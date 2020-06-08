Троє дорослих і дитина загинули внаслідок ДТП на Житомирщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Овруч-Словечне, поблизу с. Скребеличі Житомирської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos.

Унаслідок зіткнення двох автомобілів, яке сталося 8 червня близько 10:00, загинули пасажири автомобіля Lanos - троє дорослих і дитина.

Водій Mitsubishi зазнав тілесних ушкоджень та був доставлений до місцевої лікарні.

Триває встановлення всіх причин і обставин події.

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