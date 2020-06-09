Екоактивіст із Києва за час карантину очистив ліс від двох з половиною тонн сміття. ФОТО
Екоактивіст Владислав Стемківський із Києва під час карантину очищав околиці від сміття. Всього йому далося прибрати близько 2,5 тонни сміття.
Про це Стемківський розповів у ранковому шоу на 24 каналі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, гуляючи 2-3 години в лісі, він міг зібрати до 10 мішків сміття.
"Дуже багато місць для відпочинку та прогулянок у Києві засмічені. Але там треба не тільки прибирати, але й проводити освітню роботу серед людей. Тому що в місця, де я вже прибирав, знову появляється сміття", – пояснив Стемківський.
Українець розповів, що в нього вже навіть з’явилися послідовники.
"Спершу я соромився і намагався виходити так, щоб мене ніхто не бачив, але потім зрозумів, що тут нічого дивного немає. Зараз люди дякують, і це приємно, а потім кажуть, що теж почали прибирати", – зазначив екоактивіст.
Уточнюється, що така ініціатива отримала назву "плогінг". Зараз вона дуже популярна у світі.
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Без маски ещё!!!
Что за мерзкий народ...Потом мы удивляемся, что так бедно живем.С таким мышлением невозможно быть богатым и успешным
ответь без вони на два вопроса. лесопарк в Киеве - общественное место? требование носить маски в общественных местах было?
По статистике - 50% пластик.
И его надо было сортировать отдельно.
Наши дети два раза в год участвуют в подобных акциях, и, собирая мусор, отсортировывают пластик. Пластик идёт на переработку, остальной мусор - на мусоросжигательный завод.
Ну ладно, не "Мустанг", а красный ушастый "Запорожец" ?
Ну хоть красный самокат ?
очень бы хотелось иметь себе такого друга! идейного, неравнодушного и со своей независимой позицией.
После того, как видишь быдло и хамство повсюду, после таких людей и новостей хочется здесь жить!