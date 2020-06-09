Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Близько о пів на десяту ранку 9 червня під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури коксохімічного заводу в Авдіївці останній у колоні автомобіль "Спартан" підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, під процесуальним керівництвом Червоноармійської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом підриву на вибуховому пристрої військового автомобілю ЗС України, внаслідок чого 10 військовослужбовців зазнали мінно-вибухових травм.
Зазначається, що потерпілим надано медичну допомогу.
Відомості про надзвичайну подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, досудове розслідування триває.
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Мінно-вибухові поранення можуть бути дуже тяжкими, але хто ж зараз розкаже правду?...
Нужно переходить на Козак 2.
Правду может узнаем от волонтеров в госпиталях.
А классификацию ранений зеленые официально поменяли. Многое, что раньше называлось ранением, у них стало называться травмами.
Волонтеры возмущались этим несколько месяцев, а может и пол года назад.
Поэтому даже сообщения от штаба АТО, ССО выглядели иначе, у нас на фронте были раненые, а теперь у капитулянтов сплошные травмированные.
Очень удобно для их стратегии "какая разница" и затирания темы войны.
Відповідний запит було оголошено на пленарному засіданні ще шостого грудня 2019 року, а відповідь надійшла лише нині.
«Міністерству знадобився місяць для надання відповіді на запит, що вдвічі перевищує строк, передбачений ч. 5 ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», - наголосила Ірина Фріз.
Це, наголошує депутат, дасть змогу владі статистично зменшувати на 25-30 відсотків кількість бойових втрат саме за рахунок штучної підміни категорії поранень. «Наприклад, із чотирьох поранених один військовослужбовець має тяжку контузію з можливим розривом барабанних перетинок та струсом головного мозку.
Відповідно до нового класифікатора, воїн не віднесений до поранених під час бойових дій, а класифікується як легко травмований», - ідеться в запиті.
Написано ж: "последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве".
и если тм - то какая ( их много )
Журналіст Юрій Бутусов розповів подробиці підриву автомобіля "Спартан" Збройних сил України у Донецькій області
Про це він повідомив у Facebook.
"Російська диверсійна група проникла на тилову дорогу біля Авдіївки і підірвала бронеавтомобіль "Спартан" підрозділу Нацгвардії під Авдіївкою. В автомобілі перебувало 10 бійців одного з підрозділів, всі вони завдяки захисту "Спартану" залишилися живі, відбулися травмами. Можна стверджувати, що це не випадковий наїзд на свою стару міну - а цілеспрямована диверсія", - зазначив Бутусов.
Вибух стався на самій околиці - місце вибуху видно з верхніх поверхів найближчих будинків.
"Очевидно, що диверсійна група російських найманців проникла в передмісті Авдіївки в цьому районі і встановила міну прямо в колії. Не виключено, що противник міг вести і цілеспрямоване полювання за нашими бійцями, оскільки підрозділ, який було атаковано, доставляє противнику чимало клопоту", - написав Бутусов.
Как работают управляемые мины?
Хомчака, Военные контрразведчики СбУ к ответу.
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Армией руководят лузеры, недо-профессионалы тупорье совковые, и предатели, крысы тыловые, крысы в генштабах. Все руководство профнепригодность. При Зе один бардак.
Еще один маразм от совкового генералитета Генштаба и Зеленского.
ВСУ запретили ответный огонь по российским военным оккупантам на Донбассе
Бойцы украинской армии недовольны ситуацией на фронте из-за распоряжения военного руководства, которое запрещает открывать огонь по российским наемникам и боевикам "Л/ДНР" на передовой.
ситуация для украинских воинов на передовой очень сложная, поскольку боевики накрывают украинские позиции огнем, а отвечать встречным обстрелом они не могут.
Более того, российские наемники используют тяжелые виды вооружений. "Когда по тебе стреляют, а тебе запрещено отстреливаться, это уже не война, а какие-то прятки. Прячешься, чтобы по тебе не попали. Бегаешь, как в прятки. - рассказал военнослужащих Евгений рассказал журналистам "Радио Свобода.
-- https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/ukrainskiy-boets-rasskazal-zhestkih-provokatsiyah-1591599335.html
- https://www.dialog.ua/war/209019_1591612199