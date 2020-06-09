Військові медики розгорнули мобільну лабораторію зі спецкомплексом, де можна зробити 20 досліджень за добу й отримати результат за 6 годин. ФОТО

Днями відбулися двоетапні навчання з керівним складом військово-медичних клінічних центрів і військових госпіталів на чолі з Командувачем Медичних сил ЗС України генерал-майором медичної служби Ігорем Хоменком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія.Inform.

Перший етап інструкторсько-методичних занять провели на території Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", другий – на військовому полігоні, де ознайомилися на практиці з функціонуванням військового мобільного госпіталю, прийманням поранених у центрі підготовки підрозділів ракетних військ та артилерії.

Військові медики практикувались у розгортанні мобільної лабораторії зі спеціальним біолабораторним комплексом, що застосовується для ідентифікації у польових умовах патогенних мікроорганізмів, зокрема коронавірусу COVID-19.

Як показали навчання, займає це близько 30 хвилин. За умов повної укомплектованості персоналом і витратними матеріалами за добу на ній можна провести 20 лабораторних досліджень. Готові результати вже за 6 годин після доставлення матеріалу.

Нагадаємо, що за час пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 у Збройних Силах України протестовано більш ніж 1000 військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, а також під час бойового злагодження на загальновійськових полігонах.

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