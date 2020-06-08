За добу на дорогах Києва та області 33 автомобілі їхали швидше ніж 170 км/год, рекорд - 197 км/ч у Range Rover, - патрульна поліція. ФОТО
Напередодні камери автоматичної фіксації в Києві та області зафіксували 33 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції.
Зазначається, що найбільшу швидкість розвинув автомобіль Range Rover, який їхав автодорогою Київ - Харків - Довжанський. Позашляховик розігнався до 197 кілометрів на годину при дозволеній швидкості 110 кілометрів на годину.
Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушували шість автомобілів: Volkswagen, Renault, Opel і два Mercedes. Кожен із них за добу перевищив швидкість по вісім разів.
Нагадаємо, закон, яким запроваджується автоматична фото- і відеофіксація порушень у сфері гарантування безпеки дорожнього руху, набув чинності ще на початку серпня 2015 року.
З 1 червня 2020 року в Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР. Поступово вона буде розширена на всю Україну.
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1й раз штраф .
2й раз штраф×2
3й раз ×3
4й ×4
5й ×5 та позбавлення посвідчення водія. Й щоб не мали можливість "парєшать" .
Робимо ставки, панове. Хто на Range Rover?
Блиииин.. такого дебила как за руль вообще можно пускать? Втыкающего и дёргающегося из-за всего-то просьбы ехать по правилам.
Идиоты.