Арбітражного керуючого та посередника затримали на одержанні 125 тис. грн хабаря в Києві, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

За даними слідства, арбітражний керуючий спільно з посередником вимагав від керівника компанії 50 тис. грн за переукладання договору оренди об'єкта нерухомості у справі про банкрутство підприємства.

Ще 75 тис. грн вони вимагали за вплив на прийняття рішення суддею Господарського суду Чернігівської області про затвердження порядку реалізації майна банкрута, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу генпрокурора.

Під час контролю за вчиненням злочину 28 травня 2020 року задокументовано факт отримання арбітражним керуючим від керівника компанії першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. грн.

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №7 після передачі другого траншу неправомірної вигоди в сумі 75 тис. грн 9 червня затримано арбітражного керуючого і посередника (ч. 4 ст. 368-4 КК України).

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Слідчі дії тривають, вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в Києві за оперативного супроводу Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

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Фото: gp.gov.ua