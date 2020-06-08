Святкування Трійці в Одесі: Без масок у храмах і соціальної дистанції. ФОТОрепортаж
В Одесі 7 червня, на Трійцю, попри запобіжні заходи у зв'язку з епідемією COVID-19 більшість місцевих мешканців під час відвідування храмів не надягали медичні маски.
Про це повідомляє Думська, передає Цензор.НЕТ
"Усі храми УПЦ МП відкриті - подекуди стояли священники зовні і святили водою зелень ... Більшість містян заходили до церкви без захисних масок", - наголошується в повідомленні.
Біля храмів утворилися невеликі базарчики: на Пушкінській і Преображенській торгували травами, очеретом і різними букетами з польових квітів. Лише деякі продавців були в масках.
"Про соціальну дистанцію між вірянами біля яток з товарами також говорити не доводиться", - наголошується в повідомленні.
Греко-католицький храм святого апостола Андрія Первозванного на Гімназійній вулиці був закритий, лише двері і вікна прикрашені зеленими гілочками. На дошці оголошень - повідомлення про онлайн-служби і попередження входити до храму в масці.
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https://censor.net/news/3200630/pandemiya_covid19_vyzvala_rost_kolichestva_sluchaev_tyajeloyi_depressii_issledovanie
А от усугубленной психиатрии - кровопролитие.
https://censor.net/photo_news/3200649/**********************************************************************************************************
Так что хрен редьки не слаще. Смерть все равно возьмет свою жатву.
девка, выходящая из церкви в юбке с длиной, открывающей трусы. Какая тут маска?
шанхай в виде стихийных базаров с товаром на коробках и раскладушках.
И на заднем фоне этого беспредела мирно скучающая машина полиции.
Это Украина, и ничего тут не будет хорошего.
"Греко-католический храм святого апостола Андрея Первозванного на Гимназической улице был закрыт, лишь двери и окна украшены зелеными веточками. На доске объявлений - уведомления об онлайн-службах и предупреждение входить в храм в маске."