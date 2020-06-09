УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11461 відвідувач онлайн
Новини Фото ДТП
18 246 26

П'яний ексрадник Кернеса Санін влаштував ДТП у Харкові: чотирьох постраждалих забрала швидка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові на проспекті Перемоги, 64, ймовірно, ексчиновник влаштував потрійну ДТП із багатьма постраждалими. Більше того, він був у стані алкогольного сп'яніння і після інциденту поводився неадекватно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24", згідно з даними ЗМІ, порушником виявився Юрій Санін, колишній радник Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Також він очолював департамент земельних ресурсів у Харківській міськраді.

Увага! Ненормативна лексика!

Як пише телеграм-канал "ХС.Харьков", інцидент стався пізно ввечері 8 червня. У підсумку щонайменше чотирьох осіб забрала швидка. Поки про причини аварії нічого невідомо.

За попередніми даними поліції, 61-річний водій автомобіля Mercedes C63 AMG проігнорував зупинку і допустив зіткнення з автомобілями Chevrolet Nubira та Mercedes E220, які стояли попереду на червоний сигнал світлофора.

Унаслідок ДТП постраждали 53-річний водій, 23 і 22-річні пасажири з автомобіля Chevrolet Nubira та 16-річна пасажирка автомобіля Mercedes-Benz E220. Постраждалих доставили до медичного закладу і після огляду лікарями відпустили.

Пяний ексрадник Кернеса Санін влаштував ДТП у Харкові: чотирьох постраждалих забрала швидка 01

Водій транспортного засобу Mercedes C63 AMG відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння на місці, тому був доставлений у Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. Як повідомляють журналісти, в лікарні чоловік влаштував перепалку з активістами.

Більше того, за словами одного з медиків, загалом зловмисник поводився неадекватно. Тому йому навіть зробити кардіограму було неможливо.

У підсумку чоловік аналізи здавати відмовився і поїхав з лікарні.

Пяний ексрадник Кернеса Санін влаштував ДТП у Харкові: чотирьох постраждалих забрала швидка 02

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Всі обставини ДТП з'ясовуються.

Пяний ексрадник Кернеса Санін влаштував ДТП у Харкові: чотирьох постраждалих забрала швидка 03

За даними харківського інтернет-ресурсу, до приїзду правоохоронців чоловік закрився у своїй машині. На оприлюднених кадрах видно, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, погрожував одному зі свідків вдарити по голові.

Пяний ексрадник Кернеса Санін влаштував ДТП у Харкові: чотирьох постраждалих забрала швидка 04
Фото: ХС.Харьков/ Facebook

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відомий російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у центрі Москви. Потерпілий помер у лікарні. ВІДЕО+ФОТО

Харківські телеграм-канали пишуть, що за кермом Mercedes, який, власне, зіткнувся з іншими машинами, був Юрій Віталійович Санін. Це колишній начальник департаменту земельних ресурсів у Харківській міськраді.

Крім того, він свого часу був радником Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Власне, тоді він став фігурантом ще одного скандалу.

У 2018 році йому оголосили про підозру за статтею Кримінального кодексу про зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. За даними прокуратури Харківської області, Санін з порушенням законів підписав проєкт, завдяки якому в приватну власність передали 0,22 гектара державних земель. Йдеться про дві ділянки, які були в постійному користуванні держпідприємства "Київська лісова науково-дослідна станція".

У підсумку прокуратура підготувала два клопотання:

- про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту,

- про відсторонення від посади на час досудового розслідування.

Крім того, в суді розглянули позов прокуратури про повернення незаконно приватизованих ділянок лісу.

За підсумками судового засідання Саніну обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Декларація Юрія Саніна: коротко

Згідно з декларацією за 2017 рік, вже ексчиновник проживав разом з дружиною Оленою Саніною.

У власності подружжя перебували:

- земельна ділянка площею 1120 квадратних метрів у селищі Рогань Харківського району (вартість - 93,3 тисячі гривень),

- житловий будинок площею 46,6 квадратних метра в Рогані (вартість - 260 тисяч гривень),

- квартира площею 149,2 квадратних метра в Харкові (вартість не зазначена),

- два гаражі в Харкові (кожен по 28,2 квадратних метра і коштує по 9,8 тисяч гривень).

Автор: 

ДТП (4471) пияцтво (580) Харків (5631) чиновник (803)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Бидло і за кермом залишається бидлом.
показати весь коментар
09.06.2020 09:50
+7
Советский советник суСсанин заблудился на скрепном советском проспекте победы советского Гулага над несоветским Эксенгаузеном и советского говна Жукова над несоветским Рамштейном.)
Насоветовал советскому человеку Гепе на новенький несоветский Мерседес. Советские "машины" суСсанин не любит, как и любой советский человек)
показати весь коментар
09.06.2020 09:54
+5
ничего поцу не будет, поц отпетляет!!!
показати весь коментар
09.06.2020 09:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бидло і за кермом залишається бидлом.
показати весь коментар
09.06.2020 09:50 Відповісти
это дергачёвский или москалёвский быдло-чёрт!!
показати весь коментар
09.06.2020 09:52 Відповісти
ничего поцу не будет, поц отпетляет!!!
показати весь коментар
09.06.2020 09:51 Відповісти
худоба!
показати весь коментар
09.06.2020 09:52 Відповісти
экс-советник кернеса - уже за это надо расстреливать. но что-то мне подсказывает, что этот мерс недавно подрезал машину моей дочери, поэтому он заслуживает на продолжительные пытки, а не на скорую смерть.
показати весь коментар
09.06.2020 09:53 Відповісти
Советский советник суСсанин заблудился на скрепном советском проспекте победы советского Гулага над несоветским Эксенгаузеном и советского говна Жукова над несоветским Рамштейном.)
Насоветовал советскому человеку Гепе на новенький несоветский Мерседес. Советские "машины" суСсанин не любит, как и любой советский человек)
показати весь коментар
09.06.2020 09:54 Відповісти
У каждого жителя Украины должен быть судейский набор: 0,5 л. легковоспламеняющейся жидкости и зажигалка. Тем более все в масках. Не нужно крика и шума, подошли, из бутылочки плеснули и чиркнули зажигалкой - и по домам, а тот пусть сидит дальше, в своей машине. только так, и никак иначе эту ситуацию не исправишь.
показати весь коментар
09.06.2020 09:54 Відповісти
Юрий Витальевич? Прямо де жа вю.
показати весь коментар
09.06.2020 09:57 Відповісти
Кернес несет ответственность за всех своих консультантов с 1990г. За всех своих знакомых соседей может и за журналистов которым он давал когда-то интервью???
показати весь коментар
09.06.2020 10:00 Відповісти
https://www.newsroom.kh.ua/news/pyanyy-eks-sovetnik-kernesa-sprovociroval-dtp-v-kotorom-postradali-chetyre-cheloveka Напомним, в 2018 году тогда еще действующему советнику харьковского мэра Юрию Санину объявили подозрение по статье 364 УК Украины ("злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия"). По данным следствия, в 2013 году он, находясь на должности руководителя местного Госкомзема, одобрил проект выделения земли. По документу гражданин получал два участка, принадлежавшие "Харьковской лесной научно-исследовательской станции". В дальнейшем этот документ послужил основанием для бесплатной передачи массива в частные руки. Сейчас дело рассматривается в суде.
показати весь коментар
09.06.2020 11:21 Відповісти
Максимум заплатит штраф по 130-ой
показати весь коментар
09.06.2020 10:01 Відповісти
чувак наверное не знал про камеры и штрафы???)
показати весь коментар
09.06.2020 10:05 Відповісти
Пр. Победы 52 напротив 8-я поликлиника, ост. трамвая "Молодежная".
показати весь коментар
09.06.2020 10:15 Відповісти
Аббревиатура на номере как всегда- "АО" *Ассобо Ох-евший"!
показати весь коментар
09.06.2020 10:23 Відповісти
Наградить пожизненно.
показати весь коментар
09.06.2020 10:26 Відповісти
Рюкзаков на вертольоті не прилітав? Управу поліції в Харкові не розформував? Чи це перший такий випадок у тому місті? Якби не вінницький "Ягуар", то там було б так само, як у Донецьку, чи Луганську. При владі букли ті ж самі "правителі-керносівці", які давлять машинами людей.
показати весь коментар
09.06.2020 10:38 Відповісти
п'яне-хуцпате бидло за кермом -ТРИЧІ=ЗЛОЧИНЕЦЬ
показати весь коментар
09.06.2020 10:38 Відповісти
руSSий мир такий скрєпний, особливо на християнські св'ята.
показати весь коментар
09.06.2020 10:59 Відповісти
год назад главный архитектор керноса убил человека в дтп, тоже бухой - рассказать где он сейчас? догадываетесь? так что возмущайтесь дальше с мощнейшим министром мвд все будет упоряде
показати весь коментар
09.06.2020 11:32 Відповісти
...после чего покинул медучереждение... ЧТО ЭТО БыЛО?????
показати весь коментар
09.06.2020 12:02 Відповісти
П'яний ексрадник Кернеса Санін влаштував ДТП у Харкові: чотирьох постраждалих забрала швидка - Цензор.НЕТ 246
показати весь коментар
09.06.2020 12:42 Відповісти
Наверное только самосуд, изменит жизнь в стране в сторону цивилизации.. В мацкве Ефремов устроил пьяное ДТП со смертельным исходом.
показати весь коментар
09.06.2020 12:42 Відповісти
Сколько человек должны сбить/побить/убить люди хитросделанного Кернеса, чтобы его избиратели стали понимать: Кернес - это враг. Подлый. Хитрый. Циничный.
показати весь коментар
09.06.2020 15:56 Відповісти
в таких ситуациях наличие короткоствола очень даже помогло-б
показати весь коментар
09.06.2020 19:06 Відповісти
Свиня є свинею не тільки у Харкові,але й у Африці.
показати весь коментар
09.06.2020 23:35 Відповісти
 
 