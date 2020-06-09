Військові медики розгорнули мобільну лабораторію зі спецкомплексом, де можна зробити 20 досліджень за добу й отримати результат за 6 годин. ФОТО
Днями відбулися двоетапні навчання з керівним складом військово-медичних клінічних центрів і військових госпіталів на чолі з Командувачем Медичних сил ЗС України генерал-майором медичної служби Ігорем Хоменком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія.Inform.
Перший етап інструкторсько-методичних занять провели на території Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", другий – на військовому полігоні, де ознайомилися на практиці з функціонуванням військового мобільного госпіталю, прийманням поранених у центрі підготовки підрозділів ракетних військ та артилерії.
Військові медики практикувались у розгортанні мобільної лабораторії зі спеціальним біолабораторним комплексом, що застосовується для ідентифікації у польових умовах патогенних мікроорганізмів, зокрема коронавірусу COVID-19.
Як показали навчання, займає це близько 30 хвилин. За умов повної укомплектованості персоналом і витратними матеріалами за добу на ній можна провести 20 лабораторних досліджень. Готові результати вже за 6 годин після доставлення матеріалу.
Нагадаємо, що за час пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 у Збройних Силах України протестовано більш ніж 1000 військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також під час бойового злагодження на загальновійськових полігонах.
Будь ласка, зачекайте...
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а у нас як завжди - добре шо не сказали як "братья", типу наші вчені вкотре розробили оналоговнанет, в 15 разів дешевше аніж оналоги(правда ніхто закуповувати не поспішає)
ясно шо навіть німці і швейцюрюги на могли би той шо на кров тест робити хоч за 15хв., хоч за(хоча х.з.), як наші - за 6год.
так шо наші у чомусь як завжди - говорять не тільки лиш неправду, алей 3.14-здьош
просто статтю, якщо правду писати - назвати потрібно "пнх, дякуйте шо хоч шось знимкуємо та розвішуємо вам вермішель на вуха"
просто якщо би було щось новітнє, або ******* - то наголосили б на цьому. Напр. "в Швейцарії експ. тести = 15хв., а тут у нас - 17."
чи ви забув де.... вибачаюсь, співчуваю(ше б мені теж так співчували) шо "живеш" тут