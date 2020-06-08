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ТРЦ у Києві будують просто на проїжджій частині: радник Кличка обіцяє "публічно" розібратися. ФОТО

На проспекті Леся Курбаса ТРЦ, що будується, "виліз" на дорогу, перегородивши крайню смугу руху.

Про це повідомив блогер Сергій Наумович у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві торгові центри починають наступ на проїжджу частину. У цьому місці, наприклад, тепер будуть автомобільні затори, оскільки одна смуга з трьох відійде цьому чудовому будинку на кінцевій третього трамвая. Ну і зовнішній вигляд: структура дороги, відбійник .... і хоп! шматок будівлі стирчить. Навіщо взагалі нам дороги? Забирайте їх під будівництво торгових центрів і житлових комплексів!" - написав він.

ТРЦ у Києві будують просто на проїжджій частині: радник Кличка обіцяє публічно розібратися 01

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Зі свого боку радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столичні чиновники вже розбираються в ситуації, що склалася.

"Тупо шок. З'ясовуємо", - написав він.

ТРЦ у Києві будують просто на проїжджій частині: радник Кличка обіцяє публічно розібратися 02ТРЦ у Києві будують просто на проїжджій частині: радник Кличка обіцяє публічно розібратися 03

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті "Української торгової гільдії", будівля, яка зайнялf ділянку проїжджої частини, - це друга черга ТРЦ "APRIL", що зводиться. П'ятирівневий торговий центр розташовуватиметься на проспекті Леся Курбаса, 20. Як девелопер вказано інвестиційну компанія Kyivproekt Development.

ТРЦ у Києві будують просто на проїжджій частині: радник Кличка обіцяє публічно розібратися 04

Автор: 

Київ (19466) будівництво (3018) ТРЦ (296)


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Топ коментарі
+27
Царь-балконами уже никого не удивишь - дайож Царь-ТРЦ!

ТРЦ в Киеве строят прямо на проезжей части: советник Кличко обещает "публично" разобраться - Цензор.НЕТ 3581

ТРЦ в Киеве строят прямо на проезжей части: советник Кличко обещает "публично" разобраться - Цензор.НЕТ 3419
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08.06.2020 12:31
+22
На відміну від вас, я- киянка. Слово "хіба", пишеться з літерою "І". На ваше мацковское наречіє перекладається, як "неужели". Та й прикладів знівечення Кличком Києва не знаю. Розповісте?
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08.06.2020 13:20
+15
З Києва переїхала, а що?

Ви чого під Майданом шляєтесь? На роботу їздите, чи може живете в центрі? То з центра, практично всі кияни роз'їхалися чи по районам, чи в передмістя. Центр Києва заселений "понаехавшими", які прагнуть бути кияністішими за всіх киян. Вбиті дороги? Де? В тому ж центрі з ними все нормально. Хто забудував Майдан і територію під ним? Кличко? Хто дав дозвіл на будівництво ТРЦ? Ну а "ушатаные маршрутки", це вже "ТОЧНО", до Кличка. Він вам в ліфтах, по ночах, не мочиться? Не?
Сподіваєтесь, що мером Києва стане якесь плісняве, чи риг? І не мрійте
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08.06.2020 15:16
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Они думали никто не заметит.
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09.06.2020 09:34 Відповісти
Диджитализация от зеленого
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09.06.2020 10:06 Відповісти
Кличко - это тупорылый черт. У него уже и явный кацапский акцент появился (как и у Ермака, его подельника). Кличко покрывает почти все незаконные стройки по Киеву. Сначала строительство возле озер на Осокорках, потом ЖК «Тетрис холл» на пересечении улиц Димитрова и Анри Барбюса, потом "Укрбуд" Микитася, потом Протасов Яр, и т.д. По поводу ТРЦ на улице Леся Курбаса - киевляне писали, звонили, жаловались уже более года! Там круг и мощная транспортная развязка, конечные станции трамвая и маршруток, всегда полно народу и влепить там ТРЦ - это преступление. Те, кто давал погодження и Кличко вместе с ними должны сидеть в тюрьме.
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10.06.2020 09:49 Відповісти
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