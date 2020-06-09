Українці вистоюють по 7-9 годин на кордоні, щоб виїхати на заробітки в Польщу: "Привіт президенту. Їду не від хорошого життя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українці другий тиждень поспіль масово їдуть на роботу в Польщу і по 7-9 годин стоять перед польським пунктом пропуску "Медика", який зараз є єдиним пішим переходом на українсько-польському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо.Свобода"

Як повідомляють журналісти, майже вся нейтральна зона, або ж, як ще кажуть, сервісна, а це між українським і польським пунктами пропуску, заповнена громадянами України. На оголошення з проханням дотримуватись соціальної дистанції втомлені люди не зважають, багато хто нехтує й маскою.

Хтось сидить на власній валізі або на траві, тому що ніяких лавок немає, а більшість стоїть.

Журналісти поспілкувалися з українцями, які очікували можливості перетнути кордон. Так, Каріна Лесів з Івано-Франківської - студентка першого курсу академії в Лодзі. 16 червня в неї починається сесія, але студентка їде заздалегідь, з огляду на труднощі при перетині кордону. Їй доводиться чекати із заробітчанами. Хоча обсервацію в Польщі не буде проходити.

"Мали б бути окремі черги для студентів і тих, хто на сезонні роботи їде, а тут усі разом. Виходу нема, треба чекати. Морально себе налаштувала, взяла воду і пончики", – каже Каріна Лесів.

У Державній прикордонній службі черги у нейтральній зоні пояснюють тим, що у зв’язку з карантином польська сторона запровадила обмежувальні заходи і довше часу оформлюють документи.

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"За останні дні стає більше людей, які їдуть у Польщу. З українського боку черги немає, тому що обмежень щодо виходу з території України немає. З польської сторони є певні обмеження у зв’язку з карантином, бо вносять дані щодо місця перебування громадянина України у Польщі, проходження обсервації, здійснюються санітарні заходи, що займає певний час. Тому людям доводиться очікувати перед польським пунктом пропуску", – говорить Маргарита Вершиніна, речниця Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, якщо 10 років тому на роботу у Польщу їхали переважно мешканці областей Західної України, а у час збройного конфлікту на Донбасі почастішали виїзди людей із Луганщини і Донеччини, то зараз велика кількість заробітчан – із Полтавської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської, Запорізької областей. Серед тих, хто їде працювати у Польщу, і підприємці, які втратили роботу через карантин, бо не отримали жодної допомоги від держави.

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Наприклад, у Тетяни Білецької власний бізнес в Дніпрі, зокрема вона шила дизайнерські подушки, але три місяці карантину знищили її власну справу. Вона їде в Польщу працювати доглядальницею.

У довжелезній черзі також і колишній лікар з Полтавщини Тетяна Резвіцова. Жінка теж вперше їде працювати за кордон, вона склала тест з польської мови і буде працювати в медицині.

"3826 гривень була моя зарплата в Україні, лікар вищої категорії, 25 років стажу. Привіт президентові. Їду не від доброго життя. Україна нічим не забезпечує. Люди викинуті за борт життя. Лише з боку влади були одні обіцянки. Якби була робота в Україні, люди б не їхали по чужих кордонах і не кидали б родини. У мене дитина вступатиме і їй потрібно дати освіту. Все платне і за все треба платити. Розвалили медицину, викинули людей. Я не потрібна Україні. Мені страшно у своїй країні. Це хіба не жах?", – каже Резвіцова.

Українців із різних регіонів України до пішого пункту пропуску у Шегині привозять нелегальні перевізники. Люди їдуть сюди цілодобово великими автобусами, бусами, легковими автівками. Стоять по 7-9, а то й по 12 годин, під дощем і сонцем. Заховатись – ніде. Сісти – ніде. За добу піший перехід перетинає від 2500 до 3000 громадян.

Нагадаємо, за оцінками прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, за час карантину, який запровадили через поширення коронавірусної інфекції, в Україну повернулося близько 2 млн трудових мігрантів. Прем'єр тоді говорив, що це "надзвичайно кваліфікована, навчена в Європі робоча сила", яка буде "дуже корисною" для розвитку економіки України.



Фото: Радіо.Свобода