ТРЦ у Києві будують просто на проїжджій частині: радник Кличка обіцяє "публічно" розібратися. ФОТО
На проспекті Леся Курбаса ТРЦ, що будується, "виліз" на дорогу, перегородивши крайню смугу руху.
Про це повідомив блогер Сергій Наумович у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У Києві торгові центри починають наступ на проїжджу частину. У цьому місці, наприклад, тепер будуть автомобільні затори, оскільки одна смуга з трьох відійде цьому чудовому будинку на кінцевій третього трамвая. Ну і зовнішній вигляд: структура дороги, відбійник .... і хоп! шматок будівлі стирчить. Навіщо взагалі нам дороги? Забирайте їх під будівництво торгових центрів і житлових комплексів!" - написав він.
Зі свого боку радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столичні чиновники вже розбираються в ситуації, що склалася.
"Тупо шок. З'ясовуємо", - написав він.
Згідно з інформацією, опублікованою на сайті "Української торгової гільдії", будівля, яка зайнялf ділянку проїжджої частини, - це друга черга ТРЦ "APRIL", що зводиться. П'ятирівневий торговий центр розташовуватиметься на проспекті Леся Курбаса, 20. Як девелопер вказано інвестиційну компанія Kyivproekt Development.
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Ви чого під Майданом шляєтесь? На роботу їздите, чи може живете в центрі? То з центра, практично всі кияни роз'їхалися чи по районам, чи в передмістя. Центр Києва заселений "понаехавшими", які прагнуть бути кияністішими за всіх киян. Вбиті дороги? Де? В тому ж центрі з ними все нормально. Хто забудував Майдан і територію під ним? Кличко? Хто дав дозвіл на будівництво ТРЦ? Ну а "ушатаные маршрутки", це вже "ТОЧНО", до Кличка. Він вам в ліфтах, по ночах, не мочиться? Не?
Сподіваєтесь, що мером Києва стане якесь плісняве, чи риг? І не мрійте