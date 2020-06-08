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Чоловік встромив ножиці в шию товариша на столичному Гідропарку, потерпілого доставили в лікарню, - Нацполіція. ФОТО

Під час риболовлі між п'яними приятелями виникла сварка, в ході якої один з чоловіків дістав ножиці і вдарив іншого в шию. Постраждалого доставили в лікарню, а правопорушника - в поліцію. Триває досудове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

При встановленні всіх обставин події правоохоронці з'ясували, що чоловіки приїхали порибалити. Риболовля супроводжувалася вживанням алкоголю.

На ґрунті раптової неприязні 50-річний зловмисник напав на товариша з ножицями. У результаті 45-річний потерпілий отримав проникаюче поранення в шию. Його госпіталізували для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучені ножиці, як речовий доказ, направлені на проведення експертного дослідження.

Чоловікові повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яний чоловік прострелив собі брову через сварку з дружиною, - поліція Харкова

Чоловік встромив ножиці в шию товариша на столичному Гідропарку, потерпілого доставили в лікарню, - Нацполіція 01
Чоловік встромив ножиці в шию товариша на столичному Гідропарку, потерпілого доставили в лікарню, - Нацполіція 02

Автор: 

Гідропарк (33) бійка (739) Київ (19466) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+12
это на рыбалке то, а шо б они на охоте учудили, даже подумать страшно!
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08.06.2020 15:58
+5
"Кто то рождается сильным"
А мне нравится эта ваша постановка вопроса. Только я бы слегка переделал (с вашего позволения) под себя.

Кто то рождается сильным, но тупым (как усик),а кто то сильным, красивым и умным (как я).
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08.06.2020 16:44
+3
Порыбачили с огоньком.
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08.06.2020 15:58
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Порыбачили с огоньком.
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08.06.2020 15:58 Відповісти
кравці-шевці
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08.06.2020 16:37 Відповісти
леску перекусывал ножницы соскочили, и так 5 раз.
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08.06.2020 17:27 Відповісти
"в ходе которой один из мужчин достал ножницы и ударил другого в шею."
Офигеть... это был портной и они поспорили какой ниткой лучше прострочку для фильдиперса делать? Интересное орудие...
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08.06.2020 15:58 Відповісти
это на рыбалке то, а шо б они на охоте учудили, даже подумать страшно!
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08.06.2020 15:58 Відповісти
Они что из кружка умелые руки ? Хотя ножницы вроде как медицинские
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08.06.2020 15:59 Відповісти
кружок йуних хєрургов "піроговци"
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08.06.2020 16:33 Відповісти
В голосину.
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08.06.2020 19:11 Відповісти
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08.06.2020 19:15 Відповісти
Да нет...Просто фанат Дозора"
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11.06.2020 10:48 Відповісти
И это короткострел запрещён. А представьте шо б было, если б он был разрешён. Шах и мат, сторонники легализации оружия.
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08.06.2020 15:59 Відповісти
Ну не выстрелил а всадил ножницы, разница в чем?
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08.06.2020 16:14 Відповісти
То напевно сарказм)
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08.06.2020 16:18 Відповісти
Конечно надо разрешать короткострел,разве это человек всадил ножницы в шею,дебилов- нелюдей надо отстреливать ,остальные задумаются ,а стоит ли быковать... Кто то рождается сильным(как усик),а кто то слабым (как я) и только Кольт всех уравнивает,так то дядя глупоВатый...
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08.06.2020 16:38 Відповісти
"Кто то рождается сильным"
А мне нравится эта ваша постановка вопроса. Только я бы слегка переделал (с вашего позволения) под себя.

Кто то рождается сильным, но тупым (как усик),а кто то сильным, красивым и умным (как я).
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08.06.2020 16:44 Відповісти
Ну если бы у нападавшего был короткострел, то потерпевшего уже бы называли погибший.
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08.06.2020 19:41 Відповісти
Не факт ,а законный короткоствол легко идентифицируется ,так что дядя ментов с сиреной ты не дождешься .*А если ,а если*,- рассматривается конкретная ситуация без фантазий ,ватник
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09.06.2020 07:18 Відповісти
Как раз факт, ибо нарушитель использовал для нападения то, что имел под рукой. Были ножницы - воткнул ножницы, был бы пекаль пальнул бы в голову. Он же ножницы не в руку пострадавшему воткнул, явно намеревался убить. А пушкой убить гораздо проще, к тому же после первого выстрела стрелку уже ничего не угрожает. Кто первый стреляет тот и прав.
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09.06.2020 15:09 Відповісти
Не уровняет. Победит тот кто быстрее.
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08.06.2020 20:07 Відповісти
неадекватам не выдавать.
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08.06.2020 17:26 Відповісти
На Житомирщине уже порыбалили на свою голову.
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08.06.2020 17:28 Відповісти
Да ладно,чё на мужика напали?Мож он хотел друга просто подстричь,но выпитый алкоголь не дал этого сделать.Кантик сзади на шее уже врачи подровняют.
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08.06.2020 16:01 Відповісти
Это Эдвард-ножницы вместо рук ааааа
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08.06.2020 16:01 Відповісти
на рыбалке с ножницами ?
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08.06.2020 16:01 Відповісти
таки да . сам не рыбак но помню . что отец ножницы брал узелки всякие на лёске вязал кончики обрезал
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08.06.2020 16:08 Відповісти
половинки лезвия достаточно
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08.06.2020 16:14 Відповісти
нет многие именно с ножницами ходили . раньше рыбы много было в море и поэтому куча разных крючков и лески разного размера с собой. в любой момент могло пойти от тарани до камбалы и срочно меняли крючки . поводки . да и сейчас глянул в интернете - ножницы для рыбалки в продаже разнообразные
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08.06.2020 16:32 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что если бы этот рыбак перерезал горло своему собутыльнику половинкой лезвия, то ты вопрошал бы здесь, мол, зачем лезвие на рыбалке.
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08.06.2020 18:26 Відповісти
Чоловік встромив ножиці в шию товариша на столичному Гідропарку, потерпілого доставили в лікарню, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9608
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08.06.2020 17:42 Відповісти
О! А йа сьодні цілий день присматрбюю собі надійний мультітул в "трєвожний рюкзак" на случай БП
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08.06.2020 19:17 Відповісти
Коллега - параноик. Я давно всем родственникам такие собрал, по два штуки, один в машину, один - под кровать
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08.06.2020 19:22 Відповісти
Дещо знаюся на виживанні - три роки прожив у лісі. Але не мав такого знаряддя, тільки сокира і ніж, які знайшов у лісі
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08.06.2020 19:26 Відповісти
Такого опыта у меня, конечно, нет. Я раза 3-4 щороку хожу на 2-3 тиждня по ****** в одиночку, бо от людей устаю.
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08.06.2020 19:38 Відповісти
тут всьо китайське. Хотілось би мариканське - це ж лезерман придумав
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08.06.2020 19:30 Відповісти
Всё понимаю, накидной нахуа ?
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08.06.2020 20:58 Відповісти
Шоб был
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08.06.2020 20:59 Відповісти
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09.06.2020 02:35 Відповісти
Вопрос звучит приблизительно как "в бордель с презервативом?". Садись, два.
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08.06.2020 16:10 Відповісти
Что-то много новостей об уголовщине.
Авакова хотят додавить?
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08.06.2020 16:03 Відповісти
Не, это наши будни. Плюс православный праздник.
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08.06.2020 16:52 Відповісти
Эти новые эуропейцы те еще алкаши
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08.06.2020 16:06 Відповісти
Новий десант з лахти?)) Чи то так, зайти, сернути і хутко зникнути?)
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08.06.2020 16:17 Відповісти
Йа нэпанимайю Пиши па-руски
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08.06.2020 17:35 Відповісти
Парускі сам навчишся, дістало расєян їхнього діалекту навчати.
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08.06.2020 17:54 Відповісти
Ты даун? Хотя кого я спрашиваю
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08.06.2020 21:02 Відповісти
Don't run with scissors)))
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08.06.2020 16:15 Відповісти
Бидло виходить з карантину. Може завжди їх тримати на карантині? Так спокійно було
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08.06.2020 16:16 Відповісти
Я еще понимаю нож, но нахрена ножницы брать.
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08.06.2020 16:22 Відповісти
Так ножницы попиарились, ещё раз показав,что могут быть универсальны в использовании--в руках мастера-- тем чем они являются,--в руках пьяного дебила--оружием.
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08.06.2020 16:23 Відповісти
Заборонити ножиці. Видавати лише депутатам, суддям та прокурорам.
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08.06.2020 17:56 Відповісти
ше рано людєй в гідропарк пускати - здичавіли на карантінє
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08.06.2020 16:32 Відповісти
"На почве внезапной неприязни"
У этого пид....са клев был а у меня нет. Внезапно почувствовал неприязнь и замыслил зло.
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08.06.2020 16:36 Відповісти
Это были бухарики, а удочки взяли для прекрытия.
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08.06.2020 16:40 Відповісти
Очень часто под словом "рыбалка" подразумевают алкоголизм на свежем воздухе, возле водоёма. А водка до добра не доводит.
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08.06.2020 16:47 Відповісти
А что это такое - алкоголизм на свежем воздухе, возле водоёма? Значит бывает еще алкоголизм на свежем воздухе возле мангала с шашлыком и алкоголизм в квартире в спертом воздухе. И кстати, в умеренном количестве водка и до зла не доводит, равно как пиво, коньяк, виски и.т.д.
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08.06.2020 16:53 Відповісти
Ключевые слова "умеренное колличество".
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08.06.2020 16:58 Відповісти
У раыбаков сегодня педикюр должен быть на европейском уровне, поймите, эстетика очень важна для улова.
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08.06.2020 16:57 Відповісти
На рыбалке ножницы первая вещь.
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08.06.2020 17:06 Відповісти
А был бы у него наградной пистолет как у паршивинского,то пострадала только нога этого товарища.
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08.06.2020 17:29 Відповісти
білявку не поділили...з вузьким горлишком
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08.06.2020 17:53 Відповісти
Ох и рыбалка теперь пошла, то пристрелят, то зарежут. Рыбка наверное не клюет, да и карантин напрочь мозги снёс большинству.
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08.06.2020 17:55 Відповісти
опять дрыщь в татуировках...
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08.06.2020 18:22 Відповісти
Хорошо что потерпевший не черный,а то бы началось!
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08.06.2020 18:25 Відповісти
нет, не "началось" бы это Украина, всем извесно реальное положение дел и реальные "права" каждого, в Украине нет никаких иллюзий по поводу декларативной писанины и мазни на туалетной бумаге под названием "конституция" (народ не имеет к ней никакого отношения,не писал ее своей кровью и потом и не спорил до хрипоты из-за каждой загагулины)!
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08.06.2020 19:18 Відповісти
Не "товарищ", а СОБУТЫЛЬНИК, не на рыбылке, а на ПЬЯНКЕ под видом "рыбалки", остальное банальшина недееспособного быдла! Выпороть обоих на конюшне и усех делов, а нынче одного из них могут на долго закрыть в кутузке, не справедливо это и жестоко (такое отношение а НЕДЕЕСПОСОБНУ быдлу, не должно быть у них широких прав, но и ответственность тоже ограниченная)
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08.06.2020 19:06 Відповісти
Сьогоднішня стрічка новин - ********* УСІ...
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08.06.2020 20:21 Відповісти
В состоянии когда закусывают опарышами вместо перловки
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08.06.2020 21:26 Відповісти
Играли в камень, ножницы, бумага ...
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08.06.2020 21:36 Відповісти
 
 