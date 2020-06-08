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Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції. ФОТОрепортаж

В Одесі 7 червня, на Трійцю, попри запобіжні заходи у зв'язку з епідемією COVID-19 більшість місцевих мешканців під час відвідування храмів не надягали медичні маски.

Про це повідомляє Думська, передає Цензор.НЕТ

"Усі храми УПЦ МП відкриті - подекуди стояли священники зовні і святили водою зелень ... Більшість містян заходили до церкви без захисних масок", - наголошується в повідомленні.

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Біля храмів утворилися невеликі базарчики: на Пушкінській і Преображенській торгували травами, очеретом і різними букетами з польових квітів. Лише деякі продавців були в масках.

"Про соціальну дистанцію між вірянами біля яток з товарами також говорити не доводиться", - наголошується в повідомленні.

Греко-католицький храм святого апостола Андрія Первозванного на Гімназійній вулиці був закритий, лише двері і вікна прикрашені зеленими гілочками. На дошці оголошень - повідомлення про онлайн-служби і попередження входити до храму в масці.

Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 01
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 02
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 03
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 04
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 05
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 06
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 07
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 08
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 09
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 10
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 11
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 12
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 13
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 14
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 15
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 16
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 17
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 18
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 19
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 20
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 21
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 22
Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції 23

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5458) релігія (386) православ’я (190) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Каких клетках? Это ты с рашкой перепутал. Просят просто соблюдать социальную дтстанцию и носить маски в местах скопления людей, одними из которых и есть церкви.
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08.06.2020 14:21
+7
хде авакян со штрафами в 17 тысч?Стерненка ловят?
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08.06.2020 14:13
+3
Идиоты, потом будет всплеск, опять засядем на карантин, только уже не превентивный, а по объективным причинам.
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08.06.2020 14:18
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хде авакян со штрафами в 17 тысч?Стерненка ловят?
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08.06.2020 14:13 Відповісти
Безкоштовні маски тільки в храмах УГКЦ в Одесі.
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08.06.2020 15:08 Відповісти
Каких клетках? Это ты с рашкой перепутал. Просят просто соблюдать социальную дтстанцию и носить маски в местах скопления людей, одними из которых и есть церкви.
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08.06.2020 14:21 Відповісти
тут вси перелякани, монобольшинство, так сказать
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08.06.2020 14:35 Відповісти
От социальной дистанции усугубляется психиатрия.
https://censor.net/news/3200630/pandemiya_covid19_vyzvala_rost_kolichestva_sluchaev_tyajeloyi_depressii_issledovanie

А от усугубленной психиатрии - кровопролитие.
https://censor.net/photo_news/3200649/**********************************************************************************************************

Так что хрен редьки не слаще. Смерть все равно возьмет свою жатву.
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08.06.2020 14:43 Відповісти
А у вас там ходять в масках, чи без?
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08.06.2020 14:23 Відповісти
Идиоты, потом будет всплеск, опять засядем на карантин, только уже не превентивный, а по объективным причинам.
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08.06.2020 14:18 Відповісти
Когда в голове москалячие испражнения, объяснять бесполезно!
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08.06.2020 14:23 Відповісти
взяли за приклад тернопільских попів, під кадила, дзвони та бубни відганяють вірус!
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08.06.2020 14:20 Відповісти
Просто попам нужны деньги. Церкви давно уже перестали быть синонимом Храма Господня. Христос боролся с торговлей в церквях, но и он не смог побороть жажду наживы у попов
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08.06.2020 14:23 Відповісти
7+14=21. Очікуємо нежданчик.
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08.06.2020 14:25 Відповісти
да, у них менталитет такой, они мало кто в это верит)
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08.06.2020 14:27 Відповісти
Сатанизм всея руси.
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08.06.2020 14:35 Відповісти
Сатанизм всея руси.
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08.06.2020 14:39 Відповісти
"прихожан не нужно учить, они не обучаемы. но платёжеспособны. в этом суть церкви" (С)
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08.06.2020 14:44 Відповісти
фотки навевают грусть и уныние.
девка, выходящая из церкви в юбке с длиной, открывающей трусы. Какая тут маска?
шанхай в виде стихийных базаров с товаром на коробках и раскладушках.
И на заднем фоне этого беспредела мирно скучающая машина полиции.
Это Украина, и ничего тут не будет хорошего.
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08.06.2020 15:20 Відповісти
Хоть греко-католики адекватные
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08.06.2020 15:25 Відповісти
Обоснуй.
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08.06.2020 19:00 Відповісти
Последний абзац:
"Греко-католический храм святого апостола Андрея Первозванного на Гимназической улице был закрыт, лишь двери и окна украшены зелеными веточками. На доске объявлений - уведомления об онлайн-службах и предупреждение входить в храм в маске."
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08.06.2020 21:54 Відповісти
може скоріше повиздихають адепти московського сатанату
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09.06.2020 11:21 Відповісти
 
 