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Прикордонники затримали велосипедиста з Чехії, який їхав у Казахстан без їжі і грошей. ФОТО

Українські прикордонники затримали на кордоні з Польщею порушника з велосипедом.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що в неділю прикордонники Львівського загону отримали інформацію від прикордонників Польщі про можливу спробу незаконно перетину кордону невідомою особою.

Незабаром на ділянці відділу "Нісмичі", в Сокальському районі Львівської області, українські прикордонники затримали порушника з велосипедом.

"Зі слів чоловіка він проживає у Чехії, а незаконно перетнув кордон з Польщі в Україну, бо мав на меті потрапити в Казахстан, але навіщо це йому було потрібно, чітко пояснити не зміг", - наголошується в повідомленні.

Прикордонники затримали велосипедиста з Чехії, який їхав у Казахстан без їжі і грошей 01
Прикордонники затримали велосипедиста з Чехії, який їхав у Казахстан без їжі і грошей 02

Затриманий також розповів, що з Чехії через Польщу до кордону з Україною їхав на велосипеді. "Скільки це зайняло часу не пам’ятає. Яким чином іноземець мав подолати 4 тисячі кілометрів на велосипеді та чим харчуватися невідомо, адже з собою, окрім змінного одягу, він нічого не мав. Грошей у велосипедиста теж не було. У його наплічнику охоронці кордону знайшли також карту автомобільних доріг Польщі, яка частково охоплювала й територію України", - наголошується в повідомленні.

За незаконне перетинання кордону прикордонники притягнули іноземця до адміністративної відповідальності. Після встановлення усіх обставин справи його передадуть польським правоохоронцям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Громадянин Молдови вів кохану в Україну в обхід прикордонників знайомитися з ріднею. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Чехія (1612) велосипедисти (122)


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Топ коментарі
+7
отстаньте от человека
когда они начнут заниматься борьбой с контрабасом и нелегальной миграцией?
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08.06.2020 13:01
+7
Ты уверен, что это просто человек, который почему-то решил без еды и денег проехать 4000 тыс километров (при том, что без харчей и 200 км проехать проблема)?
Он ведь с таким же успехом мог сказать, что едет в Японию.

Это вполне мог быть "мул", который сбросил товар и бабло до задержания. Просто отстегнул подрамную сумку и все дела.
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08.06.2020 13:07
+7
Колега Голобородька. Теж на лісапеті.
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08.06.2020 13:11
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отстаньте от человека
когда они начнут заниматься борьбой с контрабасом и нелегальной миграцией?
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08.06.2020 13:01 Відповісти
Ты уверен, что это просто человек, который почему-то решил без еды и денег проехать 4000 тыс километров (при том, что без харчей и 200 км проехать проблема)?
Он ведь с таким же успехом мог сказать, что едет в Японию.

Это вполне мог быть "мул", который сбросил товар и бабло до задержания. Просто отстегнул подрамную сумку и все дела.
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08.06.2020 13:07 Відповісти
просто не отстегнул погранцам
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08.06.2020 13:17 Відповісти
Псіх або дійсно маршрут пробивав для наркоти чи ще чогось.
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08.06.2020 14:19 Відповісти
Прекрасно без еды проезжаю 250 км, больше проблема в воде.
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08.06.2020 16:01 Відповісти
Можно, но сложно. 250 км за день - жопа и колени приветы передавать начнут.

А дальше как? Денег-то нет. Одуванчиками питаться или промышлять набегами на огороды?
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09.06.2020 03:05 Відповісти
Есть такие спортсмены - триатлонисты. Сперва плывут почти пять километров, затем на велосипеде 180, и потом бегут марафонскую дистанцию 42 километра. Лучшие преодолевают весь путь чуть более чем за 8 часов. 4 000 километров это уже расстояние многодневки уровня Тур де Франс, даже больше, нужно не менее 1,5-2-х недель на преодоление, со спецпитанием и массажистом, ну а если без них, то и того больше.
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09.06.2020 07:27 Відповісти
Так отож. А тут чувак в комбезе и "голый" вел. Ни разу не похоже на подготовленный длительный велопробег.
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09.06.2020 11:30 Відповісти
Путлер - тоже "человек", отстаньте от человека. Граница или есть или нет, так в Европе и США, только в ни ЕС ни США нет СБУ покрывающей контрабанду и миграцию, в Украине в отличии от указанных стран у пограничников нет следствия - монополия у СБУ - что хотят, то и делают.
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08.06.2020 14:28 Відповісти
ні-путін фуйло а ти - сраний кацап
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08.06.2020 14:34 Відповісти
Відосік зняли як патєрпєвший півшостий **********?
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08.06.2020 13:03 Відповісти
на его карте Казахстан- где-то не доезжая Львова
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08.06.2020 13:05 Відповісти
Вот вы смеётесь, а меня, когда-то давно, ещё в конце 90-х один чех спросил откуда я. Я сказал Украина город Ивано-Франковск. Он почесал репу и сказал - это где-то возле Грозного (тогда как раз в СМИ освещали чеченскую войну)? Я, дабы не ********* себя и его, ответил - да.
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08.06.2020 13:08 Відповісти
Нормально. Уверен, что и у нас найдутся кугуты, которые не покажут на карте Чехию.
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08.06.2020 13:11 Відповісти
У меня раз тут с одной нидерландоарабкой при заполнении каких-то документов такой разговор был:
- вы откуда?
- Украина.
- Это Чехия?
- ыыыы??? нет.. это Украина...
- Точно не Чехия? Ну ладно.

занавес...
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08.06.2020 14:02 Відповісти
Думаю, он не знал, что наша граница охраняется. Привык, что в ЕС границы между странами существуют только теоретически.
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08.06.2020 13:06 Відповісти
Борат домой ехал
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08.06.2020 13:08 Відповісти
Без еды и денег даже в ЕС с открытыми границами он бы далеко не уехал.

Скорее всего, врет мужичек - ехать ему было не далеко и явно не целью путешествий.
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08.06.2020 13:09 Відповісти
Граница на замке и бюджет тратится не зря ! Если всего лишь три пограничника задержали моторизованного международного правонарушителя.
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08.06.2020 13:10 Відповісти
Колега Голобородька. Теж на лісапеті.
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08.06.2020 13:11 Відповісти
Абнадумєц.
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08.06.2020 13:13 Відповісти
Їхав на даунбас воювати проти хвашиздов а "карптєлі хунти" його впіймали.... нєзабудєм нєпрастім!
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08.06.2020 13:29 Відповісти
..вот же чудаки тупые...- так а куды казаху пхнуть, если не стан...????
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08.06.2020 13:56 Відповісти
Прикордонники затримали велосипедиста з Чехії, який їхав у Казахстан без їжі і грошей - Цензор.НЕТ 8396
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08.06.2020 13:59 Відповісти
Ещё один неевропейских клоун
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08.06.2020 22:23 Відповісти
На его драном велосипеде с лысыми покрышками и никаким оборудованием можно только на дачу мотаться и то в дневное время. Скорее всего здесь что-то другое.
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08.06.2020 14:16 Відповісти
неха й і далі пердуляє! можливо придурок відчує різницю між західом то сходом!
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08.06.2020 14:27 Відповісти
зато гумконвои пропускают....
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08.06.2020 14:31 Відповісти
Та цыганюра, велик стыбрил и попёр - бобёр. В Чехии, к счастью, негров мало, зато цыган полно. Понаехало со Словакии, в основном без образования, дикари. Ничего от него не добьются, он сам не знает, чего туда едет. Удивительно, что есть карта, неужели шарит?
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08.06.2020 15:24 Відповісти
Скорее всего сигареты таскал по этому маршруту . А когда попался ляпнул , что в голову пришло
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08.06.2020 16:09 Відповісти
 
 