Відомий російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у центрі Москви. Потерпілий помер у лікарні. ВІДЕО+ФОТО

На Смоленській площі в центрі Москви сталася ДТП за участю актора Михайла Єфремова. Унаслідок події постраждала одна людина, яка згодом померла в лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

Інцидент стався 8 червня близько 23:00 за московським часом біля будинку 3 на Смоленській площі.

Михайло Єфремов за кермом Jeep Grand Cherokee виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Lada Granta.

Водія Lada, чоловіка 1963 року народження, з травмами різної тяжкості доставили до лікарні. Потерпілий працював кур'єром у компанії доставки їжі "Делікатеска.ру".

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У момент події актор був у стані алкогольного сп'яніння.

"Стан сп'яніння встановлено", - сказав керівник пресслужби ГУ МВС у Москві Володимир Васенін.

Щодо Єфремова порушили кримінальну справу за частиною 2 статті "Порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів". Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як пізніше повідомила "Новая газета" із посиланням на РІА "Новини", водій фургона, який постраждав у ДТП за участю Єфремова, помер у лікарні.

За даними ТАСС, чоловік зазнав травм, несумісних із життям, і лікарям не вдалося врятувати його. Агентство з посиланням на джерело стверджує, що Єфремова вже відпустили під підписку про невиїзд.



Фото: ТАСС