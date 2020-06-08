Прикордонники затримали велосипедиста з Чехії, який їхав у Казахстан без їжі і грошей. ФОТО
Українські прикордонники затримали на кордоні з Польщею порушника з велосипедом.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Там розповіли, що в неділю прикордонники Львівського загону отримали інформацію від прикордонників Польщі про можливу спробу незаконно перетину кордону невідомою особою.
Незабаром на ділянці відділу "Нісмичі", в Сокальському районі Львівської області, українські прикордонники затримали порушника з велосипедом.
"Зі слів чоловіка він проживає у Чехії, а незаконно перетнув кордон з Польщі в Україну, бо мав на меті потрапити в Казахстан, але навіщо це йому було потрібно, чітко пояснити не зміг", - наголошується в повідомленні.
Затриманий також розповів, що з Чехії через Польщу до кордону з Україною їхав на велосипеді. "Скільки це зайняло часу не пам’ятає. Яким чином іноземець мав подолати 4 тисячі кілометрів на велосипеді та чим харчуватися невідомо, адже з собою, окрім змінного одягу, він нічого не мав. Грошей у велосипедиста теж не було. У його наплічнику охоронці кордону знайшли також карту автомобільних доріг Польщі, яка частково охоплювала й територію України", - наголошується в повідомленні.
За незаконне перетинання кордону прикордонники притягнули іноземця до адміністративної відповідальності. Після встановлення усіх обставин справи його передадуть польським правоохоронцям.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
когда они начнут заниматься борьбой с контрабасом и нелегальной миграцией?
Он ведь с таким же успехом мог сказать, что едет в Японию.
Это вполне мог быть "мул", который сбросил товар и бабло до задержания. Просто отстегнул подрамную сумку и все дела.
А дальше как? Денег-то нет. Одуванчиками питаться или промышлять набегами на огороды?
- вы откуда?
- Украина.
- Это Чехия?
- ыыыы??? нет.. это Украина...
- Точно не Чехия? Ну ладно.
занавес...
Скорее всего, врет мужичек - ехать ему было не далеко и явно не целью путешествий.