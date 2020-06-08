Прикордонники затримали велосипедиста з Чехії, який їхав у Казахстан без їжі і грошей. ФОТО

Українські прикордонники затримали на кордоні з Польщею порушника з велосипедом.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що в неділю прикордонники Львівського загону отримали інформацію від прикордонників Польщі про можливу спробу незаконно перетину кордону невідомою особою.

Незабаром на ділянці відділу "Нісмичі", в Сокальському районі Львівської області, українські прикордонники затримали порушника з велосипедом.

"Зі слів чоловіка він проживає у Чехії, а незаконно перетнув кордон з Польщі в Україну, бо мав на меті потрапити в Казахстан, але навіщо це йому було потрібно, чітко пояснити не зміг", - наголошується в повідомленні.





Затриманий також розповів, що з Чехії через Польщу до кордону з Україною їхав на велосипеді. "Скільки це зайняло часу не пам’ятає. Яким чином іноземець мав подолати 4 тисячі кілометрів на велосипеді та чим харчуватися невідомо, адже з собою, окрім змінного одягу, він нічого не мав. Грошей у велосипедиста теж не було. У його наплічнику охоронці кордону знайшли також карту автомобільних доріг Польщі, яка частково охоплювала й територію України", - наголошується в повідомленні.

За незаконне перетинання кордону прикордонники притягнули іноземця до адміністративної відповідальності. Після встановлення усіх обставин справи його передадуть польським правоохоронцям.

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