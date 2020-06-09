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Новини Фото Хабарники
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Арбітражного керуючого та посередника затримали на одержанні 125 тис. грн хабаря в Києві, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

За даними слідства, арбітражний керуючий спільно з посередником вимагав від керівника компанії 50 тис. грн за переукладання договору оренди об'єкта нерухомості у справі про банкрутство підприємства.

Ще 75 тис. грн вони вимагали за вплив на прийняття рішення суддею Господарського суду Чернігівської області про затвердження порядку реалізації майна банкрута, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу генпрокурора.

Під час контролю за вчиненням злочину 28 травня 2020 року задокументовано факт отримання арбітражним керуючим від керівника компанії першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. грн.

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №7 після передачі другого траншу неправомірної вигоди в сумі 75 тис. грн 9 червня затримано арбітражного керуючого і посередника (ч. 4 ст. 368-4 КК України).

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Слідчі дії тривають, вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в Києві за оперативного супроводу Головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Арбітражного керуючого та посередника затримали на одержанні 125 тис. грн хабаря в Києві, - Офіс генпрокурора 01

Арбітражного керуючого та посередника затримали на одержанні 125 тис. грн хабаря в Києві, - Офіс генпрокурора 02

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Арбітражного керуючого та посередника затримали на одержанні 125 тис. грн хабаря в Києві, - Офіс генпрокурора 03
Фото: gp.gov.ua

Автор: 

хабар (4711) Київ (19530) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+2
Китайский вариант, может и так надо в Украине на первых порах.
Законопослушность граждан основана на страхе наказания, нет страха все будут нарушать закон.
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09.06.2020 23:01
+1
Взглянув на барышню в "гриме" вспомнилось: - "Или крестик сними, или трусы одень".
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09.06.2020 21:55
+1
Клеймо взяточника должно быть навсегда, детей тоже не надо брать на госслужбу потому, что яблочко от яблонька....
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09.06.2020 21:59
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Взглянув на барышню в "гриме" вспомнилось: - "Или крестик сними, или трусы одень".
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09.06.2020 21:55 Відповісти
Считайте, что он уже отсидел срок и на на неделе этой или другой выпишется,'" заплатив штраф и раздав чаевые ", ведь это норма для нашей судебной системы
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09.06.2020 21:57 Відповісти
А ну да и его компаньон также
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09.06.2020 21:59 Відповісти
Клеймо взяточника должно быть навсегда, детей тоже не надо брать на госслужбу потому, что яблочко от яблонька....
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09.06.2020 21:59 Відповісти
Коррупционер должен знать, что пытаясь получить какие-то ничтожные блага, он может потерять все-имущество, стаж, свободу и даже благополучие его детей. Только так можно искоренить коррупцию, только жесточайшими мерами.
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09.06.2020 22:03 Відповісти
Искоренить её можно только лишая взяточника жизни и по другому ни как
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09.06.2020 22:15 Відповісти
Китайский вариант, может и так надо в Украине на первых порах.
Законопослушность граждан основана на страхе наказания, нет страха все будут нарушать закон.
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09.06.2020 23:01 Відповісти
Арбитражного управляющего и посредника задержали на получении 125 тыс грн взятки в Киеве

===============
суркіси підкупили ?
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09.06.2020 22:03 Відповісти
Надо такие профессии уже своими именами называть. И в дипломе писать - взяточник-жопорук. Потому что в дипломе стоит другая профессия, которой они не соответствуют. Нельзя ж таракана называть страусом.
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09.06.2020 22:15 Відповісти
 
 