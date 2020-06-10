Вночі в Одесі обвалилася частина житлового чотириповерхового будинку, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

10 червня о 3:09 у м. Одеса на вул. Ясна, 10, стався обвал частини будівлі чотириповерхового житлового будинку (1912 року забудови) на 10 квартир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що в будинку зареєстровано 37 осіб, проте проживало 24 людини. З будинку виведено 24 мешканці.

У зруйнованій частині будинку розташовані 5 квартир, в яких проживало 4 сім'ї. Унаслідок обвалення пошкоджено газову трубу. Місце пошкодження не виявлено.

Також повідомляється, що після прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що сталося обвалення кутової частини чотириповерхового житлового будинку з 1-го по 4-й поверх, існує загроза подальшого обвалення фрагментів будинку. Дах і горищне будівлі не постраждали.

Під час евакуації зазнав травм мешканець однієї з квартир, якого госпіталізовано до медичного закладу. За попередньою інформацією, інших постраждалих немає.

Зазначимо, що пізніше інформація про потерпілого із сайту ДСНС зникла.

У поліції також повідомили, що ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Службою енергопостачання будинок знеструмлено. Проводяться роботи з розчищення засипаного колодязя для відключення будівлі від газу. Роботи з розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв'язку з наявністю в повітрі запаху газу.

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На місці події з мешканцями будинку працюють психологи ДСНС.

Розгорнуто штаб з ліквідації аварії. Від ДСНС залучено 33 рятувальники особового складу та 4 од. техніки.

Як зазначили в поліції, нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 18 травня в Одесі обвалилася з першого по третій поверх стіна п'ятиповерхового житлового будинку на вул. Торговій, 10. Минулося без постраждалих.

Також 21 травня на вулиці Середньофонтанській в Одесі сталося часткове обвалення житлового будинку.



Фото: ДСНС