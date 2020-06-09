П'яний ексрадник Кернеса Санін влаштував ДТП у Харкові: чотирьох постраждалих забрала швидка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові на проспекті Перемоги, 64, ймовірно, ексчиновник влаштував потрійну ДТП із багатьма постраждалими. Більше того, він був у стані алкогольного сп'яніння і після інциденту поводився неадекватно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24", згідно з даними ЗМІ, порушником виявився Юрій Санін, колишній радник Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Також він очолював департамент земельних ресурсів у Харківській міськраді.

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Як пише телеграм-канал "ХС.Харьков", інцидент стався пізно ввечері 8 червня. У підсумку щонайменше чотирьох осіб забрала швидка. Поки про причини аварії нічого невідомо.

За попередніми даними поліції, 61-річний водій автомобіля Mercedes C63 AMG проігнорував зупинку і допустив зіткнення з автомобілями Chevrolet Nubira та Mercedes E220, які стояли попереду на червоний сигнал світлофора.

Унаслідок ДТП постраждали 53-річний водій, 23 і 22-річні пасажири з автомобіля Chevrolet Nubira та 16-річна пасажирка автомобіля Mercedes-Benz E220. Постраждалих доставили до медичного закладу і після огляду лікарями відпустили.

Водій транспортного засобу Mercedes C63 AMG відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння на місці, тому був доставлений у Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. Як повідомляють журналісти, в лікарні чоловік влаштував перепалку з активістами.

Більше того, за словами одного з медиків, загалом зловмисник поводився неадекватно. Тому йому навіть зробити кардіограму було неможливо.

У підсумку чоловік аналізи здавати відмовився і поїхав з лікарні.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Всі обставини ДТП з'ясовуються.

За даними харківського інтернет-ресурсу, до приїзду правоохоронців чоловік закрився у своїй машині. На оприлюднених кадрах видно, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, погрожував одному зі свідків вдарити по голові.



Фото: ХС.Харьков/ Facebook

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Харківські телеграм-канали пишуть, що за кермом Mercedes, який, власне, зіткнувся з іншими машинами, був Юрій Віталійович Санін. Це колишній начальник департаменту земельних ресурсів у Харківській міськраді.

Крім того, він свого часу був радником Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Власне, тоді він став фігурантом ще одного скандалу.

У 2018 році йому оголосили про підозру за статтею Кримінального кодексу про зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. За даними прокуратури Харківської області, Санін з порушенням законів підписав проєкт, завдяки якому в приватну власність передали 0,22 гектара державних земель. Йдеться про дві ділянки, які були в постійному користуванні держпідприємства "Київська лісова науково-дослідна станція".

У підсумку прокуратура підготувала два клопотання:

- про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту,

- про відсторонення від посади на час досудового розслідування.

Крім того, в суді розглянули позов прокуратури про повернення незаконно приватизованих ділянок лісу.

За підсумками судового засідання Саніну обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Декларація Юрія Саніна: коротко

Згідно з декларацією за 2017 рік, вже ексчиновник проживав разом з дружиною Оленою Саніною.

У власності подружжя перебували:

- земельна ділянка площею 1120 квадратних метрів у селищі Рогань Харківського району (вартість - 93,3 тисячі гривень),

- житловий будинок площею 46,6 квадратних метра в Рогані (вартість - 260 тисяч гривень),

- квартира площею 149,2 квадратних метра в Харкові (вартість не зазначена),

- два гаражі в Харкові (кожен по 28,2 квадратних метра і коштує по 9,8 тисяч гривень).