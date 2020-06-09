Відомий російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у центрі Москви. Потерпілий помер у лікарні. ВІДЕО+ФОТО
На Смоленській площі в центрі Москви сталася ДТП за участю актора Михайла Єфремова. Унаслідок події постраждала одна людина, яка згодом померла в лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
Інцидент стався 8 червня близько 23:00 за московським часом біля будинку 3 на Смоленській площі.
Михайло Єфремов за кермом Jeep Grand Cherokee виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Lada Granta.
Водія Lada, чоловіка 1963 року народження, з травмами різної тяжкості доставили до лікарні. Потерпілий працював кур'єром у компанії доставки їжі "Делікатеска.ру".
У момент події актор був у стані алкогольного сп'яніння.
"Стан сп'яніння встановлено", - сказав керівник пресслужби ГУ МВС у Москві Володимир Васенін.
Щодо Єфремова порушили кримінальну справу за частиною 2 статті "Порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів". Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Як пізніше повідомила "Новая газета" із посиланням на РІА "Новини", водій фургона, який постраждав у ДТП за участю Єфремова, помер у лікарні.
За даними ТАСС, чоловік зазнав травм, несумісних із життям, і лікарям не вдалося врятувати його. Агентство з посиланням на джерело стверджує, що Єфремова вже відпустили під підписку про невиїзд.
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Достойный, просто выдающийся актер... И как человек, очень достойный и порядочный!
Очень жаль!
А от того, что его засадят, никому лучше не будет (кроме путина).
Он может обеспечить детей погибшего - это лучше, чем сидеть в тюрьме.
жаль убиенного...
Теперь младший с ними борется и выгребает не по-детски.
Спасибо партии родной за счастливое детство.
И за то, что все мы дети Ильича.
Но "жрецы Мельпомены" пьют безбожно.... Сколько судеб поломаных...
Украины, породовшей Московию, смогут выполнить жучки и кроты в самой Московии, а также, имхо, препятсвует целеполаганию оружия возмездия для русни в будущем.
https://www.youtube.com/watch?v=X1msqEIeyY4
https://www.youtube.com/watch?v=RIBzwcTKn-M
https://www.youtube.com/watch?v=-Woc_pf3q8Y
Русская водка, ты меня сгубила!
Русская водка, черный хлеб, селёдка;
Весело веселье, тяжело похмелье.
Он простой алкаш и нарик дошедший до логического предела...
Следующий этап либо согласие на сотрудничество, либо срок и БИЧ
Погибшего,конечно же, жалко. Но .учитывая политические взгляды Ефремова, с ним распправятся
Это точно! Вы правы на все 100%
Тут это хорошо поясняется: https://www.youtube.com/watch?v=X1msqEIeyY4