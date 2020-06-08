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Новини Фото Силовики
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За добу на дорогах Києва та області 33 автомобілі їхали швидше ніж 170 км/год, рекорд - 197 км/ч у Range Rover, - патрульна поліція. ФОТО

Напередодні камери автоматичної фіксації в Києві та області зафіксували 33 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції.

Зазначається, що найбільшу швидкість розвинув автомобіль Range Rover, який їхав автодорогою Київ - Харків - Довжанський. Позашляховик розігнався до 197 кілометрів на годину при дозволеній швидкості 110 кілометрів на годину.

Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушували шість автомобілів: Volkswagen, Renault, Opel і два Mercedes. Кожен із них за добу перевищив швидкість по вісім разів.

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За добу на дорогах Києва та області 33 автомобілі їхали швидше ніж 170 км/год, рекорд - 197 км/ч у Range Rover, - патрульна поліція 01
За добу на дорогах Києва та області 33 автомобілі їхали швидше ніж 170 км/год, рекорд - 197 км/ч у Range Rover, - патрульна поліція 02
За добу на дорогах Києва та області 33 автомобілі їхали швидше ніж 170 км/год, рекорд - 197 км/ч у Range Rover, - патрульна поліція 03

Нагадаємо, закон, яким запроваджується автоматична фото- і відеофіксація порушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху, набув чинності ще на початку серпня 2015 року.

З 1 червня 2020 року в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Поступово вона буде розширена на всю Україну.

Автор: 

Київ (19466) Київська область (4025) порушення (605) ПДР (476) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+8
Штрафуйте. Систему покарання за порушення ПДР треба б ще змінити....
1й раз штраф .
2й раз штраф×2
3й раз ×3
4й ×4
5й ×5 та позбавлення посвідчення водія. Й щоб не мали можливість "парєшать" .
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08.06.2020 19:03
+2
Сильная новость. Оказывается, в Украине превышают скорость.
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08.06.2020 18:47
+2
Я пропоную по 1000 грн штрафу за кожний км понад дозволеної швидкості.
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08.06.2020 19:37
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Сильная новость. Оказывается, в Украине превышают скорость.
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08.06.2020 18:47 Відповісти
Кретины, особенно с трубами в заднице.
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08.06.2020 18:57 Відповісти
А ставки на победителя в забегах можно ставить??
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08.06.2020 19:03 Відповісти
Штрафуйте. Систему покарання за порушення ПДР треба б ще змінити....
1й раз штраф .
2й раз штраф×2
3й раз ×3
4й ×4
5й ×5 та позбавлення посвідчення водія. Й щоб не мали можливість "парєшать" .
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08.06.2020 19:03 Відповісти
Та в нас такі рєшали, що й прізвище та ім'я змінять шо б пАрєшать
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08.06.2020 19:18 Відповісти
Я пропоную по 1000 грн штрафу за кожний км понад дозволеної швидкості.
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08.06.2020 19:37 Відповісти
Есть страны, где считают в% от дохода.
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08.06.2020 19:47 Відповісти
Хотілось ще знати статистику аварій на данному проміжку траси. Я добре пам'ятаю знаки 40 всюди.
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08.06.2020 19:06 Відповісти
Range Rover - слабак! Треба не менше 250 валити
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08.06.2020 19:17 Відповісти
Тоталізатор?
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08.06.2020 19:22 Відповісти
не допоже. єліте тіпо пофіг. простим громадянам удар по бюджету. але. там де було раніше 90+ убрали знаки. тобто, це лише бізнес проект
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08.06.2020 19:57 Відповісти
За добу на дорогах Києва та області 33 автомобілі їхали швидше ніж 170 км/год, рекорд - 197 км/ч у Range Rover, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 5155
Робимо ставки, панове. Хто на Range Rover?
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08.06.2020 20:03 Відповісти
Более трёх нарушений в год и на пересдачу, через идиото-тест.
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08.06.2020 20:05 Відповісти
из-за того, что водитель будёт дергаться, не превышает ли он скорость и постоянно втыкать в спидометр, будет больше аварий чем до этого
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08.06.2020 20:18 Відповісти
да уж! ты опытный водила! чего на тот спидометр смотреть?
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08.06.2020 21:28 Відповісти
Да ещё и не смотреть, а "втыкать в него, и при этом постоянно дёргаться".
Блиииин.. такого дебила как за руль вообще можно пускать? Втыкающего и дёргающегося из-за всего-то просьбы ехать по правилам.
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08.06.2020 22:04 Відповісти
ну спробуй на автобані їхати 50 км/год. Це вже складає небезпеку для того хто так тащитиметься
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09.06.2020 14:05 Відповісти
це хворі люди, без прав та автомобілів.
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10.06.2020 02:20 Відповісти
у зеленых дебилов есть просьба чпокнуть зеленых терпил. Особенно ездящих на дырчиках, как ты. Запомни, правила пишут для лохов (ездяй по правилам)
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11.06.2020 00:14 Відповісти
да уж! а ты опытный мудила! чего в бюллетень смотреть, если можно проголосовать по приколу?
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11.06.2020 00:12 Відповісти
Жаль, што вчера не заметил, вместо того, штоп хвалицца отем фольцем в яме на нещасных 113кмч которые ещё в прошлом году там были вполне норм, луччеб повырывали руки у всех, кто там светофор со знаками влупил.

Идиоты.
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09.06.2020 11:07 Відповісти
 
 