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Новини Фото Будни полиции
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Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове. ФОТОрепортаж

Злоумышленники брызнули бизнесмену в лицо "Тереном", выхватили у него сумку с деньгами и бросились бежать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

Полицейские задержали злоумышленников почти сразу после нападения.

"Все они являются местными жителями, один из них ранее был осужден за совершение тяжкого преступления. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям и пытались убежать", — сказано в сообщении.

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Полицейские выяснили, что злоумышленники заранее следили за потерпевшим. По данным следствия, они "специализируются" на разбойных нападениях.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове 01
Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове 02
Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове 03
Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове 04
Грабителей, отнявших у предпринимателя 4,5 млн грн, задержали во Львове 05

Автор: 

Львов (3075) Нацполиция (15202) разбой (206)


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09.06.2020 19:18 Відповісти
падлы!
лучше бы чиновников грабили!
у них наворованные деньги а не заработанные честным трудом.
ГДЕ ЗАКОН О КОРОТКОСТВОЛЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ГРАЖДАН?
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09.06.2020 20:01 Відповісти
4,5 млн гривен ну да это как раз "народ , пенсионеры и учителя ", не подписывайтесь не разобравшись за тех кого и в лицо не видели и ничего про них не знаете ну это так на всякий случай типа не суди и судим не будешь ,другое дело, что преступники грабители должны быть наказаны по закону и лет так на 15 с конфискацией
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09.06.2020 21:42 Відповісти
грамотно задержали---- никого не задушили, протестов нет
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09.06.2020 20:39 Відповісти
Таких и удушить - греха не будет.
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09.06.2020 21:01 Відповісти
 
 