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Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко. ФОТОрепортаж

Прокурор Львівської області Ірина Діденко підписала повідомлення про підозру ексголові облдержадміністрації. Звинувачення полягає в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (понад 7 млн ​​збитків).

Про це вона повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ. 

"За версією слідства: минулоріч посадовець видав розпорядження, яким передав у власність товариству земельну ділянку площею понад 15 га, розташовану за межами населеного пункту с. Стрілки на території Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за ціною 7 231 071 грн. Разом з цим, на цій ділянці насправді розміщується проточне озеро понад 9 га та прибережна захисна смуга, які, відповідно до чинного законодавства, не підлягають відчуженню з державної власності. Водночас, готуємо позов до суду щодо повернення землі та озера у власність держави", - зазначила Діденко.

Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко 01

Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко 02

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Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко 03
Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко 04

За даними ЗМІ, йдеться про Маркіяна Мальського, який очолював ЛОДА з 5 липня по 26 грудня 2019 року. Він, серед іншого, розпорядився надати ТОВ "Узлісся" дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою біля с. Стрілки на Перемишлянщині.

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Автор: 

ОДА (1629) прокуратура (3685) недбалість (53) Діденко Ірина (4) Львівська область (2437)


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Топ коментарі
+4
Захваченных прибрежных полос в Украине - сотни. Все эти "Дома отдыха" нужно сносить.
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09.06.2020 20:01
+3
Знов ВО "Свобода"

Бывший народный депутат и основной финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецкий фактически завладел уже более 110 га земли во Львовской области, часть которой составляют паи для АТОшников.
Источник: публикация "http://lviv.nashigroshi.org/2019/11/05/kryvets-kyy-ofitsiyno-perepysav-na-sebe-zemli-atovtsiv-v-seli-strilky/?fbclid=IwAR16YtvXGlT6JpgRYeEKmXKoxgmoSRYTPoTaUMymbdGk71MHO-UXIE7FQ5A Наші гроші. Львів "
Детали: Общество с ограниченной ответственностью "Эко ферма Эдем" 13 сентября 2019 года официально стало собственником 65,51 га в селе Стрелки.
На кадастровой карте это три участка, которые предназначены для ведения личного сельского хозяйства. По данным Госгеокадастра, нормативная денежная оценка трех участков составляет 353,12 тыс. грн.
Официальной основательницей "Эко фермы Эдем" еще недавно была главная бухгалтер развлекательного комплекса Edem Resort Medical & SPA Галина Середницкая.
Однако несколько месяцев назад основателем фирмы стало ООО "Узлісся", конечным бенефициаром которого является Игорь Кривецкий.
Три участка общей площадью 65,51 га вблизи Стрелок были образованы из паев площадью 2 га, которые сельсовет Стрелок предоставил участникам АТО и местным жителям для ведения сельского хозяйства еще в 2017 году.
В начале 2019 года эти 29 участков были объединены в три больших участка и переданы в частную собственность.
Долгое время на публичной кадастровой карте информация о собственности была скрыта. Чиновники Госгеокадастра - как областные, так и районные - на официальные запросы не отвечали.
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09.06.2020 20:39
+1
в вышгороде кивская обл захватили киллометры побережья оградив доступ и уже годами чинуши всех мастей засунули язык в опу. сакварелидзе нужно в ген прокуроры иначе эти волчары позорные никогда не остановятся. а мишку в меры киева или главой ога.
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09.06.2020 20:58
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Захваченных прибрежных полос в Украине - сотни. Все эти "Дома отдыха" нужно сносить.
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09.06.2020 20:01 Відповісти
дельное говорите Иван Петрович
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09.06.2020 20:25 Відповісти
Знов ВО "Свобода"

Бывший народный депутат и основной финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецкий фактически завладел уже более 110 га земли во Львовской области, часть которой составляют паи для АТОшников.
Источник: публикация "http://lviv.nashigroshi.org/2019/11/05/kryvets-kyy-ofitsiyno-perepysav-na-sebe-zemli-atovtsiv-v-seli-strilky/?fbclid=IwAR16YtvXGlT6JpgRYeEKmXKoxgmoSRYTPoTaUMymbdGk71MHO-UXIE7FQ5A Наші гроші. Львів "
Детали: Общество с ограниченной ответственностью "Эко ферма Эдем" 13 сентября 2019 года официально стало собственником 65,51 га в селе Стрелки.
На кадастровой карте это три участка, которые предназначены для ведения личного сельского хозяйства. По данным Госгеокадастра, нормативная денежная оценка трех участков составляет 353,12 тыс. грн.
Официальной основательницей "Эко фермы Эдем" еще недавно была главная бухгалтер развлекательного комплекса Edem Resort Medical & SPA Галина Середницкая.
Однако несколько месяцев назад основателем фирмы стало ООО "Узлісся", конечным бенефициаром которого является Игорь Кривецкий.
Три участка общей площадью 65,51 га вблизи Стрелок были образованы из паев площадью 2 га, которые сельсовет Стрелок предоставил участникам АТО и местным жителям для ведения сельского хозяйства еще в 2017 году.
В начале 2019 года эти 29 участков были объединены в три больших участка и переданы в частную собственность.
Долгое время на публичной кадастровой карте информация о собственности была скрыта. Чиновники Госгеокадастра - как областные, так и районные - на официальные запросы не отвечали.
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09.06.2020 20:39 Відповісти
А не дочитавши до останнього абзацу, думав, що мова стосовно "екс-очільника ЛОДА" йде про нинішнього нардепа від ЄС Олега Синютку... І навіть здивувався, коли прочитав "По данным СМИ, речь идет о Маркияне Мальском, который возглавлял ЛОГА с 5 июля по 26 декабря 2019 года"
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09.06.2020 20:41 Відповісти
в вышгороде кивская обл захватили киллометры побережья оградив доступ и уже годами чинуши всех мастей засунули язык в опу. сакварелидзе нужно в ген прокуроры иначе эти волчары позорные никогда не остановятся. а мишку в меры киева или главой ога.
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09.06.2020 20:58 Відповісти
Человек ПОСТРОИЛ КРАСИВЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕНЬГИ ЗА ГРАНИЦУ НЕ ВЫВОЗИЛ , налоги государству платит
ЖТИХ ПРОКУРОРОВ - лоботрясов и прилипал к бюджетным деньгам ГНАТЬ НАДО !!!
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09.06.2020 22:27 Відповісти
А может ли построить что-то эта прокурорская дура Диденко ?

Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко - Цензор.НЕТ 4452
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09.06.2020 22:31 Відповісти
Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко - Цензор.НЕТ 1804
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09.06.2020 22:32 Відповісти
За такие объекты людям надо премию от государства давать , а не кошмарить их бизнес
Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко - Цензор.НЕТ 3198
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09.06.2020 22:34 Відповісти
И есть где свадьбы проводить ( у прокуроров наверно свадьбы в Монако !)
Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко - Цензор.НЕТ 6789
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09.06.2020 22:36 Відповісти
 
 