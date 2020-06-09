П'яний чоловік у Києві викрав машину іноземного посла і влаштував ДТП на Андріївському узвозі. ФОТОрепортаж
У Києві кінологи разом з патрульними поліцейськими затримали молодика, який заволодів автомобілем посла іноземної держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.
Зазначається, що правопорушник у стані сп'яніння проник в резиденцію на вулиці Гончарна на Подолі, викрав ключі від позашляховика Mitsubishi Pajero, зніс ним ворота і зник. Далі він вирушив у невідомому напрямку, але на Андріївському узвозі влаштував ДТП і втік, залишивши машину.
Поліцейські змогли затримати викрадача неподалік від місця аварії. Ним виявився 20-річний хлопець, у якого правоохоронці помітили ознаки сп'яніння.
Поліцейські вже почали розслідування за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом разом з проникненням. За це чоловікові загрожує до 8 років за ґратами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А что за резеденция ? Кто в курсе ?
резиденцию на улице Гончарная на Подоле,
https://locator.ua/ru/p/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-22/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8/p101596/ Посольство + консульство + резиденция посла Южной Кореи там.
У польского посла водителем работал его родственник.
Когда он приезжал за очередной страховкой, все коты в квартале вылазили на деревья.
А за убийство к примеру под синькой - должно быть минимум пожизненное. В идеале конечно - смертная казнь. Жаль то её отменили.
Не знаю. Но всегда презирал алкашей....