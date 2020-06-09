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Військові медики розгорнули мобільну лабораторію зі спецкомплексом, де можна зробити 20 досліджень за добу й отримати результат за 6 годин. ФОТО

Днями відбулися двоетапні навчання з керівним складом військово-медичних клінічних центрів і військових госпіталів на чолі з Командувачем Медичних сил ЗС України генерал-майором медичної служби Ігорем Хоменком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія.Inform.

Перший етап інструкторсько-методичних занять провели на території Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", другий – на військовому полігоні, де ознайомилися на практиці з функціонуванням військового мобільного госпіталю, прийманням поранених у центрі підготовки підрозділів ракетних військ та артилерії.

Військові медики розгорнули мобільну лабораторію зі спецкомплексом, де можна зробити 20 досліджень за добу й отримати результат за 6 годин 01

Військові медики практикувались у розгортанні мобільної лабораторії зі спеціальним біолабораторним комплексом, що застосовується для ідентифікації у польових умовах патогенних мікроорганізмів, зокрема коронавірусу COVID-19.

Військові медики розгорнули мобільну лабораторію зі спецкомплексом, де можна зробити 20 досліджень за добу й отримати результат за 6 годин 02

Як показали навчання, займає це близько 30 хвилин. За умов повної укомплектованості персоналом і витратними матеріалами за добу на ній можна провести 20 лабораторних досліджень. Готові результати вже за 6 годин після доставлення матеріалу.

Військові медики розгорнули мобільну лабораторію зі спецкомплексом, де можна зробити 20 досліджень за добу й отримати результат за 6 годин 03

Нагадаємо, що за час пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 у Збройних Силах України протестовано більш ніж 1000 військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також під час бойового злагодження на загальновійськових полігонах.

Також читайте: У ЗСУ за добу виявили чотири нові випадки COVID-19, загалом - 293, - Командування Медсил

Військові медики розгорнули мобільну лабораторію зі спецкомплексом, де можна зробити 20 досліджень за добу й отримати результат за 6 годин 04

Автор: 

карантин (18172) медицина (2127) військовослужбовці (4766) ЗСУ (7580) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
100%, що "лабораторні" тести виявляться експрес-тестами) гроші витрачено, на виході - ще одна коронавірусна булька
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09.06.2020 14:31
+1
когда порох стал президентом бывшие рыги масово пополнили его партию, а его кум без образования стал генпрокурором, а его сын стал депутатом
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09.06.2020 14:38
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Когда Порох стал президентом армия воевала на старой советской технике в футболках и кроссовках, сейчас армия воюет в современной амуниции на современной технике
https://censor.net/comments/locate/3200839/019214e5-c629-72fa-93ea-1ac97a587dd2
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09.06.2020 14:26 Відповісти
когда порох стал президентом бывшие рыги масово пополнили его партию, а его кум без образования стал генпрокурором, а его сын стал депутатом
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09.06.2020 14:38 Відповісти
Медичні шпиталі зі всім обладнанням створив ще Гриценко коли був міністром оборони, тому порошенко тут ні до чого! порошенко за 5 років війни жодного разу ті шпиталі не застосував на фронті! Але зараз за умов епідемії 20 тестів на добу це критично мало, має бути 2000 тестів на добу а краще більше!
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09.06.2020 15:19 Відповісти
100%, що "лабораторні" тести виявляться експрес-тестами) гроші витрачено, на виході - ще одна коронавірусна булька
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09.06.2020 14:31 Відповісти
ага, ну тупі німці поставили такі будки біля доріг - 15хв. тест займає.
а у нас як завжди - добре шо не сказали як "братья", типу наші вчені вкотре розробили оналоговнанет, в 15 разів дешевше аніж оналоги(правда ніхто закуповувати не поспішає)
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09.06.2020 14:46 Відповісти
ПЛР-тест не може робитися 15 хвилин
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09.06.2020 14:48 Відповісти
а я його мав на увазі?
ясно шо навіть німці і швейцюрюги на могли би той шо на кров тест робити хоч за 15хв., хоч за(хоча х.з.), як наші - за 6год.
так шо наші у чомусь як завжди - говорять не тільки лиш неправду, алей 3.14-здьош
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09.06.2020 15:09 Відповісти
бачу, що в статті, наче навмисно, не уточнюється, які тести використовуються
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09.06.2020 15:27 Відповісти
а як ви хотів?
просто статтю, якщо правду писати - назвати потрібно "пнх, дякуйте шо хоч шось знимкуємо та розвішуємо вам вермішель на вуха"

просто якщо би було щось новітнє, або ******* - то наголосили б на цьому. Напр. "в Швейцарії експ. тести = 15хв., а тут у нас - 17."
чи ви забув де.... вибачаюсь, співчуваю(ше б мені теж так співчували) шо "живеш" тут
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09.06.2020 15:35 Відповісти
 
 