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Блогер показав, як "розв’язали" проблему з ТРЦ на проїжджій частині в Києві: Канти поставили під кутом, підсипали камінчиків. ФОТО

Після резонансу з будівництвом на проїжджій частині в Києві нового ТРЦ на цій ділянці відбулися деякі зміни.

Про це повідомив блогер Сергій Наумович у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з'являється фото героїчного "розв’язання" проблеми. Нам дали зрозуміти, що це так і залишиться. Канти та відбійник поставили під кутом, мовляв, так було задумано, підсипали камінчиків, а одна смуга проїзної частини пішла "на користь знавців"", - написав Наумович.

Крім того, він зазначив, що "кадастрова карта Києва свідчить про те, що ця територія перебуває в комунальній власності. Цільове призначення - "для будівництва будівель кінцевої зупинки"".

Блогер показав, як розв’язали проблему з ТРЦ на проїжджій частині в Києві: Канти поставили під кутом, підсипали камінчиків 01

Раніше повідомлялося, що на проспекті Леся Курбаса ТРЦ, який будується, "виліз" на дорогу, перегородивши крайню смугу руху.

Радник мера Києва Максим Бахматов пообіцяв "публічно" розібратися в ситуації, що склалася.

Також дивіться: ТРЦ у Києві будують просто на проїжджій частині: радник Кличка обіцяє "публічно" розібратися. ФОТО

Блогер показав, як розв’язали проблему з ТРЦ на проїжджій частині в Києві: Канти поставили під кутом, підсипали камінчиків 02
Блогер показав, як розв’язали проблему з ТРЦ на проїжджій частині в Києві: Канти поставили під кутом, підсипали камінчиків 03

Автор: 

Київ (19528) будівництво (3021) ТРЦ (297)


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Топ коментарі
+33
Розбудіть гаранта, нехай подзвонить.
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09.06.2020 10:28
+26
А самолёты с коммерческим грузом встречать - чья компетенция?
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09.06.2020 10:35
+16
Кличко молчит, значит все согласовано.
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09.06.2020 10:31
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И что изменилось, одной полосы то все равно нет.
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09.06.2020 10:24 Відповісти
Изменилось то что теперь они строят не на дороге
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09.06.2020 10:40 Відповісти
если можно заезжать в ТРЦ на трамвае, то почему нельзя на машине?
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09.06.2020 10:27 Відповісти
там не те що в ТРЦ там скоро взагалі проїхати стане неможливо
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09.06.2020 10:44 Відповісти
А дорогу сдвинуть никак не получится?
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09.06.2020 10:27 Відповісти
Просто убрать...
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09.06.2020 10:41 Відповісти
Розбудіть гаранта, нехай подзвонить.
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09.06.2020 10:28 Відповісти
Каждый должен заниматся своим делом, а это компетенция мэрии Киева.
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09.06.2020 10:32 Відповісти
А самолёты с коммерческим грузом встречать - чья компетенция?
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09.06.2020 10:35 Відповісти
А ленточки перерезать на 100 метров отремонтированной дороги это было в компетенции Порашенко?
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09.06.2020 10:49 Відповісти
Порошенко ещё перерезал ленточки перед создаваемыми при нём предприятиями и не пиарился не на своём, а твой Зелемойский их обратно соплёй склеивает.
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09.06.2020 10:53 Відповісти
Какими предприятиями, там были небольшие цеха на сотню рабочих, к открытию которых он не имеет никакого отношения, но прилететь и пропиарится он был первый.
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09.06.2020 10:58 Відповісти
Пара тысяч цехов на сотню человек это сколько будет? Может Моника другие рабочие места создаёт, которые ты разглядел?
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09.06.2020 11:06 Відповісти
Викладіть перелік хоча б сотні цехів. а то мені здається що ви знатний мисливець з картини Перова.
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09.06.2020 11:27 Відповісти
перед зебілами бісер метати?
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09.06.2020 13:04 Відповісти
да неужели? а станцию метро в Харькове, которую строили 30 лет, кто открывал?
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09.06.2020 12:32 Відповісти
а компетенція бубачки тільки красти???
Зелена погань!
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09.06.2020 10:44 Відповісти
Зателефонуй краще до газети "Гудок"!)))
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09.06.2020 10:36 Відповісти
Лєнка в магазін його послала, він зайнятий.
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09.06.2020 10:38 Відповісти
Не права.
Нужно просто это вписать в закон про первую леди)))
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09.06.2020 11:11 Відповісти
Теперь верю что вопрос решал Кличко.
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09.06.2020 10:28 Відповісти
в статье написано кто решал, - советник мера
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09.06.2020 12:37 Відповісти
Кличко молчит, значит все согласовано.
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09.06.2020 10:31 Відповісти
Обилечено. а сколько всего такого за 5 лет мэрствования тупорылого.
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09.06.2020 10:32 Відповісти
о, набежали троляки. Не надейтесь на чудо - Кличко переизберут на ура. У вас надежда только на то чтоб не допустить его к выборам.
Но тогда ждите Майдан. Мало не покажется.
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09.06.2020 12:20 Відповісти
кличко НЕ молчит. Сказал что не знал про такое и разберется. Я ему верю, но понятно что за несколько дней невозможно убрать такую постройку. Нужно проводить решения через суды и т.д - на это уйдут годы. К сожалению.
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09.06.2020 12:19 Відповісти
Этой стройке уже 4-й год. ТРЦ уже забрало одну полосу на круге возле трамвая.
И ещё Кличко назначает глав районов, которые должны быть в курсе, а не в доле.
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09.06.2020 17:57 Відповісти
Кличко молчит вообще по всем незаконным стройкам. Реально не могу вспомнить, чтобы мер города кричал о самозахвате земли или изменении целевого назначения под застройку в его же городе.
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09.06.2020 17:56 Відповісти
Лет пять уже этому убожищу.....
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09.06.2020 10:31 Відповісти
Ты про ТЦ или Кличка??
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09.06.2020 10:36 Відповісти
Пардон....ЭТИМ!
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09.06.2020 10:49 Відповісти
А чому "активісти" не закладуть туди вибухівку. Тоді й влада відреагує. Негайно.
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09.06.2020 10:33 Відповісти
кличко - ублюдок
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09.06.2020 10:37 Відповісти
Зелегнойський - мразота
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09.06.2020 10:45 Відповісти
я бы ему и Усику навалял...

вот ещё немножко потренируюсь и пойду наваляю...
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09.06.2020 11:25 Відповісти
по сути у клячка есть охрана, так что не старайтесь
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09.06.2020 11:56 Відповісти
а Кличко там при чем? Он что ли строил или должен возле каждого дятла стоять с топором?
смотри лучше за своим кормильцем Тищенко. Пока он весь Киев песком не засыпал.
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09.06.2020 12:21 Відповісти
А зачем мер в городе?
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09.06.2020 17:59 Відповісти
Ну, на Оболони Клячко ещё не то отчебучил.
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09.06.2020 10:38 Відповісти
Пархатих вигороджуєш?
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09.06.2020 10:46 Відповісти
А на Троещине Поперек ул Маяковского поставил плавилен для игровых автоматов от самого бардюра презжей части.
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09.06.2020 10:46 Відповісти
клячки и зеленский братья акробатья
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09.06.2020 10:40 Відповісти
Кличко ставленник Порошенка Не переводи стрелки не пройдет.
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09.06.2020 11:16 Відповісти
порошенко и клячко, и зеленский с ярмаками и ткаченками одна шайка
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09.06.2020 11:55 Відповісти
ну вот девачка ты и спалилась, что работаешь на Тищенко. Ему ничего не светит в Киеве, кроме кучи неприятностей, узбагойся уже.
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09.06.2020 12:32 Відповісти
Фанаты Кличко не заходят в эту тему?
Хочу услышать их версию происходящего.
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09.06.2020 10:42 Відповісти
73% обрали? Тепер Жеріть. Те
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09.06.2020 10:47 Відповісти
73% выбрали Кличко?
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09.06.2020 10:50 Відповісти
Цей беспредел почався ще за Черновецького, якщо не раніше.
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09.06.2020 11:00 Відповісти
Вот это поворот!
А я-то думал что Кличко стал мэром на волне Революции Достоинства...
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09.06.2020 11:17 Відповісти
я не вижу при чем тут Кличко. В упор смотрю - не вижу. Кличко давал разрешение строить на проезжей части? Кличко должен стоять возле каждой стройки? в обязанностях Кличко - лично ходить и на свое усмотрение разламывать незаконные постройки?
для таких веще есть ЗАКОН. Суд выносит решение. Все другие методы- не приведут ни к чему. Все помнят стройку одоробла на валах? есть решения судов всех инстанций. До сих пор верхние этажи не снесены - т.к. закон и его ывполнения очень инетртны.
Кличко здесь не при чем.
А вот то что Кличко УЖЕ вошел в историю города как лучший мэр за последние лет сто - уже факт. Мост от Владимирской горки к Мариинке УЖЕ все называют Мост Кличко. Только так его гугл и ищет.
Так что закройтесь и не отсвечивайте.
Блогер показав, як "розв’язали" проблему з ТРЦ на проїжджій частині в Києві: Канти поставили під кутом, підсипали камінчиків - Цензор.НЕТ 4809
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09.06.2020 12:28 Відповісти
Хватит пиарить мостик построенный за наши же деньги, в котором уже поменяли все стекла.
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09.06.2020 18:02 Відповісти
зебильное гавно тупое на одно рыло...
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09.06.2020 10:49 Відповісти
будкостроитель-педалька ученик свыни
мо свыня педальку покусал?
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09.06.2020 11:34 Відповісти
А в америці негрів б'ють!
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09.06.2020 10:49 Відповісти
Їх для цього в Америку і завезли.
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09.06.2020 10:57 Відповісти
Я тут давеча смотрел на Google Maps свой родной район в Запорожье. Так там частник забором перегородил дорогу государственную, по которой я тысячи раз ездил на велосипеде. Просто к своей территории присоединил дорогу.
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09.06.2020 10:54 Відповісти
То есть, не ТРЦ с дороги убрали, а дорогу укоротили, чтобы торговому центру не мешала.
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09.06.2020 10:59 Відповісти
здание даже не достроенное НЕВОЗМОЖНО убрать с проезжей части за пару дней. узбагойтесь уже, не выиграет выборы ваш Тищенко.
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09.06.2020 12:29 Відповісти
" офіс простих рішень" запроцював
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09.06.2020 11:03 Відповісти
Зато у Витальки рейтинг под 40%! Значит он тут ни при чём.
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09.06.2020 11:24 Відповісти
сейчас реально под шумок с вирусом, в Раде по быстрячку все распродают:

вот пример как все сейчас решается, две партии «Солідарність» и «Єдність» быстро проголосовали на счет супер нового домища и походу чкаловский парк теперь будет придомовой территорией нового супер домика:
https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY
о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:
https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fblhttps://isex.com.ua/product6815.html
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09.06.2020 11:31 Відповісти
порєшалі
Блогер показав, як "розв’язали" проблему з ТРЦ на проїжджій частині в Києві: Канти поставили під кутом, підсипали камінчиків - Цензор.НЕТ 5985
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09.06.2020 11:33 Відповісти
Невже знову знесуть? ))) А таки знесуть, якщо вєталя вдруге не оберемо! І якому придурку приспічило будувати ТРЦ над трамвайним депо? ))) Обов'язково сходжу подивитися фільм про стародавній Рим із гуркотом трамваю. Або на концерт Вівальді...
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09.06.2020 11:51 Відповісти
зеленский, порошенко, клячко и прочие обувают лохов
что до киева, то клячки нехило поживились в этом городе
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09.06.2020 11:58 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂
А кто-то думал , что будет иначе ? )))))
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09.06.2020 12:46 Відповісти
Кто бы выстроил торговый центр на месте кабмина ?
Видно, разрешение трудно получить.
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09.06.2020 12:48 Відповісти
Кличко - это тупорылый черт. У него уже и явный кацапский акцент появился (как и у Ермака, его подельника). Кличко покрывает почти все незаконные стройки по Киеву. Сначала строительство возле озер на Осокорках, потом ЖК «Тетрис холл» на пересечении улиц Димитрова и Анри Барбюса, потом "Укрбуд" Микитася, потом Протасов Яр, и т.д. По поводу ТРЦ на улице Леся Курбаса - киевляне писали, звонили, жаловались уже более года! Там круг и мощная транспортная развязка, конечные станции трамвая и маршруток, всегда полно народу и влепить там ТРЦ - это преступление. Те, кто давал погодження и Кличко вместе с ними должны сидеть в тюрьме.
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10.06.2020 14:51 Відповісти
 
 