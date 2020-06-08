Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей. ФОТО
У чоловіка, який у Фастові Київської області зарізав трьох осіб, було направлення в психлікарню в Глевасі, але його не брали, бо у сім'ї не було грошей на лікування. УВАГА! Матеріал не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, людям з ослабленою психікою і вагітним.
Про це розповіла вижила мати вбивці, яка перебуває в лікарні з колото-різаними ранами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".
"У нього психічний розлад, у нього було направлення в Глеваху (спецлікарня. - Ред.), але його туди не брали, тому що у мене не було грошей на його лікування", - сказала жінка.
Як повідомлялося раніше, житель Київщини зарізав сестру і двох квартирантів, а також завдав численних ножових поранень своїй матері.
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Пророк піднявся на Синай
Із Богом скласти документа,
А «сімдесят і три процента»
В земний захтіли втрапить рай.
- Тільця злотого відливай! -
Гукнули товстуни з дороги,
- Втомились чрево несли ноги
В далекий дикий вражий край!
- Тільця злотого відливай, -
Купці гукнули Аарону,
- Чіпляй на голову корону
Та гімни золоту співай!
- Тільця злотого! Що дано
Мойсея богом? Шляхом лізти,
Набридлу манну тільки гризти, -
Гукнула молодь. - Де вино?
- Тільця злотого! Я не лох! -
Гукнув фіґляр. - Хай злотом сяє,
Бо прутнем грать забороняє
На лютні мстивий Єгобог.
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Мойсей, коли вернувсь, молив
В долин небесних резидента,
Щоб «сімдесят і три процента»
Господь вогнем не попалив.
А вы дамочка так горячитесь, что возникает законный вопрос: вас на Воробьева не берут? Отказали? Попробуйте в Александровку --может там вам помогут)))