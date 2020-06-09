Службова недбалість ексочільника ЛОДА призвела до 7 млн ​​грн збитків, - прокурор Діденко. ФОТОрепортаж

Прокурор Львівської області Ірина Діденко підписала повідомлення про підозру ексголові облдержадміністрації. Звинувачення полягає в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (понад 7 млн ​​збитків).

Про це вона повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За версією слідства: минулоріч посадовець видав розпорядження, яким передав у власність товариству земельну ділянку площею понад 15 га, розташовану за межами населеного пункту с. Стрілки на території Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за ціною 7 231 071 грн. Разом з цим, на цій ділянці насправді розміщується проточне озеро понад 9 га та прибережна захисна смуга, які, відповідно до чинного законодавства, не підлягають відчуженню з державної власності. Водночас, готуємо позов до суду щодо повернення землі та озера у власність держави", - зазначила Діденко.

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За даними ЗМІ, йдеться про Маркіяна Мальського, який очолював ЛОДА з 5 липня по 26 грудня 2019 року. Він, серед іншого, розпорядився надати ТОВ "Узлісся" дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою біля с. Стрілки на Перемишлянщині.

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