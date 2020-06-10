Вночі в Одесі обвалилася частина житлового чотириповерхового будинку, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
10 червня о 3:09 у м. Одеса на вул. Ясна, 10, стався обвал частини будівлі чотириповерхового житлового будинку (1912 року забудови) на 10 квартир.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що в будинку зареєстровано 37 осіб, проте проживало 24 людини. З будинку виведено 24 мешканці.
У зруйнованій частині будинку розташовані 5 квартир, в яких проживало 4 сім'ї. Унаслідок обвалення пошкоджено газову трубу. Місце пошкодження не виявлено.
Також повідомляється, що після прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що сталося обвалення кутової частини чотириповерхового житлового будинку з 1-го по 4-й поверх, існує загроза подальшого обвалення фрагментів будинку. Дах і горищне будівлі не постраждали.
Під час евакуації зазнав травм мешканець однієї з квартир, якого госпіталізовано до медичного закладу. За попередньою інформацією, інших постраждалих немає.
Зазначимо, що пізніше інформація про потерпілого із сайту ДСНС зникла.
У поліції також повідомили, що ніхто з мешканців будинку не постраждав.
Службою енергопостачання будинок знеструмлено. Проводяться роботи з розчищення засипаного колодязя для відключення будівлі від газу. Роботи з розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв'язку з наявністю в повітрі запаху газу.
На місці події з мешканцями будинку працюють психологи ДСНС.
Розгорнуто штаб з ліквідації аварії. Від ДСНС залучено 33 рятувальники особового складу та 4 од. техніки.
Як зазначили в поліції, нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 18 травня в Одесі обвалилася з першого по третій поверх стіна п'ятиповерхового житлового будинку на вул. Торговій, 10. Минулося без постраждалих.
Також 21 травня на вулиці Середньофонтанській в Одесі сталося часткове обвалення житлового будинку.
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это именно откровенное бандитский беспредел при власте Трухе и его команды сейчас в Одессе.
Почему не принимаются решительные меры? Куда смотрят правоохранительные органы?
Или мы ждем, пока город окончательно добьют!? Ну, так такими темпами ждать осталось не долго!
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У зруйнованій частині будинку розташовані 5 квартир, в яких проживало 4 сім'ї. Джерело: https://censor.net/ua/p3200989
Як вважаєте Вельт, а де тут статистика? 5квартир=4сім'ї=37осіб чи 24людини?
Принаймні тут точно є розсинхронізація між людьми та особами, тобто особа не обов'язково є живою людиною...
...
Оцінив вашу фразу. В одеському контексті вона multilayered (багатошарова).
коррупция и мафия полностью поглатила город Одессу. Там бардак реальный и порядка нет.
Там нужно чистку делать в судах, прокуротуре, Сбу...все прогнило и коррумпировано.