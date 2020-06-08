Троє дорослих і дитина загинули внаслідок ДТП на Житомирщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Овруч-Словечне, поблизу с. Скребеличі Житомирської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Житомирської області.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos.
Унаслідок зіткнення двох автомобілів, яке сталося 8 червня близько 10:00, загинули пасажири автомобіля Lanos - троє дорослих і дитина.
Водій Mitsubishi зазнав тілесних ушкоджень та був доставлений до місцевої лікарні.
Триває встановлення всіх причин і обставин події.
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глаза-руки-ноги-мозги,- включайтесь своевременно, берегите от гибели своих хозяев.....
Для справки: первое детепе механического тс со смертельным исходом произошло в 1869 году, когда скорость в городе ограничивалась 2 милями в час, за городом - 4.
https://www.zhitomir.info/news_192489.html
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