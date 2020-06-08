ТРЦ у Києві будують просто на проїжджій частині: радник Кличка обіцяє "публічно" розібратися. ФОТО

На проспекті Леся Курбаса ТРЦ, що будується, "виліз" на дорогу, перегородивши крайню смугу руху.

Про це повідомив блогер Сергій Наумович у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві торгові центри починають наступ на проїжджу частину. У цьому місці, наприклад, тепер будуть автомобільні затори, оскільки одна смуга з трьох відійде цьому чудовому будинку на кінцевій третього трамвая. Ну і зовнішній вигляд: структура дороги, відбійник .... і хоп! шматок будівлі стирчить. Навіщо взагалі нам дороги? Забирайте їх під будівництво торгових центрів і житлових комплексів!" - написав він.

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Зі свого боку радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столичні чиновники вже розбираються в ситуації, що склалася.

"Тупо шок. З'ясовуємо", - написав він.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті "Української торгової гільдії", будівля, яка зайнялf ділянку проїжджої частини, - це друга черга ТРЦ "APRIL", що зводиться. П'ятирівневий торговий центр розташовуватиметься на проспекті Леся Курбаса, 20. Як девелопер вказано інвестиційну компанія Kyivproekt Development.