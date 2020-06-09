Проректор столичного приватного вишу вимагав 224 тис. грн за вступ іноземців в університет, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці викрили корупційну діяльність проректора приватного університету Києва, який вимагав 224 тис. грн за вступ іноземців до вишу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Встановлено, що що за вступ іноземців до університету та вирішення питання щодо одержання віз, що дають їм дозвіл для в’їзду на територію України, освітянин вимагав 224 тисячі гривень неправомірної вигоди.

Сьогодні, 9 червня, проректора затримали.

Проводяться слідчі дії, вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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