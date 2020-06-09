Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Близько о пів на десяту ранку 9 червня під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури коксохімічного заводу в Авдіївці останній у колоні автомобіль "Спартан" підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, під процесуальним керівництвом Червоноармійської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом підриву на вибуховому пристрої військового автомобілю ЗС України, внаслідок чого 10 військовослужбовців зазнали мінно-вибухових травм.

Зазначається, що потерпілим надано медичну допомогу.

Відомості про надзвичайну подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, досудове розслідування триває.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Авдіївки, - Міноборони





Фото: gp.gov.ua