Екоактивіст із Києва за час карантину очистив ліс від двох з половиною тонн сміття. ФОТО

Екоактивіст Владислав Стемківський із Києва під час карантину очищав околиці від сміття. Всього йому далося прибрати близько 2,5 тонни сміття.

Про це Стемківський розповів у ранковому шоу на 24 каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, гуляючи 2-3 години в лісі, він міг зібрати до 10 мішків сміття.

"Дуже багато місць для відпочинку та прогулянок у Києві засмічені. Але там треба не тільки прибирати, але й проводити освітню роботу серед людей. Тому що в місця, де я вже прибирав, знову появляється сміття", – пояснив Стемківський.







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Українець розповів, що в нього вже навіть з’явилися послідовники.

"Спершу я соромився і намагався виходити так, щоб мене ніхто не бачив, але потім зрозумів, що тут нічого дивного немає. Зараз люди дякують, і це приємно, а потім кажуть, що теж почали прибирати", – зазначив екоактивіст.

Уточнюється, що така ініціатива отримала назву "плогінг". Зараз вона дуже популярна у світі.