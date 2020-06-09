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Екоактивіст із Києва за час карантину очистив ліс від двох з половиною тонн сміття. ФОТО

Екоактивіст Владислав Стемківський із Києва під час карантину очищав околиці від сміття. Всього йому далося прибрати близько 2,5 тонни сміття.

Про це Стемківський розповів у ранковому шоу на 24 каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, гуляючи 2-3 години в лісі, він міг зібрати до 10 мішків сміття.

"Дуже багато місць для відпочинку та прогулянок у Києві засмічені. Але там треба не тільки прибирати, але й проводити освітню роботу серед людей. Тому що в місця, де я вже прибирав, знову появляється сміття", – пояснив Стемківський.

Екоактивіст із Києва за час карантину очистив ліс від двох з половиною тонн сміття 01
Екоактивіст із Києва за час карантину очистив ліс від двох з половиною тонн сміття 02
Екоактивіст із Києва за час карантину очистив ліс від двох з половиною тонн сміття 03

Дивіться також: Тонни сміття накопичилися в туристичному селі Кваси на Закарпатті: засмічується Тиса. ВIДЕО

Українець розповів, що в нього вже навіть з’явилися послідовники.

"Спершу я соромився і намагався виходити так, щоб мене ніхто не бачив, але потім зрозумів, що тут нічого дивного немає. Зараз люди дякують, і це приємно, а потім кажуть, що теж почали прибирати", – зазначив екоактивіст.

Уточнюється, що така ініціатива отримала назву "плогінг". Зараз вона дуже популярна у світі.

Автор: 

Київ (19528) ліс (769) сміття (478)


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Топ коментарі
+23
Я сам всегда с природы в Киев мешки с мусором везу. Убирать надо, но надо и пистить мудил
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09.06.2020 11:23
+18
Крайне похвальное дело. Вот таким людям нужно гос.награды давать, а не всяким уродам из 90-х или совковым красным деректорам
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09.06.2020 11:24
+10
Лучше бы полиция путем штрафов очистила карманы тех нескольких тонн мяса, что лазают там и мусорят. А просто убирать за ними толку не будет.
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09.06.2020 11:25
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Я сам всегда с природы в Киев мешки с мусором везу. Убирать надо, но надо и пистить мудил
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09.06.2020 11:23 Відповісти
Штраф ему за нарушение карантина!
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09.06.2020 11:23 Відповісти
+100500!
Без маски ещё!!!
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09.06.2020 11:26 Відповісти
Именно, и мешки богомерзские - синие, а не няшные зильоные!!
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09.06.2020 11:29 Відповісти
Ги-ги
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09.06.2020 16:22 Відповісти
Крайне похвальное дело. Вот таким людям нужно гос.награды давать, а не всяким уродам из 90-х или совковым красным деректорам
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09.06.2020 11:24 Відповісти
Лучше бы полиция путем штрафов очистила карманы тех нескольких тонн мяса, что лазают там и мусорят. А просто убирать за ними толку не будет.
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09.06.2020 11:25 Відповісти
Будет... если по нескольку раз на дню подходить к жирному любителю шашлыков с застрявшей в зубах плотью парнокопытных и говорить ему, дескать, не забудь прибрать за собой. И не забудь депонировать в мешочек вон те прокладки своей свиноматки и какашки своих личинок, при этом давая понять, что у тебя в рукаве очень сильный аргумент, то тело и приберет за собой, и не приедет на это место никогда больше... прими на веру...
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09.06.2020 11:30 Відповісти
а то можно подумать, у тебя монополия на аргументы
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09.06.2020 11:46 Відповісти
Монополии нет, но использовать аргументы нужно первым.
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09.06.2020 11:51 Відповісти
а потом? долго прятаться от ментов? или ты сам из кагарлыцких "героев"?
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09.06.2020 11:54 Відповісти
Крысолов, ты всё воспринял буквально... up the sleeve - совсем не обязательно шота в рукаве прятать... когда-нить чув выражение про туз в рукаве... ну не в трусах же...
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09.06.2020 14:15 Відповісти
15 суток и на уборку леса, норм в день - 200 кг мусора. Отучит мудил моментально
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09.06.2020 11:30 Відповісти
Люди - свині.
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09.06.2020 11:25 Відповісти
О людях и мышах... Стайнбек...
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09.06.2020 11:31 Відповісти
Молодец Владичек!
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09.06.2020 11:27 Відповісти
В США ему бы уже "Мустанг" подарили
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09.06.2020 11:28 Відповісти
А на россии посадили бы за то что несогласовал уборку с местными властями
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09.06.2020 11:29 Відповісти
Экоактивист из Киева за время карантина очистил лес от 2,5 тонн мусора - Цензор.НЕТ 2026
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09.06.2020 11:28 Відповісти
Нашел 15 телефонов, 2 трупа и годовой запас водки.
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09.06.2020 11:30 Відповісти
21й век на дворе.Люди знают,что мы живем не в пещерах,и гадить вокруг себя-это плохо.И приезжая на природу-гадят.Оставляя после себя мусор-понимают,что это некрасиво,плохо? понимают...
Что за мерзкий народ...Потом мы удивляемся, что так бедно живем.С таким мышлением невозможно быть богатым и успешным
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09.06.2020 11:31 Відповісти
Далеко не все знают, поверьте...сталкивался с индивидуумами, которые на полном серьзезе не понимают, "а зачем вам этот мусор?"
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09.06.2020 11:56 Відповісти
это все понаехавшие с восточной Украины, начиная с 2004 года, когда хлынули вместе с Януковичем донецкие, луганские, харьковские. помню, едешь по трассе Киев -Полтава, чисто, культурно, кафешки у дороги, гостиницы, а после Полтавы до Харькова или Днепра - сплошной мусор и грязь, на юг - еще больше.
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09.06.2020 13:12 Відповісти
Да нет,не надо свою неприязнь к "понаехавшим" к любой проблеме лепить.И в Донецке такие же люди,как везде - и там был порядок,красивые скверы,чистые обочины. А кто хотел мусорить -делал это везде,и до 14го года,и после.
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09.06.2020 18:40 Відповісти
И о космосе...https://zn.ua/technologies/yaponiya-predlozhila-ubirat-kosmicheskiy-musor-s-pomoschyu-lazera-so-sputnika-356873_.html Япония предложила убирать российский космический мусор с помощью лазера со спутника
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09.06.2020 11:31 Відповісти
Тут нужны кардинальные меры - убрать Россию с планеты лазером из космоса.
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09.06.2020 11:34 Відповісти
Народам Мира нужна свободная земля колоний Московии, чтобы как то жить на этой планете,наверное к этому идёт.
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09.06.2020 11:38 Відповісти
Екоактивіст із Києва за час карантину очистив ліс від двох з половиною тонн сміття - Цензор.НЕТ 1073
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09.06.2020 11:58 Відповісти
ВОТ ЭТО ЧЕЛОВЕЧИЩЕ !!!
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09.06.2020 11:32 Відповісти
наградіть штрафом 34000грн за нарушенійє карантіна!!!
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09.06.2020 11:36 Відповісти
за каждий поход в лєс!
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09.06.2020 11:37 Відповісти
А в чем нарушение? В леса ходить не запрещено, лесопарковые зоны открыты, маски там одевать не требуется карантином.
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09.06.2020 11:57 Відповісти
Никто не требует от тебя, дупоголового говномета, носить маску везде - ты сам себе придумал запреты, которых нет и сам свои же выдуманные запреты высмеиваешь - эдакий тупой клоун сам-в-себе.
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09.06.2020 12:36 Відповісти
https://biz.ligazakon.net/analitycs/194339_novye-karantinnye-ogranicheniya-chto-takoe-obshchestvennoe-mesto-i-dopuskaetsya-li-ogranichenie-prav-grazhdan-vo-vremya-chrezvychaynoy-situatsii

ответь без вони на два вопроса. лесопарк в Киеве - общественное место? требование носить маски в общественных местах было?
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09.06.2020 12:44 Відповісти
Хорошее дело, но он не умеет сортировать мусор.
По статистике - 50% пластик.
И его надо было сортировать отдельно.
Наши дети два раза в год участвуют в подобных акциях, и, собирая мусор, отсортировывают пластик. Пластик идёт на переработку, остальной мусор - на мусоросжигательный завод.
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09.06.2020 12:11 Відповісти
У нас не нужно отдельно пластик - даже контейнеры для раздельного сбора мусора стоят, на которых бумага, пластик и металл собираются в один контейнер.
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09.06.2020 12:25 Відповісти
Активисту конечно зачет. Но кто конкретно (в нашей стране) должен убирать мусор в посадках/лесах? Или "нет такой проблемы"?
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09.06.2020 12:17 Відповісти
А шо этот лес ничейный, бесхозный, зачем тогда парень убирал, значит лес для свиней, а если есть хозяин, то должен заплатить за работу, а вообще правильно будет отдать этот лес стемковскому.
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09.06.2020 12:22 Відповісти
И ни тебе Форда мустанга , или оплаты обучения в универе . Все действительно от душевного порыва 🤔
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09.06.2020 12:31 Відповісти
Поставьте на входе-выходе в лес мусорные баки и очищайте их регулярно - количество мусора в лесу уменьшится вдвое!
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09.06.2020 12:43 Відповісти
Ну и где подаренный ему красный "Мустанг" ?
Ну ладно, не "Мустанг", а красный ушастый "Запорожец" ?
Ну хоть красный самокат ?
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09.06.2020 12:44 Відповісти
Хлопцеві звичайно респект, але то немає сенсу бо люди звиклися так - де жеруть там і серуть , Пару років назад поїхали з друзями за Бровари на Десну ... це просто жах, я такого ніколи ніде не бачив, там реально треба було лопатами відгортати собі місце для відпочинку, ще тоді подумав - це треба себе так не поважати щоб курва плювати в той колодязь з якого завтра питимеш !!
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09.06.2020 13:17 Відповісти
на таких людях как он - земля держится!
очень бы хотелось иметь себе такого друга! идейного, неравнодушного и со своей независимой позицией.
После того, как видишь быдло и хамство повсюду, после таких людей и новостей хочется здесь жить!
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10.06.2020 00:29 Відповісти
 
 