Співробітники "А-Муссон" вимагають від влади Сум провести чесний конкурс на право вивезення побутових відходів. ФОТОрепортаж

Сьогодні працівники ТОВ "А-Муссон" і жителі м. Суми пікетували міську раду з вимогою проведення нового чесного конкурсу на вивезення твердих побутових відходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Sumy Post.

Тиждень тому виконком визначив виконавців комунальної послуги з вивезення побутових відходів по лотах № 1, № 2, № 3, № 4. Лоти №1, №2 виграв ТОВ "Сервісресурс", а №3 та №4 – ТОВ "А-МУССОН". Проте технічна спроможність виконавців різна.

Зазначається, що ТОВ "Сервісресурс" не має достатньої кількості техніки аби обслуговувати півміста.

За словами засновника "А-Муссон" Анатолія Маяковського, під час прийняття рішення щодо поділу міста між двома товариствами, деякі члени комісії мали упереджені погляди. Адже ТОВ "Сервісресурс" належить депутату Сумської міської ради Жиленко Віталію Миколайовичу, який має безпосередній вплив на деяких членів конкурсної комісії.

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"5 років назад, коли прийшла нова влада і провела чесний конкурс, ми не вірили своїм очам. Думали, що дійсно маємо зміни у нашій державі на багато років уперед і революція принесла нові обличчя, але пройшли роки і "регіонали" беруть своє. Ми вимагаємо від місцевої влади переглянути склад комісії та відмінити ганебне, на наш погляд, рішення по вивезенню побутових відходів у місті Суми. Наша компанія готувалася до цього конкурсу більше ніж півроку: будувала майданчики, ремонтувала автомобілі, докуповувала нові. Але якість обслуговування не так важлива, як "домовленості". Маємо надію, що депутати переглянуть це рішення, зроблять певні висновки та назначить дату проведення нового конкурсу. Це дасть можливість нашому конкуренту підготуватися краще, а не ходити та домовлятися по кабінетам", – зазначив Маковський,

Повідомляється, що статутний фонд ТОВ "А-Муссон" становить 7 млн ​​грн, а "Сервісресурсу" - 7 тис. гривень. Більш того, техніка, склад і гараж "Сервісресурсу" перебувають в оренді.

Сесія Сумської міської ради, де мають затвердити результати конкурсу на вивезення сміття, відбудеться завтра о 9 ранку. Працівники ТОВ "А-Муссон" і сумчани закликають приєднатися всіх небайдужих до відстоювання інтересів міста.









