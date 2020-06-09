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Новини Фото Російські терористи збили Боїнг
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Росія відмовилася надати суду вихідні знімки, на яких нібито були українські "Буки", - авіаційний експерт Лукашевич. ФОТО

Влада РФ стверджує, що супутникові знімки місцевості біля с. Зарощенське, на яких нібито було видно українські "Буки", не збереглися.

Про це пише у Фейсбуці російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ.

Лукашевич цитує сторону обвинувачення, яка виступала сьогодні на слуханнях. Так, прокурори просили Російську Федерацію надати всі супутникові знімки, зроблені в період з 14 по 18 липня 2014 року в Луганській і Донецькій областях, і всю іншу інформацію, що стосується аварії рейсу MH17.

"Російська влада надала в низькій роздільній здатності цифрові копії зображень, де показано Донецьке і Зарощенське. Попри неодноразові запити, ми ніколи не отримували файли вихідних зображень цих космічних знімків. Російська влада відповіла тільки в березні 2020 року, заявивши, що супутникові знімки місцевості поблизу Зарощенського не збереглися", - цитує Лукашевич сторону обвинувачення.

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"Це, по суті, визнання того, що "космічні знімки" з "Буками" на околиці Зарощенського, пред'явлені всьому світу на брифінгу Міноборони Росії 21 липня 2014 року, були сфальсифікованою підробкою", - вважає експерт.

На думку Лукашевича, російські ЗМІ намагаються відвернути увагу від відмови РФ надати вихідні знімки, поширюючи інформацію про відмову США розсекречувати свої космічні знімки.

Росія відмовилася надати суду вихідні знімки, на яких нібито були українські Буки, - авіаційний експерт Лукашевич 01Росія відмовилася надати суду вихідні знімки, на яких нібито були українські Буки, - авіаційний експерт Лукашевич 02

Знімки, які Росія надавала як доказ того, що літак МН17 було збито українським "Буком"

Нагадаємо, в нідерландському суді обвинувачення продовжує презентацію розслідування у справі МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Росія відмовилася надати суду вихідні знімки, на яких нібито були українські Буки, - авіаційний експерт Лукашевич 03Росія відмовилася надати суду вихідні знімки, на яких нібито були українські Буки, - авіаційний експерт Лукашевич 04

Автор: 

Нідерланди (1569) підробка (438) росія (65360) суд (11700) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) фейк (744)


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Топ коментарі
+21
Власти РФ утверждают, что спутниковые снимки местности около с. Зарощенское, на которых якобы были видны украинские "Буки", не сохранились. Источник: https://censor.net/p3200941

Як і при написанні, а точніше переписуванні історії самої московії - всі документи, що ніби-то засвідчують як рік заснування Москви, так і належність тих боліт до Руси - не збереглись.
Минають століття, але на московії нічого не міняється - методи ті ж самі.
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09.06.2020 19:48
+20
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
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09.06.2020 20:28
+18
Так они им и нафиг не сдались в составе РФ. Они для них и не люди, и не территория, а средство для своего влияния на политические процессы в Украине.
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09.06.2020 19:57
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Власти РФ утверждают, что спутниковые снимки местности около с. Зарощенское, на которых якобы были видны украинские "Буки", не сохранились. Источник: https://censor.net/p3200941

Як і при написанні, а точніше переписуванні історії самої московії - всі документи, що ніби-то засвідчують як рік заснування Москви, так і належність тих боліт до Руси - не збереглись.
Минають століття, але на московії нічого не міняється - методи ті ж самі.
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09.06.2020 19:48 Відповісти
А на снимках кацапы пишут правильно - Украина, Донецкая область.
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09.06.2020 19:49 Відповісти
Так они им и нафиг не сдались в составе РФ. Они для них и не люди, и не территория, а средство для своего влияния на политические процессы в Украине.
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09.06.2020 19:57 Відповісти
это операция прикрытия оккупации Крыма
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09.06.2020 21:41 Відповісти
Отвлечение внимание от Крыма и шантаж мирового сообщества с помощью событий на Донбассе, тоже имеет место быть. Одно не исключает второго.
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09.06.2020 22:08 Відповісти
с кремлем о чем либо договариваться
- это тоже самое, что подписывать договора и пакты с обезьяной у которой в руке граната...
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09.06.2020 19:56 Відповісти
Это дело не стоит куриного яйца. Шесть лет они тянули кота за хвост. Спрашивается,просто так?
И ,вообще, каким надо быть упоротым чтобы расчитывать на признание. Это просто спекталь для овец.
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09.06.2020 19:59 Відповісти
рефрейминг классики жанра "да, были демоны, но они самоликвидировались" ))
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09.06.2020 20:01 Відповісти
Не, я не понял, а кого что удивляет? Кацапьё с самого начала сыпало в кучу разные и противоречивые версии произошедшего, прыгая от "диспетчера Карлоса" до украинского Су-24, до украинского Бука и т.п. Их ничуть не смущало что каждая последующая версия из категории "мамой клянусь" тут же превращает предыдущую версию (из той же категории) в откровенную ложь. Так что открытие ещё одной лжи от кассавов никого не удивит и не смутит.
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09.06.2020 20:07 Відповісти
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
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09.06.2020 20:28 Відповісти
Таки-да. Или в отрубе.
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09.06.2020 21:15 Відповісти
А если он врет, иобните его палкой посильнее и потом потыкайте ею - если он жив, процедуру повторите.
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09.06.2020 21:33 Відповісти
лучше бы предоставили, еще раз бы
поржали с их никчемных фотожоперов.
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09.06.2020 20:16 Відповісти
Ворожа Україні паРаша (Росія) відмовилася представити вихідні знімки, на яких нібито були українські "Буки" заявивши, що супутникові знімки місцевості близько Зарощенське не збереглися "їх нібито викрали спец - служби України. Але в кремля є письмові свідчення про те, що такі знімки все таки дійсно були..А значить їх можна залучити до кримінальної справи як вагоме потвердження що все-таки ж українські "Буки" збили MH17, на що Росія і вказує ..
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09.06.2020 20:23 Відповісти
Ой, русские соврали! какая неожиданность!
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09.06.2020 20:27 Відповісти
Как предоставить то,чего нет?
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09.06.2020 20:35 Відповісти
Точно так було з грамотами придуманої ними "Переяславської ради, і її документами з нібито офіційними підписами гетьманів, полковників ... і де вказано що вони і весь український народ побажали стати кацапськими рабами кріпаками підданими жахливого монголоїдного царя москалів личакарів. Ці москалі кацапи вони і зараз моторошно виють люто з піною на губах стверджують що ці, грамоти зникли, згоріли або загубилися і буквально все справжні документи 1654 року. Але у них є багато різних копій нібито цих документів, але намальованих набагато пізніше які вони можуть засунути хіба що собі глибоко в свою кацапську жопу
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09.06.2020 20:39 Відповісти
ну так это же монголоидные североазиатские свинособаки что с них взять?
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09.06.2020 20:45 Відповісти
Россия отказалась предоставить суду исходные снимки, на которых якобы были украинские "Буки"

- Россия просто не успела ещё их сфабриковать. Сфабрикует и предствит. Потерпите.
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09.06.2020 22:14 Відповісти
кацапы - не люди а мрази. все прекрасно знают что мразей уничтожают.

точка. все остальное от лукавого.
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09.06.2020 23:53 Відповісти
А куда пропал алконавт Леонтьев,который махал фотоснимками с украинским истребителем на полтора километра?Нужно приобщить это к делу как доказательство того что кацапы-дебилоиды высшей степени.
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10.06.2020 04:03 Відповісти
 
 