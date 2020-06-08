Чоловік встромив ножиці в шию товариша на столичному Гідропарку, потерпілого доставили в лікарню, - Нацполіція. ФОТО

Під час риболовлі між п'яними приятелями виникла сварка, в ході якої один з чоловіків дістав ножиці і вдарив іншого в шию. Постраждалого доставили в лікарню, а правопорушника - в поліцію. Триває досудове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

При встановленні всіх обставин події правоохоронці з'ясували, що чоловіки приїхали порибалити. Риболовля супроводжувалася вживанням алкоголю.

На ґрунті раптової неприязні 50-річний зловмисник напав на товариша з ножицями. У результаті 45-річний потерпілий отримав проникаюче поранення в шию. Його госпіталізували для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучені ножиці, як речовий доказ, направлені на проведення експертного дослідження.

Чоловікові повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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