, розміщену між селом Вертелка і селом Городище, в результаті таких дій стався обвал цієї споруди. Водій вантажівки тілесних ушкоджень не зазнав, поліцейські склали щодо нього протокол за ст. 124 КУпАП", - йдеться в повідомленні.
Як передає ТСН, водій відбувся переляком - зміг вибратися з кабіни. Його ЗІЛ діставали краном під наглядом рятувальників. Адже вантажівка був обладнана газовими балонами і стався витік пального.
Шофер - приїжджий. Ймовірно, тому і поїхав через аварійний міст, який уже багато років тому з автомобільного перетворився на пішохідний.
Хто ремонтуватиме переправу - невідомо. Та також - на чиєму вона балансі.
Місцеві жителі засмучені - шлях до сусіднього села тепер збільшився на 20 кілометрів.
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Но конечно влез - убило.
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Всех не перебьет!
Не, чтобы там не говорили
Несгибаемый народ.
Тимур Шаов "Частушки-пофигушки"
1 год Зеленского 😂
индеецсклеротик-чингачук напoмни , при ком шулявский мост рухнул?
Він що - не знав, що він в Україні?
а молчаливым лохам налоги и поборы ...
Отмечается, что мост построен на пункте пропуска через линию соприкосновения сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Странно, тогда почему написано, что приезжий водитель отделался только легким испугом?