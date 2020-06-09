УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12482 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 239 19

СБУ за 3 місяці нейтралізувала 21 інтернет-агітатора спецслужб РФ: сіяли паніку і дестабілізацію. ФОТО

За останні три місяці кіберфахівці Служби безпеки України викрили 21 інтернет-агітатора, які за завданням російських спецслужб намагалися дестабілізувати ситуацію та створювали панічні настрої в суспільстві.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, такі агітатори діяли в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Жашкові, Чернігові та у населених пунктах поблизу лінії розмежування.

Так, лише за останній тиждень співробітники СБУ викрили трьох інтернет-агітаторів на Донеччині, Одещині та у Чернігові. Вони регулярно розміщували у соцмережах заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни. Також поширювали пропаганду терористичних організацій "Л/ДНР" та виконували інші завдання російських спецслужб.

Наразі щодо затриманих агітаторів зареєстровано кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

СБУ за 3 місяці нейтралізувала 21 інтернет-агітатора спецслужб РФ: сіяли паніку і дестабілізацію 01
СБУ за 3 місяці нейтралізувала 21 інтернет-агітатора спецслужб РФ: сіяли паніку і дестабілізацію 02

Загалом за період дії карантинних заходів кіберфахівці СБУ заблокували понад 2,7 тисячі спільнот з більш ніж мільйонною аудиторією, викрили 393 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19.

Інформацію стосовно виявлених 372 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 173 особи притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Читайте: За час карантину виявлено 370 агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 для нагнітання паніки, - СБУ

Автор: 

агітація (202) росія (65360) СБУ (12851) ФСБ (1454)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
забирайте 22-го. - Менистр Ткаченко решил что пропаганда "ДНР" пореченковим не является основой для запрета проката его фильмов в Украине.
показати весь коментар
09.06.2020 13:43
+11
т.е. написали о том что вислюк оманський и Ко - распродали почти 1000 тонн масок - значит "распространял панику", бо вислюк правды не любит))
показати весь коментар
09.06.2020 13:40
+5
СБУ за 3 месяца нейтрализовала 21 интернет-агитатора спецслужб РФ: сеяли панику и дестабилизацию - Цензор.НЕТ 6317
показати весь коментар
09.06.2020 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
т.е. написали о том что вислюк оманський и Ко - распродали почти 1000 тонн масок - значит "распространял панику", бо вислюк правды не любит))
показати весь коментар
09.06.2020 13:40 Відповісти
СБУ за 3 месяца нейтрализовала 21 интернет-агитатора спецслужб РФ: сеяли панику и дестабилизацию - Цензор.НЕТ 6317
показати весь коментар
09.06.2020 13:47 Відповісти
А ГДЕ Ж 73% !!!??? ИЛИ ЭТО ПРОСТО МОРАЛЬНО СЛЕПЫЕ !?)
показати весь коментар
09.06.2020 16:38 Відповісти
Как именно паниковали ?
путен нападет или путен введи войска ?
Или никто Дон Кихота не читал ?
показати весь коментар
09.06.2020 13:41 Відповісти
забирайте 22-го. - Менистр Ткаченко решил что пропаганда "ДНР" пореченковим не является основой для запрета проката его фильмов в Украине.
показати весь коментар
09.06.2020 13:43 Відповісти
зеленським виборців лякали...
показати весь коментар
09.06.2020 13:46 Відповісти
Якось гівняно лякають. Зеленський набирає в першому турі не менше 40% голосів тих, хто прийде на вибори. ********** треба списувати на звалище використаних ботів за профнепридатність.
показати весь коментар
09.06.2020 14:49 Відповісти
Дестабілізація потрібна. Ця зелена нечисть порушує права людини.
показати весь коментар
09.06.2020 13:49 Відповісти
Шановний Цензоре! А на яких ресурсах вони паскудили?
показати весь коментар
09.06.2020 13:55 Відповісти
так они же все тут
показати весь коментар
09.06.2020 15:22 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/21/7244577/

цих (журналюшок, посадовців з КМДА, серед інших Кличка, та псевдовчених з Академії наук) вже нейтралізували?

а цього психотерориста затримали?
https://portal.lviv.ua/news/2020/05/11/parky-i-skvery-zakryvaly-zadlia-psykholohichnoho-vplyvu-na-ukraintsiv-moz
показати весь коментар
09.06.2020 13:55 Відповісти
Сою спалили. Караууул!!!
показати весь коментар
09.06.2020 13:56 Відповісти
О! А ось і перший двбйб
показати весь коментар
09.06.2020 14:22 Відповісти
А правда, шо Приват включил в страховку и ковид?
показати весь коментар
09.06.2020 14:03 Відповісти
А ТБ-агітаторів (112, ЗІК, Ньюс Ван, Наш, Прямий, 5) нейтралізовувати буде папа Карло ?
показати весь коментар
09.06.2020 14:10 Відповісти
Я конечно рад за киберспецов из СБУ!Они конечно хорошо прибарахлились,забрав у интернет агитаторов компы и другую аппаратуру!!! Но хотелось бы конкретики: ФИО арестантов и их возраст...какая статья УК и были ли случаи-когда паникёров посадили или оштрафовали?!А то получается ,что это"борьба Дон Кихота с ветряными мельницами"!!!
показати весь коментар
09.06.2020 14:13 Відповісти
Мертведчук - всем известный антиукраинский агитатор кремля, ФСБ, гундяевской сатанистской секты.... Почему он открыто убивает Украину, и до сих пор на свободе и ...жив?
показати весь коментар
09.06.2020 14:42 Відповісти
Накрыли кодло **********. Зрады станет поменьше.
показати весь коментар
09.06.2020 14:46 Відповісти
порохоботов спалили!
показати весь коментар
09.06.2020 16:48 Відповісти
 
 