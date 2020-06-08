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Новини Фото ДТП
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Троє дорослих і дитина загинули внаслідок ДТП на Житомирщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Овруч-Словечне, поблизу с. Скребеличі Житомирської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos.

Унаслідок зіткнення двох автомобілів, яке сталося 8 червня близько 10:00, загинули пасажири автомобіля Lanos - троє дорослих і дитина.

Водій Mitsubishi зазнав тілесних ушкоджень та був доставлений до місцевої лікарні.

Триває встановлення всіх причин і обставин події.

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Троє дорослих і дитина загинули внаслідок ДТП на Житомирщині, - Нацполіція 01
Троє дорослих і дитина загинули внаслідок ДТП на Житомирщині, - Нацполіція 02
Троє дорослих і дитина загинули внаслідок ДТП на Житомирщині, - Нацполіція 03

Автор: 

діти (5065) ДТП (4467) смерть (6750) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+10
Вам тільки на волах їздити.
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08.06.2020 13:57
+4
Швидкісні машини не для наших людей. Їм потрібні горбаті Запорожці.
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08.06.2020 14:09
+3
Не хотел убивать, но убил. Таким надо давать 20 лет, не п/ж.
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08.06.2020 14:04
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Вам тільки на волах їздити.
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08.06.2020 13:57 Відповісти
...мрак...- дороги собирают свою жуткую дань...р.и.п..................
глаза-руки-ноги-мозги,- включайтесь своевременно, берегите от гибели своих хозяев.....
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08.06.2020 13:59 Відповісти
Швидкісні машини не для наших людей. Їм потрібні горбаті Запорожці.
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08.06.2020 14:09 Відповісти
Как всегда нобежали пешкодралы с ботами от полицаев.

Для справки: первое детепе механического тс со смертельным исходом произошло в 1869 году, когда скорость в городе ограничивалась 2 милями в час, за городом - 4.
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08.06.2020 14:21 Відповісти
БыдЛанос - скоростной автомобиль?
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08.06.2020 14:22 Відповісти
Нононо! Тут у пешкодралов принято, что всё, что едет быстрее 50 должно самоубиться аж до атомов.
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08.06.2020 14:27 Відповісти
Не знаю как у отбитых пешкодралов, но у меня возникают порой желания помочь самоубиться персонажам, выжимающих 150+ в городе, еще и без глушителей.
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08.06.2020 14:34 Відповісти
Не хотел убивать, но убил. Таким надо давать 20 лет, не п/ж.
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08.06.2020 14:04 Відповісти
​У Бердичеві блогер з друзями декілька днів незаконно утримували і під час стріму знущалися з 28-річного чоловіка

https://www.zhitomir.info/news_192489.html
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08.06.2020 14:10 Відповісти
так об этом весь интернет знает. известный блогер.
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08.06.2020 19:25 Відповісти
выживших в ланосе нету. соответственно мусорам на руку. можно раскачивать на деньги водителя мицубиси.
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08.06.2020 14:20 Відповісти
Неудивительно что выживших нет, Ланос - коробка смерти, способная сплющить любой из Жигулей всмятку, при этом не укоротившись даже на четверть. Знаю о чем говорю
.
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08.06.2020 14:30 Відповісти
Заметил - что ни ланос в серьезном ДТП, то трупы... При этом в другой машине - максимум переломов пара.
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08.06.2020 15:31 Відповісти
За рулем одной из машин был пьяный копчик. Ни одно СМИ не указало.
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09.06.2020 10:55 Відповісти
 
 