Росія відмовилася надати суду вихідні знімки, на яких нібито були українські "Буки", - авіаційний експерт Лукашевич. ФОТО

Влада РФ стверджує, що супутникові знімки місцевості біля с. Зарощенське, на яких нібито було видно українські "Буки", не збереглися.

Про це пише у Фейсбуці російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич, інформує Цензор.НЕТ.

Лукашевич цитує сторону обвинувачення, яка виступала сьогодні на слуханнях. Так, прокурори просили Російську Федерацію надати всі супутникові знімки, зроблені в період з 14 по 18 липня 2014 року в Луганській і Донецькій областях, і всю іншу інформацію, що стосується аварії рейсу MH17.

"Російська влада надала в низькій роздільній здатності цифрові копії зображень, де показано Донецьке і Зарощенське. Попри неодноразові запити, ми ніколи не отримували файли вихідних зображень цих космічних знімків. Російська влада відповіла тільки в березні 2020 року, заявивши, що супутникові знімки місцевості поблизу Зарощенського не збереглися", - цитує Лукашевич сторону обвинувачення.

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"Це, по суті, визнання того, що "космічні знімки" з "Буками" на околиці Зарощенського, пред'явлені всьому світу на брифінгу Міноборони Росії 21 липня 2014 року, були сфальсифікованою підробкою", - вважає експерт.

На думку Лукашевича, російські ЗМІ намагаються відвернути увагу від відмови РФ надати вихідні знімки, поширюючи інформацію про відмову США розсекречувати свої космічні знімки.

Знімки, які Росія надавала як доказ того, що літак МН17 було збито українським "Буком"

Нагадаємо, в нідерландському суді обвинувачення продовжує презентацію розслідування у справі МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.