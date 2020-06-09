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Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Близько о пів на десяту ранку 9 червня під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури коксохімічного заводу в Авдіївці останній у колоні автомобіль "Спартан" підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, під процесуальним керівництвом Червоноармійської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом підриву на вибуховому пристрої військового автомобілю ЗС України, внаслідок чого 10 військовослужбовців зазнали мінно-вибухових травм.

Зазначається, що потерпілим надано медичну допомогу.

Відомості про надзвичайну подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, досудове розслідування триває.

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Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора 01
Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора 02
Фото: gp.gov.ua

Автор: 

вибух (4483) вибухівка (472) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Донбас (22356) Авдіївка (2342) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+52
травмовані, але слава Богу, живі
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09.06.2020 20:36
+49
Це за новою, зеленою кваліфікацією вони травмовані, а насправді, поранені.
Мінно-вибухові поранення можуть бути дуже тяжкими, але хто ж зараз розкаже правду?...
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09.06.2020 20:39
+49
Якнайшвидшого одужання, хлопці !
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09.06.2020 20:40
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травмовані, але слава Богу, живі
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09.06.2020 20:36 Відповісти
Це за новою, зеленою кваліфікацією вони травмовані, а насправді, поранені.
Мінно-вибухові поранення можуть бути дуже тяжкими, але хто ж зараз розкаже правду?...
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09.06.2020 20:39 Відповісти
А коли вам здавалося, що вам розказували правду?
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09.06.2020 20:44 Відповісти
Потрібні бронемашини Козак 2М1 а ще краще Козак 2М2 без задніх дверей для того щоб захист бійців був справді потужним. Бронемашина Спартан не має потужного захисту!
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09.06.2020 23:28 Відповісти
Все залежить тільки від фугасу. Іноді навіть Меркава не врятує.
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10.06.2020 11:22 Відповісти
Тут мова йде про підрив на фугасі на території міста Авдіївка, тобто фугас закладений диверсантами. Великого фугасу вони пронести на територію Авдіївки не змогли, це і врятувало бійців! Але якби замість Спартана був Козак 2М2 було б ще менше травм і поранень у бійців! Я б взагалі забрав всі двері з Козака і лишив тільки задню десантну апарель та люки зверху - так буде ще більший захист від вибухів мін!
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10.06.2020 13:29 Відповісти
вот я с тобой согласен, Бронемашина Спартан слаба и много проблем и недостатков имеет. Вот список.
Нужно переходить на Козак 2.

Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1374
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10.06.2020 12:05 Відповісти
кабина практично цела. даже не покорёжило-двери открываются.
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09.06.2020 20:48 Відповісти
Дай Бог, чтобы обошлось легкими ранениями.
Правду может узнаем от волонтеров в госпиталях.
А классификацию ранений зеленые официально поменяли. Многое, что раньше называлось ранением, у них стало называться травмами.
Волонтеры возмущались этим несколько месяцев, а может и пол года назад.
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09.06.2020 20:58 Відповісти
До зеленых квалифицировали по другому.
Поэтому даже сообщения от штаба АТО, ССО выглядели иначе, у нас на фронте были раненые, а теперь у капитулянтов сплошные травмированные.
Очень удобно для их стратегии "какая разница" и затирания темы войны.
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10.06.2020 07:24 Відповісти
Рана, єто когда липка кровоточить, а контузия-єто боевая травма
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10.06.2020 08:58 Відповісти
Коменти нижче не прочитав, букв забагато?
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10.06.2020 09:08 Відповісти
Щоб не платити.
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10.06.2020 06:46 Відповісти
Народний депутат Ірина Фріз («Європейська солідарність») звернулася до Міністерства оборони України з депутатським запитом, в якому просила роз'яснити ситуацію зі змінами в Класифікаторі бойових втрат.
Відповідний запит було оголошено на пленарному засіданні ще шостого грудня 2019 року, а відповідь надійшла лише нині.
«Міністерству знадобився місяць для надання відповіді на запит, що вдвічі перевищує строк, передбачений ч. 5 ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», - наголосила Ірина Фріз.
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09.06.2020 21:08 Відповісти
Звернення до міністра оборони Андрія Загороднюка було ініційоване Іриною Фріз після низки критичних публікацій у ЗМІ про те, що Генштаб ЗСУ затвердив новий Класифікатор втрат особового складу Збройних Сил, за яким акубаротравми, струси та забої головного мозку, внутрішніх органів не є видами бойових поранень і віднесені до категорії «інші».
Це, наголошує депутат, дасть змогу владі статистично зменшувати на 25-30 відсотків кількість бойових втрат саме за рахунок штучної підміни категорії поранень. «Наприклад, із чотирьох поранених один військовослужбовець має тяжку контузію з можливим розривом барабанних перетинок та струсом головного мозку.
Відповідно до нового класифікатора, воїн не віднесений до поранених під час бойових дій, а класифікується як легко травмований», - ідеться в запиті.
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09.06.2020 21:12 Відповісти
дааа...- капсула-то целая осталась, но удар ТМ-ки...- не позавидуешь...
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09.06.2020 21:00 Відповісти
От удара ТМ-ки крышка копота улетела бы, или по крайней мере была с дырой.
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09.06.2020 21:07 Відповісти
Это подтверждается что автомобиль хороший если бы на обычных машинах то боюсь бы погибли много. Надо просить США Англии Канады передать нам свои законсервированные или списанные Авто с противоминной защитой и передать их в войска на первую линию вторую.Такого добра у них тысячи. Помню как критиковали купленные по цене металлолома Саксоны и помню как хвалили их военные... Лучше и увереннее себя чувствуешь когда едешь в нем или на Богдане или буханке.
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09.06.2020 23:08 Відповісти
І це чудово !
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09.06.2020 23:33 Відповісти
главное перестать стрелять! Так, віслюк оманський?
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09.06.2020 20:37 Відповісти
Мало войска отвели, нужно было до Днепра...
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09.06.2020 21:11 Відповісти
Врятував панцирник воїнів.Слава Україні!!!Героям одужання.
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09.06.2020 20:39 Відповісти
Якнайшвидшого одужання, хлопці !
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09.06.2020 20:40 Відповісти
Куда они попёрлись в поля? Да ещё вдесятером?
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09.06.2020 20:41 Відповісти
А читати ні?
Написано ж: "последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве".
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09.06.2020 20:45 Відповісти
Первый-последний - я про это не спрашивал.
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09.06.2020 20:51 Відповісти
придурку - які поля в "в районі Палацу культури коксохімічного заводу в Авдіївці"
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09.06.2020 20:59 Відповісти
Фото видел?
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09.06.2020 21:02 Відповісти
передок на обочину відкинуло, а задок на дорозі стоїть
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09.06.2020 21:55 Відповісти
Так есть поля или это монтаж?
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09.06.2020 22:01 Відповісти
тупенький - подивився хоч би на гугльмапі де знаходиться цей Палац культури - це окраїна міста проспект Цетральний
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09.06.2020 22:09 Відповісти
Очок тебе порвать, рузге бутилочник
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09.06.2020 20:57 Відповісти
Судя по всему просто ехали по полям, а мин там хватает.
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09.06.2020 20:42 Відповісти
Интересно как получилось что подорвалась последняя машина в колонне, сьехали в сторону что-ли.
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09.06.2020 20:45 Відповісти
Це означає, що заряд був керований і приведений у дію саме під останньою машиною. Через відведення військ і збільшення сірої зони диверсійні групи терористів отримали можливість просочуватися на нашу територію з далеко меншими проблемами, ніж тоді, коли був візуальний контакт з ворожими позиціями.
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09.06.2020 23:08 Відповісти
судя по повреждению автомобиля "травмированы 10 военных" = тяжелые 300-ые, наверное, будут дозированно выдавать информацию
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09.06.2020 20:46 Відповісти
А что повреждения, передку капец а остальное целое, даже лобовое стекло уцелело.
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09.06.2020 20:49 Відповісти
Передок машины лежит на воронке? Нет. Вероятно, машину немного подкинуло и отбросило от взрыва. Какой вес спартана? Вместе с бойцами - 10 тонн. Т.е. взрыв был мощный. Боюсь, там довольно серьезно парней в машине побило.
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09.06.2020 20:57 Відповісти
Воронка похоже под ним, "Спартан" по инерции проскочил место взрыва. А вот колёса да, надо искать.
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09.06.2020 21:01 Відповісти
Судя по повреждениям отделались лёгкой контузией, ушибами и испугом.
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09.06.2020 20:50 Відповісти
Пам'ятаю як ще за президентства Пороха місцеві "иксперди" виливали тони лайна на Спартан та Кугуар, а автомобілі реально не одне життя військових вже врятували.
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09.06.2020 20:47 Відповісти
А ехали бы на УАЗике - были бы одни трупы. Но ты прав, говна в свое время вылили на Президента много.
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09.06.2020 20:50 Відповісти
Че ты куришь? Краз одним из первых наладил производство и поставлял армии броневики. А после минских договоренностей оказался не у дел. Все военные заказы друзья Порошенка поделили между собой. Там не осталось места не только броневикам, а и даже кразовским грузовикам. Петин завод освоил сборку белорусско-китайских МАЗов, нужно было их толкать.
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09.06.2020 20:56 Відповісти
Ну Кразистам тоже халтурить не нужно было.
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09.06.2020 21:28 Відповісти
Фігасє! Передньої підвіски ніц нема! Це ж яка потужність вибуху була (то ж не якийсь ланос)? І після цього всього-навсього травмовані??? Або наш автопром зробив надзвичайний прорив в галузі безпеки, або хтось бре-бре...
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09.06.2020 20:48 Відповісти
В презентации этих броневиков, вроде бы, отмечали наличие бронекапсулы.
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09.06.2020 20:52 Відповісти
Судячи з фото "салон" майже цілий
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09.06.2020 21:54 Відповісти
Ну хоть на етот раз не на газоне сельскохозяйственном. Хоть живы остались. Но то что в нашем тылу бродят вражеские ДРГ ето результат невведение военного положения и комендантского часа в прифронтовой зоне
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09.06.2020 20:53 Відповісти
Да какое ДРГ , смысл им поле минировать, там такого добра и так полно.
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09.06.2020 20:58 Відповісти
Это результат разведения.
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09.06.2020 22:35 Відповісти
Тут Российские новости? Или решил душу успокоить?
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09.06.2020 21:01 Відповісти
Добре що тільки поранені. Врятувала "машинка" хлопців.
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09.06.2020 21:04 Відповісти
Крутая броня.
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09.06.2020 21:04 Відповісти
тм - судя по повреждениям на фото
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09.06.2020 21:07 Відповісти
шимус , а как ты опредиляеш тип боеприпаса по нанесенным повреждениям ?
и если тм - то какая ( их много )
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09.06.2020 21:22 Відповісти
а другого там не надо- обычная логика основной боеприпас это тм что мы что бубизяны ими пользуются
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09.06.2020 21:27 Відповісти
" это провокация , карлик хочет мира тоже как и я" - зеля
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09.06.2020 21:10 Відповісти
а машинка ниче , выдержала
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09.06.2020 21:19 Відповісти
У тебя мало времени.Пиши быстрее,свинособака😂🌷
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09.06.2020 21:27 Відповісти
Вот Это Техника , - Все живы. Из уазика не осталось бы ничего.
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09.06.2020 21:27 Відповісти
Там и от Урала ни хера не осталось бы.
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09.06.2020 23:45 Відповісти
это точно, если б не хорошая броня на "Спартане" и противоминная стойкость, то все были бы трупы. Нашим военным ВСУ надо больше на Козак 2 переходить, у него мощнее броня (Класс 2 по STANAG 4569, стандарт NATO)... Так уже же есть Козак 3.

Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8777
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10.06.2020 04:03 Відповісти
Хороша машина Спартан! Нормально витримала удар російської міни.
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09.06.2020 21:31 Відповісти
больше бы таких машин, прочных и не дорогих - вспоминается https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ILH8g-XahhfQJyRrTVEuuZlcTwg:1591750769312&source=univ&tbm=isch&q=%D0%91%D0%A2%D0%A0-152&client=opera&sa=X&ved=2*******************************************&biw=1880&bih=939#imgrc=aDpgheHjRoSu2M БТР-152 ...
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10.06.2020 04:00 Відповісти
Cкорейшего выздоровления!
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09.06.2020 21:50 Відповісти
посмотрите,передка нет, а пол в салоне даже не поднялся. Конструкторам респект за спасённые жизни.
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09.06.2020 22:32 Відповісти
Нашим бойцам скорейшего выздоровления и возвращения в строй с целью мочитькак можно больше русских ублюдков!
Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8134
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09.06.2020 22:37 Відповісти
не русских (ублюдков) а просто москалей, как у нас в Украине издавна принято.
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10.06.2020 03:57 Відповісти
издавна принято говорить
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10.06.2020 03:58 Відповісти
Російські військові проникли на тилову дорогу біля Авдіївки і підірвали бронеавтомобіль, - Бутусов.

Журналіст Юрій Бутусов розповів подробиці підриву автомобіля "Спартан" Збройних сил України у Донецькій області
Про це він повідомив у Facebook.

"Російська диверсійна група проникла на тилову дорогу біля Авдіївки і підірвала бронеавтомобіль "Спартан" підрозділу Нацгвардії під Авдіївкою. В автомобілі перебувало 10 бійців одного з підрозділів, всі вони завдяки захисту "Спартану" залишилися живі, відбулися травмами. Можна стверджувати, що це не випадковий наїзд на свою стару міну - а цілеспрямована диверсія", - зазначив Бутусов.

Вибух стався на самій околиці - місце вибуху видно з верхніх поверхів найближчих будинків.

"Очевидно, що диверсійна група російських найманців проникла в передмісті Авдіївки в цьому районі і встановила міну прямо в колії. Не виключено, що противник міг вести і цілеспрямоване полювання за нашими бійцями, оскільки підрозділ, який було атаковано, доставляє противнику чимало клопоту", - написав Бутусов.
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09.06.2020 22:38 Відповісти
Где там колея в поле, да тогда бы подорвалась первая машина в колонне.
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09.06.2020 22:45 Відповісти
В каком поле? Окраина населенного пункта.

Как работают управляемые мины?
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09.06.2020 22:51 Відповісти
Выше есть фото с другого ракурса...
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10.06.2020 12:33 Відповісти
Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9763
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09.06.2020 22:38 Відповісти
особый статус этим минерам, как минимум
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09.06.2020 23:14 Відповісти
А кто должен отвечать за это?? что на нашей территории и тем более на подконтрольной Авдеевке постоянно устанавливает мины враг РФ, на которых подрываются как военные.

Хомчака, Военные контрразведчики СбУ к ответу.
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10.06.2020 03:42 Відповісти
Травмированы, не убиты, как https://ipress.ua/ru/news/******************************************************************************.html ранее Значит доставлять лс подразделений лучше с помощью таких бронеавтомобилей, не загорелся. Был бы еще сьемный защитный экран от мин у машины... и подешевле бы стоили - вспоминается БТР-152... вопрос вообще проверяют автодороги перед движением машин? . Надеемся на выздоровление
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10.06.2020 03:54 Відповісти
А У Додика война в голове уже давно закончилась и в глазах врагов он видит "мир".
...
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10.06.2020 07:57 Відповісти
Всё таки не зря порошенко вкладывал деньги в армию!! Наш "Спартан" с честью выдержал взрыв и спас жизни десяти 10 солдат!! А если бы были российские сраные бтр-70 или бтр-80??? давно бы души наших солдат ушли бы в небо!!! Ясно одно !! Нам с Россиянами и пуйлом- не по пути!!
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10.06.2020 12:46 Відповісти
В Херсоне военного ВСУ упаковали и похитили, легко и просто, на подконтрольной Украине - Авдеевке работает враг, российское ДРГ. С.ка проходной двор и дырявая оборона.

Армией руководят лузеры, недо-профессионалы тупорье совковые, и предатели, крысы тыловые, крысы в генштабах. Все руководство профнепригодность. При Зе один бардак.

Еще один маразм от совкового генералитета Генштаба и Зеленского.
ВСУ запретили ответный огонь по российским военным оккупантам на Донбассе
Бойцы украинской армии недовольны ситуацией на фронте из-за распоряжения военного руководства, которое запрещает открывать огонь по российским наемникам и боевикам "Л/ДНР" на передовой.

ситуация для украинских воинов на передовой очень сложная, поскольку боевики накрывают украинские позиции огнем, а отвечать встречным обстрелом они не могут.
Более того, российские наемники используют тяжелые виды вооружений. "Когда по тебе стреляют, а тебе запрещено отстреливаться, это уже не война, а какие-то прятки. Прячешься, чтобы по тебе не попали. Бегаешь, как в прятки. - рассказал военнослужащих Евгений рассказал журналистам "Радио Свобода.
-- https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/ukrainskiy-boets-rasskazal-zhestkih-provokatsiyah-1591599335.html

- https://www.dialog.ua/war/209019_1591612199
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10.06.2020 13:22 Відповісти
устал бомбить военкомат не хотят брать сапером
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10.06.2020 15:04 Відповісти
 
 