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Новини Фото Хабарники
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Проректор столичного приватного вишу вимагав 224 тис. грн за вступ іноземців в університет, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці викрили корупційну діяльність проректора приватного університету Києва, який вимагав 224 тис. грн за вступ іноземців до вишу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Встановлено, що що за вступ іноземців до університету та вирішення питання щодо одержання віз, що дають їм дозвіл для в’їзду на територію України, освітянин вимагав 224 тисячі гривень неправомірної вигоди.

Сьогодні, 9 червня, проректора затримали.

Проводяться слідчі дії, вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ректор і проректор одного з харківських вишів попалися на хабарі 300 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Проректор столичного приватного вишу вимагав 224 тис. грн за вступ іноземців в університет, - Нацполіція 01
Проректор столичного приватного вишу вимагав 224 тис. грн за вступ іноземців в університет, - Нацполіція 02

Автор: 

хабар (4711) виш (547) Київ (19530) Нацполіція (15202)


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Вот жеж барыга, им зеленский зарплаты сделал по 4000 у.е., а они взятки берут
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09.06.2020 16:18 Відповісти
не хило, как-то так. во-де косилово капусты.
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09.06.2020 16:20 Відповісти
Удивительно, что только иностранцы сподобились заложить коррупциенера, в то время как коренные "европейцы" повели себя как терпилы. Или проректор оказался патриотом и требовал деньги только с иностранцев?
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09.06.2020 16:27 Відповісти
ну таки новость вообще не понятно о чём . вуз частный сколько захотел столько и потребовал
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09.06.2020 17:53 Відповісти
Почему не озвучили название вуза и фамилию "злодея"? Сколько можно покрывать этих хабуг.
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09.06.2020 16:33 Відповісти
Лучше бы проверили Кривой Рог, филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана. Вот где клоака.
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09.06.2020 22:21 Відповісти
 
 