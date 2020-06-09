П'яний чоловік у Києві викрав машину іноземного посла і влаштував ДТП на Андріївському узвозі. ФОТОрепортаж

У Києві кінологи разом з патрульними поліцейськими затримали молодика, який заволодів автомобілем посла іноземної держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

Зазначається, що правопорушник у стані сп'яніння проник в резиденцію на вулиці Гончарна на Подолі, викрав ключі від позашляховика Mitsubishi Pajero, зніс ним ворота і зник. Далі він вирушив у невідомому напрямку, але на Андріївському узвозі влаштував ДТП і втік, залишивши машину.

Поліцейські змогли затримати викрадача неподалік від місця аварії. Ним виявився 20-річний хлопець, у якого правоохоронці помітили ознаки сп'яніння.







Поліцейські вже почали розслідування за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом разом з проникненням. За це чоловікові загрожує до 8 років за ґратами.

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