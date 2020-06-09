Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн грн збитків, - прокурор Діденко. ФОТОрепортаж
Прокурор Львівської області Ірина Діденко підписала повідомлення про підозру ексголові облдержадміністрації. Звинувачення полягає в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (понад 7 млн збитків).
Про це вона повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"За версією слідства: минулоріч посадовець видав розпорядження, яким передав у власність товариству земельну ділянку площею понад 15 га, розташовану за межами населеного пункту с. Стрілки на території Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за ціною 7 231 071 грн. Разом з цим, на цій ділянці насправді розміщується проточне озеро понад 9 га та прибережна захисна смуга, які, відповідно до чинного законодавства, не підлягають відчуженню з державної власності. Водночас, готуємо позов до суду щодо повернення землі та озера у власність держави", - зазначила Діденко.
За даними ЗМІ, йдеться про Маркіяна Мальського, який очолював ЛОДА з 5 липня по 26 грудня 2019 року. Він, серед іншого, розпорядився надати ТОВ "Узлісся" дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою біля с. Стрілки на Перемишлянщині.
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Бывший народный депутат и основной финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецкий фактически завладел уже более 110 га земли во Львовской области, часть которой составляют паи для АТОшников.
Источник: публикация "http://lviv.nashigroshi.org/2019/11/05/kryvets-kyy-ofitsiyno-perepysav-na-sebe-zemli-atovtsiv-v-seli-strilky/?fbclid=IwAR16YtvXGlT6JpgRYeEKmXKoxgmoSRYTPoTaUMymbdGk71MHO-UXIE7FQ5A Наші гроші. Львів "
Детали: Общество с ограниченной ответственностью "Эко ферма Эдем" 13 сентября 2019 года официально стало собственником 65,51 га в селе Стрелки.
На кадастровой карте это три участка, которые предназначены для ведения личного сельского хозяйства. По данным Госгеокадастра, нормативная денежная оценка трех участков составляет 353,12 тыс. грн.
Официальной основательницей "Эко фермы Эдем" еще недавно была главная бухгалтер развлекательного комплекса Edem Resort Medical & SPA Галина Середницкая.
Однако несколько месяцев назад основателем фирмы стало ООО "Узлісся", конечным бенефициаром которого является Игорь Кривецкий.
Три участка общей площадью 65,51 га вблизи Стрелок были образованы из паев площадью 2 га, которые сельсовет Стрелок предоставил участникам АТО и местным жителям для ведения сельского хозяйства еще в 2017 году.
В начале 2019 года эти 29 участков были объединены в три больших участка и переданы в частную собственность.
Долгое время на публичной кадастровой карте информация о собственности была скрыта. Чиновники Госгеокадастра - как областные, так и районные - на официальные запросы не отвечали.
ДЕНЬГИ ЗА ГРАНИЦУ НЕ ВЫВОЗИЛ , налоги государству платит
ЖТИХ ПРОКУРОРОВ - лоботрясов и прилипал к бюджетным деньгам ГНАТЬ НАДО !!!