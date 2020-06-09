Блогер показав, як "розв’язали" проблему з ТРЦ на проїжджій частині в Києві: Канти поставили під кутом, підсипали камінчиків. ФОТО

Після резонансу з будівництвом на проїжджій частині в Києві нового ТРЦ на цій ділянці відбулися деякі зміни.

Про це повідомив блогер Сергій Наумович у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з'являється фото героїчного "розв’язання" проблеми. Нам дали зрозуміти, що це так і залишиться. Канти та відбійник поставили під кутом, мовляв, так було задумано, підсипали камінчиків, а одна смуга проїзної частини пішла "на користь знавців"", - написав Наумович.

Крім того, він зазначив, що "кадастрова карта Києва свідчить про те, що ця територія перебуває в комунальній власності. Цільове призначення - "для будівництва будівель кінцевої зупинки"".

Раніше повідомлялося, що на проспекті Леся Курбаса ТРЦ, який будується, "виліз" на дорогу, перегородивши крайню смугу руху.

Радник мера Києва Максим Бахматов пообіцяв "публічно" розібратися в ситуації, що склалася.

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