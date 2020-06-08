Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції. ФОТОрепортаж

В Одесі 7 червня, на Трійцю, попри запобіжні заходи у зв'язку з епідемією COVID-19 більшість місцевих мешканців під час відвідування храмів не надягали медичні маски.

Про це повідомляє Думська, передає Цензор.НЕТ

"Усі храми УПЦ МП відкриті - подекуди стояли священники зовні і святили водою зелень ... Більшість містян заходили до церкви без захисних масок", - наголошується в повідомленні.

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Біля храмів утворилися невеликі базарчики: на Пушкінській і Преображенській торгували травами, очеретом і різними букетами з польових квітів. Лише деякі продавців були в масках.

"Про соціальну дистанцію між вірянами біля яток з товарами також говорити не доводиться", - наголошується в повідомленні.

Греко-католицький храм святого апостола Андрія Первозванного на Гімназійній вулиці був закритий, лише двері і вікна прикрашені зеленими гілочками. На дошці оголошень - повідомлення про онлайн-служби і попередження входити до храму в масці.













































