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П'яний чоловік у Києві викрав машину іноземного посла і влаштував ДТП на Андріївському узвозі. ФОТОрепортаж

У Києві кінологи разом з патрульними поліцейськими затримали молодика, який заволодів автомобілем посла іноземної держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

Зазначається, що правопорушник у стані сп'яніння проник в резиденцію на вулиці Гончарна на Подолі, викрав ключі від позашляховика Mitsubishi Pajero, зніс ним ворота і зник. Далі він вирушив у невідомому напрямку, але на Андріївському узвозі влаштував ДТП і втік, залишивши машину.

Поліцейські змогли затримати викрадача неподалік від місця аварії. Ним виявився 20-річний хлопець, у якого правоохоронці помітили ознаки сп'яніння.

Пяний чоловік у Києві викрав машину іноземного посла і влаштував ДТП на Андріївському узвозі 01
Пяний чоловік у Києві викрав машину іноземного посла і влаштував ДТП на Андріївському узвозі 02
Пяний чоловік у Києві викрав машину іноземного посла і влаштував ДТП на Андріївському узвозі 03

Поліцейські вже почали розслідування за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом разом з проникненням. За це чоловікові загрожує до 8 років за ґратами.

Також читайте: Смертельна ДТП на Житомирщині: одним з учасників виявився інспектор поліції, його затримано

Автор: 

ДТП (4471) Київ (19528) Нацполіція (15198) посол (1105) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+3
Вiдстем вiд рашки на пару часов по випивцi , а результат пiсля оковитоi очевидний , Ефремов у Моцквi ,а цей у Киевi !
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09.06.2020 13:25
+2
Не, я одобряю если это машина посла РФ.
А что за резеденция ? Кто в курсе ?
резиденцию на улице Гончарная на Подоле,
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09.06.2020 13:39
+1
про камеры, бедолага, не знал???)
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09.06.2020 13:25
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про камеры, бедолага, не знал???)
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09.06.2020 13:25 Відповісти
Вiдстем вiд рашки на пару часов по випивцi , а результат пiсля оковитоi очевидний , Ефремов у Моцквi ,а цей у Киевi !
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09.06.2020 13:25 Відповісти
Не, я одобряю если это машина посла РФ.
А что за резеденция ? Кто в курсе ?
резиденцию на улице Гончарная на Подоле,
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09.06.2020 13:39 Відповісти
Неужели в гугле забанили?

https://locator.ua/ru/p/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-22/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8/p101596/ Посольство + консульство + резиденция посла Южной Кореи там.
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09.06.2020 14:24 Відповісти
Жаль что это не кацапская бибика .... я бы её вдобавок и обоссал
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09.06.2020 17:23 Відповісти
Точно угнал?
У польского посла водителем работал его родственник.
Когда он приезжал за очередной страховкой, все коты в квартале вылазили на деревья.
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09.06.2020 13:40 Відповісти
охранник посольства, уволен задним числом...
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09.06.2020 13:52 Відповісти
Ну считаю, это не серьёзное преступление. Соответственно и мера наказания не должна быть высокой! 10 лет тюрьмы всего лишь.
А за убийство к примеру под синькой - должно быть минимум пожизненное. В идеале конечно - смертная казнь. Жаль то её отменили.
Не знаю. Но всегда презирал алкашей....
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09.06.2020 17:24 Відповісти
как Чак Норрис
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18.06.2020 14:34 Відповісти
Он просто искал причину сесть
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09.06.2020 22:32 Відповісти
Дурак.
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16.06.2020 20:23 Відповісти
 
 