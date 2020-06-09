СБУ за 3 місяці нейтралізувала 21 інтернет-агітатора спецслужб РФ: сіяли паніку і дестабілізацію. ФОТО
За останні три місяці кіберфахівці Служби безпеки України викрили 21 інтернет-агітатора, які за завданням російських спецслужб намагалися дестабілізувати ситуацію та створювали панічні настрої в суспільстві.
Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, такі агітатори діяли в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Жашкові, Чернігові та у населених пунктах поблизу лінії розмежування.
Так, лише за останній тиждень співробітники СБУ викрили трьох інтернет-агітаторів на Донеччині, Одещині та у Чернігові. Вони регулярно розміщували у соцмережах заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни. Також поширювали пропаганду терористичних організацій "Л/ДНР" та виконували інші завдання російських спецслужб.
Наразі щодо затриманих агітаторів зареєстровано кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
Загалом за період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,7 тисячі спільнот з більш ніж мільйонною аудиторією, викрили 393 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19.
Інформацію стосовно виявлених 372 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 173 особи притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.
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путен нападет или путен введи войска ?
Или никто Дон Кихота не читал ?
цих (журналюшок, посадовців з КМДА, серед інших Кличка, та псевдовчених з Академії наук) вже нейтралізували?
а цього психотерориста затримали?
https://portal.lviv.ua/news/2020/05/11/parky-i-skvery-zakryvaly-zadlia-psykholohichnoho-vplyvu-na-ukraintsiv-moz