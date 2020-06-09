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Співробітники "А-Муссон" вимагають від влади Сум провести чесний конкурс на право вивезення побутових відходів. ФОТОрепортаж

Сьогодні працівники ТОВ "А-Муссон" і жителі м. Суми пікетували міську раду з вимогою проведення нового чесного конкурсу на вивезення твердих побутових відходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Sumy Post.

Тиждень тому виконком визначив виконавців комунальної послуги з вивезення побутових відходів по лотах № 1, № 2, № 3, № 4. Лоти №1, №2 виграв ТОВ "Сервісресурс", а №3 та №4 – ТОВ "А-МУССОН". Проте технічна спроможність виконавців різна.

Зазначається, що ТОВ "Сервісресурс" не має достатньої кількості техніки аби обслуговувати півміста.

За словами засновника "А-Муссон" Анатолія Маяковського, під час прийняття рішення щодо поділу міста між двома товариствами, деякі члени комісії мали упереджені погляди. Адже ТОВ "Сервісресурс" належить депутату Сумської міської ради Жиленко Віталію Миколайовичу, який має безпосередній вплив на деяких членів конкурсної комісії.

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"5 років назад, коли прийшла нова влада і провела чесний конкурс, ми не вірили своїм очам. Думали, що дійсно маємо зміни у нашій державі на багато років уперед і революція принесла нові обличчя, але пройшли роки і "регіонали" беруть своє. Ми вимагаємо від місцевої влади переглянути склад комісії та відмінити ганебне, на наш погляд, рішення по вивезенню побутових відходів у місті Суми. Наша компанія готувалася до цього конкурсу більше ніж півроку: будувала майданчики, ремонтувала автомобілі, докуповувала нові. Але якість обслуговування не так важлива, як "домовленості". Маємо надію, що депутати переглянуть це рішення, зроблять певні висновки та назначить дату проведення нового конкурсу. Це дасть можливість нашому конкуренту підготуватися краще, а не ходити та домовлятися по кабінетам", – зазначив Маковський,

Повідомляється, що статутний фонд ТОВ "А-Муссон" становить 7 млн ​​грн, а "Сервісресурсу" - 7 тис. гривень. Більш того, техніка, склад і гараж "Сервісресурсу" перебувають в оренді.

Сесія Сумської міської ради, де мають затвердити результати конкурсу на вивезення сміття, відбудеться завтра о 9 ранку. Працівники ТОВ "А-Муссон" і сумчани закликають приєднатися всіх небайдужих до відстоювання інтересів міста.

Співробітники А-Муссон вимагають від влади Сум провести чесний конкурс на право вивезення побутових відходів 01
Співробітники А-Муссон вимагають від влади Сум провести чесний конкурс на право вивезення побутових відходів 02
Співробітники А-Муссон вимагають від влади Сум провести чесний конкурс на право вивезення побутових відходів 03
Співробітники А-Муссон вимагають від влади Сум провести чесний конкурс на право вивезення побутових відходів 04
Співробітники А-Муссон вимагають від влади Сум провести чесний конкурс на право вивезення побутових відходів 05

Автор: 

міськрада (478) конкурс (1287) сміття (478) Суми (890)


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Топ коментарі
+2
Сервісресурс-примушував купувати дорогі контейнери для сміття (у них) в той час як Муссон здає їх у безкоштовну аренду тому майже всі відмовилися від послуг сервісресурсу а тепер насильно загоняють нас у це збанкрутіле (завдяки директору) гівно.
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09.06.2020 16:55
+1
йди в дупло Лисенко - найкращий мер в історії Сум.
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09.06.2020 16:56
+1
Очень даже причем...
Вот из текста новости...пять лет назад...когда зеленого стада не было у власти все было по другому...

"5 лет назад, когда пришла новая власть и провела честный конкурс, мы не верили своим глазам. Думали, что действительно есть изменения в нашем государстве
Источник: https://censor.net.ua/p3200891
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09.06.2020 17:23
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Лысенко давно пора было выгнать из мэрии. К сожалению, эту обвислую свиноподобную рожу терпят именно потому что она готова услуживать всем, кто заносит ей деньги.
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09.06.2020 16:53 Відповісти
йди в дупло Лисенко - найкращий мер в історії Сум.
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09.06.2020 16:56 Відповісти
Сервісресурс-примушував купувати дорогі контейнери для сміття (у них) в той час як Муссон здає їх у безкоштовну аренду тому майже всі відмовилися від послуг сервісресурсу а тепер насильно загоняють нас у це збанкрутіле (завдяки директору) гівно.
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09.06.2020 16:55 Відповісти
Честный конкурс при зеленом стаде у власти...это из области фантастики...
Это стадо уже с десяток таких конкурсов провело...первый был особо честный...и показательный...его мендель выиграла...и далее понеслось...
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09.06.2020 16:56 Відповісти
При чем тут зеленые или голубые?Зеленые назначают Миськраду?Просто у нас все прогнило насквозь:взятки берут все от врача и преподавателя до депутата и министра.И когда пахнет баблом,забываются даже политические взгляды и убеждения-работают совместно абы побольше потянуть.Еще приплети "прыпорошэнкутакогонэбуло"
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09.06.2020 17:15 Відповісти
Очень даже причем...
Вот из текста новости...пять лет назад...когда зеленого стада не было у власти все было по другому...

"5 лет назад, когда пришла новая власть и провела честный конкурс, мы не верили своим глазам. Думали, что действительно есть изменения в нашем государстве
Источник: https://censor.net.ua/p3200891
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09.06.2020 17:23 Відповісти
Ну,естественно-парашенка и коррупцию победил,и руки поотрубывал.Что "зеленый",что "шоколадный"-одного пошива.А то,что "думали, что действительно есть изменения в нашем государстве"-то все так думали.Ошиблись,к сожалению.Или "клоун"-мудак априори,а министр Яныка,создатель ПР и бизнес-партнер Ахметки-патриот,сколько бы не врал и не крал?Не нужно болеть за любимых политиков,как за футбольную команду,как бы плохо она не играла,а судить их по реальным делам.А реально:два мудака-пустозвона.Впрочем,как и все предыдущие
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09.06.2020 19:25 Відповісти
Бытовые отходы,- и те "свои" разворовывают о_О.
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09.06.2020 17:00 Відповісти
Парадокс, эти дерутся за право вывоза мусора, а садовой продолжает развозить его по областям
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09.06.2020 17:01 Відповісти
ты спал 3 года? уже ж не вывозит.
и да - где дела против него, за "вывоз"?
че, тема протухла, и только ты встрепенулся?
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09.06.2020 17:10 Відповісти
Удивительно,что выбирать перевозчиков ТБО доверили людям,абсолютно далёким от этой темы.Или члены комиссии неадекватные,с проблемами зрения или же "заинтересованы" собственником "Сервисресурса". А-МУССОН внедрил раздельный сбор,что никогда до этого не было сделано;построил сортировочную линию ещё в 2016 году.Зато на конкурсе за право вывоза ТБО члены комиссии не обратили внимания на то,что ни земли под строительство сортировочной линии, впрочем как и самой линии у "Сервисресурса" нет,а фото презентации линии взято из интернета.Отсюда вопрос: какой инвестор будет вкладывать деньги в переработку мусора, когда местные царьки, вроде Журбы будут торговать лотами на конкурсах.Опыт Львова в помощь...
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10.06.2020 21:42 Відповісти
 
 