УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8800 відвідувачів онлайн
Новини Фото
15 876 89

Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей. ФОТО

У чоловіка, який у Фастові Київської області зарізав трьох осіб, було направлення в психлікарню в Глевасі, але його не брали, бо у сім'ї не було грошей на лікування. УВАГА! Матеріал не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, людям з ослабленою психікою і вагітним.

Про це розповіла вижила мати вбивці, яка перебуває в лікарні з колото-різаними ранами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

"У нього психічний розлад, у нього було направлення в Глеваху (спецлікарня. - Ред.), але його туди не брали, тому що у мене не було грошей на його лікування", - сказала жінка.

Як повідомлялося раніше, житель Київщини зарізав сестру і двох квартирантів, а також завдав численних ножових поранень своїй матері.

Також дивіться: Мешканець Київщини зарізав сестру і двох квартирантів, а також завдав численних ножових поранень своїй матері, - поліція. ФОТО

Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель Киевщины зарезал сестру и двух квартирантов, а также нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, - полиция. ФОТО

Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей 02
Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей 03
Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей 04
Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей 05

Автор: 

вбивство (3088) Фастів (31)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+38
як можна писати про те,в чому не тямите? Вона не встигла зробити реформу лікарень.ЇЇ звільнили,тому що у нас дуже багато таких дурних,як ви.Не розбираюся,але проти.
показати весь коментар
08.06.2020 13:14
+24
Фігню не пиши на рахунок Супрун, а почитай про її реформи.
показати весь коментар
08.06.2020 13:09
+20
уллянці ще один плюсик у карму..
показати весь коментар
08.06.2020 12:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бесплатная медицина - это не бремя для государства, а наоборот - экономия
показати весь коментар
08.06.2020 12:48 Відповісти
А разве медики бесплатно работают?
показати весь коментар
08.06.2020 13:20 Відповісти
Нет, не бесплатно. И учителя - не бесплатно. И что из этого? Для этого и налоги собирают, чтобы расходы общегосударственного уровня оплачивать.
показати весь коментар
08.06.2020 14:06 Відповісти
А вы проживете на 4 тыс в мес за опасный для жизни труд? Конечно, больницам оплачивают лечение психбольных - 7400 грн на все-на содержание, лечение, оплату труда врачей, м/сестер, терапевтов, ифекционистов (они должны быть в каждой психбольнице), технического персонала, лаборатории, рентгена и т.п. А больных еще и кормить надо.. Оплачивают "бесплатное лечение" - 4 нейролептика и 2 антидепрессана прошлого века. Вам не смешно? Можно кого-то вылечить или хотя бы облегчить психоз, если он есть за такие деньги? А описанный человек, скорее всего хроничский больной, нуждающийся в длительном лечении и изоляции. Кто за нео будет платить? Сколько таких больных? Поинтересуйтесь. А потом рот открывайте.Сколько можно твердить чушь в СМИ. Это только начало. Выписывают хроников, от которых вы, их близкие и родственники, отказываетесь!!!!
показати весь коментар
08.06.2020 17:47 Відповісти
Так давайте брать деньги заодно за вызов пожарных и полиции - у них работа не менее опасна. Я настаиваю, что определенные сферы должны содержаться государством. Пусть меня простят наши слуги, но Парламент тоже содержится за счет налогов, и средств хватает.
показати весь коментар
08.06.2020 19:02 Відповісти
уллянці ще один плюсик у карму..
показати весь коментар
08.06.2020 12:50 Відповісти
І тобі також.
показати весь коментар
08.06.2020 12:58 Відповісти
невже..? то мабуть я зробив психіатрію такою "доступною" для громадян..?
показати весь коментар
08.06.2020 13:05 Відповісти
Фігню не пиши на рахунок Супрун, а почитай про її реформи.
показати весь коментар
08.06.2020 13:09 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2020 13:10 Відповісти
рехформа Супрун в действии...психклиники закрыть, тубдиспансеры закрыть....деньги ходят нахрен.......вот как то так. а что в перспективе? Агенты внешнего управления гробят страну, тоже самое и с образованием....
показати весь коментар
08.06.2020 12:51 Відповісти
як можна писати про те,в чому не тямите? Вона не встигла зробити реформу лікарень.ЇЇ звільнили,тому що у нас дуже багато таких дурних,як ви.Не розбираюся,але проти.
показати весь коментар
08.06.2020 13:14 Відповісти
засохни...я медик. а ты порохосвин
показати весь коментар
08.06.2020 13:20 Відповісти
Медик какого профиля? Не Главврач случайно?
показати весь коментар
08.06.2020 13:23 Відповісти
Он ширку колоть умеет, по этому и медиком себя называет...
показати весь коментар
08.06.2020 13:27 Відповісти
кабанчикам яйки чики-чики - от і мєдік
показати весь коментар
08.06.2020 13:40 Відповісти
Это уже слишком сложно для него.
показати весь коментар
08.06.2020 14:09 Відповісти
Медик ...смотрящий... на пару з юзіком працюєте?
показати весь коментар
08.06.2020 13:59 Відповісти
у тебя в слове "медик" - опечатка в первой букве. исправь
показати весь коментар
08.06.2020 14:55 Відповісти
тебя теперь некуда определить......закрывают дурки.
показати весь коментар
08.06.2020 13:22 Відповісти
Так ведь деньги ходят за пациентом. На него должны быть выделены деньги. На него, а не на больницу. И больница должна быть заинтересована в нем.
показати весь коментар
08.06.2020 13:25 Відповісти
Ха-ха-ха. А вы бесплатно работаете и рискуете ЕЖЕДНЕВНО своим здоровьем? Что вы мелете!!
показати весь коментар
08.06.2020 17:50 Відповісти
Где деньги. Сколько выделяется на одного такого пациента от государства при этой власти?
показати весь коментар
08.06.2020 13:29 Відповісти
Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей - Цензор.НЕТ 3052
показати весь коментар
08.06.2020 13:16 Відповісти
А чё зелебень до сих пор не реХВормировала? Год уже сажает и реХВормирует, а оно все хуже и хуже. Куда не кинь везде ж*па...
показати весь коментар
08.06.2020 13:28 Відповісти
Медреформа в действии.
показати весь коментар
08.06.2020 12:51 Відповісти
Дурень, або паскуда - медреформа втілена лише 1 етап, а 2 і 3 зелена погань і не збирається впроваджувати. Вони вже давно повернулися до відкатів і закупівель вдесятеро дорожче медпрепаратів.
показати весь коментар
08.06.2020 15:12 Відповісти
Директор спецбольницы ещё на свободе? Он по факту и есть убийца!
показати весь коментар
08.06.2020 12:52 Відповісти
он действовал по закону. отменили бесплатную психиатрию.
показати весь коментар
08.06.2020 12:55 Відповісти
Директор покажет список пациентов, в котором этого убийцы нет и наверно не было никогда.
показати весь коментар
08.06.2020 13:28 Відповісти
Пожарники без предоплаты тоже на вызов приезжать не будут?
показати весь коментар
08.06.2020 12:53 Відповісти
Нет пожаров - нет зарплате пожарным.( по аналогии реформы к медикам)
показати весь коментар
08.06.2020 12:57 Відповісти
Тогда вот такие пожары просто не могут не быть,,,
Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей - Цензор.НЕТ 8763
показати весь коментар
08.06.2020 16:09 Відповісти
Ну до пожарных такая "реформа" не дошла, а "пожары" по медицинской части полыхают вовсю (корь, туберкулез,онкология....)
показати весь коментар
08.06.2020 19:53 Відповісти
до пожежників не вспів дотягнутись великий реформатор... залишав їх на свій 2-й термін...
показати весь коментар
08.06.2020 13:00 Відповісти
А у Кивы деньги есть - и тоже не берут(говорят: нам такого дурака даже за деньги брать страшно, он же Поехавший))
показати весь коментар
08.06.2020 12:53 Відповісти
Кива демонстративно дрочит на главврача и санитаров.Вони від цього ніяковіють.
показати весь коментар
08.06.2020 13:02 Відповісти
МВФ требует продолжения банкета. Медики угрожают забастовкой. https://ukranews.com/news/707104-todurov-prigrozil-vseukrainskoj-zabastovkoj-medikov-v-sluchae-prodolzheniya-medreformy Если власть продолжит медреформу, врачи Украины выйдут на забастовку, - Тодуров
показати весь коментар
08.06.2020 12:57 Відповісти
Тодуров гарний лікар, але паскудний риг, жадібний до бюджетних грошей.
показати весь коментар
08.06.2020 15:13 Відповісти
Зато на Авакова уходит каждая 12-я гривна налогов - потужный министр!
показати весь коментар
08.06.2020 12:57 Відповісти
журналисты очень смелые с теми кто не может подать на них в суд....
показати весь коментар
08.06.2020 13:03 Відповісти
"Рехформи" бариги і "доктор смерть" в дії...
показати весь коментар
08.06.2020 13:01 Відповісти
Опубликуйте лучше фото Фастовских чиновников попустильство которых привело к данной трагедии.
показати весь коментар
08.06.2020 13:02 Відповісти
Вот такие дела, Вовочка Зеленский, мы действительно «...уже другая страна, мы уже другие люди...» - страна доминирующих идиотов, убийц, воров и коррупционеров. Давай, выполняй свои обицянки - реформируй, пан Голобородько, эту биомассу. Или, ты сам такой же?
показати весь коментар
08.06.2020 13:03 Відповісти
Ну и тварь!
показати весь коментар
08.06.2020 13:04 Відповісти
а хто його вибрав в пріЗє!дєнти?
показати весь коментар
08.06.2020 13:32 Відповісти
Медрехворма зестада во всей красе. (
показати весь коментар
08.06.2020 13:05 Відповісти
у меня родственник лежал почти два месяца, в Павловской больнице в Киеве., ничего не платно, единственное, что идешь в кассу и один раз делаешь добровольное пожертвование, сколько можешь или считаешь нужным, на свое усмотрение, это все...
показати весь коментар
08.06.2020 13:05 Відповісти
правда это бвло 2 года назад, может реформа до психиатрии еще не добралась туда тогда...
показати весь коментар
08.06.2020 13:06 Відповісти
а вообще, после выписки еще потора года пил таблетки, рецептурные, одни дешевые, наши, вторые доврольно дорогие, импортные...и антидепресанты полгода тоже дорогие, потом подешевле, а пока лежал, все препараты бесплатно в наличии были в лечебнице
показати весь коментар
08.06.2020 13:11 Відповісти
спасибо мусорам за сказки.
показати весь коментар
08.06.2020 13:07 Відповісти
РЕХФОРМА
показати весь коментар
08.06.2020 13:09 Відповісти
Я конечно мало разбираюсь в реформе, но ведь по идее деньги должны ходить за пациентом. То есть вот есть официальный больной. Ему должны из государства выделить деньги на его лечение. И психбольницы должны быть заинтересованы в нем - это их заработок. Так же реформа работает на 1 уровне - за каждого из нас платят 300- 700 грн в год. А семейному врачу набегает 10000 грн зарплаты.Разве не так?
показати весь коментар
08.06.2020 13:17 Відповісти
лягти в лікарню мона без грошей, хоча требуют "пожертвовать добровільно" 300грн, а от ліки тра' купувати. Та й їсти дають так, шо мона з голоду збожеволіти - вранці черпак "супу", в обід - по черпаку супу та каші, на вечерю - каша. Все із ячки
показати весь коментар
08.06.2020 13:36 Відповісти
А я з задоволенням їм лікарняну дієтичну їжу! Вона корисна! Ніяких ковбасок!
показати весь коментар
08.06.2020 14:42 Відповісти
в Глевасі в дурдомі через три доби безбілкової та безжирової дієти ти меблі гризтимеш
показати весь коментар
08.06.2020 14:50 Відповісти
це все від злиднів - у когось злиденні яхти, а у когось один тупий ножик на всьо хазяйство
показати весь коментар
08.06.2020 13:22 Відповісти
Слава Зеленскому, это именно при нём начали закрывать психбольницы и выпускать оттуда всех психов, денег нет, но вы держитесь
показати весь коментар
08.06.2020 13:24 Відповісти
И из тюрем тоже.
показати весь коментар
08.06.2020 13:30 Відповісти
тьотка пожаліла грошей на лікування сина, то тепер потратить на своє та похорони доньки
показати весь коментар
08.06.2020 13:29 Відповісти
Не пожалела а их просто не было.
показати весь коментар
08.06.2020 14:10 Відповісти
а що таких лікують?? таких у буцегарню треба на пожиттево, а не у лікарню!!
показати весь коментар
08.06.2020 13:36 Відповісти
страшна смерть - таким ньожиком тра' сутки пиляти шоп когось зарізати
Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей - Цензор.НЕТ 2049
показати весь коментар
08.06.2020 13:38 Відповісти
Кухонный.
показати весь коментар
08.06.2020 13:52 Відповісти
Вообще-то Глеваха была для алкашей...
показати весь коментар
08.06.2020 13:43 Відповісти
А вообще-то в тюрьму его не посадят, раз у него справка есть. Неподсуден.
показати весь коментар
08.06.2020 13:49 Відповісти
https://censor.net/user/37733, ты вменяемый?
показати весь коментар
08.06.2020 13:53 Відповісти
Итоги медицинской антинародной реформы попэрэдныка-свинарчуков-сатановских.
показати весь коментар
08.06.2020 14:08 Відповісти
почём опиум для народа, потерпевший..?
показати весь коментар
08.06.2020 23:52 Відповісти
г. Глухов та же ситуация. один хрен забил насмерть паренька 25 летнего и его отпустили под личное обязательство. все это произошло из-за того что во главе полиции поставили продажного до мозга костей мусора Сергея Буханистого.
показати весь коментар
08.06.2020 14:15 Відповісти
От так, любі малята. Тепер його без грошей у психушку візьмуть. В Україні щоб потрапити у психлікарню без бабла треба щонайменше трьох "замочити".
показати весь коментар
08.06.2020 14:24 Відповісти
Я не удивлен. У меня есть приятель из детства, у которого на почве безответной любви поехала крыша. Полный неадекват гуляет среди нормальных людей до поры до времени, пока не поймает клина. Никому нет до него дела. Зато знал одного кадра, на которого местная давалка написала заявление об изнасиловании с целью вымогательства. В ментовке его запугали и заставили переписать на мента свою квартиру, чтобы замять дело. После этого пацана арестовали и посадили в камеру с уголовниками. Оттуда его вынесли вперед ногами. Мент вскоре квартиру благополучно перепродал.
показати весь коментар
08.06.2020 14:25 Відповісти
Мойсей та монобільшість
Пророк піднявся на Синай
Із Богом скласти документа,
А «сімдесят і три процента»
В земний захтіли втрапить рай.

- Тільця злотого відливай! -
Гукнули товстуни з дороги,
- Втомились чрево несли ноги
В далекий дикий вражий край!

- Тільця злотого відливай, -
Купці гукнули Аарону,
- Чіпляй на голову корону
Та гімни золоту співай!

- Тільця злотого! Що дано
Мойсея богом? Шляхом лізти,
Набридлу манну тільки гризти, -
Гукнула молодь. - Де вино?

- Тільця злотого! Я не лох! -
Гукнув фіґляр. - Хай злотом сяє,
Бо прутнем грать забороняє
На лютні мстивий Єгобог.
_ _ _ _
Мойсей, коли вернувсь, молив
В долин небесних резидента,
Щоб «сімдесят і три процента»
Господь вогнем не попалив.
показати весь коментар
08.06.2020 14:44 Відповісти
на вид - нормальный хохол, не хуже зеленского по крайней мере.
показати весь коментар
08.06.2020 14:55 Відповісти
Спасибо СМЕРТЬ-Супрун. Гореть тебе в аду
показати весь коментар
08.06.2020 15:15 Відповісти
Если бы не эта **** патлатая, люди бы были живы! Их смерть на её совести, как и многие сотни, тысячи смертей в результате уничтожения нашей медицины! Гореть ей в АДУ, однозначно.
показати весь коментар
08.06.2020 15:31 Відповісти
а де трупи лікарів?
показати весь коментар
08.06.2020 16:30 Відповісти
чи розвалини лікарень?
показати весь коментар
08.06.2020 16:30 Відповісти
Медреформа? Не? Закрываем психбольницы?!?!!!! А если родственник супрунихи двинеся и его не станут лечить, а он, вдруг, найдёт на кухне нож...со всеми последствиями))))? Бог палкой не бьёт.
показати весь коментар
08.06.2020 15:28 Відповісти
Откуда вы такие болезненные берётесь? Тоже в дурку не берут? Супрун не при делах уже более года,а реформа вторички началась месяц назад
показати весь коментар
08.06.2020 16:35 Відповісти
Ты, конечно, Не болезненный. Это понятно, ведь ни один псих не считает себя больным, совсем наоборот, он считает больными всех остальных.
показати весь коментар
08.06.2020 17:06 Відповісти
Псих не псих , а нашёл метод устроиться на бесплатное лечение
показати весь коментар
08.06.2020 16:15 Відповісти
Иди в сраку, неболезненный. И на тебя псих найдется, или тубик, или спидовский, или корона...дай срок, посмотрим как ты тогда будешь подлизывать тварям, разваливалившим нашу медицину. Из отрасли с функцией здравоохранения и профилактики заболеваний,с оказанием БЕСПЛАТНОЙ медицинской помощи, как указано в нашей Конституции, между прочим, превратили её в бизнес структуру по "оказанию медицинских услуг". Из врачей сделали менеджеров по продаже. Ублюдки!
показати весь коментар
08.06.2020 16:51 Відповісти
Разваливали нашу медицину ДО Супрун и После нее разваливают! она прекрасно реформировала первую ступень, все довольны: и пациенты, и врачи! Такой же эффект был бы и со второй и третьей ступенью, если бы "мудрый" нарид не выбрал зеленую пошесть. Но что сделано, то сделано ---наслаждайтесь!

А вы дамочка так горячитесь, что возникает законный вопрос: вас на Воробьева не берут? Отказали? Попробуйте в Александровку --может там вам помогут)))
показати весь коментар
09.06.2020 02:16 Відповісти
ндаа.. у украинских чиновников-депутатов извращённое понимание экономии и оптимизации - походу, элитные жлобы невкурсах, что земля-таки круглая и подобное чЬудо может нарисоваться в самом неожиданном месте их сытой жизни..
показати весь коментар
08.06.2020 23:43 Відповісти
 
 