Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей. ФОТО

У чоловіка, який у Фастові Київської області зарізав трьох осіб, було направлення в психлікарню в Глевасі, але його не брали, бо у сім'ї не було грошей на лікування. УВАГА! Матеріал не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, людям з ослабленою психікою і вагітним.

Про це розповіла вижила мати вбивці, яка перебуває в лікарні з колото-різаними ранами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

"У нього психічний розлад, у нього було направлення в Глеваху (спецлікарня. - Ред.), але його туди не брали, тому що у мене не було грошей на його лікування", - сказала жінка.

Як повідомлялося раніше, житель Київщини зарізав сестру і двох квартирантів, а також завдав численних ножових поранень своїй матері.

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